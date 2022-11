FTX Partnership With Ukraine Is Latest Chapter in Shady Western Aid Saga – scheerpost.com By Kit Klarenberg / The Grayzone The demise of FTX, the fifth-biggest cryptocurrency exchange by trade volume in 2022, and the second-largest by holdings, has sent a wave of chaos through global financial markets.

FTX-Partnerschaft mit der Ukraine ist neuestes Kapitel in dubioser westlicher Hilfssaga



Von Kit Klarenberg / The Grayzone



16. November 2022

Der Untergang von FTX, der fünftgrößten Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen im Jahr 2022 und der zweitgrößten nach Beständen, hat eine Welle des Chaos durch die globalen Finanzmärkte geschickt.

Während die Turbulenzen zunehmen, führt die ukrainische Regierung eine laufende Säuberungs- und Schönfärbungsaktion durch, um alle Hinweise auf eine hochrangige Kryptowährungsfinanzierungsvereinbarung, die sie mit FTX getroffen hat, aus dem Internet zu entfernen. Unheimlicherweise scheint diese Operation nur wenige Tage vor dem Ausbruch des Skandals begonnen zu haben.

Online-Aufzeichnungen, die von The Grayzone ausgegraben wurden, behaupten, dass FTX Dutzende von Millionen für die ukrainische Regierung beschafft und für eine Vielzahl von kriegerischen Zwecken verwendet hat. Da sich das Unternehmen nun aber als potemkinsches Dorf entpuppt hat, dem es an Vermögenswerten mangelt, und große Fragezeichen darüber schweben, ob seine Geschäfte von Anfang an von Grund auf betrügerisch waren, stellt sich die Frage, was aus dem angeblich erfolgreichen Spendenprogramm geworden ist. Wurden diese Summen wirklich aufgebracht, und wenn ja, für welche Zwecke wurden sie tatsächlich verwendet?

Der Untergang von FTX war das Ergebnis eines Massenverkaufs des unternehmenseigenen Bitcoin-Tokens FTT durch die konkurrierende Börse Binance. Der Wert des Tokens stürzte ab und löste einen dreitägigen “Run” auf Kryptowährungen im Wert von Milliarden von Dollar aus, was wiederum eine “Liquiditätskrise” bei FTX auslöste, da das Unternehmen nicht über die erforderlichen Vermögenswerte verfügte, um Kundenabhebungen zurückzuzahlen. FTX meldete am 11. November Konkurs an.

Der Gründer von FTX und Topspender der Demokratischen Partei, Sam Bankman-Fried, sieht sich nun mit strafrechtlichen Ermittlungen auf den Bahamas konfrontiert, wo die Börse ihren Hauptsitz hatte, und Forderungen nach offiziellen Ermittlungen in der weitgehend unregulierten Kryptowährungsbranche sind weltweit zu hören.

Der plötzliche Tod von FTX wurde mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers 2008 verglichen, der die Finanzkrise auslöste.

Dank einer geheimen “Hintertür” im FTX-Buchhaltungssystem, die es Bankman-Fried ermöglichte, Änderungen an den Finanzunterlagen des Unternehmens vorzunehmen, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, sind anscheinend riesige Kundenbestände verschwunden. Diese Duldung könnte dazu gedient haben, mindestens 10 Milliarden Dollar an Kundengeldern zu verstecken, die Bankman-Fried von der Börse auf ein anderes von ihm gegründetes Unternehmen, den Digital Asset Trader Alameda Research, übertragen hat.

Während sich die Mainstream-Medien mit den Details von Bankman-Frieds gigantischem Krypto-Betrug beschäftigen, hat kein einziges größeres Medium die Beziehung von FTX zur ukrainischen Regierung untersucht oder auch nur zur Kenntnis genommen.

Wurden die Kundengelder unkontrolliert und illegal in den Stellvertreterkrieg des Westens gelenkt? Oder ist die angebliche Hilfe, die FTX nach Kiew schickte, in die Hände ukrainischer Betrüger, korrupter Warlords und illegaler Akteure gelangt?

Das Versäumnis der Konzernmedien, diesen Fragen nachzugehen, erscheint umso perverser, wenn man bedenkt, dass Bankman-Fried seine engen finanziellen Beziehungen zur Regierung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij euphorisch propagiert.

FTX verspricht, Bitcoin in Kugeln, Verbandsmaterial und anderes Kriegsmaterial für die Ukraine zu verwandeln

FTX verspricht, “Bitcoin in Kugeln, Verbandsmaterial und andere Kriegsgüter” für die Ukraine zu verwandeln

Die Partnerschaft zwischen FTX und der ukrainischen Regierung wurde erstmals am 14. März bekannt, als die führende Kryptowährungswebsite CoinDesk ankündigte, dass Kiew eine spezielle Webseite für Kryptowährungsspenden mit dem Namen Aid for Ukraine eingerichtet hat.

Unter ihrer Schirmherrschaft verpflichtete sich FTX, “Krypto-Spenden für die Kriegsanstrengungen der Ukraine in Fiat umzuwandeln, um sie bei der Nationalbank von Kiew zu hinterlegen”, was es der umkämpften Regierung ermöglichte, “Bitcoin in Kugeln, Verbandsmaterial und andere Kriegsgüter zu verwandeln”. CoinDesk erklärte, die Initiative “vertieft eine noch nie dagewesene Verbindung zwischen öffentlichen und privaten Kräften im Krypto-Bereich.”

Oleksandr Bornyakov, ein Beamter des ukrainischen Ministeriums für digitale Transformation, deutete gegenüber CoinDesk eine “bevorstehende NFT-Sammelauktion” an, um “dem Krypto-Fundraising-Prozess den nächsten Schub zu geben.”

(Bornyakovs Ministerium für digitale Transformation spielte eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen, von Zelensky geleiteten Kampagne zur Absage des Auftritts von Max Blumenthal und Aaron Mate von The Grayzone beim Web Summit, einem großen internationalen Treffen der Tech-Industrie in Lissabon, Portugal).

In einer Pressemitteilung, die die Ankündigung der FTX-Partnerschaft mit der Ukraine begleitete, erklärte Bankman-Fried, dass FTX bei Ausbruch des Konflikts in der Ukraine das Bedürfnis verspürte, auf jede erdenkliche Weise zu helfen”. Er versprach, dass die Vereinbarung “die Möglichkeit bietet, Hilfe und Ressourcen zu den Menschen zu bringen, die sie am meisten brauchen”.

Kiew löscht die Website von Aid for Ukraine Tage bevor der FTX-Skandal öffentlich wird

Die Webseite von Aid for Ukraine wurde inzwischen gelöscht, kann aber noch über das Internetarchiv aufgerufen werden. Bis vor kurzem ermutigte sie Besucher, “der Ukraine mit Kryptowährungen zu helfen” und bat darum, “uns mit dem Feind nicht allein zu lassen”.

Die Website enthielt Werbezitate von einer Reihe ukrainischer Regierungsbeamter und Bitcoin-Bros – darunter auch der Gründer von FTX.

Mykhailo Fedorov, stellvertretender Premierminister der Ukraine und Minister für digitale Transformation der Ukraine, dankte “der Krypto-Community” für die Finanzierung des Kaufs von Helmen, kugelsicheren Westen und Nachtsichtgeräten. Bankman-Fried erklärte seinerseits, dass er “unglaublich begeistert und bescheiden” sei, “Krypto-Spenden für die Ukraine zu unterstützen.”

Die letzte verfügbare Erfassung des Internet-Archivs von Aid for Ukraine” fand am Nachmittag des 26. Oktober statt. Während des gesamten Bestehens der Webseite hat das Internet Archive wöchentlich mehrere Schnappschüsse von ihr gemacht. Dies deutet eindeutig darauf hin, dass die Seite Ende Oktober von Kiew gelöscht wurde, einige Tage bevor die FTX-Krise ausbrach.

Nach der Löschung der Seite richtete die ukrainische Regierung am 1. November eine eigenständige Website ein, um das Vorhaben zu fördern. Die Seite war identisch, und die Zitate von Bankman-Fried sowie die Hinweise auf die Beteiligung von FTX und sein Logo blieben bis zum Morgen des 15. November bestehen.

War die Löschung der ursprünglichen Webseite und die Umstellung auf eine völlig neue Benutzeroberfläche zu diesem Zeitpunkt lediglich ein unheimlicher Zufall, oder wurden die Ukrainer vor dem gewarnt, was kommen würde? Was wusste Kiew, und wann wusste es das?

Die letzte im Internet Archive verfügbare Aufnahme von Aid for Ukraine” fand am Nachmittag des 26. Oktober statt. Während des gesamten Bestehens der Webseite hat das Internet Archive wöchentlich mehrere Schnappschüsse von ihr erfasst. Dies deutet eindeutig darauf hin, dass die Seite Ende Oktober von Kiew gelöscht wurde, einige Tage bevor die FTX-Krise ausbrach.

Nach der Löschung der Seite richtete die ukrainische Regierung am 1. November eine eigenständige Website ein, um das Vorhaben zu fördern. Die Seite war identisch, und die Zitate von Bankman-Fried sowie die Hinweise auf die Beteiligung von FTX und sein Logo blieben bis zum Morgen des 15. November bestehen.

War die Löschung der ursprünglichen Webseite und die Umstellung auf eine völlig neue Benutzeroberfläche zu diesem Zeitpunkt lediglich ein unheimlicher Zufall, oder wurden die Ukrainer vor dem gewarnt, was kommen würde? Was wusste Kiew, und wann wusste es das?

Bankman-Fried schleuste Millionen an Biden durch “stealth” PAC

Obwohl FTX beschuldigt wurde, als Geldwaschanlage für die Demokratische Partei der USA zu dienen, sind konkrete Beweise für diese Behauptung bisher nicht aufgetaucht. Aber angesichts des Hintergrunds von Bankman-Fried als einer der größten Spender der Demokraten und der Rolle, die er als Bindeglied zwischen den Machthabern der Partei und der Kryptowährungssphäre spielte, sind die Behauptungen verständlich.

Bankman-Fried ist der Sohn der Stanford-Juraprofessorin Barbara Friedman, der Gründerin eines schattenhaften Super PAC namens Mind the Gap, das im Stillen Millionen an Kandidaten der Demokratischen Partei leitete, hauptsächlich von namenlosen Silicon Valley-Investoren.

Die Organisation hat weder eine Website noch ist sie in den sozialen Medien präsent, und ihre Gründer machen ihr Engagement nicht öffentlich bekannt. Die Begünstigten des Super PAC, die durch eine komplexe Datenanalyse ausgewählt werden, wissen oft selbst nicht, wer oder was für ihre Kampagnen gespendet hat.

“Das Ziel ist die Tarnung”, sagte eine Person “mit Verbindungen zu der Organisation” im Jahr 2020 gegenüber Vox.

Die Gründung von FTX durch Bankman-Fried im April 2019 – im selben Monat, in dem Joe Biden seine Präsidentschaftskandidatur für 2020 ankündigte – hat die Intrigen um den Skandal noch verstärkt. Sobald riesige Summen in und durch die FTX-Börse zu fließen begannen, leitete ihr Gründer die Gewinne in Bidens Wahlkampfkasse. Seltsamerweise hatte Bankman-Fried keine Vorgeschichte mit politischen Spenden.

Im Laufe des Wahlkampfs 2020 schenkte Bankman-Fried Biden und Gruppen, die ihn unterstützen, über 5 Millionen Dollar. Dies trug Berichten zufolge dazu bei, eine potenziell entscheidende “neunstellige TV-Werbung in letzter Minute” in den Swing States zu schalten, und machte den Krypto-Bro zum zweitgrößten Spender des Präsidenten, gleich hinter Michael Bloomberg.

Bankman-Fried behauptete, diese Quelle der Großzügigkeit sei “weniger durch spezifische Themen motiviert als durch die ‘allgemeine Stabilität und den Entscheidungsprozess’ des Biden-Teams.” Ein solcher offensichtlicher Mangel an Begeisterung für den Präsidenten steht im Widerspruch zu den schwindelerregenden Summen, die er seitdem in die Kassen der Demokratischen Partei gepumpt hat.

Allein im Jahr 2022 hat Bankman-Fried fast 40 Millionen Dollar an demokratische Kandidaten, Kampagnen und PACs gespendet. Damit war er nach dem liberalen Risikokapitalgeber George Soros der zweitgrößte Einzelspender für die Demokraten.

Kürzlich versprach Bankman-Fried, zwischen diesem Jahr und 2024 eine Milliarde Dollar zu spenden, um einen Sieg der Demokraten bei der nächsten Präsidentschaftswahl sicherzustellen. Am 14. Oktober machte er jedoch einen vollständigen Rückzieher und bezeichnete die Investition als “dumm”. Hinter den Kulissen braute sich etwas Skandalöses zusammen.

Eine Woche später gab die texanische Wertpapieraufsichtsbehörde bekannt, dass sie gegen FTX wegen des Verdachts des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere ermittelt. Diese Entwicklung blieb von den Medien weitgehend unbemerkt. Soweit sie überhaupt auf Interesse stieß, wurde sie als eines von mehreren Beispielen für die Untersuchung von Krypto-Akteuren durch Finanzbehörden dargestellt.

Was geschah mit den 60 Millionen Dollar, die von Aid for Ukraine gesammelt wurden?

Wenn FTX tatsächlich Gelder für den Stellvertreterkrieg in der Ukraine gewaschen hat, hätte der geringste Hinweis darauf, dass die Aufsichtsbehörden die Geschäfte des Unternehmens untersuchen, in ganz Washington – und damit auch in Kiew – die Alarmglocken läuten lassen. Dies könnte der Grund dafür sein, dass die ukrainische Regierung die Webseite “Hilfe für die Ukraine” durch eine eigene Webseite ersetzt und die ursprüngliche Seite nur wenige Tage nach der Ankündigung vollständig aus dem Internet entfernt hat.

Interessant sind auch die Aufnahmen des Internet-Archivs von der Aid for Ukraine-Webseite, die zeigen, dass die Aufzeichnungen der Gelder, die angeblich über Bitcoin nach Kiew fließen, seit Juli nicht mehr aktualisiert wurden. Damals meldete die Webseite, dass über 60 Millionen Dollar von der “Community” aufgebracht worden waren. Diese Zahl wird auf der aktualisierten, eigenständigen Fundraising-Seite von Aid for Ukraine wiedergegeben.

Eine Aufschlüsselung der Ausgaben auf der neuen Aid for Ukraine-Website besagt, dass Kiew bis zum 7. Juli insgesamt 54.573.622 Dollar an Kryptowährungsspenden für eine Vielzahl von Ausrüstungen, Fahrzeugen, Drohnen, “tödlicher Ausrüstung” und anderen Ressourcen ausgegeben hat. Eine der größten Einzelausgaben waren 5.250.519 Dollar für eine “weltweite Anti-Kriegs-Medienkampagne”, deren Details aus “Sicherheitsgründen” erst “nach unserem Sieg” veröffentlicht werden sollten.

Ukrainische Regierungsbeamte und Akteure des Privatsektors, die an der Tätigkeit von Aid for Ukraine beteiligt sind, haben Andeutungen über Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung der Gelder zurückgewiesen, aber mit ihren Dementis nur weitere Fragen aufgeworfen.

Oleksandr Bornyakov vom ukrainischen Ministerium für digitale Transformation erklärte, dass “Aid for Ukraine” FTX lediglich dazu verwendet hat, “im März Spenden in Fiat umzuwandeln”. Der CEO von Everstake, dem “Validator”-Unternehmen, das theoretisch garantierte, dass die über Aid for Ukraine gespendeten Krypto-Gelder das Verteidigungsministerium in Kiew erreichten, bedankte sich ebenfalls bei “jedem Krypto-Inhaber für seine Spende… in jenen frühen Tagen [sic], als jeder Cent und jede Minute entscheidend waren.”

Zusammengenommen deuten diese Kommentare darauf hin, dass Aid for Ukraine nur gegründet wurde, um in der Anfangsphase des Krieges Spenden zu erhalten, und dass die Zahl von 60 Millionen Dollar die in den Wochen unmittelbar nach dem Start der Initiative eingegangenen und umgewandelten Beträge darstellt. Diese Interpretation wird durch die Präsentation eines Everstake-Mitarbeiters auf einer Kryptowährungskonferenz auf dem Web Summit am 1. November untermauert, bei der es darum ging, “über 60 Millionen Dollar in Kryptowährung für die Ukraine zu sammeln”.

Aber eine Aufnahme des Internet-Archivs von Aid for Ukraine vom 1. April trägt zur Verwirrung bei. Sie zeigt, dass die Webseite zweieinhalb Wochen nach dem Start der Initiative aktualisiert wurde und behauptete, dass “über 70 Millionen Dollar” von Krypto-Spendern gesammelt worden seien. Dies wurde fünf Tage später auf “über 60 Millionen Dollar” korrigiert.

Noch merkwürdiger ist, dass die Aufzeichnungen von Aid for Ukraine zeigen, dass seit dem Start der Initiative bis zum 14. April insgesamt 45.103.538 $ ausgegeben wurden. Das bedeutet, dass zwischen dem 14. April und dem 7. Juli, einem Zeitraum, in dem sich der Krieg laut The Guardian zu einem “blutigen Zermürbungskrieg” entwickelte, nur 9.470.084 $ ausgegeben wurden.

Damit klafft eine Lücke von mindestens 5,5 Millionen Dollar zwischen den Geldern, die Aid for Ukraine in den ersten Wochen gesammelt haben will, und den Geldern, die nach eigenen Angaben in der Ukraine verteilt wurden.

Diese Diskrepanz wurde in einem Tweet des offiziellen Twitter-Accounts von Aid for Ukraine am Abend des 15. November bestätigt, in dem es hieß: “Von den 60 Millionen Dollar, die wir erhalten haben, wurden bereits 54 Millionen Dollar für die humanitären und militärischen Bedürfnisse der Ukraine ausgegeben”.

Dies bedeutet, dass nach Anfang April keine weiteren Gelder in irgendeiner Größenordnung eingegangen sind und die Gesamtsumme seither unverändert geblieben ist, obwohl die Quelle für Spenden offen ist. Das wäre höchst ungewöhnlich.

Die ukrainische Regierung, FTX und Everstake müssen nun ernsthafte Fragen beantworten. Nämlich, warum die angeblich gesammelten Gelder innerhalb weniger Tage zurückgegangen sind, warum seither keine Spenden auf der Aid for Ukraine-Webseite oder ihrer neuen Webseite eingegangen sind, wie viel seit dem angeblichen ersten Zustrom gespendet wurde und wo der Rest des Geldes geblieben ist.

Die Ukraine: ein schwarzes Loch für westliche Hilfe

Berichte über mögliche finanzielle Unregelmäßigkeiten ukrainischer Beamter und des ukrainischen Militärs werden von den westlichen Medien stets ignoriert oder schlichtweg verschwiegen. In einem Exposé des Kyiv Independent vom August wurden weitreichende Missbräuche durch die Führung eines Flügels der Internationalen Legion dokumentiert, darunter sexuelle Belästigung, Plünderungen, die Bedrohung von Soldaten mit Waffengewalt und die Entsendung von Soldaten in unvorbereitete, rücksichtslose Einsätze. Obwohl der Kyiv Independent häufig die Berichterstattung westlicher Medien über den Ukraine-Konflikt beeinflusst, wurde diese Geschichte in den Mainstream-Medien völlig ignoriert.

Im selben Monat strahlte CBS eine investigative Reportage aus, in der enthüllt wurde, dass nur 30 Prozent der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine jemals die Frontlinie erreichen. Aufgrund der heftigen Reaktionen des Pentagons und anderer mächtiger Quellen zog CBS seinen eigenen Dokumentarfilm sowie einen begleitenden Werbetrailer und Artikel vorübergehend aus dem Internet zurück. Der Beitrag wurde inzwischen “aktualisiert” und behauptet, dass sich “die Situation seit den Dreharbeiten erheblich verbessert” habe und “eine viel größere Menge jetzt dort ankommt, wo sie hingehört”.

Wenn es um die Ukraine geht, sind die Demokraten auf höchster Ebene auch sehr geschickt darin, peinliche Geschichten zu vertuschen. Im Dezember 2015 zwang Joe Biden den damaligen Regierungschef Petro Poroschenko, den Generalstaatsanwalt Viktor Shokin zu entlassen, als Bedingung dafür, dass die USA ein IWF-Darlehen in Höhe von 1 Milliarde Dollar an die Ukraine übernahmen.

“Ich werde hier in sechs Stunden abreisen. Wenn [Shokin] nicht gefeuert wird, bekommen Sie das Geld nicht”, drohte Biden.

Mit Shokins Entlassung endete auch die laufende Untersuchung des erfahrenen Anwalts gegen den Energieriesen Burisma. Dies bedeutete, dass das berühmteste Vorstandsmitglied von Burisma, Hunter Biden, der Sohn des damaligen US-Vizepräsidenten, einer offiziellen Untersuchung entging.

Jetzt ist ein politisch verbundener Krypto-Milliardär, der eine geheime finanzielle “Hintertür” nutzte, um Kunden um ungeheure Summen zu betrügen, die jüngste Figur in der Saga um die zwielichtige US-Hilfe für die Ukraine. Und obwohl der Zusammenbruch seiner FTX-Firma Schlagzeilen macht, vermeiden die großen Medien den Blickwinkel auf die Ukraine eifrig. Übersetzt mit Deepl.com

Kit Klarenberg ist Enthüllungsjournalist und Mitarbeiter von MintPresss News, der sich mit der Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung beschäftigt. Seine Arbeiten sind bereits in The Cradle, Declassified UK und Grayzone erschienen. Folgen Sie ihm auf Twitter @KitKlarenberg.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...