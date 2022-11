https://www.jungewelt.de/artikel/439277.heimatsch%C3%BCtzer-des-tages-bodo-ramelow.html

Heimatschützer des Tages: Bodo Ramelow

Von Arnold Schölzel

22. November 2022

Waren das gute alte Zeiten, als lediglich der Teufel dem Martin Luther auf der Wartburg im Thüringischen erschien und mit Tintenfasswurf bekämpft werden konnte. Heute lauert hinter jedem Tannenbaum im »grünen Herzen Deutschlands« der Russe. Landesvater Bodo Ramelow warnt jedenfalls am Montag in der Süddeutschen Zeitung: »Russland führt seinen Krieg auch in Deutschland an der Tankstelle, beim Strom- und Gaspreis und auch an jedem Montag hier in Thüringen.« Im »Angesicht des Bösen« (Frank-Walter Steinmeier) wird selbst der fromme Niedersachse zum Rächer von Witwen und Waisen: »Der Druck auf Putin und die Kleptokratie muss wachsen.« Alle Vermögenswerte und Geschäftsanteile der Oligarchen sollten »einkassiert« werden. Weiterlesen in jungewelt. de

