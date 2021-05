Nach der ethnischen Säuberungs-Bombardierung wird die Judaisierung fortgeführt….



https://www.middleeastmonitor.com/20210528-israel-approves-560-settlement-units-in-bethlehem/

Israel bewilligt 560 Siedlungseinheiten in Bethlehem

28. Mai 2021

Bild:Ein Blick auf laufende Bauarbeiten in Nof Zion, einer jüdischen Siedlung im von Israel abgetrennten Ostsektor Jerusalems am 16. Februar 2021 [AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images]

Die israelischen Besatzungsbehörden haben Pläne für den Bau hunderter neuer Siedlereinheiten auf palästinensischem Land in der Westbank-Stadt Bethlehem genehmigt, berichtete die Nachrichtenagentur Wafa.

Der Direktor des Büros der Kommission für Mauer- und Siedlungswiderstand in Bethlehem, Hassan Brijieh, sagte, der Bau von 560 neuen Siedlungseinheiten in der Siedlung Mtsad, die illegal auf palästinensischem Land in den Dörfern Kisan und Al-Rashaydeh südöstlich von Bethlehem errichtet wurde, sei gestern genehmigt worden.

Die Entscheidung kommt Tage, nachdem die Besatzungsbehörden den Bau von 90 neuen Siedlungseinheiten in Ebi Hanahal genehmigt haben, die illegal auf dem Land des Dorfes Kisan errichtet wurden, bemerkte Hassan.

Bethlehems Städte, Dörfer und Stadtteile sind einem zunehmenden israelischen Landraub zugunsten der Ausweitung illegaler israelischer Siedlungen ausgesetzt.

Hassan fügte hinzu, dass Israel Bethlehem mit Plänen zum Ausbau seiner illegalen Siedlungen ins Visier nimmt und Landbesitzer und Dorfbewohner vom Zugang zu ihrem Land ausschließt. Die Beschleunigung des Siedlungsausbaus, fügte er hinzu, ziele eindeutig darauf ab, die Kontrolle über das südöstliche Gebiet zu übernehmen, um die Siedlungen miteinander zu verbinden.

Israel hat den Gazastreifen und das Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, 1967 besetzt.

Die besetzten Gebiete wurden von der internationalen Gemeinschaft für einen zukünftigen palästinensischen Staat vorgesehen. Die Israelis hingegen bauen und erweitern seit Jahrzehnten illegale Siedlungen auf dem Land. Premierminister Benjamin Netanjahu kündigte letztes Jahr Pläne an, große Teile des Westjordanlandes zu annektieren. Später sagte er, die Maßnahme sei verschoben worden.

Derzeit leben mehr als 450.000 Israelis in Siedlungen in dem Gebiet, ohne das besetzte Ost-Jerusalem, in dem mehr als 2,8 Millionen Palästinenser leben.

Israel bewilligt 560 Siedlungseinheiten in Bethlehem

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...