Für jüdische Israelis existiert “der Andere” einfach nicht

Von Odeh Bisharat

09.03.2021

Die Strategie- und Nationale Sicherheitskonferenz, die am Mittwoch von Haaretz und der Nichtregierungsorganisation Commanders for Israel’s Security organisiert wird, findet ohne die Teilnahme eines einzigen arabischen Bürgers statt. Am Anfang sagte ich mir: Okay, was haben wir israelischen Araber mit solch erhabenen Angelegenheiten zu tun? Sie sind nur für die wenigen Auserwählten von Belang. Gewöhnliche Leute wie wir wären besser dran, eine “Brot- und Arbeitskonferenz” zu organisieren. Aber als ich mir die Liste der Teilnehmer ansah, alles gute koschere Juden natürlich, wurde mir klar, dass zumindest einer von ihnen auch nichts mit Strategie zu tun hat: Was hat Betzalel Smotrich, dieser Verfechter der Rassenreinheit, mit Sicherheitsfragen zu tun?

Und wenn Smotrich eingeladen wird, dachte ich, warum dann nicht den aufgehenden Stern der israelischen Strategie – Itamar Ben-Gvir – einladen, damit er seine strategische Doktrin vorstellen kann, die sich um die Vertreibung des arabischen Feindes dreht? In diesem Fall wäre es auch eine gute Idee, Vertreter derjenigen einzuladen, die für die Vertreibung vorgesehen sind, damit sie sagen können, welche Art von Transportmittel sie für ihre Reise über die Grenze bevorzugen würden: einen klimatisierten Bus? Ein Flugzeug? Oder vielleicht ihr eigenes Auto?

Und was macht der Name des ehemaligen US-Botschafters in Israel, Dan Shapiro, auf der Liste der eingeladenen Konfab-Mitglieder? Qualifiziert ihn seine jüdische Herkunft zur Teilnahme an einer strategischen Konferenz, während die Staatsbürgerschaft eines Arabers in Israel ihm oder ihr nicht die gleiche Qualifikation verleiht? Offensichtlich schließt der Staat, der auf dem staatsbürgerlichen Grundelement der Gleichheit aller beruhen soll, seine arabischen Bürger aus, während er Shapiro, einen nicht-israelischen Juden, aufnimmt.

Hallo, ist das der Staat? Da sind Sie falsch, das ist eine Zweigstelle der Jewish Agency.

Diese Art der Ausgrenzung ist so selbstverständlich, dass sie niemandem aufzufallen scheint, und auch die Araber haben bereits begriffen, dass ihr Platz nicht dort ist. Die Herren des Hauses verstricken sich in Diskussionen, sind hin- und hergerissen zwischen rechts und links, und am Ende muss der Araber einfach schlucken, was sie sich ausgedacht haben.

Vor einem Jahr erfuhren wir aus heiterem Himmel, dass das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu einen Teil von Donald Trumps “Deal des Jahrhunderts” formuliert hatte, wonach arabische Gemeinden aus Wadi Ara Teil eines palästinensischen Staates werden sollen, der wie ein einziges großes Gefängnis funktionieren wird.

Lassen Sie uns hier noch etwas anderes anmerken, das hilfreich sein könnte: Vor etwa 70 Jahren sagte der damalige Außenminister Moshe Sharett: “Es scheint, dass ich von Ihnen allen [jüdischen Israelis] hier nicht verlangen kann, die gleiche Erfahrung gemacht zu haben, die ich gemacht habe, als ich in einem rein arabischen Dorf von Arabern umgeben lebte, um mir bewusst zu werden, dass Araber menschliche Wesen sind, dass sie Gehirne, rationale Gedanken, Selbstwertgefühl und menschliche Emotionen haben und zu Gefühlen der Empörung fähig sind, genau wie wir.”

Es ist schwer, von denjenigen, die unser Leben bestimmen, die nicht einmal einen einzigen Araber persönlich kennen, zu verlangen, dass sie Sharett’s Bitte erfüllen. Das gilt umso mehr, als sich hier eine Verliebtheit in die Gewalt durchgesetzt hat, als ob ein Weg, der auf Dialog und Kooperation beruht, Schwäche bedeutet. Apropos: Erinnern wir uns daran, dass sich Ariel Sharon selbst bei der Durchführung des Rückzugsplans im Gazastreifen nicht die Mühe gemacht hat, irgendetwas mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas zu koordinieren. So funktioniert das: Man geht hinein (besetzen), ohne guten Morgen zu sagen und geht, ohne gute Nacht zu sagen. Das ist die dominante Strategie hier: “Der Andere” existiert nicht.

Nichtsdestotrotz, und trotz der Tatsache, dass ich auch nicht zur Strategiekonferenz eingeladen wurde, möchte ich hier eine Position vorstellen, die einen etwas anderen Ansatz verfolgt: Anstelle all der Tricks und Kniffe, mit denen Netanjahu uns ständig überschüttet, schlage ich vor, dass er sich an das palästinensische Volk wendet und ihm sagt, dass der Koronavirus keine Grenzen anerkennt und niemanden aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit verschont, und dass deshalb Israel als Nachbar und Hüter der Schlüssel Impfstoffe für alle Palästinenser garantieren wird.

Stellen Sie sich vor, wie positiv ein solcher Schritt nachhallen würde, was für ein historischer Wendepunkt das sein könnte. Wenn Sie mehr Ideen wollen, bin ich bereit, an der Konferenz teilzunehmen und weitere revolutionäre Vorschläge zu präsentieren. Zugegeben, ich bin kein Mega-Stratege, aber tief in meiner menschlichen Seele habe ich ein gewisses Maß an Verständnis. Übersetzt mit Deepl.com