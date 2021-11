Warum distanzieren sich nicht jüdische Organisationen und ihre Funktionsträger von diesem jüdischen Rassisten und Muslimhasser, der eine Gefahr für uns ALLE darstellt? Sind es nicht immer wieder jüdische “Zentralräte und Weltkongresse”, die von Muslimen immer wieder Distanzierungen fordern?

Bild: Der französische Rechtsextremist Eric Zemmour (C) trifft am 19. November 2021 im ILEC-Konferenzzentrum im Westen Londons ein, um an einem Abend mit Mitgliedern der französischen Gemeinde in London teilzunehmen (AFP)



Frankreich: Warum die Rhetorik von Eric Zemmour uns alle beunruhigen sollte



Von Malia Bouattia



24 November 2021



Der “französische Trump” vertritt gefährliche, spaltende Ansichten über Rasse und Einwanderung und scheint bei Teilen der französischen Elite an Beliebtheit zu gewinnen

Es ist noch nicht klar, ob die kürzliche Absage der Veranstaltung des französischen Rechtsextremisten Eric Zemmour in der Londoner Royal Institution notwendigerweise ein Rückschlag für seine mutmaßliche Präsidentschaftskampagne sein wird. Die Absage ist zwar zu begrüßen, doch sollten Antirassisten ihre Bedeutung nicht überbewerten.

Zemmours Auftritt in der prestigeträchtigen Institution sollte am Freitag stattfinden, wurde aber von der RI abgesagt. “Nach einer sorgfältigen Prüfung hat die RI beschlossen, die Veranstaltung abzusagen, und daher wird Herr Zemmour nicht bei der RI sprechen”, heißt es in der Erklärung.

Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass ein wichtiger Teil der französischen Elite mit Zemmours Hoffnungen auf die Präsidentschaft sympathisiert oder ihn sogar direkt unterstützt.

Während dies als Sieg für diejenigen angesehen werden kann, die der Meinung sind, dass Zemmour keine Plattform erhalten sollte, um seine migrantenfeindlichen, antimuslimischen und allgemein rassistischen Ansichten zu verbreiten, könnte Zemmours Wahlkampfteam dies auch als Sieg ansehen – und es als Beweis für die Bedeutung einer Kandidatur Zemmours für die französische Präsidentschaft im Jahr 2022 anführen. Auf diese Weise könnte es als Legitimation für die Figur dienen, die oft als “Frankreichs Trump” bezeichnet wird.

Innerhalb Frankreichs ist es für viele im Establishment wichtig geworden, die beiden Figuren voneinander zu unterscheiden, während das internationale Kommentariat ihre großen Ähnlichkeiten hervorhebt.

Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass ein wichtiger Teil der französischen Elite mit Zemmours Hoffnungen auf die Präsidentschaft sympathisiert oder sie sogar direkt unterstützt.

Bewunderung für Trump

So sagte Gerard Araud, Frankreichs Botschafter in Washington während Trumps Präsidentschaft, gegenüber AFP: “Ich glaube an den Vergleich mit Trump und auch mit Boris Johnson. Im Grunde wollen die Amerikaner einen Milliardär, die Briten jemanden aus Eton und Oxford, und die Franzosen wollen eine kultivierte Persönlichkeit.”

Zemmours politische Ansichten und seine Erfolgsbilanz stellen ihn jedoch genau in das gleiche politische Lager wie Trump, den brasilianischen Jair Bolsonaro, den italienischen Matteo Salvini und viele andere Rechtspopulisten, die derzeit weltweit an der Macht sind.

Tatsächlich ist Zemmours Bewunderung für Trump eine öffentliche Angelegenheit. In einem Fernsehinterview Anfang des Monats brachte er sie direkt zum Ausdruck, als er sagte: “Es ist ihm gelungen, die Arbeiterklasse und die patriotische Bourgeoisie zusammenzubringen. Davon habe ich geträumt… seit 20 Jahren.”

Als Verfechter der großen Ersetzungstheorie verbringt Zemmour seine Zeit als Kommentator und Autor damit, die ethno-nationalistische falsche Vorstellung zu verbreiten, dass die in den westlichen Ländern “einheimischen” Weißen durch eine nicht enden wollende Flut von nicht-weißen Einwanderern “ersetzt” werden

So bezeichnete er beispielsweise die rassisch vielfältige Pariser Region Seine-Saint-Denis als “nicht mehr Frankreich” und fügte hinzu, dass sie aufgrund der dort lebenden arabischen und afrikanischen Bevölkerung zu einem “anderen Kontinent” geworden sei. Er hat sogar gesagt, dass er, sollte er jemals zum Präsidenten gewählt werden, ein Verbot des Vornamens Mohammed durchsetzen würde, da dies “kein französischer Name ist”.

Darüber hinaus sind seine rassistischen und fremdenfeindlichen Ansichten so ausgeprägt, dass er mehrfach wegen Aufstachelung zum Rassen- und Religionshass verurteilt wurde, u. a. nach seiner Aussage im Fernsehen, dass “Dschihadisten von allen Muslimen als gute Muslime angesehen werden”.

Diebe, Mörder, Vergewaltiger

Gerade jetzt, wo er versucht, die Unterstützung französischer Auswanderer im Vereinigten Königreich zu gewinnen, steht er in Paris erneut vor Gericht wegen “Aufstachelung zu Hass oder Gewalt” gegenüber einer Gruppe von Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Religion, Rasse oder Nationalität.

Konkret geht es um Äußerungen, die er während einer Fernsehdebatte auf dem französischen Sender CNews im Jahr 2020 machte, als er in Bezug auf Kinder, die ohne Eltern oder Erziehungsberechtigte nach Frankreich einwandern, erklärte “Sie sind Diebe, Mörder, Vergewaltiger, das ist alles, was sie sind. Wir müssen sie zurückschicken.”

Sein Anwalt Olivier Pardo erklärte, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe seien unbegründet: “Er wird wegen ‘Rassenhass’ gesucht, aber soweit ich weiß, ist ein unbegleiteter Minderjähriger weder eine Rasse noch eine Nation noch eine Ethnie”.

Zemmour war auch beim Prozessauftakt letzte Woche nicht anwesend.

Französische rechtsextreme 2022 Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen (C) posiert für “Selfies” mit Anhängern

Die französische rechtsextreme Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen (C) posiert am 9. November 2021 in Bayeux, Nordwestfrankreich, für Fotos mit Anhängern (AFP)

Darüber hinaus ist Zemmour eine beliebte Figur in der Fachosphäre – ein Begriff, der das Netzwerk rechtsextremer Interneträume in Frankreich beschreibt. Wie andere rechtsextreme Politiker “erzeugt Zemmour online mehr Engagement als jeder andere erklärte Kandidat, indem er Kontroversen auslöst und unerhörte Behauptungen aufstellt, die von den Algorithmen der sozialen Medien verstärkt werden”, so Cecile Simmons vom Londoner Institute for Strategic Dialogue.

Es ist schwer zu sagen, wie viel Unterstützung die Veranstaltung “Eric Zemmour in London” – bei der man nur vermuten kann, dass es sich um seine Wahlkampfveranstaltung handelt (obwohl er seine Kandidatur noch nicht offiziell bestätigt hat) – voraussichtlich erhalten würde.

MEE hat Zemmour um einen Kommentar gebeten und Fragen an seinen Twitter-Account geschickt, aber sein Team hat bis zum Redaktionsschluss dieses Artikels nicht auf unsere Anfrage geantwortet.

Es wurde berichtet, dass Zemmours Team die Entscheidung von RI, seinen Auftritt abzusagen, “unverständlich” fand. Sie erklärten, dass sich bereits über 300 Personen für die Veranstaltung angemeldet hätten und dass sie den Veranstaltungsort wegen des “skandalösen” Vorgehens rechtlich anfechten wollen.

Zemmours Team warf sogar die Frage auf, ob es sich um einen Versuch handele, “den Moment komplett zu sabotieren”, und dass ein privat angemieteter Raum nicht darüber entscheiden sollte, ob er “das Recht hat, vor Menschen zu sprechen oder nicht”.

Pflege der internationalen Beziehungen

Die Vorwürfe, Zemmours Redefreiheit sei bedroht, sind berechtigt. Die Aufregung um die Absage und die zusätzliche Aufmerksamkeit, die ihm dadurch zuteil wird, wäre eigentlich ein viel plausibleres Motiv für die Reise. Ein paar hundert französische Wähler in Übersee scheinen nicht die ganze Energie und Zeit wert zu sein.

Er hat die Debatte noch weiter nach rechts gedrängt, obwohl Marine Le Pen und ihre Partei Nationale Rallye in dieser Hinsicht bereits beachtliche Erfolge erzielt haben

Beim derzeitigen Stand der Dinge scheint es unwahrscheinlich, dass Zemmour, sollte er nominiert werden, das Präsidentschaftsrennen im nächsten Jahr gegen Emmanuel Macron gewinnen könnte.

In Wirklichkeit hat Macron bereits viele der giftigen antimigrantischen und antimuslimischen Ansichten, die von Leuten wie Zemmour und Marine Le Pen verbreitet werden, normalisiert und sich ihnen angeschlossen. Von der gezielten Bekämpfung von Muslimen durch die so genannte Separatismusbekämpfung, die zur Schließung von Moscheen und muslimischen Organisationen geführt hat, bis hin zur drastischen Reduzierung der Zahl der Visa, die an Nordafrikaner vergeben werden, ist seine Amtszeit von einer weiteren Hinwendung zur Politik der extremen Rechten geprägt.

Letztlich ist es die Auswirkung, die Zemmours Rhetorik auf die politischen Debatten sowohl während des Wahlkampfs als auch in der Zukunft haben könnte, die uns alle beunruhigen sollte. Hier stellt er die größte unmittelbare Gefahr für die Gemeinschaften dar, die er angreift.

Er hat die Debatte noch weiter nach rechts verschoben, obwohl Le Pen und ihre Partei Nationale Rallye in dieser Hinsicht bereits bemerkenswerte Erfolge erzielt haben. Angriffe auf Migranten, Muslime und Minderheiten sowie die Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten haben diese Wahl bereits bestimmt, ohne dass aus der politischen Mitte eine Herausforderung gekommen wäre. Diese Themen werden auch in den kommenden Jahren im Mittelpunkt der Debatte stehen.

In diesem Zusammenhang mag die Absage von Zemmours Auftritten richtig sein. Aber es ist nur ein sehr kleiner Schritt, um die Flut der Reaktion zu stoppen, die uns zu verschlingen droht.

Malia Bouattia ist Aktivistin, ehemalige Präsidentin der National Union of Students, Mitbegründerin des Students not Suspects/Educators not Informants Network und Moderatorin/Panelistin der Sendung Women Like Us des britischen Muslim-TV.

