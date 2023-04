TRADING WITH THE ENEMY The Ukraine government, headed by Volodymyr Zelensky, has been using American taxpayers’ funds to pay dearly for the vitally needed diesel fuel that is keeping the Ukrainian army on the move in its war with Russia.

Präsident Biden mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mittwoch, 21. Dezember 2022, im Oval Office. / Offizielles Foto des Weißen Hauses.Hat die Regierung Biden inmitten der grassierenden Korruption in Kiew und während sich US-Truppen an der ukrainischen Grenze versammeln, ein Endspiel für den Konflikt?

HANDEL MIT DEM FEIND

von Seymour Hersh

12. April 2023

Die ukrainische Regierung unter der Führung von Wolodymyr Selenskij hat mit amerikanischen Steuergeldern den lebensnotwendigen Dieselkraftstoff teuer bezahlt, der die ukrainische Armee in ihrem Krieg mit Russland in Bewegung hält. Es ist nicht bekannt, wie viel die Regierung Selenskyj pro Gallone für den Treibstoff zahlt, aber das Pentagon zahlte während des jahrzehntelangen amerikanischen Krieges in Afghanistan bis zu 400 Dollar pro Gallone für den Transport von Benzin von einem Hafen in Pakistan per LKW oder Fallschirm nach Afghanistan.

Unbekannt ist auch, dass Selenskyj den Treibstoff von Russland gekauft hat, dem Land, mit dem es und Washington im Krieg liegen, und dass der ukrainische Präsident und viele in seinem Gefolge ungezählte Millionen von den amerikanischen Dollars abgeschöpft haben, die für die Zahlung von Dieselkraftstoff vorgesehen waren. Eine Schätzung von Analysten der Central Intelligence Agency bezifferte die veruntreuten Gelder auf mindestens 400 Millionen Dollar im vergangenen Jahr; ein anderer Experte verglich das Ausmaß der Korruption in Kiew mit dem des Afghanistankrieges, “obwohl es in der Ukraine keine professionellen Prüfberichte geben wird.”

“Selenskyj hat von den Russen billigen Diesel gekauft”, sagte mir ein sachkundiger amerikanischer Geheimdienstmitarbeiter. “Und wer bezahlt das Gas und das Öl? Wir sind es. Putin und seine Oligarchen verdienen daran Millionen”.

Viele Ministerien in Kiew haben, wie mir gesagt wurde, buchstäblich “konkurriert”, um Scheinfirmen für Exportverträge für Waffen und Munition mit privaten Waffenhändlern in aller Welt zu gründen, die alle Schmiergelder zahlen. Viele dieser Unternehmen befinden sich in Polen und Tschechien, aber es soll auch Firmen am Persischen Golf und in Israel geben. “Es würde mich nicht überraschen, wenn ich erfahre, dass es weitere Firmen auf den Cayman-Inseln und in Panama gibt, und dass viele Amerikaner daran beteiligt sind”, sagte mir ein amerikanischer Experte für internationalen Handel.

Das Problem der Korruption wurde bei einem Treffen mit CIA-Direktor William Burns im Januar letzten Jahres in Kiew direkt mit Selenskyj besprochen. Seine Botschaft an den ukrainischen Präsidenten, so sagte mir ein Geheimdienstmitarbeiter, der direkt von dem Treffen wusste, war wie aus einem Mafia-Film der 1950er Jahre. Die ranghohen Generäle und Regierungsbeamten in Kiew waren verärgert über Selenskyjs Habgier, so Burns gegenüber dem ukrainischen Präsidenten, denn “er nahm einen größeren Anteil des abgeschöpften Geldes, als an die Generäle ging”.

Burns legte Selenskyj auch eine Liste mit fünfunddreißig Generälen und hohen Beamten vor, deren Korruption der CIA und anderen Mitgliedern der amerikanischen Regierung bekannt war. Selenskyj reagierte auf den amerikanischen Druck zehn Tage später, indem er zehn der auffälligsten Beamten auf der Liste öffentlich entließ und ansonsten wenig unternahm. “Die zehn, die er loswurde, prahlten schamlos mit dem Geld, das sie hatten, und fuhren in ihrem neuen Mercedes durch Kiew”, sagte mir der Geheimdienstmitarbeiter.

