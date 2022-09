Cruelties of the Queen’s Reign Victims of British imperialism explain why they are far from mourning the death of the U.K. monarch. By Brett Wilkins Common Dreams As millions of Britons and admirers the world over mourned Queen Elizabeth II’s death Thursday, others – especially in nations formerly colonized by the Bri



Opfer des britischen Imperialismus erklären, warum sie den Tod des britischen Monarchen keineswegs betrauern.

Truppen der King’s African Rifles, eines britischen Kolonialregiments, tragen Vorräte, während sie zwischen 1952 und 1956 nach Mau-Mau-Kämpfern Ausschau halten. (Imperial War Museums, Wikimedia Commons)



Grausamkeiten während der Herrschaft der Königin



Von Brett Wilkins

Common Dreams



9. September 2022

Während Millionen von Briten und Bewunderern auf der ganzen Welt am Donnerstag den Tod von Königin Elisabeth II. betrauerten, erinnerten andere – vor allem in den ehemals vom britischen Empire kolonisierten Ländern – an die “schrecklichen Grausamkeiten”, die ihnen während der Herrschaft der Monarchin angetan wurden.

“Wir trauern nicht um Elisabeth, denn für uns ist ihr Tod eine Erinnerung an eine sehr tragische Periode in der Geschichte dieses Landes und Afrikas”, erklärte Julius Malema, Vorsitzender der linken Partei Economic Freedom Fighters in Südafrika.

“Elisabeth bestieg 1952 den Thron und regierte 70 Jahre lang als Oberhaupt einer Institution, die ein brutales Erbe der Entmenschlichung von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt aufgebaut und aufrechterhalten hat”, fuhr er fort.

“Während ihrer 70-jährigen Herrschaft als Königin hat sie nicht ein einziges Mal die Grausamkeiten zugegeben, die ihre Familie den Ureinwohnern, die Großbritannien auf der ganzen Welt überfallen hat, angetan hat”, so Malema. “Sie profitierte bereitwillig von dem Reichtum, der durch die Ausbeutung und Ermordung von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt erlangt wurde.”

“Die britische Königsfamilie steht auf den Schultern von Millionen von Sklaven, die vom Kontinent weggeschifft wurden, um den Interessen der rassistischen weißen Kapitalakkumulation zu dienen, in deren Zentrum die britische Königsfamilie steht”, fügte Malema hinzu.

Larry Madowo, CNN-Korrespondent aus Kenia, sagte in einer Sendung am Donnerstag: “Das Märchen besagt, dass Königin Elizabeth hier in Kenia als Prinzessin in die Baumwipfel stieg und als Königin wieder herunterkam, denn als sie hier in Kenia war, erfuhr sie, dass ihr Vater gestorben war und sie Königin werden sollte.”

“Aber das war auch der Beginn der acht Jahre danach, in denen die … britische Kolonialregierung brutal gegen den Mau-Mau-Aufstand gegen die Kolonialverwaltung vorging”, fuhr er fort. “Sie trieben mehr als eine Million Menschen in Konzentrationslager, wo sie gefoltert und entmenschlicht wurden.”

Zusätzlich zu den zügellosen Folterungen – einschließlich der systematischen Kastration von mutmaßlichen Rebellen und Sympathisanten, oft mit einer Zange – massakrierten die britischen Streitkräfte und ihre lokalen Verbündeten unbewaffnete Zivilisten, ließen ihre Kinder verschwinden, vergewaltigten auf sadistische Weise Frauen und schlugen Gefangene mit Knüppeln zu Tode.

“Und so”, fügte Madowo hinzu, “gibt es auf dem ganzen afrikanischen Kontinent Menschen, die sagen: ‘Ich werde nicht um Königin Elisabeth trauern, weil meine Vorfahren unter ihrem Volk große Grausamkeiten erlitten haben und sie das nie vollständig anerkannt hat.”

Anstatt sich für ihre Verbrechen zu entschuldigen und die Opfer zu entschädigen, startete die britische Regierung die Operation Legacy, eine massive Anstrengung, um die Beweise für die kolonialen Verbrechen in der Zeit der raschen Entkolonialisierung in den 1950er bis 70er Jahren zu beseitigen.

“Hätte sich die Königin für Sklaverei, Kolonialismus und Neokolonialismus entschuldigt und die Krone aufgefordert, Wiedergutmachung für die Millionen von Menschenleben zu leisten, die in ihrem Namen geopfert wurden, dann würde ich vielleicht menschlich handeln und mich schlecht fühlen”, twitterte der Professor der Cornell University, Mukoma wa Ngugi. “Als Kenianer fühle ich nichts. Dieses Theater ist absurd.”

Aldani Marki, ein Aktivist der Organisation der Solidarität mit dem jemenitischen Kampf, behauptete, dass “Königin Elisabeth eine Kolonisatorin ist und Blut an ihren Händen hat”.

“1963 lehnte sich das jemenitische Volk gegen den britischen Kolonialismus auf. Im Gegenzug befahl die Königin ihren Truppen, jede abweichende Meinung so brutal wie möglich zu unterdrücken”, twitterte er. “Die wichtigste Strafmaßnahme von Königin Elisabeths Kolonie Aden war die Zwangsdeportation der einheimischen Jemeniten in das jemenitische Wüstengebiet.”

“Das ist das Vermächtnis von Königin Elisabeth”, fuhr Marki fort. “Ein Vermächtnis kolonialer Gewalt und Plünderung. Ein Vermächtnis der Rassentrennung und des institutionalisierten Rassismus.”

“Das England der Königin führt heute zusammen mit den USA, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten einen weiteren Krieg gegen den Jemen”, fügte er hinzu.

Melissa Murray, eine jamaikanisch-amerikanische Professorin an der New York University School of Law, sagte, der Tod der Königin “wird die Debatten über Kolonialismus, Wiedergutmachung und die Zukunft des Commonwealth beschleunigen”, da “die Überreste des Kolonialismus das tägliche Leben in Jamaika und anderen Teilen der Karibik überschatten”.

Zahlreiche Beobachter erinnerten daran, wie das britische Empire in zwei Jahrhunderten Kolonialismus, der Millionen von Menschen das Leben kostete, rund 45 Billionen Dollar aus Indien raubte und wie der Kohinoor – einer der größten geschliffenen Diamanten der Welt mit einem geschätzten Wert von 200 Millionen Dollar – aus Indien gestohlen wurde, um in die Krone der Königinmutter eingesetzt zu werden.

“Warum trauern die Inder um Königin Elisabeth II.?”, fragte die indische Wirtschaftswissenschaftlerin Manisha Kadyan auf Twitter. “Ihr Erbe ist Kolonialismus, Sklaverei, Rassismus, Raub und Plünderung. Obwohl sie Chancen hatte, hat sie sich nie für die blutige Geschichte ihrer Familie entschuldigt. Bei ihrem Besuch in Indien reduzierte sie alles auf eine ‘schwierige Episode aus der Vergangenheit’. Böse.”

Ein indischer Historiker twitterte: “Es gibt nur 22 Länder, in die Großbritannien im Laufe der Geschichte nie einmarschiert ist.”

“Britische Schiffe transportierten insgesamt drei Millionen Afrikaner als Sklaven in die Neue Welt”, schrieb er. “Ein Imperium, das Elend und Hungersnot nach Asien und Afrika brachte. Keine Tränen für die Königin. Keine Tränen für die britische Monarchie.”

Die negativen Reaktionen auf das Ableben der Königin beschränkten sich nicht auf den globalen Süden. Trotz der historischen Versöhnung zwischen Irland und Großbritannien in diesem Jahrhundert gab es in Dublin – wie eine Menge, die bei einem Fußballspiel des Celtic FC “Lizzie’s in a Box” sang – und in der irischen Diaspora Feiern.

“Ich bin Irin”, twitterte die MSNBC-Mitarbeiterin Katelyn Burns, “der Hass auf die Königin ist eine Familienangelegenheit”.

Auch walisische Linke schalteten sich in die Aktion ein. Das Welsh Underground Network twitterte eine Litanei von Gründen, warum “wir nicht trauern werden”.

“Wir werden nicht um Royals trauern, die den Schutz von bekannten Kinderschändern in der Familie beaufsichtigt haben”, so die Gruppe.

“Wir werden nicht um Royals trauern, die die aktive Zerstörung der walisischen Sprache und der walisischen Kultur beaufsichtigt haben”, fügten die Separatisten hinzu.

Assal Rad, Forschungsdirektor des National Iranian American Council, brachte die Gefühle vieler Bewohner des Globalen Südens und der Verteidiger der Entkolonialisierung weltweit auf den Punkt: “Wenn Sie mehr Sympathie für Kolonisatoren und Unterdrücker haben als für die von ihnen unterdrückten Menschen, müssen Sie vielleicht Ihre Prioritäten überdenken.”Übersetzt mit Deepl.com

Brett Wilkins ist ein Mitarbeiter von Common Dreams.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...