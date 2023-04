Violent Psychos Plan to Turn My Home into a War Zone As I’ve written before, I live in a small city 40 miles from the Mexican border. If uniparty psychopaths, calling themselves “republicans,” are successful, my home will be on the frontline of a vicious war.

Trump fragt bereits nach Schlachtplänen, um Mexikaner zu töten.

Gewalttätige Psychopathen wollen mein Zuhause in ein Kriegsgebiet verwandeln

Von Kurt Nimmo

10. April 2023

Wie ich schon früher geschrieben habe, lebe ich in einer kleinen Stadt 40 Meilen von der mexikanischen Grenze entfernt. Wenn die parteiunabhängigen Psychopathen, die sich “Republikaner” nennen, erfolgreich sind, wird mein Zuhause an der Frontlinie eines bösartigen Krieges liegen.

“Eine wachsende Zahl prominenter Republikaner vertritt die Idee, dass Amerika die Fentanyl-Krise mit Bomben lösen muss”, berichtet Politico.

In den letzten Wochen hat Donald Trump über die Entsendung von “Spezialkräften” und den Einsatz von “Cyber-Kriegsführung” gesprochen, um die Kartellführer ins Visier zu nehmen, falls er als Präsident wiedergewählt wird, und laut Rolling Stone hat er um “Schlachtpläne” für einen Angriff auf Mexiko gebeten. Reps. Dan Crenshaw (R-Texas) und Mike Waltz (R-Fla.) brachten eine Gesetzesvorlage ein, die den Einsatz militärischer Gewalt autorisieren soll, um “uns in einen Krieg mit den Kartellen zu stürzen”. Senator Tom Cotton (R-Ark.) sagte, er sei offen für die Entsendung von US-Truppen nach Mexiko, um gegen Drogenbarone vorzugehen, auch ohne die Erlaubnis des Landes. Und Gesetzgeber in beiden Kammern haben einen Gesetzesentwurf eingereicht, um einige Kartelle als ausländische terroristische Organisationen zu bezeichnen, ein Schritt, der von GOP-Präsidentschaftskandidaten unterstützt wird.

Mit anderen Worten: Trump, Crenshaw, Waltz und Tom Cotton (berüchtigt für seine Beteiligung an dem als Falludscha bekannten Kriegsverbrechen) befürworten die Ermordung unzähliger Mexikaner und Amerikaner im Rahmen eines neuen Drogenkriegs, der mit Raketen, Raketen, Panzern, Kampffahrzeugen usw. geführt wird und alles in Sichtweite zerstört.

Wenn Sie glauben, dass es sich dabei um eine chirurgische Operation handelt, die sich nur gegen böse Drogenbarone und ihre Lakaien richtet, denken Sie bitte an das Beispiel Panamas, als George H.W. Bush in dieses kleine lateinamerikanische Land einmarschierte, um Manual Noriega (ehemaliger CIA) wegen seiner Verwicklung in das lukrative Geschäft des Drogenhandels zu verhaften. Tausende von unschuldigen Panamesen, von denen die überwiegende Mehrheit nicht in die Drogenindustrie verwickelt war, wurden erschossen, bombardiert und verbrannt.

Als Präsident erwog Trump, die Kartelle auf die schwarze Liste der Terroristen des Außenministeriums zu setzen. Er fragte auch nach dem Einsatz von Raketen, um Drogenlabors und -kartelle in Mexiko auszuschalten, so der ehemalige Verteidigungsminister Mark Esper, der in seinen Memoiren schrieb, dass er diese Idee damals ablehnte.

Das Sinaloa-Kartell hat seinen Sitz in Culiacán, Mexiko. Dort leben mehr als 800.000 Menschen. Wenn die US-Regierung Culiacán angreift, wie sie es in Falludscha getan hat, wird das Ergebnis eine zerstörte Stadt und Tausende von toten Zivilisten sein. Das Gleiche gilt für andere Regionen, in denen Drogenkartelle herrschen – Chihuahua, Sinaloa, Hildago, Sonora, Durango, Michoacán, also für einen Großteil des Landes. Es gibt zahlreiche Kartelle, die meist miteinander konkurrieren, darunter neben den bereits erwähnten: die Organisation Beltrán Leyva, Los Rojos, Cárteles Unidos, Guerreros Unidos und das Juárez-Kartell.

Städtische Gebiete auf der US-amerikanischen Seite der Grenze würden Truppen und Ausrüstung beherbergen und damit zu Zielen werden. Der Luftwaffenstützpunkt Holloman, auf dem kampfbereite F-16 Fighting Falcons und MQ-9 Reaper-Drohnen stationiert sind, ist weniger als 90 Meilen von der Grenze entfernt. Auch Fort Bliss, ein riesiger Militärstützpunkt der US-Regierung, der sich zwischen New Mexico und Texas erstreckt, und die angrenzende White Sands Missile Range sind mögliche Ziele.

Mexikanische Drogenkartelle rekrutieren Elitesoldaten. “Das Durchsickern mexikanischer Spezialeinheiten in die organisierte Kriminalität begann in den 1990er Jahren, als das mächtige Golfkartell eine Gruppe ehemaliger Gafe-Soldaten (Cuerpo de Fuerzas Especiales) rekrutierte, um seine eigene paramilitärische Vollstreckungseinheit, bekannt als Los Zetas, zu schaffen”, berichtete The Guardian 2018.

Das Jalisco-Kartell, das Berichten zufolge das gewalttätigste ist, schoss einen Armeehubschrauber mit einer Panzerfaust ab und tötete Dutzende von Staatsbeamten. Aus dem Kartell wurde die Jalisco Nueva Generación. Es ist noch gewalttätiger und skrupelloser als sein Vorgänger. Juan García Abrego vom Golfkartell rekrutierte eine Reihe von Soldaten der Spezialeinheiten (die später abtrünnig wurden und ihr eigenes Kartell gründeten).

“Da die Gewalt in Mexiko Jahr für Jahr zunimmt, haben kriminelle Gruppen ihre Taktik, ihre Waffen und ihre Ausbildung zunehmend militarisiert”, stellt InSight Crime fest, eine Denkfabrik, die sich mit organisierter Kriminalität befasst.

Militärische Distanzmunition – Panzerfäuste (RPGs) und Gewehrgranaten des Typs 40 mm – wurden in die Arsenale der Kartelle integriert. Die Vollstrecker oder Fußsoldaten tragen zunehmend Schutzwesten und Kampfgurte und sind mit Sturmgewehren ausgerüstet. 50-Kaliber-Gewehre sind weit verbreitet und werden in der Regel als Hauptbewaffnung von improvisierten gepanzerten Kampffahrzeugen (IAFVs) eingesetzt… Die Kartelle haben auch improvisierte Sprengsätze (IEDs) eingesetzt – in der Regel als Drohbotschaft – zusammen mit dem zyklischen Einsatz von Autobomben mit Antipersonenwirkung, die in Kolumbien in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren eher als größere Sprengladungen für Infrastrukturziele verwendet wurden… Diese Waffen, wie Panzerfäuste und andere Panzerabwehrwaffen, Wurfgranaten und mittlere und schwere Maschinengewehre, stellen echte militärische Infanteriewaffen dar.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätten die mexikanischen Kartelle, die sich ständig untereinander und mit der mexikanischen Regierung im Krieg befinden, keine Chance gegen das Militär der US-Regierung.

Bedenken Sie jedoch, dass das US-Militär seit dem Zweiten Weltkrieg keinen militärischen Konflikt mehr entscheidend gewonnen hat (und dieser Sieg sollte zu Recht Russland zugeschrieben werden) und unfähig ist, einen Feind zu besiegen (während es sich durch die Ermordung unschuldiger Zivilisten und die Zerstörung lebenswichtiger Infrastruktur auszeichnet).

Irak, Syrien, Libyen und Afghanistan haben keine gemeinsame Grenze mit den USA, und Amerika hat seit dem Krieg von 1812 keinen Angriff mehr auf sein Heimatland erlebt.

Es ist naiv zu glauben, dass ein “AUMF”, das gegen mexikanische kriminelle Organisationen als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach tödlichen Drogen in Amerika erklärt wurde, auf Mexiko beschränkt sein wird. Verirrte Kugeln aus den laufenden Drogenkämpfen in Juárez haben Gebäude auf der anderen Seite des Rio Grande in El Paso, Texas, 40 Autominuten von hier entfernt, getroffen.

Die Grenze ist offen und weitgehend durchlässig. Es wäre für Kartell-Terroristen relativ einfach, die Grenze zu überqueren und Amerikaner ins Visier zu nehmen. Wie das US-Militär machen auch die Kartelle keinen Unterschied zwischen Feinden und unschuldigen Zivilisten.

Solange die Unipartei keinen Weg findet, Trump zu kriminalisieren und ins Gefängnis zu stecken, besteht eine gute Chance, dass er 2024 gewählt wird. Er fragt bereits nach Schlachtplänen. Übersetzt mit Deepl.com

