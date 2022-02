Rezension

Von Evelyn Hecht-Galinski

George Orwell

Reise durch Ruinen

In diesem Reportagen Buch von Orwell , dass er zwischen März und November 1945, als Kriegsberichterstatter schrieb, lernte ich einen ganz neuen Orwell kennen. Seine einfühlsame Schreibweise führt den Leser durch die zerstörten deutschen und österreichischen Städte, Ruinen und Elend, dass durch diesen schrecklichen 11. Weltkrieg über die Menschen gekommen war.

Seine haßfreien Schilderungen über „Säuberungen“ und Exekutionen gehen unter die Haut. Frei von Chauvinismus und Rache führt er durch die Zustände und lässt Bilder fast filmartig ablaufen. Es lohnt sich diese Reportagen zu lesen und Orwell in dieser Rolle als spannenden Berichterstatter zu folgen.

77 Jahre nach Kriegsende und angesichts der momentanen neuen /alten Kalten Kriegspolitik gewinnt das Buch nochmals an Aktualität. Nie wieder Krieg darf keine Floskel sein, sondern ein aktives Ziel, dass es mit aller Macht zu verteidigen gilt.

Orwell, George

Reise durch Ruinen

Reportagen aus Deutschland und Österreich 1945

Zwischen März und November 1945 folgte George Orwell als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat. Hier erscheinen sie erstmals geschlossen in deutscher Übersetzung.

Von George Orwell. Mit einem Nachwort von Volker Ullrich. Aus dem Englischen übersetzt von Lutz-W. Wolff.

Bibliografie

978-3-406-77699-1

Erschienen am 09. September 2021

Auflage, 2022

111 S.

Hardcover

Bibliografische Reihen

textura

Schlagwörter

Hardcover 16,00 €

e-Book 8,99 €

Reportagen aus Deutschland und Österreich 1945

Die Auswirkung der Besatzung auf die französische Perspektive (The Observer, 4. März 1945)

Ordnung schaffen im Chaos von Köln (The Observer, 25. März 1945)

Zukunft eines zerstörten Deutschland (The Observer, 8. April 1945)

Alliierte stehen vor Ernährungskrise in Deutschland (The Observer, 15. April 1945)

Bayerische Bauern ignorieren den Krieg (The Observer, 22. April 1945)

Die Deutschen zweifeln immer noch an unserer Einheit (The Observer, 29. April 1945)

Jetzt steht Deutschland der Hunger bevor (Manchester Evening News, 4. Mai 1945)

Die Gefahr getrennter Besatzungszonen (The Observer, 20. Mai 1945)

Hindernisse für eine gemeinsame Verwaltung in Deutschland (The Observer, 27. Mai 1945)

Das unsichere Schicksal der Displaced Persons (The Observer, 10. Juni 1945)

«Rache ist sauer» (Tribune, 9. November 1945)

Artikel zu Deutschland 1940–1945

Mein Kampf von Adolf Hitler (New English Weekly, 21. März 1940)

Order of the Day von Thomas Mann (Tribune, 10. September 1943)

Die Weltlage 1945 ( Junior, 1945)

«Es ist ein äußerst eigenartiges Gefühl, jetzt endlich auf deutschem Boden zu stehen»

Nachwort von Volker Ullrich

