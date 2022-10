Indonesiens Völkermord von 1965: Deutschlands unbekannter Krieg gegen den Kommunismus

Am 1. Oktober 1965 putschte sich in Indonesien eine von General Haji Muhammad Suharto (1921–2008) geführte Militärjunta an die Macht. Der bis dahin amtierende Präsident Ahmed Sukarno (1901–1970), der sich 1963 zum Präsidenten auf Lebenszeit hatte wählen lassen und einer Einheitsregierung bestehend aus Nationalisten, Islamisten und Kommunisten vorstand, wurde auf dem falschen Fuß erwischt. Er blieb zwar offiziell im Amt, musste aber die Militärs gewähren lassen, die ihn im März 1967 schließlich ganz absetzten. Die Putschisten verboten umgehend die Kommunistische Partei Indonesiens (PKI), damals die drittgrößte Kommunistische Partei der Welt. Die repressiven Maßnahmen betrafen ebenso alle direkt oder indirekt mit der PKI verbundenen Organisationen.

Zwischen Oktober 1965 und den frühen 1970er Jahren ließ die Junta Anführer der Partei, Mitglieder und Sympathisanten in Konzentrationslager sperren und ermorden. Nach Angaben von Sarwo Edhie (1925–1989), Offizier des Army Frontier Regiment of the Indonesian Armed Forces’ Special Forces Unit, belief sich die Zahl der Hingerichteten auf »zwei oder drei Millionen« Menschen.[1] Obwohl dieses Verbrechen gewissermaßen einen Genozid an Kommunisten darstellt, ist es der Welt weitgehend unbekannt geblieben.

»Vollständig vernichten«

Recherchen im politischen Archiv des Auswärtigen Amts haben ergeben, dass die Bundesrepublik Deutschland von Anfang an vollständige Kenntnis von dem mit den USA koordinierten Massaker in Indonesien besaß.[2] So war dem Bonner Außenministerium bekannt, dass »die indonesischen Streitkräfte die kommunistische Partei vollständig vernichten«, wie Legationsrat Hilmar Bassler am 3. Dezember 1965 berichtete.[3] Die Dokumente belegen zudem, dass die westdeutsche Regierung die Militärdiktatur in Jakarta vorbehaltlos unterstützt hat – politisch, ökonomisch und militärisch.

Ein Dokument vom 17. August 1965 weist aus, dass die Bundesrepublik Deutschland bereits 1965 insgesamt 22 Industrie-, 18 Handels- und zwei Transportkonzessionen in Indonesien besaß – Kapitalexport für billige Rohstoffe und Arbeitskräfte. Dokumente vom 19. Januar 1965 zeigen, dass die Bundesregierung beschlossen hat, Indonesien ein » Sondernplafonds« in Höhe von 100 Millionen DM zu gewähren[5], aus Dokumenten vom 17. Mai 1968 wiederum geht hervor, dass ein »Kapitalhilfevertrag« abgeschlossen wurde.[6] Die Behauptung, Bonn habe damit der Dritten Welt geholfen, wäre hier gänzlich fehl am Platz. Es ging vielmehr um neokoloniale Abhängigkeitsverhältnisse.

Interessant ist es, die Botschafter der Bundesrepublik in Jakarta genauer in den Blick zu nehmen. Die Bonner Beamten, die dort zwischen 1952 und 1970 ihren Dienst taten – Werner Otto von Hentig (1886–1984), Helmut Allardt (1907–1987), Dietrich von Mirbach (1907–1977), Gerhart Weiz (1906–1983), Luitpold Werz (1907–1973) und Hilmar Bassler (1907–1971) – hatten allesamt bereits im Auswärtigen Dienst zwischen 1933 und 1945 Karriere gemacht, standen also auch während des Faschismus im aktiven Dienst unter Reichsaußenminister Joachim Ribbentrop. Ihre Nazivergangenheit war für sie in Bonn, man möchte fast sagen: selbstverständnlich, nie zu einem Problem geworden. Werner Otto von Henting, der erste Botschafter der Bundesrepublik in Indonesien im Jahr 1952, verhalf als Beamter des Auswärtigen Amtes dem ehemaligen Mufti von Jerusalem und NS-Kollaborateur, Mohammed Amin al-Husseini, am 6. April 1945 erfolgreich zur Flucht aus dem besiegten Nazideutschland. Hilmar Bassler, zwischen 1968 und 1970 Botschafter, war im Zweiten Weltkrieg für die Nazipropaganda in Ostasien verantwortlich gewesen. Bonn schickte also Diplomaten mit Vorkenntnissen und Verbindungen in das asiatische Land mit der größten muslimischen Bevölkerung weltweit.

Die Botschafter und das ihnen unterstehende Personal erhielten teilweise detaillierte Kenntnis von den Verbrechen des Suharto-Regimes. So berichtete der Militärattaché der Botschaft in Jakarta, Meyer, an das Verteidigungsministerium in Bonn mit Datum vom 8. Januar 1965, nonchalant, sein indonesischer Ansprechpartner, der Generalmajor Ibrahim Adjie, habe ihm erzählt, dessen Einheiten hätten 1.400 kommunistische Plantagenarbeiter »vorsorglich und probeweise festnehmen lassen«, um die Reaktion der kommunistischen Partei zu testen. Später habe man 400 von ihnen freigelassen, »die übrigen wurden beerdigt«.[7]

Geheimdienstlicher Austausch

In einem Schreiben der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Jakarta an das Auswärtige Amt in Bonn vom 12 Oktober 1967, versehen mit dem Vermerk »Geheim«, wird die antikommunistische Kooperation auf höherer Ebene deutlich:

»betr. Nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit indonesischen herausstellen

Militärattaché hat mit schreiben an bmvtg (Bundesverteidigungsministerium; jW) (…) Ausbildung indonesischer Nachrichtenoffiziere beim bnd und Zusammenarbeit bzw. Nachrichtenaustausch über Kommunismus befürwortet«.[8]