Die FIFA sagt, sie wolle den Fußball “zugänglich und integrativ” machen. Doch Israel verweigert Palästina in krimineller Weise den Zugang zum Sport.

Gerechtigkeit für Palästina bedeutet, Israel aus der FIFA zu verbannen

Von Paul Salvatori

15. Juni 2022

Palästinensische Fans besuchen das Finale des Palästina-Pokals zwischen dem Fußballverein Hilal al-Quds und dem Fußballverein Shabab Khan Younis im Palästina-Stadion in Gaza-Stadt am 20. Juni 2018. Foto von Mahmoud Ajour (c) APA Images.

Die FIFA will fair sein. So steht es in ihrem Mandat:

Die FIFA existiert, um den Fußball zu regeln und das Spiel weltweit zu entwickeln. Seit 2016 hat sich die Organisation schnell zu einem Gremium entwickelt, das unserem Spiel zum Nutzen der ganzen Welt besser dienen kann. Die neue FIFA modernisiert den Fußball, damit er in jeder Hinsicht global, zugänglich und integrativ ist. Nicht nur auf einem oder zwei Kontinenten, sondern überall.

Fair sein zu wollen, ist natürlich nicht dasselbe wie fair zu sein. Und wie die kanadische Menschenrechtsgruppe Just Peace Advocates vor kurzem aufgedeckt hat, ist die FIFA genau das Gegenteil: Sie versäumt es, Israel für die Schädigung des palästinensischen Fußballs und Palästinas selbst zu bestrafen.

Israelische Apartheid, auf und neben dem Spielfeld

Just Peace Advocates listet das Ausmaß dieses Schadens auf, der – angesichts seiner Schwere – es verdient, vollständig zitiert zu werden:

“A) Die israelische Fußballliga (IFL) erlaubt es Spielern und sogar fünf Vereinen aus den illegalen israelischen Siedlungen (die rechtlich unter der Gerichtsbarkeit Palästinas stehen), in ihrer nationalen Liga zu spielen, ohne zuvor die Erlaubnis des palästinensischen Fußballverbandes (PFA) einzuholen. Dies ist ein klarer Verstoß gegen die FIFA-Regularien, der geahndet werden muss.

“B) Israel hat im Rahmen seiner militärischen Verwaltung und Kontrolle der besetzten palästinensischen Gebiete eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die dem Fußballsport schaden, darunter:

Internationale Reisebeschränkungen für palästinensische Spieler und Trainer.

Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Fußballspielern zwischen Gaza, dem Westjordanland und Jerusalem.

Verweigerung des Baus von Stadien und Einrichtungen im Gebiet C des Westjordanlandes, dem einzigen realisierbaren Standort für solche Einrichtungen.

Verweigerung der Freigabe palästinensischer Sportausrüstung durch den israelischen Zoll, da Israel alle Grenzen kontrolliert.

Administrative Verhaftungen von Fußballspielern und Angriffe auf Sportveranstaltungen, einschließlich Tränengaseinsatz.

“C) Schließlich protestieren wir gegen die Verbreitung offenkundig rassistischer Slogans (“Tod den Arabern”) und antiarabischer Gewalt im Zusammenhang mit IFL-Spielen. Dies widerspricht dem erklärten Ziel der FIFA, Rassismus zu bekämpfen”.

Palästinensische Spieler des Fußballvereins Shabab Khan Younis feiern nach einem Tor während eines Spiels des Palästina-Pokals im Palästina-Stadion in Gaza-Stadt am 30. April 2018. Foto von Mahmoud Ajour (c) APA Images.

Dies ist ein Spiegelbild der israelischen Apartheid, die ganz allgemein (abgesehen vom Sport) das Leben der Palästinenserinnen und Palästinenser auf vielfältige Weise zerstört – von der illegalen Zerstörung palästinensischer Häuser und der administrativen Inhaftierung palästinensischer Kinder bis hin zur Blockade der humanitären Hilfe für Gaza und der routinemäßigen Tötung palästinensischer Journalisten. Dies als Ergebnis eines israelischen “Foulspiels” oder “unsportlichen Verhaltens” – neben vielen anderen Fußballmetaphern – zu bezeichnen, wird dem schieren Terror, um den es hier geht, kaum gerecht.

Die politische Unterstützung der FIFA für Israel

Die FIFA ist bekannt dafür, dass sie behauptet, Politik und Fußball sollten sich nicht vermischen. Ihr Versäumnis, Israel zu sanktionieren, offenbart jedoch die Heuchelei dieser Position. Durch diese Enthaltung wird etwas unterstützt, das zugleich zutiefst politisch und beunruhigend ist: Israels gewaltsame Entmündigung des palästinensischen Volkes.

Wie, FIFA, ist das “inklusiv”? Ein Beitrag zum “Nutzen der ganzen Welt”?

Was die FIFA vielleicht nicht erkennt, ist, dass Fußball nicht nur ein Sport ist. Er ist eine Aktivität, die auf der ganzen Welt stattfindet, auf und neben dem Spielfeld. Just Peace Advocates spricht dies direkt an, indem es die materiellen Gegebenheiten – Land, Einrichtungen, Infrastruktur usw. – ans Licht bringt, die erforderlich sind, damit der Fußball nicht nur genossen werden kann, sondern überhaupt stattfinden kann.

Im Moment verweigert Israel Palästina in krimineller Weise den Zugang dazu. Je mehr die FIFA beschließt, nicht einzugreifen, desto mehr erschwert sie den Zugang zum Fußball in Palästina – entgegen ihrem Auftrag. Stattdessen sollte die FIFA der Anti-Israel-Apartheid-Petition folgen, die von Just Peace Advocates lanciert wurde (und die von Fußballorganisationen mit gutem Gewissen unterzeichnet wird). Damit wird sie nicht nur ihrem Mandat besser gerecht, sondern sendet auch eine wichtige Botschaft an Israel: Länder, die systematisch Menschenrechte verletzen, dürfen nicht an FIFA-Spielen teilnehmen. Wichtiger als der Profit ist das menschliche Leben. Dies zu respektieren bedeutet, das Recht der Palästinenser zu achten, frei von israelischer Unterdrückung zu leben, zu spielen und Fußball zu genießen.

Die FIFA sollte auch nicht zögern, Israel zügig zu disziplinieren. Das bedeutet, dass ein Verbot nicht aufgeschoben werden darf, damit Israel erst “erklären” kann, was es Palästina antut. Die Fakten, die das israelische Apartheidregime im Großen und Ganzen belegen, sind von den Vereinten Nationen und den angesehensten Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch gut dokumentiert. Diese Fakten allein zählen, nicht Israels Ausreden in Bezug auf die “Sicherheit” oder andere Gründe.

Sanktionen: Israel den Laufpass geben

Wenn ich dies schreibe, muss ich an ein Fußballspiel denken, an dem ich als Kind teilgenommen habe. In der Erwartung, dass der Ball vom gegnerischen Torwart abprallen würde, rannte ich schnell zum Netz und schoss dorthin, wo ich dachte, dass der Ball landen würde. Stattdessen verletzte ich den Torwart. Ich wurde aus dem Spiel geworfen und auch für das nächste Spiel gesperrt.

Ich habe mich sehr geschämt. Ich sprach mit meinem Vater darüber, während ich in dem Spiel, für das ich gesperrt war, in unserem Hinterhof in Toronto hätte spielen müssen. Er verstand das, blieb aber hart und machte mir klar, dass ich, obwohl ich nicht die Absicht hatte, den Torwart zu verletzen, den Preis für mein Verhalten zahlen musste. Damals fühlte ich mich nicht besser, aber im Nachhinein betrachtet versuchte mein Vater, mir auf eine kleine, aber wichtige Art und Weise Verantwortung beizubringen: Wenn du andere unnötig verletzt, hat das Konsequenzen für dich. Und gut zu sein bedeutet nicht nur, die Regeln zu befolgen, sondern auch die Strafe zu akzeptieren (und zu ertragen), wenn man sie bricht. Ein Teil davon war für mich die Scham. Aber, was vielleicht noch wichtiger ist, ein anderer Teil war, dass ich später im Hinterhof und allein darüber nachdachte, wie ich es hätte vermeiden können, den Torwart zu verletzen, und dass ich in Zukunft achtsamer mit meinen Handlungen umgehen würde. Das hat mich zu einem besseren Menschen gemacht. Ich spiele bis heute Fußball und habe (obwohl ich sicherlich kein Pelé oder Diego Maradona bin) nie wieder einen Spieler verletzt.

In einem viel größeren und kritischen Rahmen hat die FIFA nun die Möglichkeit, ihre Integrität zu verbessern, indem sie Israel sanktioniert. Im Moment ist sie moralisch verarmt: Sie erlaubt Israel, in ihrer Organisation mitzuwirken, als ob es nicht routinemäßig Menschenleben gefährdet, als Teil seiner größeren unentschuldbaren und langjährigen Kampagne zur ethnischen Säuberung Palästinas.

Wir können nicht darauf vertrauen, dass sich die FIFA von selbst korrigiert. Die internationale Gemeinschaft muss Maßnahmen ergreifen, um sie unter Druck zu setzen. Fußballorganisationen sollten weiterhin die Petition von Just Peace Advocates unterzeichnen. Darin wird die notwendige Forderung erhoben, dass das israelische Apartheidregime abgebaut werden muss, bevor es auf dem Spielfeld zugelassen wird.

Das “schöne Spiel” darf Unmenschlichkeit nicht zulassen. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Beitrag erschien ursprünglich auf Spring, einer Zeitschrift für sozialistische Ideen in Aktion.

