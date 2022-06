Internationale Erklärung: Israel raus aus der Tour de France! Samidoun

Internationale Erklärung: Israel raus aus der Tour de France!

https://email.samidoun.net/lists/?m=99&uid=e08008e5be866cf5385e926d6187a283&p=view&pi=ViewBrowserPlugin



Liebe Freunde und Genossen von Samidoun und dem palästinensischen Volk,

Wir bitten Euch dringend, Euch den wichtigen Boykottaktionen und Mobilisierungen anzuschließen: Konfrontation mit den Botschaftern des Kolonialismus und der Apartheid bei der Tour de France und überall auf der Welt.

Die Bemühungen um Boykott, Isolierung, Desinvestition und Sanktionierung der zionistischen Kolonisierung sind eine wichtige Taktik zur Unterstützung der palästinensischen Befreiungsbewegung, die vom palästinensischen Widerstand und im Kern von der Bewegung der palästinensischen Gefangenen angeführt wird.

Internationale Erklärung: Israel raus aus der Tour de France!

Wenn Sie diesen Aufruf mit Ihrer Organisation unterzeichnen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an collectifpalestinevaincra@gmail.com.

Vom 1. bis 24. Juli 2022 wird die 109. Ausgabe der Tour de France in Kopenhagen, Dänemark, starten und dann durch mehrere Städte in Belgien und Frankreich führen. Im dritten Jahr in Folge begrüßt das größte Radrennen der Welt das Team Israel Premier Tech, früher bekannt als Israel Start-Up Nation, an der Startlinie.

Das von dem israelisch-kanadischen Geschäftsmann Sylvan Adams gegründete Team hat sich zum Ziel gesetzt, die israelische Apartheid zu fördern. Die Mitglieder des Teams sind Botschafter des Landes Israel, das die Grundlage des Teams bildet. Wir nutzen den Sport, um Verbindungen zu schaffen und das Image des Landes zu fördern”, wie die Mannschaft in einem Zitat gegenüber einer französischen Zeitung offen betont.

Die Präsenz dieses Teams mit offen politischen Ambitionen ist umso skandalöser, als der Internationale Radsportverband derzeit mehrere russische und weißrussische Teams wegen der Politik ihrer jeweiligen Staaten sanktioniert, aber nicht in der Lage ist, die israelische Politik anzuprangern. Dies zeigt einmal mehr, dass es nicht um die Legitimität des Sportboykotts geht, sondern um die Ziele, gegen die er gerichtet ist.

Da Israel seine Politik des Kolonialismus, der Apartheid und der ethnischen Säuberung fortsetzt, rufen wir dazu auf, den Boykott Israels als ein antikolonialistisches und antirassistisches Instrument in Solidarität mit dem palästinensischen Widerstand, der für die Befreiung Palästinas vom Fluss bis zum Meer kämpft, zu intensivieren. In diesem Zusammenhang rufen wir zu einem Boykott des Teams Israel Premier Tech und zu verstärkten Aktionen und Organisierung während dieses Wettbewerbs auf. Die Flagge Palästinas muss überall wehen, um deutlich zu machen, dass wir die Anwesenheit eines Teams, das die Henker des palästinensischen Volkes vertritt, nicht akzeptieren.

Boykottiert Israel – befreit Palästina

Israel raus aus der Tour de France!

28. Juni, Twitterstorm: #IsraeliApartheidTech um Israel aus der Tour de France auszuschließen #TDF2022

27. Juni 2022

An der Tour de France 2022 nimmt erneut das Team “Israel Premier Tech” teil, das sich selbst als “Botschafter” des Apartheidregimes bezeichnet. Die Teilnahme dieser Mannschaft an einem der größten Sportwettbewerbe der Welt hat ein klares Ziel: die Förderung und Normalisierung der israelischen Apartheid. Zahlreiche Organisationen rufen für Dienstag, den 28. Juli, zu einem Twitterstorm auf, um diesem skandalösen Versuch, die israelischen Verbrechen zu waschen, entgegenzutreten. Beteiligen Sie sich am Twitterstorm um 18 Uhr französischer Zeit (9 Uhr pazifischer Zeit, 12 Uhr östlicher Zeit, 19 Uhr palästinensischer Zeit) mit den Hashtags #IsraelApartheidTech und #TDF2022!

Zur Teilnahme

Wenn Sie bereits ein Twitter-Konto haben, bereiten Sie sich darauf vor, mehrfach mit #IsraelApartheidTech und #TDF2022 zu twittern. Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Kameraden und laden Sie Ihre Kontakte ein, damit wir so viele wie möglich sind. Jeder Tweet zählt!

Wenn Sie noch keinen Twitter-Account haben, können Sie zunächst einen erstellen. Es ist ganz einfach, und selbst wenn Sie nur ein paar Follower haben, hilft jeder Tweet der Kampagne!

Wenn Sie zum geplanten Zeitpunkt nicht erreichbar sind, können Sie Ihre Tweets in der Desktop-Version von Twitter planen. Wir empfehlen Ihnen zum Beispiel die unten stehenden Tweets.

Zögern Sie nicht, die anderen Konten, die mobilisieren, zu retweeten und das unten stehende Bild zu verwenden.

Einige Twitter-Konten, denen Sie folgen sollten: @Collectif_PV, @SamidounPP, @contactUJFP, @Palestine69 oder @MoonMonira

28. Juni, Twitterstorm: #IsraeliApartheidTech, um Israel aus der Tour de France auszuschließen #TDF2022

Click To Tweet

Israel raus aus der Tour de France! Schließen Sie sich Menschen auf der ganzen Welt an, um NEIN zu #IsraelApartheidTech in Palästina und beim #TDF2022 zu sagen! https://samidoun.net/2022/06/international-statement-israel-out-of-the-tour-de-france/

Klicken um zu twittern





Die Bemühungen um Boykott, Isolierung, Desinvestition und Sanktionierung der zionistischen Kolonisierung sind eine wichtige Taktik zur Unterstützung der palästinensischen Befreiungsbewegung, die vom palästinensischen Widerstand und im Kern von der Bewegung der palästinensischen Gefangenen angeführt wird.

Während wir heute schreiben, befindet sich Raed Rayan seit 82 Tagen im Hungerstreik für seine Freiheit. Bashir al-Khairy, 80 Jahre alt, führt einen Gerichtsboykott durch Verwaltungshäftlinge an. Jeden Tag stehen palästinensische Gefangene an der Front und kämpfen für ihre Befreiung. Wir müssen weltweit alles in unserer Macht Stehende tun, um die Bande des Imperialismus und Zionismus zu kappen, die die fortgesetzte Kolonisierung Palästinas ermöglichen. (Einige großartige Beispiele für innovative Aktionen in dieser Hinsicht sind die direkten Aktionen von Palestine Action und die Dokumentation des Mapping Project Boston).

Gerade am vergangenen Wochenende waren Samidoun-Mitglieder und Unterstützer in Madrid bei den Massenprotesten gegen die NATO auf der Straße, bei Unterstützungsaktionen in Vancouver und auf der ganzen Welt, in Frankfurt und Köln, um die Freiheit für palästinensische Gefangene zu fordern, in Toulouse und Amsterdam, um sich mit der palästinensischen Befreiung zu solidarisieren. Wir laden Sie ein, sich uns – und den vielen Organisationen, Aktivisten und Kämpfern innerhalb und außerhalb Palästinas – im Kampf anzuschließen, für den Sieg und die Befreiung, vom Fluss bis zum Meer! Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...