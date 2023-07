Leading liberal Zionist voices call for ending U.S. aid to Israel A New York Times Op-Ed featuring liberal Zionist leaders calls to end military aid to Israel as the country passes a law gutting its judiciary. This is the moment people working to end U.S. aid to Israel has been waiting for.

Daniel Kurtzer (links), Aaron David Miller (Mitte) und Martin Indyk (rechts).



In einem Op-Ed der New York Times, an dem führende liberale Zionisten beteiligt sind, wird dazu aufgerufen, die Militärhilfe für Israel einzustellen, nachdem das Land ein Gesetz verabschiedet hat, das die Justiz des Landes beschneidet. Dies ist der Moment, auf den die Menschen, die sich für ein Ende der US-Hilfe für Israel einsetzen, gewartet haben.

Führende liberale zionistische Stimmen fordern die Einstellung der US-Hilfe für Israel

Von Mitchell Plitnick

24. Juli 2023

Der Schaden, den Israel seiner Unterstützungsbasis in den Vereinigten Staaten zufügt, wird immer deutlicher. Am Wochenende wurde in der New York Times wieder einmal eine sehr helle Warnmeldung veröffentlicht. Diesmal war es der Kolumnist Nicholas Kristof, der einen viel kühneren und weit weniger spekulativen Schritt unternahm als sein Kollege Tom Friedman letzte Woche, indem er vorschlug, dass das Herzstück der AIPAC-Mission – die jährliche Militärhilfe für Israel – eingestellt werden sollte.

Friedman hat, wie Sie sich vielleicht erinnern, die Idee geäußert, dass eine „Neubewertung“ der Beziehungen der Vereinigten Staaten zu Israel bevorstehen könnte, wenn nicht sogar schon begonnen hat. Wie ich anmerkte, war dies als Warnung an Israel gemeint und nicht als Hinweis auf tatsächliche Schritte des Weißen Hauses von Joe Biden, einen politischen Prozess der Neubewertung einzuleiten. Wie die nachfolgenden Ereignisse bestätigten und die Tatsache, dass Friedman keine Quellen, nicht einmal anonyme, nannte, war dies der Versuch des Kolumnisten, Israel mit seiner Kolumne zum Einlenken zu bewegen, weil sich die politischen Winde drehen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu beherzigte die Warnung nicht, sondern verfolgte kompromisslos seine innenpolitische Agenda und führte die Medien über sein Gespräch mit Biden in die Irre. Das kam in Washington natürlich nicht gut an.

Ein liberales zionistisches Argument für die Einstellung der Militärhilfe für Israel

Kristof schlug seine nächste Salve am Samstag, dem Sabbat, ab. Das war wahrscheinlich kein Zufall, denn es bedeutete, dass viele religiöse Juden in den USA es eine Zeit lang nicht sehen würden und Israel langsamer als sonst reagieren würde, ähnlich wie wenn die US-Regierung am späten Freitagnachmittag kontroverse Erklärungen veröffentlicht.

Anzeige

Kristofs Kolumne trifft den Kern der Lobbymacht der israelfreundlichen Kräfte und bedient sich dazu bekannter liberaler Zionisten. Die ehemaligen Botschafter in Israel, Dan Kurtzer und Martin Indyk, der ehemalige Diplomat Aaron David Miller und der Präsident der J Street, Jeremy Ben-Ami, äußern sich dazu, warum sie es für eine gute Idee halten, die jährliche Militärhilfe in Milliardenhöhe für Israel einzustellen.

Kristofs Kolumne trifft den Kern der Lobbymacht der israelfreundlichen Kräfte und bedient sich dazu bekannter liberaler Zionisten.

Diese Stimmen, die alle in der New York Times unter der Überschrift eines der bekanntesten Kolumnisten der Vereinigten Staaten erscheinen und ein Ende der US-Militärhilfe für Israel fordern, sind keine Kleinigkeit, auch wenn sie ein wenig abgemildert werden. Kristof stellt fest: „… der Grund für diese Diskussion ist, dass die amerikanische Hilfe für ein anderes reiches Land knappe Ressourcen verschwendet und eine ungesunde, für beide Seiten schädliche Beziehung schafft.“ Mit anderen Worten: Es ist nicht so, dass wir dich nicht mehr lieben, Israel, es ist nur so, dass wir denken, du bist erwachsen geworden und brauchst das Geld nicht mehr.

Aber das ist schon auf den ersten Blick absurd. Es gibt nichts, was in diesem Moment für Israel wirtschaftlich anders wäre als in den letzten dreißig Jahren. Israels Wirtschaft ist schon seit langem in der Lage, für sein eigenes Militär zu zahlen.

Kristof behauptet auch, dass das Geld, das jedes Jahr nach Israel geschickt wird, stattdessen für die Unterstützung von Ländern in viel größerer Not verwendet werden könnte. Das stimmt, aber das würde kaum bedeuten, dass die Hilfe für Israel gekürzt werden müsste. Die 3,8 Milliarden Dollar, die Israel jährlich erhält, sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein der jährlichen US-Ausgaben, die sich 2022 auf 6 Billionen Dollar beliefen, und das war eine deutliche Verschlechterung gegenüber den 7,25 Billionen Dollar, die 2021 ausgegeben wurden. Nach Angaben des Council on Foreign Relations rangieren die USA bei der Höhe der Hilfe, die sie im Verhältnis zum BIP leisten, auf Platz 22 von 24 entwickelten Ländern. Wir können und sollten also mehr geben, ohne etwas zu kürzen.

Wenn man Kristofs Artikel genauer liest, erkennt man die wahren Gründe für sein Denken. Dan Kurtzer, Botschafter in Israel während der ersten Amtszeit von George W. Bush, sagte zu Kristof: „Die Hilfe gibt den USA keinen Einfluss auf israelische Entscheidungen, Gewalt anzuwenden; weil wir still dasitzen, während Israel eine Politik verfolgt, die wir ablehnen, werden wir als ‚Ermöglicher‘ der israelischen Besatzung angesehen.“

Wie ernsthaft wir diese Politik ablehnen, darüber lässt sich streiten, aber Kurtzer ist nicht der Einzige, der sich Sorgen darüber macht, wie die Hilfe für Israel die USA in der Welt aussehen lässt. Auch wenn es sich mittlerweile um einen alltäglichen Punkt handelt, der als normal angesehen wird, haben amerikanische Beamte in der Vergangenheit solche Bedenken geäußert. Dennoch hat die Beziehung all diese Jahrzehnte überdauert, und selbst jetzt, wo das öffentliche Ansehen Israels in den Vereinigten Staaten einen historischen Tiefpunkt erreicht hat, ist Kritik daran gefährlich, wie Pramila Jayapal erst letzte Woche feststellen musste.

Doch die Stimmen von Leuten wie Kurtzer und Martin Indyk, dem Botschafter in Israel unter Bill Clinton, waren in der Vergangenheit vielleicht etwas kritischer gegenüber Israel, aber sie haben sich immer weit davon entfernt, eine Reduzierung der US-Militärhilfe zu fordern. Offensichtlich ist es der derzeitigen rechtsextremen Regierung von Benjamin Netanjahu gelungen, Israels liberalere Unterstützer in Washington auf eine Weise zu irritieren, wie es Israel noch nie zuvor getan hat.

Netanjahu eskaliert die Beleidigungen

Die vorgeschlagene Justizreform ist natürlich der Hauptgrund dafür. Netanjahus Versuch, Israels Justiz unfähig zu machen, etwas anderes zu tun, als jedes Wort der Knesset zu befolgen, bedroht die ganze Propaganda über „Demokratie“ und „gemeinsame Werte“, die die einzige Möglichkeit für die Demokraten sind, ihre uneingeschränkte Unterstützung Israels ungeachtet seiner vielen Verbrechen zu rechtfertigen. Aber es geht um mehr als das.

Netanjahu hat die Vereinigten Staaten als seinen Schutzherrn zum Gespött gemacht. Während die Biden-Administration alles daran gesetzt hat, Israel weiterhin Geld zukommen zu lassen, Israel bei den Vereinten Nationen und anderen internationalen Foren zu schützen und die wahrlich üblen Mythen zu verbreiten, dass Antizionismus und BDS nichts anderes als Formen des Antisemitismus seien, hat Israel darauf reagiert, indem es Washington gegenüber Zusagen gemacht hat, die es nie einzuhalten gedachte, und diese oft schon nach den Treffen, bei denen sie gemacht wurden, wieder zurückgenommen hat. Netanjahu hat die Medien auch über das Telefongespräch der beiden in der vergangenen Woche getäuscht. Das kam bei Biden überhaupt nicht gut an.

All dies hat diese Schlüsselfiguren der liberalen zionistischen Gemeinschaft in Washington dazu veranlasst, die Trommeln für die heiligste aller Kühe auf dem Capitol Hill zu schlagen – die US-Hilfe für Israel. Doch selbst dort werden die Rufe mit dem Gefühl gedämpft, dass sie es nicht für möglich halten.

Aaron David Miller, der den Ausdruck „Israels Anwalt“ in Anspielung auf den ehemaligen US-Friedensbeauftragten Dennis Ross geprägt hat, sagte zu Kristof: „Unter den richtigen Bedingungen und in einer weit, weit entfernten Galaxie, in der die Beziehungen zwischen den USA und Israel gleichmäßig, wenn nicht sogar besser sind, wäre es für beide Seiten von Vorteil, wenn die Militärhilfe im Laufe der Zeit eingestellt würde.“ Offensichtlich glaubt er nicht, dass dies möglich ist, auch wenn eine Einstellung der Hilfe für Israel wünschenswert sein könnte.

Jeremy Ben-Ami von J Street äußerte eine ähnliche Meinung. „Es gibt eine ernsthafte Diskussion, die vor der nächsten Absichtserklärung darüber geführt werden sollte, wie man 40 Milliarden Dollar an US-Steuergeldern am besten einsetzt. Doch statt einer ernsthaften Diskussion über die nationale Sicherheit wird es wahrscheinlich eine giftige Mischung aus parteipolitischem Gezänk und politischer Anbiederung geben.“

Ben-Ami hat sicherlich Recht, wenn es um den Kongress geht. Der beschämende Auftritt des israelischen Präsidenten Isaac Herzog in einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses unmittelbar nach dem Debakel, als die Demokraten gemeinsam mit den Republikanern die Abgeordnete Pramila Jayapal einschüchterten, weil sie es gewagt hatte, darauf hinzuweisen, dass Israel, das Millionen von Palästinensern ohne einen anderen Grund als ihre ethnische Zugehörigkeit ihrer Freiheit, ihrer Rechte, ihres Eigentums und oft sogar ihres Lebens beraubt, ein rassistischer Staat ist, zeigt, dass der Kongress, von einigen wenigen bemerkenswerten Ausnahmen abgesehen, nach wie vor nicht bereit ist, Israel und seine amerikanischen Unterstützer herauszufordern.

In Anbetracht des Umschwungs, den die derzeitige israelische Regierung bewirkt, kann sich das ändern, aber dazu sind zwei Dinge erforderlich. Erstens braucht es Zeit, da sich diese Art von festgefügter Unterstützung nicht über Nacht ändert. Das zweite ist Führungsstärke, und die muss aus dem Weißen Haus kommen. Joe Biden ist sowohl persönlich als auch politisch nicht geneigt, diese Führung zu übernehmen. Er würde lieber die Zähne zusammenbeißen und die Demütigungen ertragen, wie er es in der Vergangenheit getan hat. Aber Netanjahu drängt so sehr darauf, dass er Biden vielleicht keine andere Wahl lässt.

Selbst wenn die Republikaner Biden absurderweise als „antisemitisch“ beschimpfen, weil er versucht, Israel davon zu überzeugen, den rekordverdächtigen Siedlungsausbau zu stoppen und seinen brutalen Autoritarismus von den Palästinensern auf die eigenen jüdischen Bürger auszudehnen, werden sie ihn viel eher als schwach bezeichnen, wenn er Netanjahu weiterhin erlaubt, ihm ins Gesicht zu spucken, und nur mit einem metaphorischen „Danke, Sir, darf ich noch einen haben?“ antwortet. Sie werden es nicht direkt sagen, denn das könnte implizieren, dass sie der Meinung sind, Biden solle nicht tun, was Netanjahu sagt. Aber sie werden aus Bidens Kotau vor Netanjahus Extremismus auf Umwegen Kapital schlagen.

Auf jeden Fall ist Biden noch nicht so weit. In einer kürzlich gehaltenen Rede vor dem Atlantic Council sagte sein Außenminister Antony Blinken: „Ich glaube, wir haben die israelische Demokratie in ihrer ganzen Lebendigkeit gesehen. Sie erzählt im Moment eine bemerkenswerte Geschichte. Das spielt sich ab, und ich bin zuversichtlich, dass das System in der Lage sein wird, damit effektiv umzugehen.“ Wie ich bereits letzte Woche fragte, ist es bestenfalls unklar, wie die bloße Existenz von Protesten, die in autoritären Staaten häufig vorkommen, die Existenz einer „lebendigen Demokratie“ beweisen soll.

Aber Blinken bereitet das Narrativ vor, das die Regierung Biden verwenden will, wenn Netanjahus Justizreform scheitert. Sie wird die israelische Demokratie noch stärker betonen, die gemeinsamen Werte, die demonstriert wurden, in den Himmel schreien und betonen, dass das Band zwischen uns „unverbrüchlicher“ denn je ist.

Die Tür zur Beendigung der Militärhilfe für Israel öffnen

Das könnte schon jetzt beginnen. Nur wenige Stunden, nachdem ich diese Worte am Montag geschrieben hatte, stimmte die Knesset über den ersten großen Gesetzesentwurf im Rahmen des Überarbeitungsprozesses ab. Er wurde angenommen, und nun ist die israelische Justiz nicht mehr in der Lage, die Exzesse der Regierung zu kontrollieren. Um dies zu verhindern, versuchte Präsident Herzog einen Kompromiss auszuhandeln, wobei ihm die Drohung von 10.000 Militärreservisten, den Dienst zu verweigern – eine in der israelischen Geschichte beispiellose Drohung – sowie ein geplanter Streik, zu dem ein Forum von etwa 150 israelischen Unternehmen aufgerufen hatte, ein beträchtliches zusätzliches Druckmittel in die Hand gaben. Diese Faktoren wurden auch durch eine weitere öffentliche Erklärung Bidens verstärkt, in der er Netanjahu aufforderte, das Gesetz zu stoppen.

Dennoch wurde das Gesetz verabschiedet. Nun müssen die Palästina-Befürworter in Washington die Vorlage nutzen, um ihre Forderungen nach einer Einstellung der Hilfe für Israel voranzutreiben.

Das derzeitige Memorandum of Understanding (MOU), in dem die Bedingungen für zehn Jahre Hilfe für Israel festgelegt sind, läuft bis September 2028. Die Verhandlungen über die nächste Vereinbarung werden wahrscheinlich Ende 2025 beginnen. Netanjahu hat den Befürwortern in den USA die Möglichkeit gegeben, eine politische Dynamik gegen ein neues MOU aufzubauen, was dazu führen könnte, dass es entweder verringert, an Bedingungen geknüpft oder sogar gänzlich gestoppt wird. Es ist jetzt an der Zeit, mit dem Aufbau dieser Dynamik zu beginnen und die Gelegenheit zu nutzen, die dieser Moment bietet.

Diese Mauer hat endlich begonnen zu brechen. Dies ist der Moment, auf den alle gewartet haben, die ein Ende dieser Beihilfen fordern.

Selbst wenn künftige Teile der Justizreform nicht verabschiedet werden, ist das Thema aufgeworfen worden, und diese Chance muss genutzt werden. Jahrzehntelang hat die AIPAC ihr Gründungsziel, ihre oberste Direktive, erreicht: die Aufrechterhaltung und Maximierung der Hilfe für Israel. Sie hat eine undurchdringliche Mauer um diese Hilfe errichtet.

Diese Mauer hat endlich angefangen zu bröckeln. Dies ist der Moment, auf den alle gewartet haben, die diese Hilfe stoppen wollen. Jetzt ist es an der Zeit, die US-Hilfe für Israel zu stoppen, aber nicht aus den von Kristof vorgeschlagenen Gründen. Diese Hilfe sollte vor allem aus einem Grund gestoppt werden: weil damit die Unterdrückung der Palästinenser finanziert wird, ob man das nun Besatzung oder Apartheid nennen will. Das ist das Argument, dem nicht widersprochen werden kann, und seine Zeit ist nun endlich in Washington gekommen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …