Im Ukraine-Krieg gibt es nur einen Gewinner: Die USA Verfasst von Gerardo Femina über Pressenza.com,

Im Ukraine-Krieg gibt es nur einen Gewinner: Die USA

von Tyler Durden

03. Apr 2023

Verfasst von Gerardo Femina über Pressenza.com,

Viele sind von der plötzlichen und heftigen Reaktion Russlands überrascht, was zu erwarten ist, wenn man auf die Prozesse und nicht nur auf die Details achtet. Bereits 2007 hieß es in der Erklärung “Europa für den Frieden”, dass Europa in einen ernsten Konflikt geraten würde, wenn es die Politik Washingtons weiterhin unterstützt.

Und heute, an diesem Punkt der Ukraine-Krise, sehen wir nur einen Gewinner: die Vereinigten Staaten, die mehrere Ziele erreicht haben:

Neue Sanktionen gegen Russland

Blockierung der Gaspipeline Nord stream2 und vor allem die Verhinderung eines der von ihnen am meisten gefürchteten Dinge, nämlich der Zusammenarbeit zwischen Europa (Deutschland) und Russland.

Sich Europa als alternativer Gaslieferant vorzustellen.

Das Narrativ zu bestätigen, dass Putin expansionistische Ziele verfolgt.

Zunehmende Kontrolle über Europa.

Krieg in Europa zu führen, indem man nur Waffen und keine Soldaten schickt. Der Krieg gegen Russland wird von den Europäern geführt, insbesondere von den Ukrainern und den osteuropäischen Ländern im Allgemeinen.

Was wir erleben, ist die Folge von 30 Jahren US-Aggression gegen Russland mit der Unterstützung Europas.

Der Bruch der Vereinbarungen mit Gorbatschow im Jahr 1990, die auf der Verpflichtung beruhten, die NATO nicht auf osteuropäische Länder auszudehnen, war ein Wendepunkt. Die Aggression wurde dann mit dem so genannten Sternschild und der Einrichtung von Militärbasen in Polen und Rumänien fortgesetzt. Der Vormarsch der USA setzte sich mit dem vom Westen angeführten Staatsstreich in der Ukraine fort, der das Land an eine Regierung aus Washington nahestehenden Oligarchen brachte. Dann, im Jahr 2015, führte der “Ride of the Dragons” die US-Truppen quer durch Osteuropa bis an die Grenzen Russlands; die Militärmanöver wurden von einer Hasskampagne gegen die Russen und insbesondere gegen Putin begleitet und, was noch wichtiger ist, von zahlreichen Wirtschafts- und Finanzsanktionen, die darauf abzielen, eine bereits angeschlagene Wirtschaft zu schwächen.

Russland hat seinerseits den “Fehltritt” begangen, den die USA provoziert und sich erhofft hatten, um weitere Sanktionen zu rechtfertigen. Seit Beginn der Krise hat Moskau versucht, eine Einigung herbeizuführen, indem es seine Forderungen klar formulierte: Die Ukraine dürfe nicht der NATO beitreten, da sie keine US-Militäranlagen mit Atomraketen im Umkreis von 500 Kilometern von Moskau akzeptieren könne. Diese Forderungen wurden als inakzeptabel bezeichnet, als ob hypothetische russische Raketen in Mexiko oder Kanada an der Grenze zu den USA akzeptabel wären.

Dies rechtfertigt natürlich nicht die Anwendung von Gewalt oder Krieg, aber wir verstehen den Gesamtzusammenhang, in dem diese Entscheidung getroffen wurde.

Europa wird den höchsten Preis für diese Krise zahlen. Nicht nur werden die Rechnungen steigen und viele Unternehmen werden zur Schließung gezwungen sein, sondern auch die Preise aller Produkte werden steigen und sie werden auf dem Weltmarkt nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Dies wird auch die Exporte bremsen. In dieser Situation akzeptieren die europäischen Regierungen in einer Art Harakiri das Diktat Washingtons und opfern unerklärlicherweise ihre eigenen Interessen, obwohl sie eigentlich mit allen Akteuren vor Ort sprechen und eine friedliche und vernünftige Lösung für alle finden müssten.

Weder Russland noch Europa, geschweige denn die ukrainische Bevölkerung werden von diesem Krieg profitieren.

Deshalb heißt es in der Erklärung “Europa für den Frieden” von 2007:

Europa darf keine Politik unterstützen, die den Planeten in die Katastrophe treibt: Das Leben von Millionen von Menschen steht auf dem Spiel, die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel.

Die Menschen wollen in Frieden leben, sie streben nach Zusammenarbeit zwischen den Völkern und beginnen zu begreifen, dass wir alle Teil einer großen Menschheitsfamilie sind. Die Entwicklung von Wissenschaft und Technik kann allen ein menschenwürdiges Leben garantieren, aber die Gier einiger weniger bremst den Weg der menschlichen Entwicklung.

An diesem Punkt kann nur noch ein starker Druck der Bürger auf ihre Regierungen helfen, das Ruder herumzureißen.

Wenn ihr keinen Krieg wollt, dann hört auf, ihn zu machen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs sind nicht in der Lage, die Lawine aufzuhalten, obwohl sie gut daran täten, auf die Forderungen der Menschen zu hören. Anstatt diesen Krieg anzuheizen, sollten sie jetzt den Dialog wieder aufnehmen.

Unabhängig von den jeweiligen Standpunkten, Interpretationen und Analysen muss dieser Krieg jedoch sofort beendet werden. Krieg gehört der Vorgeschichte an. Lasst uns Frieden schaffen! Übersetzt mit Deepl.com

Europa für den Frieden

www.europeforpeace.eu

