“Es ist höchste Zeit für die ukrainische und “westliche” Seite, den Krieg zu beenden und wieder in Verhandlungen mit der russischen Seite einzutreten.”

Auf diesem Foto des ukrainischen Katastrophenschutzes löschen Feuerwehrleute am Donnerstag, den 14. Juli 2022, in Winnyzja, Ukraine, das Feuer in einem durch Beschuss beschädigten Gebäude. (Ukrainischer Notdienst via AP)

Gescheiterter ukrainischer Gegenangriff, schwache Verteidigungslinien und unkontrollierte Waffenlieferungen

Von Moon aus Alabama

15. Juli 2022

Am 2. Juli geriet Lyssitschansk unter russische Kontrolle:

Dies geschieht nur eine Woche, nachdem sich der Kessel um Lysichansk zu schließen begann. Bis vor wenigen Stunden gab es noch die Möglichkeit, aus Lyssjansk zu fliehen, aber die einzige passierbare Straße stand unter russischem Beschuss. Es ist noch nicht bekannt, wie viele es geschafft haben oder wie viele aufgegeben haben und gefangen genommen wurden.

Einige derjenigen, die sich zurückzogen, gingen nach Siversk, etwa 20 Kilometer westlich von Lysichansk. Diese Stadt wird das nächste größere Ziel in diesem Sektor der Kampagne sein.

Die Geschwindigkeit dieser Operation war wesentlich höher als die in Mariupol. Dies deutet darauf hin, dass die ukrainischen Streitkräfte über geringere Fähigkeiten und eine geringere Motivation der Soldaten verfügen.

Die nun deutlich verkürzte Frontlinie setzt auf russischer Seite mehrere taktische Bataillonsgruppen frei, die nun umgerüstet und ausgeruht werden können, um dann an anderer Stelle weiterzuziehen.

Die Frontlinie hat sich inzwischen konsolidiert:

In ein oder zwei Wochen werden die Bataillone, die sich jetzt ausruhen und neu versorgen, zurück sein. Sie werden einen neuen Kessel um Siversk und vielleicht auch um Bakhmut schaffen, die ukrainischen Kräfte darin dezimieren und dann das gesamte Gebiet einnehmen.

Die Artillerievorbereitungen für den nächsten Vorstoß begannen unmittelbar nach dem Fall von Lysichansk. Die “ein oder zwei Wochen” sind vergangen und der Angriff auf die nächste Verteidigungslinie (gelbe Linie im Osten) von Siversk nach Kurdiumivka hat begonnen. Gestern wurden Bodenkämpfe in Siversk und Soledar gemeldet.

Quelle: LiveUAmap (nicht vollständig aktualisiert) – größer

In ein oder zwei Wochen wird die Strecke von Siversk nach Krasna Hora wahrscheinlich unter russischer Kontrolle sein. Der Fall von Bakhmut, das sehr stark befestigt ist, könnte noch einige Tage dauern.

Die Schlacht wird sich dann auf die nächste Verteidigungslinie weiter westlich verlagern (ebenfalls gelb markiert). Diese Linie ist im Norden bei Sloviansk verankert, das über eine von Westen kommende Eisenbahnlinie (schwarz) verfügt. Diese Eisenbahnlinie ermöglicht es den Ukrainern, ihre aktuelle Frontlinie mit schwerer Artilleriemunition und Treibstoff zu versorgen.

Sloviansk wird aus dem Nordwesten, Nordosten und Südosten angegriffen werden. Die nachstehende Karte der Kräfteverteilung zeigt, dass die ukrainischen Verteidigungsanlagen in diesem Gebiet eher schwach sind.

Quelle: MilitaryLand.net – größer

(Die Karte oben verwendet die NATO-Symbolik. Die Markierung innerhalb der blauen (befreundeten) Rechtecke gibt die Art der Einheit an. Gekreuzte Bandoliere’ sind Infanterie, ‘Panzerspuren’ stehen für gepanzerte Einheiten, ein schwarzer Punkt bezeichnet Artillerie, eine Kombination aus Panzerspuren und gekreuzten Bandolieren bedeutet mechanisierte Infanterie. Die Markierung oberhalb des Rechtecks gibt die Größe der Einheit an. Ein X steht für eine Brigade (3.000 bis 4.000 Mann), drei senkrechte Linien für ein Regiment (1.000 bis 1.500 Mann), zwei senkrechte Linien für ein Bataillon (300 bis 600 Mann) und so weiter. Jede Einheit ist “organisch”, d.h. sie verfügt über eine eigene Artillerie- oder Mörsergruppe und andere Unterstützungseinheiten wie Transport und Sanitäter.)

Die ukrainischen Linien im Nordosten des Oblasts Donetzk werden von reinen Infanterietruppen zweifelhafter Qualität (d.h. Territorialverteidigungsbrigaden) gehalten. Die meisten von ihnen wurden bereits von russischen Artillerieangriffen aufgerieben und sind auf 70 % oder weniger ihrer ursprünglichen Stärke geschrumpft. Sie sind kaum in der Lage, den motorisierten (und gepanzerten) russischen Streitkräften, die gegen sie vorrücken, zu widerstehen. Die Ukrainer haben nur sehr wenige gepanzerte Reserven hinter der Front, die eingreifen und die russischen Angriffe abwehren könnten.

Schauen wir uns nun das Gesamtbild in der Ostukraine an. Ich habe 5 Verteidigungslinien (gelb) markiert, die alle von Norden nach Süden entlang wichtiger Autobahnen oder Eisenbahnlinien verlaufen.



Die beiden im Osten (rechte Seite) werden in den nächsten zwei oder drei Wochen fallen. Die einzige wirklich große der anderen Linien liegt im Westen (linke Seite) und verläuft von Charkiw über Dnipro bis nach Saporischschja im Süden. Sie wird stückchenweise aufgefressen werden. Charkiw, der Anker im Norden, wird bereits angegriffen. Saporischschja im Süden steht unter weitreichendem Artilleriebeschuss. Das Zentrum um Dnipro wird sowohl von Osten als auch von der Westseite des Dnjepr angegriffen werden (siehe unten). Ich glaube, dass die russische Seite die Absicht hat, diese westliche Linie vor dem Wintereinbruch vollständig einzunehmen.

Werfen wir nun einen Blick auf die Südfront, wo die ukrainischen Streitkräfte einen Gegenangriff auf Cherson unternommen haben. Zur Orientierung: Auf dieser Karte befindet sich Dnipro oben rechts.

Cherson ist eine wichtige Stadt auf der westlichen Seite des Dnjepr. Wenn die russische Seite es hält, kann sie bis zum wirtschaftlich wichtigen Industriegebiet von Kryvyi Rih vorrücken und von dort aus einen Angriff auf Dnipro aus südwestlicher Richtung starten.

Dies ist eine große strategische Gefahr für die ukrainische Seite. Deshalb sammelte sie viele Kräfte um Mykolaiv (Nikolaev in russischer Transliteration) und versuchte einen Gegenangriff auf Cherson. Auf der Truppenverteilungskarte sehen wir motorisierte Infanterie, Marine-Infanterie, Artillerie, Hubschrauber und Raketenbrigaden, die alle in oder um Mykolaiv positioniert sind.

Größer

In den letzten Tagen haben diese Kräfte mit schwerer Artillerie versucht, den Staudamm und den Flussübergang bei Nowa Kachorwka auf der rechten Seite der oben abgebildeten Karte zu zerstören. Dadurch wäre das Gebiet südlich von Cherson überflutet und seine Verteidigung erheblich erschwert worden. Doch bisher sind alle größeren ukrainischen Angriffe auf den Damm und entlang der südlichen Frontlinie gescheitert.

Die nächste Karte zeigt die Hauptgründe für dieses Scheitern.

Alle ukrainischen Einheiten in und um Mykolaiv wurden von den russischen Streitkräften unter schweren Artilleriebeschuss genommen. Hauptziele waren die Hauptquartiere der Einheiten, Munitionslager und größere Ansammlungen von Soldaten. Der geplante ukrainische Gegenangriff auf Cherson wurde dadurch zerstört, noch bevor er seine Ausgangsposition eingenommen hatte. Mir ist nicht bekannt, dass ukrainische Reservekräfte dorthin verlegt werden könnten, um den Angriff wieder aufzunehmen.

Insgesamt befinden sich die ukrainischen Streitkräfte in einem desolaten Zustand. Sie haben weiteren Vorstößen der russischen Seite wenig entgegenzusetzen.

Werfen wir nun einen Blick auf die US-Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte.

Neben tragbaren Handfeuerwaffen, Javelin-Panzerabwehrraketen und Stinger-Luftabwehrraketen haben die USA vor allem 100 leichte Haubitzen vom Typ M-777 und ihre Standardmunition von 155 mm geliefert. Es handelt sich dabei um eher schwache Geschütze, die sich nur langsam verlagern lassen. Etwa 70 % dieser Geschütze sind inzwischen unbrauchbar gemacht oder zerstört worden.

Diese 100 Haubitzen verfügten nicht über die digitalen Systeme, die den Einsatz von Präzisionsmunition ermöglichen. Die USA haben inzwischen weitere 18 Haubitzen des Typs M-777 mit digitalen Zielsystemen und 1.000 Schuss Präzisionsmunition für den Einsatz mit diesen Haubitzen geliefert. Die Lieferung umfasste auch drei Artillerie-Erkennungsradare. Diese drei Batterien mit je sechs Geschützen werden damit in einer Artillerieabwehrmission gegen die russische Artillerie eingesetzt.

Die USA haben außerdem 18 12 HIMARS-Langstreckenraketensysteme an die Ukraine geliefert. Weitere 3(?) Systeme wurden aus deutschen und britischen Depots geholt. Sie sind die neue Wunderwaffe du jour.

Der Haupteinsatz des HIMARS-Systems bestand bisher in der Zerstörung mehrerer russischer Munitionsdepots (vid) etwa 50 Kilometer hinter der Frontlinie.

Die russische Seite wird gegen solche Angriffe die naheliegenden Gegenmaßnahmen ergreifen. Größere Depots werden weiter nach hinten verlegt, kleinere Depots, die näher an der Front liegen, werden verstreut und getarnt. Zur Verteidigung der Depots werden Raketen- und Luftabwehrsysteme aufgestellt. Spezialeinheiten werden sich hinter die ukrainische Frontlinie begeben, um die HIMARS-Raketensysteme zu erlegen. Ich habe zwei Videos gesehen, in denen solche Einheiten ukrainische S-300-Luftabwehrsysteme weit hinter der Frontlinie mit Panzerabwehrwaffen und Scharfschützengewehren angreifen.

In den letzten Wochen wurden einige HIMARS- und andere Systeme auf die Stadt Donezk abgefeuert und haben eine große Zahl ziviler Opfer gefordert. Die Russen haben spezielle Gegenbatterie-Einsätze gestartet, bei denen einige dieser Einheiten erfolgreich zur Strecke gebracht werden konnten. Einige russische Tochka-U-Raketensysteme, die bei den russischen Streitkräften nicht mehr im Einsatz sind, wurden den Streitkräften der Volksrepublik Donezk zur Verteidigung ihrer wichtigsten Stadt zur Verfügung gestellt. Die Tochka hat eine ähnliche Reichweite von über 100 Kilometern wie die HIMARS, ist aber weniger präzise.

Es gibt keine Kontrolle darüber, wohin die “westlichen” Waffenlieferungen an die Ukraine gehen. Hier ist ein ziviles Auto mit albanischen Nummernschildern zu sehen, das mit britischen und US-amerikanischen Panzerabwehrraketen beladen ist. Das ukrainische Militär hat zugegeben, dass derartige Lieferungen stattfinden. Wir können nur vermuten, wo diese Waffen letztendlich landen werden.

Von den 18 HIMARS, die die USA geliefert haben, wurden Berichten zufolge zwei zerstört und eine samt Munition angeblich an die russische Seite verkauft. Es gab auch Berichte, dass zwei französische Caesar-Artilleriesysteme an die Russen verkauft wurden. Diese werden neben all den Nazi-Tiger-Panzern, die in russischen Militärmuseen gelandet sind, zu schönen Ausstellungsstücken.

Morgen wird das Parlament der Russischen Föderation eine Sondersitzung abhalten, bei der es wahrscheinlich um den Krieg in der Ukraine gehen wird. Ich habe keinen Hinweis darauf gesehen, was das Parlament beschließen wird, aber es wird dem russischen Präsidenten wahrscheinlich ermöglichen, mehr Streitkräfte in der Ukraine einzusetzen, als er es derzeit tut.

Die ukrainische Seite verliert jeden Tag Hunderte von Soldaten, was zu vielen Beerdigungen mit fragwürdiger Symbolik führt (altes Video).

Es ist höchste Zeit für die ukrainische und “westliche” Seite, den Krieg zu beenden und wieder in Verhandlungen mit der russischen Seite einzutreten. Übersetzt mit Deepl.com

