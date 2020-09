Remembering Palestinian cartoonist Naji Al-Ali Palestinian cartoonist Naji Al-Ali died on 29 August 1987 in London a month after being shot by an unidentified assassin …

Gedenken an den palästinensischen Karikaturisten Naji Al-Ali



Der palästinensische Karikaturist Naji Al-Ali starb am 29. August 1987 in London einen Monat nachdem er von einem nicht identifizierten Attentäter erschossen wurde

Naji al-Ali war einer der populärsten Satiriker und Karikaturisten der arabischen Welt; sein Lebenswerk richtete sich gegen die Korrupten und Mächtigen. Seine Kunst war skrupellos, sarkastisch und kühn, zog ein riesiges Publikum an – und an Feinden mangelte es nicht.

Er wurde in einer Londoner Seitenstraße ermordet. Er starb am 29. August 1987.

Dreißig Jahre später ist der Schütze, der ihn getötet hat, immer noch nicht identifiziert und auf freiem Fuß – aber in einer richtungsweisenden Entscheidung hat sich die britische Polizei bereit erklärt, die Untersuchung des Mordes an dem palästinensischen Künstler zu erneuern, und gibt heute nie zuvor gesehene Informationen heraus und fordert erneut Informationen, die Licht in seinen Tod bringen könnten.

Naji al-Alis Werk überlebt ihn – an den Mauern der Flüchtlingslager von Yarmouk in Damaskus bis zu den libanesischen Ain al-Hilweh, Shatila und der jordanischen Zarqa, an der israelischen Trennmauer, an Halsketten, Schlüsselanhängern und Heimdekorationen, die in der ganzen Welt zu sehen sind.

Al-Ali’s berühmteste Kreation war Handala, der Flüchtlingsjunge, der nie sein Gesicht zeigte. Handala wurde zu einem unsterblichen Symbol des palästinensischen Trotzes, mit, in den Worten von Edward Said, “der Erlaubnis, ihre Geschichte zu erzählen”.

In den drei Jahrzehnten, die seit seinem Tod vergangen sind, finden Al Alis Karikaturen in der gesamten arabischen Welt immer noch großen Anklang und erzählen Geschichten über eine Region, die heute noch genauso wahr sind wie zu Lebzeiten des Künstlers. Es sind Geschichten über eine Region, die von Kriegen, Menschenrechtsverletzungen, Ungerechtigkeit und Ungleichheit zerrüttet ist – wo der immense Ölreichtum wenig für die kämpfenden Massen getan hat.

Sein Werk umfasste 40.000 Karikaturen, die sich auf die Machthaber konzentrierten und Korruption und die Unterdrückung der Redefreiheit durch Zensur und restriktive Mediengesetze entlarvten. Seine Karikaturen richteten sich nicht nur gegen die üblichen Verdächtigen – Israel und die Vereinigten Staaten -, sondern zielten auch auf die Heuchelei der palästinensischen Führung, des Iran und der regressiven und repressiven arabischen Regime ab.

Dieser Mann zeichnet mit menschlichen Knochen.

Und es war nicht nur in der arabischen Welt, wo er geliebt wurde. Der Guardian beschrieb ihn 1984 als “das, was einer arabischen öffentlichen Meinung am nächsten kommt”. Das Times Magazine sagte: “Dieser Mann zeichnet mit menschlichen Knochen”. Und 1988 verlieh ihm die International Federation of Newspaper Publishers posthum die Goldene Feder und nannte ihn “einen der besten Karikaturisten seit dem 18.

Ian Black, der Nahost-Redakteur des Guardian und leitender Gaststipendiat des Nahost-Zentrums der LSE, sagte dem Neuen Araber, dass al-Ali denjenigen eine Stimme gab, die nicht gegen ihren Unterdrücker schreiben oder sprechen konnten.

“Naji al-Ali wurde im Westen als eine sehr ungewöhnliche arabische – und besonders palästinensische – Stimme in Ländern und Systemen gesehen, in denen es keine routinemäßige Meinungsfreiheit gab”, sagte er.

“Handala ist meines Erachtens bis heute, 30 Jahre nach seiner Ermordung, sein wichtigstes Vermächtnis”.

Al-Ali’s palästinensische Identität stand im Mittelpunkt seines Ausdrucks und lenkte die Aufmerksamkeit auf das, was er als Kind der Nakba durchgemacht hat: den Verlust einer Heimat.

In den ersten Jahrzehnten der israelischen Besatzung brauchte die Notlage der Palästinenser öffentliche Anerkennung, und al-Ali gelang es, ein menschliches Porträt eines Volkes zu malen, dessen Geschichte und Erzählung ab 1948 übersehen, untergraben und untergraben werden sollte. Palästinenser waren meist bestenfalls als passive Opfer porträtiert worden – oder, was in Europa häufiger vorkam, als terroristische Schlägertypen.

Al Al Alis Karikaturen konnten diese Wahrnehmung ändern, indem sie mit kraftvollen Bildern politische Botschaften vermittelten, die den Status quo, die Unterdrückung und Besatzung ablehnten, aber dennoch die palästinensische Sache förderten und die Welt zwangen, die Existenz der Palästinenser als Volk anzuerkennen. Handala verkörperte all dies in einer tragischen, heroischen Figur.

Naji al-Ali wurde für seine Arbeit und seine Leidenschaft für die Verteidigung der Armen und Machtlosen geliebt, aber seine Karikaturen brachten ihm auch viele mächtige Feinde ein. Nach Drohungen der phalangistischen Milizen im Libanon zog er 1983 mit seiner Familie nach Kuwait um. Die dortigen Behörden nahmen ihm seine Arbeit übel und sorgten dafür, dass er nicht lange blieb.

“Unter dem Druck Saudi-Arabiens und vielleicht sogar der PLO haben sie mich aus Kuwait [nach London] ausgewiesen”, schrieb er. “Sie wussten, dass es einen großen Aufruhr geben würde, wenn ich innerlich getötet würde – einfacher, jemandem die Schuld zuzuschieben. Wenn ich draussen – in London – getötet werde, könnte man nicht so leicht wissen, wer es war.”

Al-Ali erhielt bis zu 100 glaubwürdige Morddrohungen. Einer seiner Kollegen, der darum bat, anonym zu bleiben, erzählte dem Neuen Araber, dass ein hochrangiges Mitglied der Palästinensischen Befreiungsorganisation – damals bekannt für ihr Engagement im bewaffneten Kampf gegen Israel und nicht für das politische Gremium, zu dem sie später wurde – den Karikaturisten mitten in der Nacht angerufen habe. Übersetzt mit Deepl.com



