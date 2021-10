Wann werden auch deutsche Autorinnen diesem Beispiel Sally Rooneys folgen? Ein weiterer Erfolg für die BDS-Bewegung!

“Unsere Aktionen ehren den Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft zu einem Boykott von Institutionen, die mit dem israelischen Staat verbunden sind.”

https://www.middleeasteye.net/news/sally-rooney-normal-people-author-boycotts-israel-publisher

Bild: Author Sally Rooney poses for a photograph ahead of the announcement of the winner of the Costa Book Awards 2018 in London (Reuters/File photo)

Sally Rooney: “Normal People”-Autorin boykottiert Verlag mit Verbindungen zum israelischen Verteidigungsministerium

Gefeierte Romanautorin lehnt hebräische Übersetzungsanfrage eines israelischen Verlags ab, der sich “nicht von der Apartheid distanziert

Von Rayhan Uddin

12. Oktober 2021

Die gefeierte irische Autorin Sally Rooney hat die Anfrage eines israelischen Verlags, ihren neuesten Roman zu übersetzen, abgelehnt, weil sie den kulturellen Boykott Israels unterstützt.

Wie der Modan-Verlag gegenüber Haaretz mitteilte, hat Rooney die Anfrage für eine hebräische Übersetzung von Beautiful World, Where are You? abgelehnt. Die Entscheidung wurde laut der israelischen Zeitung von Rooneys Agenten bestätigt.

Am Dienstag veröffentlichte die 30-jährige Autorin eine Erklärung, in der sie ihre Entscheidung erläuterte.

Rooney sagte, die jüngsten Berichte von Human Rights Watch und der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem hätten “bestätigt, was palästinensische Menschenrechtsgruppen schon lange sagen: Israels System der rassischen Dominanz und Segregation gegenüber Palästinensern entspricht der Definition von Apartheid nach internationalem Recht.”

Sie fügte hinzu, dass sich zwar viele andere Staaten der Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht hätten, sie aber in diesem besonderen Fall “auf den Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft, einschließlich aller großen palästinensischen Gewerkschaften und Schriftstellerverbände” reagiere.

Die Autorin merkte an, dass einige Leute mit ihrer Entscheidung nicht einverstanden sein würden, aber sie könne nicht mit einem israelischen Unternehmen zusammenarbeiten, “das sich nicht öffentlich von der Apartheid distanziert und die von der UNO festgelegten Rechte des palästinensischen Volkes unterstützt”.

“Die hebräischen Übersetzungsrechte für meinen neuen Roman sind immer noch verfügbar, und wenn ich einen Weg finden kann, diese Rechte zu verkaufen, der mit den Richtlinien der BDS-Bewegung (Boykott, Desinvestition, Sanktionen) für den institutionellen Boykott vereinbar ist, werde ich sehr froh und stolz sein, dies zu tun”, sagte Rooney.

“In der Zwischenzeit möchte ich noch einmal meine Solidarität mit dem palästinensischen Volk in seinem Kampf für Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit zum Ausdruck bringen.”

Beautiful World, Where are You? setzte sich bei seinem Erscheinen Anfang September an die Spitze der britischen Buchcharts und verkaufte in fünf Tagen über 40 000 Exemplare.

Die Buchhandelskette Waterstones erklärte das Buch zu ihrem meistverkauften gebundenen Buch in diesem Jahr, nachdem es nur eine Woche lang im Handel war.

Im Juli, nach der israelischen Militäroperation gegen den Gazastreifen im Mai, war Rooney einer von mehreren Künstlern, die einen Brief unterzeichneten, in dem sie die Regierungen aufforderten, “die Handels-, Wirtschafts- und Kulturbeziehungen” mit Israel abzubrechen und die Unterstützung für das israelische Militär einzustellen.

Modan arbeitet mit der israelischen Regierung zusammen und produziert und vertreibt Bücher für das Verlagshaus des Verteidigungsministeriums.

Mehrere Kommentatoren in den sozialen Medien bemängelten die Art und Weise, in der Rooneys Kulturboykott von den Medien dargestellt wurde, und sahen darin die falsche Unterstellung, der Autor boykottiere die hebräische Sprache.

“Rooney boykottiert nicht die hebräische Sprache, sondern einen israelischen Verlag, und die Tatsache, dass einige versucht haben, es so darzustellen, als würde sie die hebräische Sprache boykottieren, ist lächerlich”, sagte die Journalistin und Israel-Palästina-Analystin Mairav Zonszein.

Die Palästinensische Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels (PACBI) erklärte, sie begrüße die Entscheidung der Autorin sehr.

“Rooney schließt sich zahllosen internationalen Autoren an, die den institutionellen kulturellen Boykott von Israels komplizenhaftem Verlagswesen unterstützen, so wie fortschrittliche Künstler einst den Boykott des südafrikanischen Apartheidsystems unterstützten”, erklärte PACBI am Dienstag in einer Erklärung.

Rooney gilt als eine der erfolgreichsten Autorinnen der Millennials. Ihr Roman Normal People verkaufte sich über eine Million Mal und wurde in eine von der Kritik gefeierte Fernsehserie verwandelt.

Rooney hat sich oft über ihre linke Politik geäußert und bereits erklärt, dass sie die Welt durch einen “marxistischen Rahmen” sieht.

Mehrere Figuren in ihren Büchern unterstützen progressive Anliegen. In Normal People nimmt die Protagonistin an einer Demonstration gegen die israelische Gewalt gegen Palästinenser während des Gaza-Kriegs 2014 teil.

Nicht die erste

Rooney ist nicht die erste Autorin, die israelische Verlage boykottiert.

Im Jahr 2012 verweigerte die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Autorin Alice Walker dem Verlag Yediot Books die Erlaubnis, eine israelische Ausgabe ihres Romanklassikers Die Farbe Lila zu drucken, weil Israel sich “der Apartheid und der Verfolgung des palästinensischen Volkes schuldig gemacht” habe.

Vor zwei Jahren enthüllte MEE exklusiv, dass der britisch-pakistanischen Autorin Kamila Shamsie ein deutscher Literaturpreis wegen ihrer Unterstützung der BDS-Bewegung aberkannt wurde.

Die britisch-pakistanische Autorin war als Gewinnerin des Nelly-Sachs-Preises angekündigt worden, der nach einer jüdischen Dichterin und Nobelpreisträgerin benannt ist und von der Stadt Dortmund organisiert und finanziert wird.

Die Jury revidierte dann jedoch ihre Entscheidung, Shamsie auszuzeichnen, weil sie sich “an den Boykottmaßnahmen gegen die israelische Regierung wegen ihrer Palästinenserpolitik beteiligt” hatte.

Wie Rooney und Walker lehnte auch Shamsie es ab, ihr Buch von israelischen Verlagen übersetzen zu lassen.

Im Jahr 2018 sagte sie: “Ich wäre sehr glücklich, auf Hebräisch veröffentlicht zu werden, aber ich kenne keinen hebräischen (Belletristik-)Verleger, der nicht israelisch ist, und ich verstehe, dass es keinen israelischen Verleger gibt, der völlig ungebunden vom Staat ist.

“Ich möchte die Streikpostenkette der palästinensischen Zivilgesellschaft nicht überschreiten, die alle, die die Situation ändern wollen, aufgefordert hat, nicht mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die in irgendeiner Weise mit dem israelischen Staat verstrickt sind.”

Shamsie kommentierte die Berichterstattung über Rooneys Entscheidung am Dienstag mit einem Tweet: “Ich nehme an, dass alle Schriftsteller, die sich geweigert haben, Übersetzungsrechte in Israel zu verkaufen, um BDS zu unterstützen, keinen Wunsch haben, eine Sprache zu boykottieren.”

“Unsere Aktionen ehren den Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft zu einem Boykott von Institutionen, die mit dem israelischen Staat verbunden sind.” Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...