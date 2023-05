Gaza: Israels Tötung von Kindern weltweit angeprangert

Anprangern reicht nicht, nur Sanktionen und ein Ende der internationalen Unterstützung, bis die illegale Besatzung Palästinas beendet ist und dieses Kindermörder Unrechtsregime zur Rechenschaft gezogen wurde. Evelyn Hecht-Galinski

The killing of Palestinian civilians and children during Israeli air strikes on the Gaza Strip has been condemned by many in the international community. At least 25 Palestinians have been killed in the latest round of attacks on Gaza. On the third day of strikes, on Thursday, four people were already dead by the afternoon.