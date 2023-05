https://consortiumnews.com/2023/05/02/using-poison-in-ukraines-depleted-hope-of-victory/?eType=EmailBlastContent&eId=1f9d9071-7b9a-4098-931c-8a5ee0bbe470



Der britische Streitkräfteminister James Heappey, links, mit Verteidigungsminister Ben Wallace im September 2022. (Simon Dawson / No 10 Downing Street)

Die Entscheidung Großbritanniens, Munition mit abgereichertem Uran nach Kiew zu schicken, stellt mehr als eine gefährliche Eskalation im Stellvertreterkrieg des Westens mit einer atomar bewaffneten Macht dar, schreibt Elizabeth Vos.

Gift für die schwindende Hoffnung der Ukraine auf einen Sieg

Von Elizabeth Vos

Speziell für Consortium News

2. Mai 2023

Wie der britische Verteidigungsminister James Heappey letzte Woche bestätigte, wurden Granaten mit abgereichertem Uran in die Ukraine geschickt. Großbritannien hatte im vergangenen Monat angekündigt, die Munition für den Einsatz in Challenger-2-Panzern zu liefern, was sofort zu einer Eskalation der nuklearen Spannungen mit Russland führte, da Präsident Wladimir Putin nur wenige Tage später damit drohte, taktische Atomwaffen in Weißrussland zu stationieren.

Der Schritt Großbritanniens erfolgt inmitten von Anzeichen dafür, dass Kiew immer verzweifelter wird und sogar bereit ist, die Erde, für die es kämpft, zu veröden.

In den letzten Monaten sind Dokumente aufgetaucht, die Teil des so genannten Pentagon-Lecks sind, das angeblich von dem US-Nationalgardisten Jack Teixera ins Internet gestellt wurde, und die zeigen, dass die ukrainischen Streitkräfte weitaus schlechter dastehen, als von den Medien berichtet. Wie Consortium News berichtet, zeigen die durchgesickerten Dokumente, “dass die lange geplante ukrainische Offensive kläglich scheitern wird”.

Dass der Konflikt für die Ukraine nicht gut läuft, war für diejenigen, die die Geschichte außerhalb der Echokammer der etablierten Presse verfolgt haben, wenig überraschend. Die Entscheidung Großbritanniens, Munition mit abgereichertem Uran in die Ukraine zu schicken, stellt jedoch mehr als nur eine gefährliche Eskalation im Stellvertreterkrieg des Westens mit einer atomar bewaffneten Macht dar.

Sie ist ein Beispiel für die Bereitschaft der Ukraine, die ethnisch russische Bevölkerung in der Ostukraine ins Visier zu nehmen und das Land zu vergiften, das sie zu halten versucht. Das abgereicherte Uran wird sich nicht nur auf die russischen Kämpfer, sondern auch auf die Zivilbevölkerung über Jahre hinweg auswirken.

Ukrainische Truppen in der Region Donbass, März 2015. (OSZE-Sonderbeobachtermission in der Ukraine, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Der Radiomoderator Randy Credico, der den Donbass besucht hat, sagte kürzlich gegenüber Consortium News, dass die Bewohner dieser Region bereits täglich in Angst vor US-amerikanischen Raketen leben, die von der Ukraine eingesetzt werden, um die Zivilbevölkerung und die Rettungsdienste, die ihnen zu Hilfe kommen, zu treffen: Jetzt müssen sie zusätzlich mit Granaten mit abgereichertem Uran rechnen, die nicht nur die Zivilbevölkerung jetzt töten, sondern auch das Potenzial haben, künftige Generationen zu vergiften.

Russland hat in der Ukraine interveniert, nachdem Kiew acht Jahre lang Krieg gegen die ethnischen Russen im Osten geführt hatte, die nach dem von den USA unterstützten Putsch von 2014 ihre Unabhängigkeit von der Ukraine erklärt hatten.

Die US-amerikanischen und britischen Konzernmedien scheinen die Sorge vor einer nuklearen Eskalation Russlands als Reaktion auf den Einsatz von Geschossen mit abgereichertem Uran abzutun, und die offizielle Linie im Westen lautet, dass solche Waffen ein geringes Umweltrisiko darstellen.

Die schmutzige Geschichte ihres Einsatzes

US-Matrosen bei der Überprüfung von Geschossen mit abgereichertem Uran an Bord des Kriegsschiffs USS Missouri im Jahr 1987. (gemeinfrei, Wikimedia Commons)

Es gibt jedoch zwingende Gründe, die offizielle Haltung in Frage zu stellen. Munition mit abgereichertem Uran wurde von den US-Streitkräften in beiden Irakkriegen sowie in den 1990er Jahren auf dem Balkan eingesetzt.

Munition mit abgereichertem Uran ist schwerer als Blei und wird normalerweise verwendet, um die Panzerung von Panzern zu durchschlagen. Beim Aufprall schert das Metall ab, verbrennt und verdampft. Bei diesem Prozess entsteht giftiger radioaktiver Staub. Ein 2001 von The Nation veröffentlichter Bericht über die gesundheitlichen Auswirkungen von abgereichertem Uran auf US-Veteranen des Golfkriegs erklärt Folgendes:

“Uran ist hochgiftig und kann laut der Encyclopedia of Occupational Health and Safety Lungenkrebs, Knochenkrebs und Nierenerkrankungen verursachen… Wissenschaftler weisen darauf hin, dass Uran viel gefährlicher wird, wenn es brennt. Wenn es abgefeuert wird, verbrennt es beim Aufprall. Bis zu 70 Prozent des Materials werden als radioaktiver und hochgiftiger Staub freigesetzt, der eingeatmet oder verschluckt werden kann und sich dann in der Lunge oder den Nieren festsetzt. Das ist der Zeitpunkt, an dem es am gefährlichsten wird”, sagt Arjun Makhijani, Präsident des Instituts für Energie- und Umweltforschung. “Es wird zu einem Pulver in der Luft, das einen verstrahlen kann.”

In einem Bericht von The Guardian aus dem Jahr 1999 äußerten sich Wissenschaftler im Zusammenhang mit der Bombardierung des Kosovo mit abgereichertem Uran: “Ein einziges Partikel abgereicherten Urans, das sich in einem Lymphknoten festsetzt, kann das gesamte Immunsystem zerstören.”

Der ehemalige UN-Waffeninspektor Scott Ritter kommentierte die Nachricht, dass abgereichertes Uran in die Ukraine geschickt wurde, mit dem Hinweis auf die Zunahme von Leukämieerkrankungen in den Gebieten, in denen es zuvor im Kosovo eingesetzt worden war, sowie auf die Zunahme von Geburtsfehlern und Krebs im Irak nach den dortigen Kriegen.

Er argumentiert, dass die USA die gesundheitlichen Auswirkungen von abgereichertem Uran unterdrücken, “weil wir nicht die Verantwortung für das übernehmen wollen, was wir getan haben”.

US-Soldaten entsorgen ein simuliertes Geschoss mit abgereichertem Uran während eines Trainings im Jahr 2018 auf der Insel Oahu in Hawaii. (U.S. Army National Gurd/Rory Featherston)

In John Pilgers Film, der den Irak nach dem ersten Golfkrieg dokumentiert, Paying the Price: Killing the Children of Iraq (Die Tötung der Kinder des Irak) sprach er mit Ärzten in Basra, die von einem 10-fachen Anstieg der Krebstodesfälle berichteten. Pilger sprach auch mit einem irakischen Kinderarzt, der eine Zunahme von angeborenen Missbildungen beschrieb, die es vor dem Krieg nicht gegeben hatte.

Im Falle des zweiten Irakkriegs wurden die auffälligsten Auswirkungen von abgereichertem Uran und anderen toxischen Substanzen in Falludscha beobachtet, wo die US-Streitkräfte 2004 gnadenlos bombardierten.

Die Zunahme von Geburtsfehlern im Irak wurde als “katastrophal” bezeichnet, und The Guardian ging 2014 sogar so weit, einen Artikel zu veröffentlichen, in dem die Weltgesundheitsorganisation beschuldigt wurde, den von den USA und Großbritannien in Falludscha hinterlassenen “nuklearen Albtraum” zu vertuschen.

Andere haben die Gesundheitskrise in der Stadt mit derjenigen nach dem US-Atomangriff auf Hiroshima verglichen.

Die genaue Rolle der Munition mit abgereichertem Uran bei der stark erhöhten Rate von Krebserkrankungen und schweren Geburtsschäden ist nach wie vor umstritten, aber die Berichte von Ärzten vor Ort in Falludscha, die solche Geburtsschäden, Krebserkrankungen und andere Gesundheitsprobleme dokumentiert haben, sind erschütternd.

Ist dies die Zukunft, die Generationen von ethnischen Russen in der Ukraine erwartet?

Wenn die Ukraine auf dem Schlachtfeld bereits, wenn auch langsam, zu verlieren droht, was bringt es dann, noch ein paar russische Panzer auszuschalten, wenn das Land dadurch auf Dauer zu einer Gefahr für seine Bewohner wird, die mit giftigen Staubpartikeln aus radioaktivem Schwermetall durchsetzt ist?

Wie kann diese Entscheidung als etwas anderes angesehen werden als das böswillige Eingeständnis, dass dieses Land verloren ist und dass die “Versalzung” ein letzter Akt der Bosheit gegen die ethnischen Russen im Donbass ist?

Der Einsatz von Munition mit abgereichertem Uran in der Ukraine ist ein letzter Akt der Verzweiflung und ein Versuch, Territorium zu verseuchen, von dem Kiew weiß, dass es es nicht zurückgewinnen wird, denn solche Waffen würden nicht von Großbritannien geliefert und von der Ukraine auf Land eingesetzt werden, von dem sie überzeugt ist, dass sie es zurückerobern wird.

Elizabeth Vos ist freiberufliche Journalistin und Mitarbeiterin von Consortium News. Sie ist Co-Moderatorin von CN Live!

