Gaza: Israel gesteht die absichtliche Tötung von Kindern, um den Widerstand unter Druck zu setzen

Dieses Regime der Kinder und Frauenmörder gehört vor den Internationalen Gerichtshof! Und jeder jüdische Bürger und Organisation die dieses Regime immer noch unterstützen und sich nicht distanzieren, machen sich schuldig. Ganz zu schweigen von der Internationalen Staatengemeinschaft, die die Nazis in der Ukraine bis an die Zähne bewaffnet, aber dem palästinensischen Volk jede Waffenunterstützung versagen. Während das zionistische Faschistenregime aktiv unterstützt und bewaffnet wird und scheinheilig als “einzige Demokratie im Nahen Osten” gepriesen wird! Der Holocaust rechtfertigt nichts dergleichen, sondern ist dank dieser Nachfahren zu einer schrecklichen Instrumentalisierungsphrase geworden. Evelyn Hecht-Galinski



While the Israeli occupation boasts about targeting military leaders of the Palestinian resistance, the photos and field reports in the Gaza Strip reveal that the assassinations also caused the deaths of dozens of Palestinian civilians, including women and children. Yossi Klein, a writer for Israel’s Haaretz newspaper, wrote: “There’s nothing like killing children for bringing together hearts and minds.