Der israelische Flüchtling Moshe Makias alias Moshe Elmakias (Quelle: US-Verkehrsministerium).

Gesucht in den USA wegen “verabscheuungswürdigen” Umzugsbetrugs und Erpressung: Ein Dutzend Flüchtige leben offen in Israel

Von David Sheen

4. Juli 2022

Israelisch geführte Speditionsfirmen haben US-Verbraucher dazu gebracht, überhöhte Preise für den Umzug von Wohnungen zu zahlen, indem sie ihr Hab und Gut als Lösegeld festhielten, wie David Sheen herausfand.

Mehr als ein Dutzend Männer, die in den Vereinigten Staaten wegen Betrugs- und Erpressungsdelikten gesucht werden und die vom FBI als “verabscheuungswürdig” bezeichnet werden, haben sich über ein Jahrzehnt lang der Justiz entzogen, indem sie nach Israel geflohen sind, wo sie bis zum heutigen Tag unbehelligt leben.

Die Männer werden vom Generalinspektor des US-Verkehrsministeriums unter anderem wegen Verschwörung, Postbetrug, Betrug durch Überweisung und Erpressung gesucht. Auf Verschwörung und Betrug steht eine Höchststrafe von fünf Jahren Haft, auf Erpressung eine Höchststrafe von zwanzig Jahren Haft.

Den Männern, die im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts für Speditionsunternehmen an der Ostküste der USA tätig waren, wird vorgeworfen, ihre Kunden um ihre wertvollsten Besitztümer gebracht zu haben, indem sie deren Hausrat als Geiseln hielten, bis Lösegeld gezahlt wurde.

Den Ermittlern zufolge lockten die Umzugsunternehmen ahnungslose Kunden mit niedrigen Preisen für den Transport des Hausrats von einem Ort zum anderen. Sobald die Waren verpackt waren, verlangten die Umzugsunternehmen eine höhere Entschädigung, die manchmal das Doppelte oder Dreifache des ursprünglich angebotenen Preises betrug. Den Kunden wurde gesagt, dass sie ihr wertvolles Hab und Gut nicht wiedersehen würden, wenn sie nicht den Erpressungstarif der Umzugsfirmen bezahlten.

Eine FBI-Untersuchung mit der Bezeichnung “Operation Stow Biz” ergab, dass Hunderte von Amerikanern auf diesen Betrug hereingefallen waren, was 2003 zur Anklageerhebung gegen vierundsiebzig Personen, meist israelische Staatsangehörige, führte, die für sechzehn Umzugsunternehmen tätig waren.

Der flüchtige Israeli Choni Aloul. (Quelle: US-Verkehrsministerium, Facebook, MYS Architects)

Der flüchtige israelische Staatsbürger Tamir Cohen. (Quelle: US-Verkehrsministerium, Facebook, MYS Architects)

Israelischer Flüchtling Eli Peretz. (Quelle: US-Verkehrsministerium, Facebook, MYS Architects)

Hector Pesquera, der Special Agent, der das FBI-Büro in Florida leitete und die Operation Stow Biz überwachte, bezeichnete die Verbrechen als “verabscheuungswürdig”.

“Die Opfer haben diesen Umzugsunternehmen ihr wertvolles Hab und Gut anvertraut und mussten dann feststellen, dass ihr Hab und Gut als Geisel genommen wurde. Unzählige Erinnerungen und Erbstücke wurden beschädigt und/oder zerstört und können nie wieder ersetzt werden”, sagte Pesquera 2003.

Das FBI erfuhr von diesem Phänomen im Jahr 2001, nach dem Anschlag auf das World Trade Center am 11. September. Fünf israelische Staatsangehörige, die für ein israelisches Umzugsunternehmen in der Nähe von New York City arbeiteten, wurden am 11. September verhaftet, nachdem sie dabei beobachtet worden waren, wie sie Fotos von den brennenden Türmen machten und sich verdächtig verhielten. Nach dem Verhör der Männer kam das FBI schließlich zu dem Schluss, dass “keiner der Israelis Informationen über Vorkenntnisse in Bezug auf den Bombenanschlag auf das World Trade Center hatte”, und schob sie zurück nach Israel ab, weil sie ohne Arbeitsvisum in den USA ein Einkommen erzielten.

Obwohl das FBI seine Ergebnisse nie offiziell veröffentlichte, ergab eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA), dass die Ermittlungen gegen die Firma Urban Moving Systems keine terroristischen Aktivitäten oder Spionagetätigkeiten, sondern normale kriminelle Aktivitäten aufgedeckt hatten. Die verhafteten Israelis und andere ehemalige Mitarbeiter der Firma enthüllten, dass ihre Eigentümer, Dominik Suter und seine Frau Ornit Levinson-Suter, die Firma wie ein kriminelles Unternehmen führten – und dass dies ein offenes Geheimnis unter israelischen Staatsbürgern war.

“Im Grunde war das das israelische System dort drüben. Das Umzugssystem. Man beginnt den Umzug mit einem Kostenvoranschlag und fängt dann an, für jeden Karton, für alles zu berechnen. Alles, was Sie verlangen”, erinnerte sich der ranghöchste der 2001 verhafteten Urban-Mitarbeiter zwei Jahrzehnte später gegenüber diesem Reporter. “Und wenn es dann ins Lager geht, beginnt die Uhr zu ticken. Für jede Nacht, für jeden Tag, jeden Tag. Und wenn du nicht zahlst, bekommst du dein Zeug nicht. Das war das große System.”

Obwohl die Urban-Besitzer Dominik und Ornit Suter unmittelbar nach dem 11. September nach Israel flohen, wurden sie nie eines Verbrechens angeklagt. 2003 kehrte das Paar in die USA zurück und lebt seitdem dort. Doch noch im selben Jahr nutzte das FBI die Informationen, die es aus den Ermittlungen gegen die Suters und Urban Moving Systems gewonnen hatte, um die Operation Stow Biz ins Leben zu rufen, bei der verdeckte Ermittler Dutzende anderer israelischer Staatsangehöriger festnahmen, die angeblich ähnliche Betrugs- und Erpressungsdelikte begangen hatten.

“Eine unserer grundlegenden Freiheiten ist die Freiheit, das Land zu wechseln, die Wohnung zu wechseln, den Beruf zu wechseln und im Grunde genommen unser Leben zu ändern. Diese Angeklagten griffen diese Freiheit an und benutzten das persönliche Eigentum der Opfer, um Geld zu erpressen”, sagte der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von Florida, Marcos Daniel Jiménez, im Jahr 2003.

Während einige der Verdächtigen erfolgreich für ihre Verbrechen belangt wurden, flohen andere nach Israel, bevor sie vor Gericht gestellt werden konnten. Einer dieser Männer, Zion Rokah, erklärte gegenüber Reportern, bevor er in die USA floh, dass die Anklagen gegen ihn und die anderen Israelis durch Vorurteile gegen Juden motiviert seien.

Der israelische Flüchtling Moshe Makias alias Moshe Elmakias (Quelle: US-Verkehrsministerium).

Du wirst %$&# dafür bezahlen, oder du bekommst dein %$&# Zeug nicht

Einige der ungeheuerlichsten Verstöße wurden von AAA Van Lines, Ameri Van Lines und SI Trucking begangen – drei Unternehmen, die sich alle im Besitz des israelischen Staatsangehörigen Simo Elbaz befinden und von diesem betrieben werden. Nachdem Elbaz Kunden angeworben hatte, überwachte Moshe Makias – sein Vorarbeiter in allen drei Firmen und ebenfalls israelischer Staatsangehöriger – das Verladen der Waren auf die Lastwagen des Unternehmens und erledigte den Papierkram im Allgemeinen in aller Eile, damit die Kunden nicht bemerkten, dass die Formulare unvollständig waren.

Sobald die Waren auf die Lastwagen verladen waren, erhöhte Makias den Preis für den Umzug und verlangte das Zwei- bis Siebenfache des ursprünglichen Preises, der dem Kunden von Elbaz genannt worden war. Makias rechtfertigte die zusätzlichen Kosten, indem er die Kunden in die Irre führte und darauf bestand, dass ihre Waren die von Elbaz geschätzte Kubikzahl überstiegen.

Weigerte sich ein Kunde, den überhöhten Preis zu zahlen, sorgten Elbaz und Makias dafür, dass die Waren an einem geheimen Ort gelagert wurden, und drohten, sie zu verkaufen, wenn sie nicht sofort bezahlt würden. Nachdem sie einen ursprünglichen Kostenvoranschlag von 3.600 Dollar um 5.000 Dollar erhöht hatten, sagte Makias zu einem Opfer des Betrugs, James Balderrama: “Du wirst dafür bezahlen, oder du bekommst deine Sachen nicht”.

“Es war das schlimmste Gefühl, das ich je in meinem Leben hatte”, sagte Balderrama.

Nach seiner Verhaftung im Februar 2003 wurde Makias eine elektronische Fußfessel angelegt, um ihn an der Flucht aus dem Land zu hindern. Im Oktober desselben Jahres beantragte Makias bei Gericht die Entfernung der Fußfessel, weil er sich darüber beschwerte, dass sie die Kunden an seinem neuen Arbeitsplatz verschreckte. Im darauf folgenden Monat bekannte sich Makias der Verschwörung in einem Fall und der Erpressung in zwei Fällen für schuldig.

Ab Februar 2004 traf Makias jedoch weder seinen Bewährungshelfer noch erschien er zu seiner Urteilsanhörung. Im Mai wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen, und im darauf folgenden Monat wurde Makias für flüchtig erklärt.

Heute lebt Makias an der israelischen Mittelmeerküste, hat seinen Wohnsitz in Netanya und unterhält ein Büro in Herzliya. Laut seinem LinkedIn-Profil betreibt Makias seit Januar 2004 von diesem Büro in Herzliya aus eine Firma, die Feuerwerks- und Laserlichtshows für Großveranstaltungen anbietet. In den letzten Jahren zählten zahlreiche israelische Unternehmen, darunter Banken, Universitäten und sogar das Verteidigungsministerium, zu seinen Kunden, ebenso wie Musiker, die in Israel Konzerte gegeben haben, wie Paul McCartney, die Pet Shop Boys und David Guetta.

In einem Online-Führer für israelische Unternehmen wirbt Makias auch für zusätzliche Dienstleistungen, darunter “Chemikalien”, “Sprengstoffe” und “Munition”.

Obwohl seit seiner Flucht aus den USA achtzehn Jahre vergangen sind, wird Moshe Makias von der Regierung bis heute als gesuchter Flüchtling geführt. Mehr als ein Dutzend Israelis, die wegen Beförderungsbetrugs gesucht werden, darunter auch Makias, haben eigene Seiten auf der Website des Verkehrsministeriums, die Online-Entsprechung von Fahndungsplakaten.

Der israelische Flüchtling Simo Elbaz, seine Frau Naomi Zimmerman Elbaz, ihre beiden Kinder und der Familienhund (Quelle: Facebook).

Auch in den Jahren danach wurde derselbe Umzugsbetrug immer wieder an ahnungslosen amerikanischen Bürgern begangen. Ein Jahrzehnt nach der FBI-Operation von 2003 wurden weiterhin Anklagen wegen Umzugsbetrugs erhoben, und einige Kriminelle flüchteten, nachdem sie gefasst worden waren, weiter nach Israel. Die meisten dieser Männer machten sich nicht einmal die Mühe, nach ihrer Ankunft in Israel andere Namen zu verwenden; viele von ihnen betreiben bis heute Facebook-Konten unter ihrem eigenen Namen, auf denen aktuelle Fotos von ihnen zu sehen sind.

Neben Moshe Makias sind dies Choni Aloul, Oren Avitan, Tamir Cohen, Edan Elbaz, Amit Ezyoni, Noam Israeli, Eyal Malul, Sivan Maoz, Elazar Nisanov, Ido Or, Eli Peretz, Zion Rokah und Eyal Zeira, die in den USA wegen Einreisebetrugs gesucht werden und jetzt offen in Israel leben.

Doch die Chuzpe dieser Männer verblasst im Vergleich zu der von Simo Elbaz, dem Besitzer des Umzugsunternehmens, der 2003 zusammen mit Makias angeklagt wurde. Wie sein Vorarbeiter war auch Elbaz bei seinem eigenen Gerichtsverfahren nicht anwesend und wurde zum Flüchtling vor dem Gericht erklärt. Im Gegensatz zu Makias und den anderen ist er jedoch nicht nach Israel geflohen, sondern lebt erstaunlicherweise bis heute in den USA. Er lebt seit Jahrzehnten in derselben Gegend der USA und ist mit der örtlichen Anwältin Naomi Ann Zimmerman verheiratet, mit der er eine Familie gegründet hat.

Elbaz heiratete Zimmerman, eine Anwältin aus der Gegend von Miami, im Februar 2003, aber weniger als eine Woche später wurde er im Rahmen der Operation Stow Biz angeklagt. Elbaz wurde wegen dreiundzwanzig Straftaten angeklagt, darunter Verschwörung zur Geldwäsche, die mit mehr als 15 Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Als Elbaz nicht zu seiner eigenen Gerichtsverhandlung erschien, wurde er auch wegen Nichterscheinens vor Gericht angeklagt, wofür die Höchststrafe 10 Jahre Gefängnis beträgt.

Zimmerman sagte den US-Strafverfolgungsbehörden, dass der flüchtige Elbaz, ihr Ehemann, sie ohne Vorwarnung verlassen habe. “Der Angeklagte sei an einem Tag im August 2003 nicht nach Hause zurückgekehrt, sagte ein Ermittlungsbeamter dem Gericht, und seither sei seine Frau nicht in der Lage gewesen, ihn ausfindig zu machen. Da Zimmerman für Elbaz’ persönliche Bürgschaft in Höhe von 100.000 Dollar mitunterzeichnet hatte, zwang das Gericht sie, ein ihr gehörendes Haus zu verkaufen, um die Summe vollständig zu begleichen.

Obwohl das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida ihn als gesuchten Flüchtling einstuft, lebt Simo Elbaz weiterhin in diesem Bezirk und zieht mit demselben Mitglied der Anwaltskammer von Florida, das er vor 18 Jahren verlassen haben soll, Kinder auf. Aber er kann nie wieder an Familientreffen in Israel teilnehmen oder auch nur die Grenzen der USA verlassen, damit die Strafverfolgungsbehörden nicht merken, dass dieser Flüchtling die ganze Zeit direkt vor ihrer Nase gelebt hat.

Auf ihrem Facebook-Profil nennt sich Zimmerman “Naomi Zimmerman Elbaz”, und ihr Profilbild ist ein Studio-Porträt mit Elbaz, ihren beiden Söhnen und dem Familienhund. Sie ist außerdem auf Facebook mit Zion Rokah befreundet, einem weiteren Stow Biz-Flüchtling, der offen in Israel lebt. Im zweimonatlich erscheinenden Newsletter der Synagoge in Südflorida, in der sie die Bar-Mitzvah ihres ersten Sohnes feierten, wird das Paar als “Naomi & Simo Elbaz” bezeichnet.

Israelischer Flüchtling Noam Israeli. (Quelle: US-Verkehrsministerium, Facebook)

Vorstoß zur Aufnahme Israels in das US-Programm für visumfreies Reisen

Während flüchtige Personen, die in den USA wegen Betrugs und Erpressung gesucht werden, offen in Israel leben und das Gesetz missachten, betreibt die israelische Regierung eine aggressive Lobbyarbeit bei der US-Regierung, um in das Programm für visumfreies Reisen aufgenommen zu werden. Bürger der vierzig Länder, die bereits in das Programm aufgenommen wurden, können zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken für bis zu 90 Tage in die USA reisen, ohne im Voraus ein zeitraubendes Visum beantragen zu müssen.

Die Aufnahme Israels in das US-Programm für visumfreies Reisen wurde jahrelang verzögert, weil das Land nicht bereit oder in der Lage war, US-Bürger auf der Grundlage der Gegenseitigkeit zu behandeln. Um sich für das Programm zur Befreiung von der Visumpflicht zu qualifizieren, darf Israel nicht mehr als 3 Prozent der amerikanischen Reisenden die Einreise verweigern. Im Jahr 2020 verweigerte es 6,7 % der US-Besucher die Einreise, mehr als das Doppelte der zulässigen Quote.

David Sheen hat die Verfasser dieses Artikels um eine Stellungnahme gebeten. Bis zum Redaktionsschluss hat Sheen keine Antworten auf seine Anfragen erhalten. Sollte er nach Redaktionsschluss noch Antworten erhalten, wird der Artikel entsprechend aktualisiert. Übersetzt mit Deepl.com

(Alle Fotos: via www.davidsheen.com)

David Sheen ist freiberuflicher Enthüllungsjournalist, der seit über einem Jahrzehnt für Dutzende lokaler, regionaler und internationaler Zeitschriften aus Palästina berichtet und sich die Solidarität von Journalistengewerkschaften und Menschenrechtsgruppen im In- und Ausland verdient hat, darunter das Palestinian Journalists Syndicate, der Rory Peck Trust und die Front Line Defenders. Seine Website lautet davidsheen.com und er twittert unter @davidsheen. Diesen Artikel hat er für den Palestine Chronicle geschrieben.

