Freie Rede ist für den Kampf gegen das Imperium: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

22. Februar 2023

❖

Meine Nachforschungen haben mich zu dem Schluss gebracht, dass es eine Verschwörung der Elite gibt, die uns alle versklaven und in gehirngewaschene Automaten verwandeln will, die in einer grausamen Dystopie, die von den Mächtigen für die Mächtigen gebaut wurde, gedankenlos die Wünsche unserer Herrscher ausführen.

Haha, nur ein Scherz. Das ist schon passiert.

❖

Der erste Schritt besteht darin, zu lernen, dass die allgemein verbreitete Weltanschauung eine Lüge ist und dass wir seit unserer Kindheit mit der Propaganda der Mächtigen über unsere Gesellschaft, unsere Nation, unsere Regierung und unsere Welt gefüttert wurden. Die meisten Menschen sind noch nicht einmal bei Schritt eins angelangt.

Schritt zwei besteht darin, sich darüber klar zu werden, wie wir belogen worden sind. Viele Menschen, die den ersten Schritt hinter sich gelassen haben, geraten hier durcheinander. Viele fallen auf dämliche rechte Erzählungen über Juden, die die Welt beherrschen, globalistische pädophile Kabalen, Verschwörungen der Elite, die alle unsere Kinder zu Transgender-Kindern machen wollen, oder was auch immer, herein, weil ihre Ideologie sie daran hindert, die tatsächliche zugrunde liegende Dynamik des Kapitalismus und den Aufbau eines Imperiums durch ihre eigene Regierung klar zu erkennen. Sie legen viel zu viel Wert auf Dinge wie Impfstoffe und die Zukunft des Transhumanismus, die dazu benutzt werden, eines Tages eine Orwellsche Dystopie zu schaffen, weil ihre Weltanschauung sie daran hindert, zu erkennen, dass wir bereits in einer von der Macht kontrollierten Dystopie leben.

Andere gehen einfach nicht weit genug, um das Mainstream-Weltbild aus ihren Köpfen zu verbannen, und fragen nicht tief genug nach, was wirklich wahr ist. Viele selbsternannte Sozialisten und Anarchisten glauben immer noch an die falschen Mainstream-Erzählungen über vom Imperium gesteuerte Regierungen oder an die machtfördernde Dynamik der Parteipolitik. Schritt zwei erfordert eine Menge harter, aufrichtiger, intellektuell ehrlicher Arbeit, um die Fakten von der Fiktion zu unterscheiden.

Der dritte Schritt besteht darin, zu lernen, was man gegen all das tun kann, und damit zu beginnen, aktiv zu werden. Das bedeutet, dass man daran arbeiten muss, das Bewusstsein darüber zu verbreiten, was wirklich vor sich geht, und anderen zu helfen, die Schritte eins und zwei zu durchlaufen, denn das Einzige, was jemals zu dauerhaften positiven Veränderungen im menschlichen Verhalten führt, ist eine Erweiterung des Bewusstseins. Je mehr Menschen den dritten Schritt schaffen, desto mehr Menschen gibt es, die helfen, alle anderen aufzuwecken.

Wer würde ohne das US-Militär die Welt vor Hobby-Ballons und Erdgaspipelines schützen?

❖

Es ist schon interessant, dass Russland die einzige Nation der Welt ist, die Schweden dazu drängt, die Ergebnisse seiner Untersuchung des Nord-Stream-Bombenanschlags zu veröffentlichen, während ein amerikanischer UN-Beamter zur “Zurückhaltung” bei der Untersuchung des Vorfalls aufruft.

Die Verantwortung des US-Imperiums für das Nord-Stream-Bombardement wird zu einem dieser offenen Geheimnisse werden, die jeder kennt, aber niemand offiziell bestätigt, wie Israels Atomwaffenarsenal (das Sy Hersh übrigens auch mit aufgedeckt hat).

❖

Freie Meinungsäußerung ist bedeutungslos und wertlos, wenn man sie nicht nutzt, um sich der realen Macht zu widersetzen. In den westlichen “Demokratien” wird die Mehrheit der Menschen so effektiv dazu propagiert, im Einklang mit den Interessen des westlichen Imperiums zu sprechen, dass sie genauso gut Befehle mit vorgehaltener Waffe entgegennehmen könnten.

In totalitären Regimen sagt man das, was die Herrscher von einem verlangen, weil sie einen unter Androhung von Gewalt physisch dazu gezwungen haben. In “freien Demokratien” sagt man, was man sagen soll, weil die Machthaber einen mit Hilfe von Propaganda psychologisch dazu gezwungen haben. Das Endergebnis ist das gleiche.

Reagan scherzte einmal darüber, dass die Sowjets denken, sie seien frei, weil sie die US-Regierung so viel kritisieren dürfen, wie sie wollen, aber in Wirklichkeit war das nur eine Projektion. Die Menschen im Westen denken, sie hätten Meinungsfreiheit, aber sie nutzen diese “Meinungsfreiheit” nie, um das tyrannische Imperium zu kritisieren, unter dem sie leben.

Die freie Meinungsäußerung wird als wichtiges Menschenrecht angesehen, weil sie den Menschen hilft, die Macht zu kontrollieren. Wenn man sie nicht dazu nutzt, kann man sie auch nicht haben. Ihre Rede ist nur insofern frei, als Sie die tatsächliche Macht kritisieren können, und insofern Sie dies tatsächlich tun.

❖

Der Grund, warum ich oft den Ausdruck “die politische/mediale Klasse” verwende, ist, dass es sich um eine einzige Klasse, eine soziale Kaste handelt. Sie sind nicht wirklich in irgendeiner sinnvollen Weise getrennt.

Immer wenn ich über die Hunderte von Militärstützpunkten spreche, mit denen das US-Imperium unseren Planeten umkreist, höre ich Leute sagen: “Wir haben all diese ausländischen Stützpunkte nur, weil diese ausländischen Regierungen uns dort zum Schutz haben wollen!”

Ja, ja, ich bin sicher, das hat nichts mit der Tatsache zu tun, dass die USA jede schwächere Nation, die sich weigert, ihre militärischen Interessen zu unterstützen, unterwandern, verarmen und zerstören. Ausländische US-Militärstützpunkte sind “Schutz”, so wie Erpressungszahlungen an die Mafia “Schutz” sind.

Ausländische Regierungen lassen US-Militärbasen auf ihrem Gebiet nicht zu, um sich vor ihren Nachbarn zu schützen, sondern um sich vor den USA zu schützen.

❖

Eines der seltsamsten Dinge, die uns die Mainstream-Weltanschauung zu akzeptieren auffordert, ist, dass die US-Regierung (A) der Anführer der gesamten Welt sein sollte und (B) der Anführer der Welt ausschließlich aus gerechten und wohltätigen Gründen sein will.

Jeder andere, der die Welt beherrschen will, wird als größenwahnsinnig bezeichnet. Wir alle sind damit aufgewachsen, Filme und Serien über böse Schurken zu sehen, die die Welt beherrschen wollen. Doch die gängige Weltanschauung verlangt von uns zu akzeptieren, dass die US-Regierung die Welt beherrschen will, weil sie Freiheit und Demokratie fördern will.

❖

Es ist leicht, die Fehler in anderen Ländern, Kulturen und Gesellschaften zu sehen. Es ist viel schwieriger, die Fehler in unserer eigenen zu sehen.

Es ist leicht, die Probleme anderer politischer Parteien und ideologischer Fraktionen zu erkennen. Es ist viel schwieriger, die Probleme mit unseren eigenen zu erkennen.

Es ist leicht zu erkennen, wie andere Gruppen propagiert werden. Es ist viel schwieriger zu erkennen, wie unsere eigene Gruppe propagiert wird.

Es ist leicht zu erkennen, dass andere fehlgeleitet sind und Wahnvorstellungen haben. Es ist viel schwieriger zu erkennen, wie wir selbst in die Irre geführt werden und Wahnvorstellungen haben.

Je weiter wir uns von uns selbst entfernen, desto einfacher ist es für uns, Fehler zu finden. Aber es nützt niemandem, wenn wir die Probleme bei den weit entfernten anderen finden. Je näher wir an uns heranschauen, desto mehr Gutes können wir mit dem, was wir finden, tun. Übersetzt mit Deepl.com

________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt.

