Ilan Pappe on the Socio-Political Formations behind Israel’s Neo-Zionist Government – Palestine Chronicle By Ilan Pappe Two months after the election of the new government of Israel, the blurred picture is becoming more transparent, and it seems one can offer some more informed insights about its composition, personalities, and possible future policies and reaction to them.

Eine Kabinettssitzung der neuen israelischen Regierung. (Foto: TW-Seite des israelischen Premierministers)

Ilan Pappé über die sozio-politischen Formationen hinter Israels neo-zionistischer Regierung

6. Januar 2023



Von Ilan Pappé

Zwei Monate nach der Wahl der neuen israelischen Regierung wird das verschwommene Bild transparenter, und es scheint, als könne man einige fundiertere Einblicke in ihre Zusammensetzung, Persönlichkeiten und mögliche künftige Politik und die Reaktion darauf geben.

Es wäre nicht übertrieben, Benjamin Netanjahu als das am wenigsten extreme Mitglied dieser Regierung zu bezeichnen, was etwas über die Persönlichkeiten und die Politik aller anderen aussagt.

Es gibt drei große Gruppen in der Regierung, und ich beziehe mich hier nicht auf verschiedene politische Parteien, sondern auf sozio-politische Formationen.

Zionisierung der ultra-orthodoxen Juden

Zur ersten Gruppe gehören die ultraorthodoxen Juden, sowohl die europäischen als auch die arabischen orthodoxen Juden. Charakteristisch für sie ist der Prozess der Zionierung, den sie seit 1948 durchlaufen haben.

Von einer marginalen Rolle in der Politik, nur um ihrer Gemeinden willen, gehören sie nun zu den Kapitänen dieses neuen Staates. Sie sind nicht mehr moderat und halten sich an die heiligen jüdischen Gebote, die eine jüdische Souveränität im Heiligen Land nicht zulassen, sondern eifern der israelischen säkularen Rechten nach: Sie unterstützen die Kolonisierung im Westjordanland, die Belagerung des Gazastreifens, bedienen sich rassistischer Äußerungen gegenüber den Palästinensern dort, wo sie sich aufhalten, befürworten eine harte und aggressive Politik und versuchen gleichzeitig, den öffentlichen Raum zu übernehmen und ihn gemäß ihrer eigenen strengen Version des Judentums zu judaisieren.

Die einzige Ausnahme bilden die Neturei Karata, die ihrem langfristigen Antizionismus und ihrer Solidarität mit den Palästinensern treu bleiben.

Nationalreligiöse Juden

Die zweite Gruppe sind die nationalreligiösen Juden, die zumeist in Kolonien auf enteignetem palästinensischem Land im Westjordanland leben und in letzter Zeit “Lernzentren” von Siedlern inmitten von gemischt arabisch-jüdischen Städten in Israel errichten.

Sie unterstützen sowohl die verbrecherische Politik der israelischen Armee als auch die Aktionen der Siedlerwachen, die Palästinenser schikanieren, ihre Obstgärten entwurzeln, auf sie schießen und ihnen ihre Lebensweise streitig machen.

Ihr Ziel ist es, sowohl der Armee als auch den Bürgerwehren mehr Spielraum bei der Unterdrückung des besetzten Westjordanlands zu geben, in der Hoffnung, mehr Palästinenser zum Verlassen des Gebiets zu bewegen. Diese Gruppe bildet auch das Rückgrat des israelischen Geheimdienstkommandos und dominiert den Kader der höheren Offiziere in der Armee.

Die beiden genannten Gruppen teilen den Wunsch, die Apartheid innerhalb Israels gegen die Araber zu verschärfen und gleichzeitig einen Kreuzzug gegen die LGBT-Gemeinschaft zu beginnen und eine stärkere Ausgrenzung der Frauen im öffentlichen Raum zu fordern.

Sie teilen auch eine messianische Vision und glauben, dass sie nun in der Lage sind, diese umzusetzen. Im Mittelpunkt dieser Vision steht die Judaisierung heiliger Stätten, die jetzt “noch” islamisch oder christlich sind. Die begehrteste Stätte ist der Haram al-Sharif.



Der erste Vorbote war der provokative Besuch des Ministers für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir im Haram. Der nächste Schritt wird am Pessachfest erfolgen, mit dem Versuch, den Haram mit jüdischen Gebeten und Geistlichen vollständig zu besetzen. Ähnliche Aktionen werden auch in Nablus, Hebron und Bethlehem stattfinden. Wie weit sie gehen werden, ist schwer vorherzusagen.



Marginalisierung der säkularen Juden des Likud

Die zweite Gruppe hat auch Vertreter in der größten Partei der Regierung, dem Likud. Die meisten Likud-Mitglieder gehören jedoch einer dritten soziopolitischen Gruppe an: den säkularen Juden, die ebenfalls an traditionellen jüdischen Praktiken festhalten.

Sie versuchen, sich dadurch zu profilieren, dass sie behaupten, der wirtschaftliche und politische Liberalismus sei nach wie vor ein wichtiger Pfeiler der politischen Plattform des Likud. Netanjahu war früher einer von ihnen, aber jetzt scheint er sie im Stich zu lassen, wenn es darum geht, die Beute zu teilen, d.h. sie in der Regierung zu marginalisieren. Er braucht die anderen mehr als seine eigene Partei, um einen Prozess zu vermeiden und an der Macht zu bleiben.

Das zionistische Projekt

Die prominenten Mitglieder all dieser Gruppen kamen mit vorbereiteten Gesetzesinitiativen und politischen Maßnahmen an: Sie alle, ohne Ausnahme, sollen es einer rechtsextremen Regierung ermöglichen, das zu beseitigen, was von der Scharade namens israelische Demokratie übrig geblieben ist.

Die erste Initiative hat bereits damit begonnen, das Justizsystem so zu sterilisieren, dass es die Rechte von Minderheiten im Allgemeinen und die der Palästinenser im Besonderen nicht mehr verteidigen kann, wenn es das überhaupt will.

Um ehrlich zu sein, waren alle früheren israelischen Regierungen von dieser allgemeinen Missachtung der Bürger- und Menschenrechte der Palästinenser geprägt. Dies ist nur eine Phase, in der sie verfassungsmäßiger, allgemeiner und offensichtlicher wird, ohne das Ziel zu verbergen, das sich dahinter verbirgt: so viel historisches Palästina wie möglich mit so wenig Palästinensern wie möglich zu haben.

Sollte sich dies jedoch in der Zukunft verwirklichen, wird es Israel weiter in sein neozionistisches Schicksal führen, nämlich die wahrhaftige Erfüllung und Reifung des zionistischen Projekts: ein rücksichtsloses Siedlerkolonialprojekt, das auf Apartheid, ethnischer Säuberung, Besatzung, Kolonisierung und Völkermordpolitik aufbaut.

Ein Projekt, das bisher von der westlichen Welt nicht nennenswert gerügt wurde und das vom Rest der Welt toleriert wird, auch wenn es von vielen in der globalen Zivilgesellschaft getadelt und abgelehnt wird. Nur dem palästinensischen Widerstand und der Widerstandsfähigkeit der Palästinenser ist es zu verdanken, dass es bisher nicht triumphiert hat.

Das Ende der ‘Fantasie Israel’

Diese neue Realität wirft eine Reihe von Fragen auf, die man sich stellen muss, auch wenn wir sie im Moment nicht beantworten können.

Werden die arabischen und muslimischen Regierungen, die sich erst kürzlich der Immunisierung gegen diese Travestie angeschlossen haben, erkennen, dass es noch nicht zu spät ist, den Kurs zu ändern?

Werden neue linke Regierungen, wie die in Brasilien gewählte, in der Lage sein, den Weg für einen Gesinnungswandel von oben zu ebnen, der demokratisch das widerspiegelt, was von unten gefordert wird?

Und werden die jüdischen Gemeinden schockiert genug sein, um aus dem Traum vom “Traum-Israel” aufzuwachen und die Gefahr des heutigen Israel zu erkennen, nicht nur für die Palästinenser, sondern auch für die Juden und das Judentum?

Dies sind Fragen, die nicht leicht zu beantworten sind. Was wir betonen können, ist einmal mehr ein Aufruf zur palästinensischen Einheit, um den Kampf gegen diese Regierung und die von ihr vertretene Ideologie zu verstärken. Eine solche Einheit würde zum Kompass für eine mächtige globale Front werden, die dank der BDS-Bewegung bereits existiert und bereit ist, ihre Solidaritätsarbeit fortzusetzen und weiter zu verstärken: Regierungen und Gesellschaften aufzurütteln und Palästina wieder in den Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit zu rücken.

Die drei Komponenten der neuen israelischen Regierung haben nicht immer problemlos koexistiert; es besteht also auch die Möglichkeit eines früheren politischen Zusammenbruchs, da wir es insgesamt mit einer Gruppe von inkompetenten Politikern zu tun haben, wenn es darum geht, eine so komplizierte Wirtschaft wie die israelische zu führen. Wahrscheinlich werden sie nicht in der Lage sein, die hohe Inflation, den Preisanstieg und die wachsende Arbeitslosigkeit zu stoppen.

Doch selbst wenn dies der Fall sein sollte, gibt es keine alternative vierte gesellschaftspolitische Gruppe, die Israel führen könnte. Eine neue Regierung würde also durch eine andere Kombination der gleichen Kräfte mit den gleichen Absichten und der gleichen Politik gebildet werden.

Wir sollten dies als strukturelle Herausforderung betrachten, nicht als einmalige Angelegenheit, und uns auf einen langen Kampf vorbereiten, der auf einer noch stärkeren internationalen Solidarität und einer engeren palästinensischen Einheit beruht.

Diese Schurkenregierung und das, was sie repräsentiert, wird es nicht ewig geben; wir sollten alles tun, was wir können, um die Wartezeit bis zu ihrer Ablösung durch eine viel bessere Alternative nicht nur für die Palästinenser, sondern auch für die Juden und alle anderen, die im historischen Palästina leben, zu verkürzen. Übersetzt mit Deepl.com



– Ilan Pappé ist Professor an der Universität von Exeter. Zuvor war er Dozent für Politikwissenschaft an der Universität von Haifa. Er ist Autor von The Ethnic Cleansing of Palestine, The Modern Middle East, A History of Modern Palestine: Ein Land, zwei Völker, und Zehn Mythen über Israel. Pappé wird als einer der “Neuen Historiker” Israels bezeichnet, die seit der Veröffentlichung einschlägiger britischer und israelischer Regierungsdokumente in den frühen 1980er Jahren die Geschichte der Gründung Israels im Jahr 1948 neu schreiben. Er hat diesen Artikel für die Palästina-Chronik geschrieben.

