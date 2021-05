Bild:Blue and White co-founder former Minister of Finance and Knesset member Yair Lapid on an election event in Tel Aviv International Salon, Tel Aviv, Feb. 17, 2020. – Gili Yaari/NurPhoto via Getty Images

In Israel ist niemand gegen den Krieg

Von Gideon Levy

16.05.2021Es gibt kein Thema, bei dem sich alle (jüdischen) Israelis mehr einig sind als bei der Eröffnung eines Krieges. Fast eine Woche ist vergangen und niemand ist gegen diesen schrecklichen Krieg, nicht einmal die Mitte-Links-Führer Yair Lapid, Merav Michaeli und Nitzan Horowitz.

Sie greifen Benjamin Netanyahu an – man muss nicht mutig sein, um das zu tun – sie drücken ihre Trauer über unser Leiden aus, aber kein Wort über diesen verbrecherischen Krieg, dessen Todesopfer und winziger Vorteil, den er Israel gewährt, noch nicht feststehen. Wieder einmal ist dies der Beweis, dass es in Israel kein Friedenslager gibt, nicht einmal eine winzige Hütte.

Die TV-Studiokommentatoren sind à la “Apocalypse Now”, Horden von Generälen im Ruhestand und Shin Bet-Agenten, die einen uniformen und abstoßenden Refrain trompeten. Der Speichel fließt und die Augen blitzen, nach oben gerichtet zu den glorreichen Piloten, die es geschafft haben, der ausgeklügelten Luftabwehr des Feindes auszuweichen und sie zu zerstören: zwei zerrissene Drachen an einem guten Tag. Die Bombardierung der hilflosen Favela von Gaza ist “der Beweis, dass unsere Luftwaffe die beste der Welt ist”, sagte ein hochrangiger Nachrichtensprecher mit vor Rührung zitternder Stimme.

Und die Ergebnisse werden nicht gezeigt. Die Israelis haben keine Ahnung, was in Gaza passiert, keine Ahnung, was das Militär in ihrem Namen tut. Deshalb schreien sie nach mehr, deshalb sind sie so sicher von der Gerechtigkeit ihrer Sache.

Wir können davon ausgehen, dass, wenn mehr Israelis die Bilder aus Gaza sehen würden, zumindest einige von ihnen aufschreien und ein Ende dieses Grauens fordern würden. Ich habe Fotos von den verstümmelten Körpern von 40 Kindern erhalten, die am Freitagabend in Gaza geerntet wurden. Man kann nicht schweigen, nachdem man diese Bilder gesehen hat. Lassen wir die Menschlichkeit erst einmal beiseite, sie ist in Kriegszeiten irrelevant.

Die Frage ist, wozu das alles? Was wäre passiert, wenn Israel die Palästinenser in Jerusalem nicht provoziert hätte? Und was wäre passiert, wenn es auch nach diesen Provokationen seinen Stolz heruntergeschluckt und seine aggressiven Polizisten vom Al-Aqsa-Gelände abgezogen hätte, oder nicht Hochhäuser in Gaza bombardiert hätte, um einen Krieg zu vermeiden? Was wäre passiert, wenn es Zurückhaltung gezeigt hätte? Ist sie jetzt mächtiger? Ist die Hamas schwächer geworden, oder wurde sie militärisch geschwächt, aber politisch auf ein Allzeithoch gestärkt?

Die Hamas ist der Held der Stunde, nicht Israel. Und was die Abschreckung betrifft, die Mutter aller Ausreden für jeden Krieg in Gaza, schauen Sie sich an, wie es das letzte Mal geklappt hat, als sie uns von Abschreckung erzählten, während des Krieges 2014. Die angeblich abgeschreckte Hamas verdoppelte ihre militärische Macht, wie auch ihre Dreistigkeit.

Die Hamas ist auch für Kriegsverbrechen verantwortlich, offensichtlich, aber hauptsächlich, wohlgemerkt, gegen ihr eigenes Volk. Der Aufbau einer aggressiven Kriegsmaschinerie ohne jeglichen Schutz für die Bevölkerung vor dem israelischen Militär ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Aber wir sind Israelis, also müssen wir unsere eigenen Kriegsverbrechen diskutieren. Diese häufen sich in der aktuellen Operation, die für einen Moment so aussah, als würde sie mit mehr Vorsicht durchgeführt als ihre Vorgänger. Jetzt fließt das Blut von Dutzenden von Kindern in Gaza auf den Straßen, ein Ergebnis der Verbrechen unserer Piloten und Soldaten.

Wenn die Piloten die Fotos der Kinder, die sie getötet haben, sehen könnten, wenn die Kommandanten der Luftwaffenstützpunkte, die am Freitagabend in allen Fernsehstudios auftraten, mit ihrer abscheulichen Beredsamkeit, diese Bilder sehen würden, was würden sie sagen? Dass es keine Wahl gab? Jetzt können wir auf den Schwarzen Freitag warten, der immer am Ende eines Gaza-Krieges stattfindet. Er wird die Bilanz des Blutes verbessern, das bereits monströse Ausmaße angenommen hat.

Von all den schrecklichen Fotos hat sich ein Video aus dem nördlichen Gazastreifen, aufgenommen am Donnerstagabend, in mein Gedächtnis eingebrannt. Die Kamera war stationär und nahm Massen von Menschen auf, die aus Angst vor einem Luftangriff nach Süden flohen. Es war spät in der Nacht, und die Menschen trugen Plastiktüten und Babys, ein Meer von Menschen, die um ihr Leben fliehen, nicht zum ersten Mal, nicht zum letzten Mal, und die meisten von ihnen haben keinen Ort, an den sie zurückkehren können. Einer von ihnen sprang plötzlich auf die Straße, um ein Kätzchen zu retten – ein seltener Moment der Menschlichkeit.

Wir sollten uns diese Bilder genau ansehen. Was gibt uns das Recht, dies alles zu tun? Woher kommt es? Übersetzt mit Deepl.com