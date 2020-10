Ich danke meinem Freund Joseph Massad für die sofortige Zusendung seines hoch-aktuellen Artikel, zum Thema Islamophobie, Frankreich und Macron

Was die Franzosen tun müssen, ist, die Schulden zurückzuzahlen, die sie all jenen schulden, die sie seither auf der ganzen Welt ausgeraubt und getötet haben. Nur das wird die Krise Frankreichs mit dem “Islam” und mit sich selbst beenden.



Frankreichs “Krise” mit dem Islam: Ein Erbe von 200 Jahren kolonialer Brutalität

Von Joseph Massad

7. Oktober 2020

Frankreich befindet sich in einer Krise.

Der offizielle und inoffizielle christlich-französische radikale Extremismus, der sich unter dem Deckmantel dessen, was die Franzosen ostentativ laicité nennen, legitimiert, fährt fort, seine Angriffe auf französische und nicht-französische Muslime zu verstärken.

Das Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) listete 1.043 islamfeindliche Vorfälle auf, die sich im Jahr 2019 ereignet haben (ein Anstieg um 77 Prozent seit 2017) – 68 körperliche Angriffe (6,5 Prozent), 618 Vorfälle von Diskriminierung (59. 3 Prozent), 210 Vorfälle von Hassreden und Aufstachelung zu Rassenhass (20,1 Prozent), 93 Vorfälle von Diffamierung (8,9 Prozent), 22 Vorfälle von Vandalismus an muslimischen heiligen Stätten (2,1 Prozent) und 32 Vorfälle von Diskriminierung im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Terrorismus (3,1 Prozent).

Der christlich-französische und so genannte “säkulare” Hass auf Muslime ist Teil der Alltagssprache der französischen Regierung, der Experten und der Medien.

In der Tat legitimiert die Normalisierung der Hassreden gegen Muslime nicht nur die institutionalisierte Diskriminierung, der französische Muslime ausgesetzt sind, sondern schürt auch Gewalt gegen sie innerhalb und außerhalb Frankreichs, darunter die Schüsse auf die Moschee von Brest und die Zielscheibe auf ihren populären Imam Rachid Eljay im Juni 2019 sowie der Angriff auf die Moschee von Bayonne im Oktober 2019, bei dem vier Personen verletzt wurden.

Außerhalb Frankreichs gab der Terrorist, der das Massaker von 2019 in den neuseeländischen Moscheen von Christchurch verübte, bei dem 51 muslimische Gläubige getötet und 49 verwundet wurden, die mörderischen Taten des islamfeindlichen französischen Denkers Renaud Camus als Einfluss auf sein Handeln an.

Im Oktober 2019 brachten der französische Staatspräsident Emmanuel Macron (dessen Vorname der Name ist, den der Engel Gabriel Jesus in den Evangelien gab und der “Gott ist mit uns” bedeutet) und sein damaliger Innenminister Christophe Castaner (ebenfalls nach Christus selbst benannt) den Terrorismus in Frankreich mit jeglichen Anzeichen des Glaubens und der Kultur der französischen Muslime in Verbindung, darunter das Tragen eines Bartes, fünfmaliges Beten am Tag, Essen von Halal-Lebensmitteln usw.

Es ist ein reiner Zufall, dass der Präsident und sein Innenminister nach Jesus Christus benannt sind, was nicht allen nach Jesus Benannten eine Krise mit dem “Islam” unterstellen sollte, sondern nur einigen von ihnen, die antimuslimischen “säkularen” Hass zum Ausdruck bringen.



Der “befreiende” Islam

Letzte Woche erklärte Macron: “Der Islam ist eine Religion, die heute überall auf der Welt in der Krise steckt, das sehen wir nicht nur in unserem Land”. Er fügte hinzu, er versuche, den Islam in Frankreich von ausländischen Einflüssen zu “befreien”, indem er die Aufsicht über die Finanzierung der Moscheen verbessere.

Die “islamistische Hydra” und Macrons neue, “radikale” Herangehensweise an den Terrorismus

Aber Macron ist nicht der erste französische Herrscher, der den Islam “befreien” wollte.

Dies ist eine alte französische “säkulare” Tradition. Als Napoleon Bonaparte 1798 in Ägypten und Palästina einmarschierte, bestand sein kluger Plan darin, die Ägypter zu belügen, indem er verkündete, dass er und seine Armee “gläubige Muslime” seien und dass sie gekommen seien, um die Muslime und den Islam von der Tyrannei der Mamelucken zu befreien.

Sein Täuschungsmanöver funktionierte nicht, und die Ägypter erhoben sich gegen ihn, ebenso wie die Palästinenser. Er kehrte in der Niederlage nach Frankreich zurück, nachdem seine Armee in Ägypten und Palästina unsägliche Gräueltaten begangen hatte. Napoleons und Frankreichs Krise mit dem Islam vor zwei Jahrhunderten bestand darin, dass sie in der palästinensischen Stadt Akkon besiegt wurden. Drei Jahrzehnte später, als Frankreich in Algerien einmarschierte, brauchten die Franzosen die Muslime nicht mehr anzulügen, um sie zu erobern, auszurauben und ihre Gotteshäuser zu zerstören.

Der offizielle casus belli, mit dem König Karl X. die Invasion Algeriens 1830 rechtfertigte, war die Weigerung Frankreichs, seine Schulden für Getreide zu begleichen, das algerische Kaufleute der französischen Armee Napoleons während des italienischen Feldzugs unter der Ersten Republik geliefert hatten. Angesichts der Tatsache, dass die algerischen Kaufleute aus den livornesisch-jüdischen Bankiersfamilien von Bacri und Busnac stammten, hatte die öffentliche Debatte in Frankreich damals einen “antisemitischen Tenor”.

Ironischerweise ist dies derselbe König Karl, der 1825 die befreiten Sklaven von Haiti, deren Revolution den französischen Kolonialismus und die Sklaverei stürzte, zwang, Millionen von Entschädigungszahlungen für die Eigentumsverluste ihrer ehemaligen weißen französischen Herren zu leisten, die sie versklavt hatten, als Gegenleistung für die diplomatische Anerkennung Frankreichs und die Aufhebung seiner strafenden Blockade gegen Haiti.

Im Jahr 1827 verlangte Hussein Dey, Herrscher des osmanischen Algier, vom französischen Konsul Pierre Deval die Begleichung der Schulden, der sich unverschämt weigerte. Aufgebracht durch die Beleidigung des Konsuls schlug ihn der Dey mit einem Fliegenwedel (was die Franzosen als den Vorfall des Staatsstreichs bezeichnen) – und nannte ihn “einen bösen, treulosen, Götzen anbetenden Schurken”.

Einmarsch in Algerien

Die Invasion begann Mitte Juni 1830 und Algier fiel am 5. Juli. Das finanziell angeschlagene Frankreich raubte die Schatzkammer von Algier säuberlich aus und stahl über 43 Millionen Francs in Gold und Silber, abgesehen von den Summen, die verschwanden, und denen, die für die französische Besatzungsarmee ausgegeben wurden. Vielleicht sollten die armen westafrikanischen Länder, die bis heute bei Frankreich verschuldet sind, beweisen, wie sehr sie in die Französische Republik assimiliert sind, indem sie in Frankreich einfallen, um die französische Staatskasse auszurauben.

Die erobernde französische Armee übernahm Moscheen und baute sie mit vorgehaltener Waffe in Kirchen und Kathedralen um.

Die unmittelbaren Ziele der Invasion, wie Charles sie am 2. März vor der französischen Nationalversammlung aufzählte, bestanden darin, die Franzosen für die algerische Beleidigung zu rächen, “die Piraterie zu beenden und Algerien für das Christentum zurückzuerobern”.

Im Einklang mit den christlichen Verpflichtungen Frankreichs übernahm die erobernde französische Armee Moscheen und baute sie mit vorgehaltener Waffe in Kirchen und Kathedralen um, darunter die 1612 erbaute größte osmanische Ketchaoua-Moschee in Algier, die im Dezember 1832 in die Kathedrale St. Philippe umgewandelt wurde.

Im selben Jahr löschten die Franzosen den gesamten Stamm der Ouffias aus, verschonten keine Frau und kein Kind und beschlagnahmten ihren gesamten Besitz.

Ähnlich wie der Hass und Rassismus der zeitgenössischen weißen französischen christlichen Intellektuellen gegenüber den Muslimen erklärte der berühmte französische Denker Alexis de Toqueville Anfang der 1840er Jahre in diesem Zusammenhang: “Es ist möglich und notwendig, dass es in Afrika zwei Arten von Gesetzen gibt, denn wir haben es mit zwei klar getrennten Gesellschaften zu tun. Wenn man es mit Europäern [Kolonialsiedlern in Afrika] zu tun hat, hindert uns absolut nichts daran, sie so zu behandeln, als wären sie allein; die für sie erlassenen Gesetze müssen ausschließlich auf sie angewandt werden”.

Er wandte sich gegen die Ohnmacht des Herzens, die sich gegen die französische Barbarei und ihre Verwendung von Blitzkriegen (die sie “Razzien” nannten) gegen die algerische Bevölkerung wandte. “Ich habe oft gehört, dass Männer, die ich respektiere, mit denen ich aber nicht einverstanden bin, es falsch finden, dass wir Ernten verbrennen, dass wir Silos leeren und schließlich unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder beschlagnahmen. Dies sind meines Erachtens bedauerliche Notwendigkeiten, aber solche, denen sich jedes Volk, das Krieg gegen die Araber führen will, unterwerfen muss. Und wenn ich mich dazu äußern sollte, so ekeln mich diese Taten nicht mehr an, nicht einmal so sehr wie einige andere, die das Kriegsrecht offensichtlich zulässt und die in allen Kriegen Europas stattfinden”.

Die französische Barbarei

1871 kam es zu einem erneuten Aufstand algerischer Muslime gegen die französische Herrschaft. 150.000 Menschen schlossen sich den Kräften eines lokalen kabylischen Führers, Al-Muqrani, an.

Die französische Völkermordmaschine reagierte darauf mit der Ermordung von Hunderttausenden, was zusammen mit den von Frankreich verursachten Hungertoten Ende der 1860er Jahre zum Tod von einer Million Algeriern (etwa ein Drittel der Bevölkerung) führte. Die Franzosen machten Dutzende von Städten und Dörfern dem Erdboden gleich und eliminierten gleichzeitig die gesamte Elite der algerischen Gesellschaft. Aber auch das löste die “Krise” Frankreichs mit dem Islam nicht.

1901 nahm die Besorgnis der Franzosen über ihre “Krise” mit dem Islam zu. Dies umso mehr, als Frankreich, das “in zunehmendem Maße und zweifellos eine muslimische Großmacht ist und werden wird”, angesichts des Erwerbs neuer Kolonien mit großer muslimischer Bevölkerung wissen musste, wie der Islam im 20.

Dies wurde zu einem so ernsten Anliegen, dass eine koloniale “Suche” nach Wissen ausgelöst wurde. Der Herausgeber der wichtigen französischen Kolonialzeitschrift Questions diplomatiques et coloniales, Edmond Fazy, machte sich daran, bis zum Jahr 2000 die Frage nach der “Zukunft des Islam” zu untersuchen.



Zukunft des Islam

Ähnlich wie viele islamfeindliche französische Christen heute ist Fazy besorgt über die steigende und unterrepräsentierte Zahl der Muslime weltweit (er nannte die Zahl von 300 Millionen, was ein Fünftel der Weltbevölkerung ausmacht) und die Ausbreitung ihrer “einfachen” Religion in Afrika.

Frankreich ist auch heute noch in einen dominierenden Diskurs des Chauvinismus und des Hasses eingetaucht, der dem nicht unähnlich ist, der die französische Kultur immer dominiert hat.

Viele der Verfasser seiner Zeitschrift hielten es für angebracht, die islamische Theologie zu manipulieren und die muslimischen Ulamas zu transformieren, um nicht nur einen modernen Islam hervorzubringen, den die europäische Moderne tolerieren würde, sondern auch einen, von dem sie hofften, dass er das Osmanische Reich schwächen würde.

Der praktischste Rat kam jedoch von der französischen Schule der Arabisten, die von den französischen Kolonialsiedlern (pieds noirs) in Nordafrika geleitet wurde. Einer von ihnen, Edmond Doutte von der ecole algerienne, ein Spezialist für Religion und Islam, sprach von seiner Begegnung mit muslimischem Fanatismus und Intoleranz.

Traditionell gebildete Muslime scheinen sich “von uns entfernt” zu haben, im Gegensatz zu den einheimischen Arbeitern, die sich mit den Kolons verbrüdern und “unsere Gewohnheiten” lernen. Anstatt “die übertriebenen religiösen Manifestationen” des existierenden Islam zu verdrängen, war die Aufgabe vor den Europäern produktiver.

“Wir könnten im Gegenteil die Geburt eines neuen Islam begünstigen, der eher zu Kompromissen und Toleranz gegenüber Europa neigt; die junge Generation der Ulama, die in dieser Richtung arbeitet, ermutigen und die Zahl der Moscheen, Koranschulen und muslimischen Universitäten erhöhen und sicherstellen, dass wir sie mit Anhängern der neuen Theorien besetzen.

Gläubige treffen in der Grande Moschee im ostfranzösischen Colmar ein, während ein Polizist am 22. September Wache hält (AFP

Gottesdienstbesucher treffen in der Grande Moschee im ostfranzösischen Colmar ein, während ein Polizist am 22. September 2019 Wache hält (AFP)

Die Kommentare von Doutte klingen deshalb so vertraut, weil sie heute von jedem zeitgenössischen französischen – oder anderen westlichen – Politiker oder Pandit leicht geäußert werden könnten.

M. William Marcais, der Direktor der Tlemcen-Madrasa, die von den Franzosen gegründet wurde, um algerisch-muslimische Richter aus “rationalistischen” Gründen auszubilden, war dem “neuen” und “modernen” Islam, den die Franzosen formten und an dem er teilnahm, gegenüber parteiisch eingestellt, einem Islam, der “eng mit dem Schicksal Frankreichs verbunden war”.

Amortisationszeit

Das Projekt, den Islam in etwas umzuwandeln, das das europäische Christentum und die französischen Laizisten tolerieren können, geht auch 2020 weiter, allerdings mit unbefriedigenden Ergebnissen, was Makron betrifft, zumal die Finanzierung dschihadistischer Gruppen in Syrien durch Frankreich bisher nicht die von Franzosen gesuchten Islamisten hervorgebracht hat.

Vom Kolonialismus zum Laizismus: Frankreich führt weiterhin Krieg gegen muslimische Frauen

Die anhaltende institutionalisierte Diskriminierung der muslimischen Bürger durch den französischen Staat zeigt unter Macron keine Anzeichen einer Abschwächung. Frankreich ist auch heute noch in einen dominanten Diskurs des Chauvinismus und des Hasses eingetaucht, der dem nicht unähnlich ist, der die französische Kultur schon vor der Französischen Revolution stets beherrschte.

Es stimmt zwar, dass die heute in Europa und den Vereinigten Staaten weit verbreitete weiße, christliche Vormachtstellung und faschistische Kultur des Hasses, die an die europäische Kultur des Hasses in den 1930er Jahren erinnert, nicht nur in Frankreich vorherrscht, aber die Franzosen (nicht anders als die Israelis) zeichnen sich dadurch aus, dass sie sie mit minimalen Euphemismen ausdrücken.

Die Krise, in der sich Frankreich weiterhin mit den Muslimen befindet, ist die Krise des französischen Chauvinismus und die Weigerung der weißen rassistischen Christen und französischen Laizisten, anzuerkennen, dass ihr Land eine drittklassige neokoloniale Macht mit einer dominanten rückschrittlichen Kultur ist, die darauf besteht, an unverdientem vergangenen Ruhm festzuhalten, wenn sie ihre völkermörderischen Sünden bereuen müssen, die sich von der Karibik über Südostasien bis nach Afrika erstrecken und die seit dem späten 18.

Was die Franzosen tun müssen, ist, die Schulden zurückzuzahlen, die sie all jenen schulden, die sie seither auf der ganzen Welt ausgeraubt und getötet haben. Nur das wird die Krise Frankreichs mit dem “Islam” und mit sich selbst beenden. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und intellektuelle Geschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: Die Entstehung einer nationalen Identität in Jordanien, Begehrende Araber, Das Fortbestehen der Palästinenserfrage: Essays über den Zionismus und die Palästinenser und zuletzt über den Islam im Liberalismus. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

