Dia Al-Azzawi, Irak, “Massaker von Sabra und Schatila”, 1982-83.



Vijay Prashad denkt über den gesellschaftlichen Reichtum nach, der im Namen der Verteidigung der US-Hegemonie verschwendet wird.

Geld für Waffen, während der Planet verbrennt

Von Vijay Prashad

Tricontinental: Institut für Sozialforschung

9. Mai 2022

Im vergangenen Monat wurden zwei wichtige Berichte veröffentlicht, die beide nicht die Aufmerksamkeit erhielten, die sie verdient hätten. Am 4. April wurde der Bericht der Arbeitsgruppe III des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen veröffentlicht, was eine heftige Reaktion des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, António Guterres, hervorrief.

Der Bericht, so Guterres, “ist eine Litanei gebrochener Klimaversprechen. Es ist eine Akte der Schande, die die leeren Versprechen katalogisiert, die uns auf den Weg in eine unbewohnbare Welt bringen. Auf der COP26 versprachen die Industrieländer, bescheidene 100 Milliarden Dollar für den Anpassungsfonds auszugeben, um die Entwicklungsländer bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen.

Am 25. April veröffentlichte das Stockholmer Friedensforschungsinstitut (SIPRI) seinen Jahresbericht und stellte fest, dass die weltweiten Militärausgaben zum ersten Mal die 2-Billionen-Dollar-Marke überschritten haben. Auf die fünf größten Geldgeber – die Vereinigten Staaten, China, Indien, das Vereinigte Königreich und Russland – entfallen 62 Prozent dieses Betrags. Auf die Vereinigten Staaten allein entfallen 40 Prozent der gesamten Rüstungsausgaben.

Es fließt unendlich viel Geld für Waffen, aber weniger als ein Almosen, um eine planetarische Katastrophe abzuwenden.

Shahidul Alam, Bangladesch. Menschen waten durch überflutete Straßen in der Nähe des Bahnhofs von Kamlapur im Jahr 1988, während einer der schlimmsten Überschwemmungen seit einem Jahrhundert.

Das Wort “Katastrophe” ist keine Übertreibung.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, hat gewarnt: “Wir befinden uns auf der Überholspur zur Klimakatastrophe… Es ist an der Zeit, die Verbrennung unseres Planeten zu stoppen.”

Diese Worte stützen sich auf die im Bericht der Arbeitsgruppe III enthaltenen Fakten. Es ist inzwischen wissenschaftlich erwiesen, dass die historische Verantwortung für die Zerstörung unserer Umwelt und unseres Klimas bei den mächtigsten Staaten liegt, allen voran den Vereinigten Staaten. Über diese Verantwortung in der fernen Vergangenheit, die eine Folge des rücksichtslosen Krieges gegen die Natur durch die Kräfte des Kapitalismus und des Kolonialismus ist, gibt es kaum eine Debatte.

Aber diese Verantwortung erstreckt sich auch auf unsere Gegenwart. Am 1. April zeigte eine in The Lancet Planetary Health veröffentlichte Studie, dass von 1970 bis 2017 “die Länder mit hohem Einkommen für 74 Prozent des weltweiten Materialüberschusses verantwortlich sind, vor allem die USA (27 Prozent) und die EU-28-Länder mit hohem Einkommen (25 Prozent).”

Der übermäßige Materialverbrauch in den nordatlantischen Ländern ist auf die Nutzung abiotischer Ressourcen (fossile Brennstoffe, Metalle und nichtmetallische Mineralien) zurückzuführen.

China ist für 15 Prozent des weltweiten übermäßigen Materialverbrauchs verantwortlich, der Rest des globalen Südens für nur 8 Prozent.

Der übermäßige Verbrauch in diesen Ländern mit niedrigem Einkommen ist größtenteils auf die Nutzung biotischer Ressourcen (Biomasse) zurückzuführen. Diese Unterscheidung zwischen abiotischen und biotischen Ressourcen zeigt uns, dass der überschüssige Ressourcenverbrauch des globalen Südens weitgehend erneuerbar ist, während der der nordatlantischen Staaten nicht erneuerbar ist.

Dies hätte auf den Titelseiten der Zeitungen der Welt, insbesondere im Globalen Süden, stehen müssen, und die Ergebnisse hätten in den Fernsehkanälen breit diskutiert werden müssen. Aber sie wurde kaum zur Kenntnis genommen.

Sie beweist eindeutig, dass die einkommensstarken Länder des Nordatlantiks den Planeten zerstören, dass sie ihr Verhalten ändern müssen und dass sie in die verschiedenen Anpassungs- und Eindämmungsfonds einzahlen müssen, um Länder zu unterstützen, die das Problem nicht verursachen, aber unter seinen Auswirkungen leiden.

Nach Vorlage der Daten stellen die Wissenschaftler, die dieses Papier verfasst haben, fest, dass

“Die Länder mit hohem Einkommen tragen die überwältigende Verantwortung für den globalen ökologischen Zusammenbruch und schulden daher dem Rest der Welt eine ökologische Schuld. Diese Länder müssen die Führung bei der radikalen Reduzierung ihres Ressourcenverbrauchs übernehmen, um eine weitere Verschlechterung zu vermeiden, was wahrscheinlich transformative Postwachstums- und Degrowth-Ansätze erfordern wird”.

Das sind interessante Gedanken: Radikale Reduzierung der Ressourcennutzung” und dann “Postwachstums- und Degrowth-Ansätze”.

Simon Gende, Papua-Neuguinea, “Die US-Armee findet Osama bin Laden, der sich in einem Haus versteckt, und tötet ihn”, 2013.

Die nordatlantischen Staaten – angeführt von den Vereinigten Staaten – geben den größten Teil des gesellschaftlichen Reichtums für Waffen aus.

Das Pentagon – die US-Streitkräfte – “ist nach wie vor der größte Einzelverbraucher von Öl”, so eine Studie der Brown University, “und infolgedessen einer der größten Treibhausgasemittenten der Welt.”

Um die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten 1997 zur Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls zu bewegen, mussten die UN-Mitgliedsstaaten zulassen, dass die Treibhausgasemissionen des Militärs aus der nationalen Emissionsberichterstattung ausgeschlossen werden.

Die Vulgarität dieser Angelegenheit lässt sich durch den Vergleich zweier Geldwerte verdeutlichen.

Erstens berechneten die Vereinten Nationen im Jahr 2019, dass sich die jährliche Finanzierungslücke zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) auf 2,5 Billionen US-Dollar beläuft. Würde man die jährlichen globalen Militärausgaben in Höhe von 2 Billionen Dollar auf die SDGs umstellen, wäre das ein großer Schritt zur Bewältigung der größten Angriffe auf die Menschenwürde: Hunger, Analphabetismus, Obdachlosigkeit, fehlende medizinische Versorgung und so weiter.

Es ist wichtig, an dieser Stelle anzumerken, dass die Zahl von 2 Billionen Dollar von SIPRI nicht die lebenslange Verschwendung von gesellschaftlichem Reichtum beinhaltet, die an private Waffenhersteller für Waffensysteme vergeben wird. Das Waffensystem F-35 von Lockheed Martin zum Beispiel wird voraussichtlich fast 2 Billionen Dollar kosten.

Im Jahr 2021 gab die Welt über 2 Billionen Dollar für Kriege aus, investierte aber nur – und das ist eine großzügige Berechnung – 750 Milliarden Dollar in saubere Energie und Energieeffizienz.

Die Gesamtinvestitionen in die Energieinfrastruktur beliefen sich im Jahr 2021 auf 1,9 Billionen Dollar, aber der Großteil dieser Investitionen floss in fossile Brennstoffe (Erdöl, Erdgas und Kohle). Die Investitionen in fossile Brennstoffe werden also fortgesetzt und die Investitionen in Waffen steigen, während die Investitionen in den Übergang zu neuen, saubereren Energieformen unzureichend bleiben.

Aline Amaru, Tahiti, “La Famille Pomare” oder “Die Familie Pomare”, 1991.

Am 28. April forderte US-Präsident Joe Biden den US-Kongress auf, 33 Milliarden Dollar für die Lieferung von Waffensystemen an die Ukraine bereitzustellen. Die Forderung nach diesen Mitteln geht einher mit aufrührerischen Äußerungen des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin, der sagte, dass die USA nicht versuchen, die russischen Streitkräfte aus der Ukraine zu entfernen, sondern “Russland zu schwächen”.

Austins Bemerkung sollte nicht überraschen. Sie spiegelt die US-Politik seit 2018 wider, die darauf abzielt, zu verhindern, dass China und Russland “fast gleichstarke Rivalen” werden. Es geht nicht um Menschenrechte, sondern darum, jede Herausforderung der US-Hegemonie zu verhindern. Aus diesem Grund wird der gesellschaftliche Reichtum für Waffen verschwendet und nicht für die Lösung der Probleme der Menschheit genutzt.

Baker-Atomtest im Rahmen der Operation Crossroads, Bikini-Atoll auf den Marshallinseln, 1946.

Man denke nur an die Reaktion der Vereinigten Staaten auf ein Abkommen zwischen den Salomonen und China, zwei Nachbarn.

Der Premierminister der Salomonen, Manasseh Sogavare, erklärte, dieses Abkommen diene der Förderung des Handels und der humanitären Zusammenarbeit und nicht der Militarisierung des Pazifischen Ozeans.

Am Tag der Ansprache von Premierminister Sogavare traf eine hochrangige US-Delegation in der Hauptstadt Honiara ein. Sie teilten Premierminister Sogavare mit, dass die Vereinigten Staaten, falls die Chinesen irgendeine Art von “Militäreinrichtung” errichteten, “dann erhebliche Bedenken hätten und entsprechend reagieren würden”. Dies waren klare Drohungen.

Einige Tage später erklärte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin,

“Die Inselstaaten im Südpazifik sind unabhängige und souveräne Staaten und kein Hinterhof der USA oder Australiens. Ihr Versuch, die Monroe-Doktrin in der südpazifischen Region wiederzubeleben, wird keine Unterstützung finden und zu nichts führen.”

Die Salomonen haben eine lange Erinnerung an die Geschichte des australisch-britischen Kolonialismus und die Narben der Atombombentests. Im 19. Jahrhundert wurden Tausende von Salomonen zur Arbeit auf den Zuckerrohrfeldern im australischen Queensland verschleppt, was schließlich zum Kwaio-Aufstand von 1927 in Malaita führte.

Die Salomonen haben sich gegen eine Militarisierung gewehrt und 2016 gemeinsam mit der ganzen Welt für ein Verbot von Atomwaffen gestimmt. Das Verlangen, der “Hinterhof” der Vereinigten Staaten oder Australiens zu sein, ist nicht vorhanden. Das wurde in dem leuchtenden Gedicht “Peace Signs” (1974) der salomonischen Schriftstellerin Celestine Kulagoe deutlich:

Ein Pilz sprießt aus

einem trockenen pazifischen Atoll

löst sich im Raum auf

Hinterlässt nur einen Rest von Macht

der für einen illusorischen

Frieden und Sicherheit

der Mensch klammert.

In der Stille des frühen Morgens

am dritten Tag nach

fand die Liebe Freude

in der leeren Gruft

das hölzerne Kreuz der Schande

in ein Symbol verwandelt

des Liebesdienstes

Frieden.

In der Hitze der Nachmittagsflaute

flattert die UN-Flagge

verdeckt von den

nationalen Bannern

unter denen

Männer mit geballten Fäusten sitzen

Frieden unterzeichnen

Verträge unterzeichnen.

Vijay Prashad, ein indischer Historiker, Journalist und Kommentator, ist geschäftsführender Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research und Chefredakteur von Left Word Books.

Dieser Artikel stammt von Tricontinental: Institute for Social Research.

