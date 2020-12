Guardian zensiert Karikatur von Jeremy Corbyn Von Asa Winstanley

Cartoon übernommen mit persönlicher Genehmigung von Steve Bell: Danke für Ihre E-Mail und danke für Ihre Anfrage. Bitte machen Sie weiter und verwenden Sie meine Karikatur auf Ihrer Hochblauen Seite.

Herzliche Grüße

Steve Bell



Electronic Initfada: Mit Genehmigung republiziert: Copyright © Steve Bell 2020 – Alle Rechte vorbehalten.

The Guardian has censored Steve Bell, one of the UK’s leading political cartoonists. The long-running “If…” strip did not appear in the paper on Wednesday. Bell provided this copy to The Electronic Intifada. It is a commentary on Labour’s ongoing campaign to purge its former left-wing leader Jeremy Corbyn – a veteran Palestine solidarity campaigner.