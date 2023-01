https://kurtnimmo.substack.com/p/zelenskyy-regime-calls-for-blackrock?utm_source=post-email-title&publication_id=312109&post_id=98959131&isFreemail=true&utm_medium=email



Selenskyj-Regime fordert BlackRock auf, in der von Granaten erschütterten Ukraine Geschäfte zu machen



Für den Mann in Grün sind Tod, Zerstörung und Elend fantastische Geschäftsmöglichkeiten.



von Kurt Nimmo

26. Januar 2023

Macht sich Larry Fink, CEO des Investmentkolosses BlackRock, Sorgen, dass eine Iskander-Rakete sein Büro in Midtown Manhattan (oder Washington, Palo Alto, Boston, Atlanta usw.) zerstören könnte? Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht sollte er das.

Am 24. Januar erklärte der ehemalige Fernsehkomiker und derzeitige Präsident der Ukraine, Wolodymyr Zelenskyy, den Bankern und Konzernriesen, dass Tod, Zerstörung und Elend fantastische Geschäftsmöglichkeiten sind. Seine Rede wurde per Video vor der National Association of State Chambers in Boca Raton, Florida, gehalten.

Twitter-Avatar für @mtracey

Michael Tracey @mtracey

In einer Rede vor den Handelskammern in Boca Raton dankte Zelensky heute BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs und anderen für ihre Unterstützung der Ukraine. Er fügte hinzu, dass die Lieferung von schweren Waffen wie Abrams-Panzern an die Ukraine eine “große Geschäftsmöglichkeit” für US-Unternehmen darstellt

7:29 AM ∙ Jan 24, 2023

Der Mann in grün sagte,

“Wir haben es bereits geschafft, Aufmerksamkeit zu erregen und mit solchen Giganten der internationalen Finanz- und Investmentwelt wie BlackRock, JPMorgan, Goldman Sachs zusammenzuarbeiten, [und] solche amerikanischen Marken wie Starlink oder Westinghouse sind bereits Teil unseres ukrainischen Weges geworden… Jeder kann ein großes Unternehmen werden, indem er mit der Ukraine zusammenarbeitet, in allen Sektoren, von Waffen und Verteidigung bis zum Bau, von Kommunikation bis Landwirtschaft, von Transport bis IT, von Banken bis Medizin. Und ich glaube, dass die Freiheit immer siegen muss. Und ich lade Sie ein, jetzt mit uns zusammenzuarbeiten.”

BlackRock ist kriminelles Verhalten nicht fremd. Im Jahr 2018 führte die Polizei eine Razzia in den Büros des Unternehmens in Deutschland durch. “Die Razzia ist Teil der größten Betrugsermittlung der Nachkriegszeit in Deutschland, die als Cum-Ex-Skandal bekannt ist”, berichtete die Deutsche Welle.

2015 wurde BlackRock von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC beschuldigt, “seine treuhänderische Pflicht verletzt zu haben, indem es einen Interessenkonflikt nicht offengelegt hat, der durch die externen geschäftlichen Aktivitäten eines hochrangigen Portfoliomanagers entstanden war.”

Im Jahr 2020 beschuldigte Mexiko das Unternehmen, “direkte und indirekte Kontrolle über fünf Energieinfrastrukturprojekte, darunter zwei Pipelines, die als von nationaler Bedeutung angesehen werden, und sechs Ölexplorationsblöcke” übernommen zu haben. Mit anderen Worten, das übliche neoliberale “Stakeholder”-Verhalten.

“Passive Finanzierung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit: How Your Savings May Be Financing Internment Camps and Forced Labor in China” ist ein Bericht, der von Hong Kong Watch veröffentlicht wurde. Der Bericht listet Unternehmen auf, die an der “Rendite” der Verfolgung muslimischer Uiguren in China beteiligt sind. BlackRock, HSBC, UBS, Invesco, Deutsche Bank und andere investierten Pensionsfonds in den “Aufbau einer repressiven Infrastruktur” in der chinesischen Provinz Xinjiang.

Darüber hinaus ist BlackRock stark in der Todeshändlerindustrie investiert. William Hartung schreibt:

Der “US-Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungs”-Fonds des Unternehmens hat Milliarden von Dollar in große Waffenhersteller wie Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, General Dynamics und Northrop Grumman investiert… Ein Großteil dieser Gelder fließt in Waffen, die wir nicht brauchen, zu Preisen, die wir uns nicht leisten können, von Lockheed Martins defektem F-35-Kampfflugzeug bis zu General Dynamics’ U-Boot der nächsten Generation, das ballistische Raketen abfeuert.

Code Pink, die progressive Antikriegsgruppe, hat BlackRock und andere Unternehmen beschuldigt, mit der Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes Milliarden zu verdienen.

Obwohl BlackRock sagt, dass es sich auf ökologische Nachhaltigkeit konzentriert, investiert es weiterhin in Unternehmen, die die Lungen des Planeten abholzen und verbrennen. BlackRock profitiert von der Zerstörung des Amazonasgebiets, indem es Millionen in Öl-, Bergbau- und Agrarunternehmen investiert, die nicht nur die Regenwälder zerstören, sondern auch indigene Gemeinschaften vertreiben. Darüber hinaus hat BlackRock beschlossen, sein Geld in das brasilianische Fleischverarbeitungsunternehmen JBS zu investieren, ein weiteres Unternehmen, das zur Abholzung des Regenwaldes beiträgt. Die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes ist so groß wie nie zuvor.

Larry Fink verkehrt mit dem saudischen Kronprinzen, einem mittelalterlichen Monarchen, der den Journalisten Jamal Khashoggi aufschlitzen ließ. Saudi-Arabien wird schwerer Menschenrechtsverletzungen in seinem Krieg gegen das jemenitische Volk beschuldigt. “Die Situation im Jemen wurde als die schlimmste humanitäre Krise der Welt im ärmsten Land des Nahen Ostens bezeichnet. Saudi-Arabien wurde wegen Vergewaltigung, Folter und Luftangriffen wegen Kriegsverbrechen angeklagt”, schreibt Code Pink.

Vanity Fair traf den Nagel auf den Kopf, als sie einen Artikel mit dem Titel Larry Fink’s Not Gonna Let a Little Murder Spoil His Fun in Saudi Arabia” veröffentlichte.

Selenskyjs jüngste Ankündigung eines “Anti-Korruptions”-Kreuzzuges ist nichts anderes als eine PR-Maßnahme, um das Image der Ukraine als korrupter Staat, der von Oligarchen und bestechlichen Regierungsbeamten geführt wird, zu verbessern. Der Mann in Grün hat während seiner Präsidentschaftskampagne geschworen, gegen die Korruption vorzugehen, ungeachtet seiner Verbindung zum führenden Oligarchen Ihor Kolomoisky.

Politische Opportunität und die Optik haben jedoch die Beziehung zwischen den beiden gekappt, was das Ausmaß an Hinterhältigkeit und Verrat in der ukrainischen Regierung nach dem Staatsstreich offenbart. Kolomoisky ist nicht mehr von Nutzen. Er ist jetzt radioaktiv und wird möglicherweise von der US-Regierung strafrechtlich verfolgt.

Selenskyjs großspuriger Versuch, in der Ukraine aufzuräumen und die miserable Korruptionsbilanz zu verbessern, hat dazu geführt, dass kriminelle Elemente dem verarmten ukrainischen Volk noch mehr Geld gestohlen haben.

Um all dies in die richtige Perspektive zu rücken, sollte man Selenskyj und die Panama- und Pandora-Papiere betrachten. “Die durchgesickerten Dokumente deuten darauf hin, dass er eine zuvor nicht genannte Beteiligung an einer Offshore-Firma hatte – oder hat -, die er offenbar Wochen vor seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl heimlich an einen Freund übertragen hat”, berichtete der Guardian Ende 2021.

Aus den Akten geht hervor, dass Selenskyj an einem weit verzweigten Netz von Offshore-Firmen beteiligt war, die seinen langjährigen Freunden und TV-Geschäftspartnern gehörten. Dazu gehören Serhiy Shefir, der Selenskyys Erfolgssendungen produzierte, und Shefirs älterer Bruder Borys, der die Drehbücher schrieb. Ein weiteres Mitglied des Konsortiums ist Ivan Bakanov, ein Jugendfreund. Bakanov war Generaldirektor von Selenskijs Produktionsstudio Kvartal 95.

Die Ukraine ist eine nahezu perfekte Geschäftsgelegenheit für transnationale Konzerne und Banken, insbesondere für die kapitalistische Großbank BlackRock. In der Ukraine muss BlackRock nicht befürchten, vor Gericht zu landen und hohe Geldbeträge für seine “verbotenen Transaktionen im Zusammenhang mit dem Management, dem Betrieb und der Verwaltung” von 401(k)-Rentenplänen zu zahlen, ein Betrug, bei dem “kostspielige und schlecht abschneidende Anlageoptionen mit übermäßig vielen versteckten Gebühren, die nicht in den Fondskostenquoten enthalten sind, ausgewählt und beibehalten wurden”.

Kurz gesagt, die Rentner wurden auf die gleiche Weise abgezockt, wie der durchschnittliche Ukrainer von Oligarchen und dem Staat abgezockt wird.

Natürlich wird BlackRocks lukrativer wunderbarer Wiederaufbau der Ukraine zweifellos ins Leere laufen, da die Russische Föderation dabei ist, die zivile und industrielle Infrastruktur der Ukraine zu zerstören, was als Reaktion auf die Selbstmordattentate des Selenskyj-Regimes auf die Brücke von Kertsch, die die Krim mit Russland verbindet, begann.

Larry Fink wird sich davon jedoch nicht abbringen lassen. Wenn sich aus den verdrehten Überresten des korrupten, diktatorischen und völkermörderischen Selenskyj-Regimes ein Gewinn erzielen lässt, wird Fink zweifellos zugreifen, solange die Regierungen mit Schubkarren voller Fiat-Dollar versprechen, für den Wiederaufbau eines Rumpfstaates zu zahlen, der nur noch ein Schatten seines früheren nazifizierten Selbst ist. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …