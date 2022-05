Mit Hilfe des Obersten Gerichtshofs im “jüdischen Apartheidstaat” erhält die ethnische Säuberung Palästinas ihren juristischen Koscher Stempel. Während die heuchlerische westliche Staatengemeinschaft mit Ukraine und III. Weltkrieg gegen Russland beschäftigt ist.

Bild: The Israeli settlement of Ma’on overlooks the West Bank’s southern Masafer Yatta hamlet of Ar Rakeez, December 2020. Photo: Ahmad Al-Bazz/ NRC

“Gefährliche” Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Israels erlaubt Zwangsumsiedlung von Palästinensern in Masafer Yatta

05. Mai 2022

Ein neues israelisches Gerichtsurteil ebnet den Weg für die Zwangsumsiedlung von Palästinensern in das Gebiet Masafer Yatta im südlichen Westjordanland, warnte heute der Norwegische Flüchtlingsrat (NRC).

Der Oberste Gerichtshof Israels wies am Mittwoch alle Klagen gegen die Zwangsumsiedlung von bis zu 1.200 Palästinensern in einem großen Teil von Masafer Yatta ab, den Israel zur militärischen Sperrzone erklärt hat.

Die israelische Armee versucht seit mindestens 40 Jahren, die Palästinenser aus Masafer Yatta zu vertreiben, seit sie 7.400 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche in palästinensischem Privatbesitz als “Schießzone 918” ausgewiesen hat. Die Bewohner des Gebiets haben kürzlich gegenüber NRC erklärt, dass die Ausweisung des größten Teils des Gebiets als geschlossene militärische Übungszone lediglich ein Vorwand für Israel war, sich ihr Land anzueignen.

“Dieses Gerichtsurteil öffnet dem israelischen Militär faktisch die Tür zur Entwurzelung ganzer palästinensischer Gemeinden, die seit Jahrzehnten in Masafer Yatta leben. Der Schaden, den diese Entscheidung den Häusern und Lebensgrundlagen der Menschen zufügen wird, ist unabsehbar. Die Menschen könnten über Nacht obdachlos werden und nirgendwo hin können”, sagte Caroline Ort, NRC-Länderdirektorin für Palästina.

“Dies ist ein gefährlicher Schritt, der rückgängig gemacht werden muss. Sollte er umgesetzt werden, wäre dies ein Verstoß gegen das Völkerrecht, das es Israel als Besatzungsmacht verbietet, Angehörige der besetzten Bevölkerung gegen ihren Willen aus ihren bestehenden Gemeinschaften zu vertreiben”, fügte Ort hinzu.

Die täglichen militärischen Restriktionen und die repressive Politik Israels in Masafer Yatta untergraben weiterhin die physische Sicherheit der Bewohner, senken ihren Lebensstandard und erhöhen ihr Armutsniveau und ihre Abhängigkeit von humanitärer Hilfe, so NRC. Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) haben die israelischen Behörden seit 2011 217 palästinensische Gebäude in der Feuerzone 918 abgerissen oder beschlagnahmt, wodurch 608 palästinensische Bewohner vertrieben wurden.

Nach Angaben der Vereinten Nationen hat Israel fast 30 Prozent des Gebiets C im besetzten Westjordanland als “Beschusszone” ausgewiesen. Mindestens 38 palästinensische Gemeinden befinden sich innerhalb dieser Gebiete. Viele dieser Gemeinden lebten bereits seit Jahrzehnten in diesen Gebieten, bevor Israel das Westjordanland besetzte und als “Schusszonen” bezeichnete.

Das Konsortium zum Schutz des Westjordanlandes, das vom NRC geleitet wird, hat diese Gemeinden mit materieller und rechtlicher Hilfe unterstützt. Das Konsortium wurde gegründet, um die gewaltsame Umsiedlung von Palästinensern im Westjordanland zu verhindern. Es ist eine strategische Partnerschaft von fünf internationalen NRO, 10 EU-Gebern, dem Vereinigten Königreich und der Humanitären Hilfe der EU. Übersetzt mit Deepl.com

Für Interviews oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

In Amman: Ahmed Bayram, NRCs Berater für den Nahen Osten, Medien und Kommunikation, ahmed.bayram@nrc.no, +962790160147.

In Oslo: Die Medien-Hotline des NRC, media@nrc.no, +479056232.

