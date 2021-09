Zionistische “Gaben” “Pay to Slay”

Israel bietet den Palästinensern ihr eigenes Geld als “Kredit” an, als Zeichen des “guten Willens

Von Jonathan Ofir



31. August 2021



Der zentristische israelische Verteidigungsminister Benny Gantz hat sich mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, getroffen, und die Minister des rechten Flügels sind wütend. Justizminister Gideon Sa’ar sagte:

An seiner Stelle hätte ich das Treffen nicht abgehalten, weil [Abbas] Gehälter an die Familien von Terroristen zahlt.

Der Friedensprozess ist seit über einem Jahrzehnt eingefroren, und diese Minister der Regierung des Wandels wollen ganz sicher nicht, dass es auch nur den Hauch eines Tauwetters gibt. Kommunikationsminister Yoaz Hendel:

Meiner Meinung nach handelt es sich um eine Einheitsregierung, die weder von der Linken noch von der Rechten [diplomatische] Schritte braucht.

Auch Sa’ar betonte diesen Punkt und gab Abbas die Schuld dafür:

Wir haben keinen Partner für einen diplomatischen Prozess, weil [Abbas] kein Interesse an einem solchen Prozess hat.

Leider wird der wahre Grund in Sa’ars nächster Bemerkung verraten:

Ein palästinensischer Staat in Judäa und Samaria wird unter keinen Umständen gegründet werden.

Unter keinen Umständen. Sa’ar ist der medienwirksame “liberale” Konkurrent von Netanjahu, der sich vom Likud abgespalten und die “Neue Hoffnung” gegründet hat. Aber keine neuen Hoffnungen auf einen palästinensischen Staat, unter keinen Umständen!

Was hat Gantz also dort gemacht? Hat er versucht, neue Hoffnungen bei den Palästinensern zu wecken? Nicht annähernd. Gantz – der sich noch vor kurzem damit brüstete, den Gazastreifen in die “Steinzeit” zurückbomben zu wollen – reagierte auf Kritik an dem Treffen mit der Aussage, es diene “ausschließlich Sicherheitszwecken”.

Zu diesen “Sicherheitszwecken” gehört auch ein angeblicher “guter Wille”, und die Times of Israel erklärt, was das bedeutet:

Gantz’ Büro … informierte Reporter über das Gespräch und kündigte eine Reihe von Schritten des guten Willens an, darunter eine Vereinbarung, 500 Millionen NIS (155 Millionen Dollar) an die PA zu überweisen, die er als “Darlehen” bezeichnete, das aus den gepfändeten Steuereinnahmen zurückgezahlt werden soll, die Israel von der PA einbehält, um die an Terroristen gezahlten Stipendien auszugleichen. “Gantz sagte [Abbas], dass Israel zu einer Reihe von Maßnahmen bereit sei, die die Wirtschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde stärken würden”, hieß es in der Erklärung von Gantz’ Büro am Sonntag.

Wie kommt das Geld hierher? Israel hält die von Palästinensern gezahlten Steuern – also die für ihre Regierung – zurück, um die Palästinensische Autonomiebehörde dafür zu bestrafen, dass sie Familien finanziell unterstützt, in denen ein Mitglied entweder außergerichtlich hingerichtet wurde (wie es bei palästinensischen Verdächtigen häufig der Fall ist) oder als “Sicherheitsgefangener” inhaftiert wurde, oft ohne Anklage, oft nur wegen politischen Protests. Manchmal, wenn Israel eine ganze Familie als Kollektivstrafe bestraft, indem es ihr Haus abreißt usw., was gegen das Völkerrecht verstößt, versucht die Palästinensische Autonomiebehörde, dieses kollektive Leid zu lindern.

Und doch ist die Propaganda von “Stipendien für Terroristen”, die die Times of Israel verbreitet, zu einem Markenzeichen der Israel-Apologetik geworden.

Werfen wir einen Blick auf eine Brookings-Analyse der palästinensischen Zahlungen von Shibley Telhami:

Die Vorstellung, dass die Zahlungen an die Familien der Hauptgrund für die Gewalt sind, ist nicht stichhaltig. Die israelischen Kollektivstrafen gegen die Familien der des Terrorismus Beschuldigten können schnell und hart sein. Sie kann den Abriss des Familienhauses beinhalten, wodurch manchmal ältere Eltern, Geschwister, Ehepartner und Kinder obdachlos werden – eine Praxis, die gegen die Genfer Konvention verstößt und von internationalen Organisationen und Menschenrechtsgruppen verurteilt wurde. Jeder potenzielle Angreifer, der theoretisch durch Unterhaltszahlungen für die Familie in seiner Abwesenheit motiviert sein könnte, müsste diese verheerenden Faktoren berücksichtigen. Abgesehen von der Bestrafung muss man davon ausgehen, dass Palästinenser im Gegensatz zu anderen Menschen in der Lage sind, nicht nur das persönliche Risiko, getötet oder eingesperrt zu werden, zu ignorieren, sondern auch die emotionale Verwüstung und die Zerrüttung, die dies für das Leben ihrer Angehörigen bedeuten würde, einfach nur für das Versprechen einer finanziellen Unterstützung für die Familie…

Als Besatzungsmacht stuft Israel Palästinenser ohne weiteres als “Terroristen” ein, auch solche, die nicht einmal wegen eines Verbrechens angeklagt oder verurteilt wurden. Einige gelten als “Terroristen” im Sinne der gängigen internationalen Definitionen von Terrorismus, die von unabhängigen Menschenrechtsorganisationen angenommen wurden, z. B. in Fällen von Angriffen auf Zivilisten; andere nicht. Unter den Gefangenen befinden sich Hunderte, die ohne Anklage oder Gerichtsverfahren für lange Zeit in Verwaltungshaft gehalten werden. Im Gegensatz zu ihren Siedlernachbarn, die für Verbrechen nach israelischem Zivilrecht vor Gericht gestellt werden, werden Palästinenser vor Militärgerichte gestellt – einschließlich derjenigen, die wegen gewaltfreier Rede oder Protestaktivitäten angeklagt sind -, die eine Verurteilungsquote von nahezu 100 % haben…

Die Familien von Israelis, die Verbrechen gegen Palästinenser begehen, sind sicherlich nicht von Hauszerstörungen betroffen und können sogar Unterstützung finden: Die israelische Nichtregierungsorganisation Honenu (die in den USA und in Israel steuerbefreit ist) hat beispielsweise Israelis nach Verbrechen an Palästinensern (und sogar dem Mörder des ehemaligen israelischen Premierministers Yitzhak Rabin, Yigal Amir, und seiner Frau) Familienhilfe gewährt.

Die USA sind direkt in diese Propaganda involviert. Telhami:

Im Jahr 2017 verabschiedete der Kongress ein Gesetz – den Taylor Force Act -, das die Unterstützung für die PA einschränkt, bis sie diese Zahlungen einstellt. Kritiker der Palästinensischen Autonomiebehörde haben das System als “pay to slay” bezeichnet – ein cleveres und einprägsames Namensschild, aber eines, das bigott und verzerrt ist. Außerdem lenkt es vom Hauptschuldigen ab: 53 Jahre israelische Besatzung, die Hunderttausende von Leben verkümmern und zerstören ließ.

Nun ist Gantz also bereit, der Palästinensischen Autonomiebehörde ein “Darlehen” anzubieten, das jedoch durch das Geld ausgeglichen wird, das Israel den Palästinensern weggenommen hat. Israel ist nun also bereit, das Steuergeld, das es den Palästinensern gestohlen hat, als Ausgleich für das “Darlehen” zu verwenden.

Mit anderen Worten: Israel ist bereit, den Palästinensern ihr eigenes Geld zurückzugeben. Damit dies aber nicht als Zahlung für “Terror” angesehen wird (weder von der Times of Israel noch von Regierungsministern), ist es bereit, die Gelder als Ausgleich für ein “Darlehen” zu verwenden, das Israel einbehält.

Das ist im israelischen Sprachgebrauch “Goodwill”. Das ist äußerst relativ. Und selbst das ist ein Problem, denn es deutet auf eine Art “Prozess” hin.

Dies geschah kurz nach dem Besuch von Premierminister Naftali Bennett in den USA, bei dem Joe Biden verkündete, dass er und Bennett nun “enge Freunde” seien. Sicherlich hatte die israelische Regierung das Bedürfnis, den Palästinensern gegenüber etwas “guten Willen” zu zeigen, denn Biden betonte die “Bedeutung von Schritten zur Verbesserung des Lebens der Palästinenser und zur Förderung größerer wirtschaftlicher Möglichkeiten für sie”.

Wenn Israel das Geld, das es den Palästinensern gestohlen hat, zurückgeben würde, wäre das angeblich so, als würde man zu gleichen Bedingungen zurückkehren. Leider ist das nicht annähernd der Fall. Mindestens 78 % der internationalen Hilfe, die für die Palästinenser bestimmt ist, landet in israelischen Kassen (laut dem israelischen Wirtschaftswissenschaftler Shir Hever). Israel stiehlt den Palästinensern das Wasser unter den Füßen weg. Israel hält die Palästinenser unter unmenschlicher Besatzung und Belagerung und bombardiert regelmäßig den Gazastreifen. Aber Gantz zeigt jetzt “guten Willen”. Übersetzt mit Deepl.com

