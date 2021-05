http://www.informationclearinghouse.info/56543.htm

Israel, die große Lüge



Von Chris Hedges

14. Mai 2021

Israel übt in den besetzten palästinensischen Gebieten nicht “das Recht auf Selbstverteidigung” aus. Es führt Massenmord aus, unterstützt und begünstigt von den USA.

Fast alle Worte und Phrasen, die von den Demokraten, Republikanern und den Talking Heads in den Medien verwendet werden, um die Unruhen innerhalb Israels und den schwersten israelischen Angriff gegen die Palästinenser seit den Angriffen auf Gaza 2014 zu beschreiben, die 51 Tage dauerten und mehr als 2.200 Palästinenser töteten, darunter 551 Kinder, sind eine Lüge. Indem Israel seine Militärmaschinerie gegen eine besetzte Bevölkerung einsetzt, die keine mechanisierten Einheiten, keine Luftwaffe, keine Marine, keine Raketen, keine schwere Artillerie und keine Befehlsgewalt hat, ganz zu schweigen von der Zusage der USA, Israel im nächsten Jahrzehnt ein 38-Milliarden-Dollar-Verteidigungshilfepaket zur Verfügung zu stellen, übt es nicht “das Recht aus, sich selbst zu verteidigen.” Es führt Massenmord aus. Es ist ein Kriegsverbrechen.

Israel hat deutlich gemacht, dass es bereit ist, jetzt genauso mutwillig zu zerstören und zu töten, wie es es 2014 war. Israels Verteidigungsminister Benny Gantz, der während des mörderischen Angriffs auf Gaza im Jahr 2014 Stabschef war, hat geschworen, dass, wenn die Hamas “die Gewalt nicht stoppt, der Schlag von 2021 härter und schmerzhafter sein wird als der von 2014.” Die aktuellen Angriffe haben bereits mehrere Wohnhochhäuser ins Visier genommen, darunter Gebäude, in denen über ein Dutzend lokale und internationale Presseagenturen untergebracht waren, Regierungsgebäude, Straßen, öffentliche Einrichtungen, landwirtschaftliche Flächen, zwei Schulen und eine Moschee.

Ich habe sieben Jahre als Korrespondent im Nahen Osten verbracht, vier davon als Leiter des Nahost-Büros der New York Times. Ich spreche Arabisch. Ich habe wochenlang in Gaza gelebt, dem größten Freiluftgefängnis der Welt, wo über zwei Millionen Palästinenser am Rande des Hungertodes leben, um sauberes Wasser kämpfen und ständigen israelischen Terror ertragen müssen. Ich war in Gaza, als es mit israelischer Artillerie und Luftangriffen beschossen wurde. Ich habe Mütter und Väter gesehen, die vor Trauer weinten und die blutigen Körper ihrer Söhne und Töchter in den Armen hielten. Ich kenne die Verbrechen der Besatzung – die durch die israelische Blockade verursachte Lebensmittelknappheit, die erdrückende Überbelegung, das verseuchte Wasser, den Mangel an medizinischer Versorgung, die fast ständigen Stromausfälle aufgrund der israelischen Angriffe auf Kraftwerke, die lähmende Armut, die endemische Arbeitslosigkeit, die Angst und die Verzweiflung. Ich habe das Gemetzel miterlebt.

Ich habe auch von Gaza aus den Lügen zugehört, die von Jerusalem und Washington ausgingen. Israels wahlloser Einsatz moderner, industrieller Waffen, um Tausende von Unschuldigen zu töten, Tausende zu verwunden und Zehntausende von Familien obdachlos zu machen, ist kein Krieg: Es ist staatlich geförderter Terror. Und obwohl ich das wahllose Abfeuern von Raketen durch Palästinenser auf Israel ablehne, so wie ich auch Selbstmordattentate ablehne, da ich sie ebenfalls als Kriegsverbrechen betrachte, bin ich mir der großen Diskrepanz zwischen der industriellen Gewalt, die Israel gegen unschuldige Palästinenser ausübt, und den minimalen Gewalttaten, die von Gruppen wie der Hamas verübt werden können, sehr bewusst.

Die falsche Gleichwertigkeit zwischen israelischer und palästinensischer Gewalt wurde während des Krieges, über den ich in Bosnien berichtete, wieder aufgegriffen. Diejenigen von uns, die in der belagerten Stadt Sarajevo waren, wurden täglich mit Hunderten von schweren Granaten und Raketen von den umliegenden Serben beschossen. Wir wurden von Scharfschützen unter Beschuss genommen. Die Stadt hatte jeden Tag einige Dutzend Tote und Verwundete zu beklagen. Die Regierungstruppen innerhalb der Stadt feuerten mit leichten Mörsern und Handfeuerwaffen zurück. Die Unterstützer der Serben nutzten jeden von den bosnischen Regierungstruppen verursachten Todesfall, um das gleiche schmutzige Spiel zu spielen, obwohl weit über 90 Prozent der Tötungen in Bosnien die Schuld der Serben waren, wie es auch für Israel gilt.

Die zweite und vielleicht wichtigste Parallele ist, dass die Serben, wie die Israelis, die Hauptverletzer des internationalen Rechts waren. Israel verstößt gegen mehr als 30 Resolutionen des U.N.-Sicherheitsrates. Es verstößt gegen Artikel 33 der Vierten Genfer Konvention, der die kollektive Bestrafung der Zivilbevölkerung als Kriegsverbrechen definiert. Es verstößt gegen Artikel 49 der Vierten Genfer Konvention, weil es mehr als eine halbe Million jüdische Israelis auf besetztem palästinensischem Land angesiedelt hat und weil es mindestens 750.000 Palästinenser bei der Gründung des israelischen Staates und weitere 300.000 nach der Besetzung des Gazastreifens, Ostjerusalems und des Westjordanlandes nach dem Krieg von 1967 ethnisch gesäubert hat. Die Annexion Ost-Jerusalems und der syrischen Golanhöhen verstößt gegen das Völkerrecht, ebenso wie der Bau einer Sicherheitsbarriere im Westjordanland, die palästinensisches Land an Israel Es ist ein Verstoß gegen die Resolution 194 der UN-Generalversammlung, die besagt, dass palästinensischen “Flüchtlingen, die in ihre Häuser zurückkehren und in Frieden mit ihren Nachbarn leben wollen, dies zum frühestmöglichen Zeitpunkt erlaubt werden sollte.”

Dies ist die Wahrheit. Jeder andere Ausgangspunkt für die Diskussion dessen, was zwischen Israel und den Palästinensern geschieht, ist eine Lüge.

Israels einst lebendige Friedensbewegung und politische Linke, die die israelische Besatzung verurteilte und dagegen protestierte, als ich in Jerusalem lebte, ist moribund. Die rechtsgerichtete Netanjahu-Regierung hat trotz ihrer Rhetorik über den Kampf gegen den Terrorismus eine Allianz mit dem repressiven Regime in Saudi-Arabien aufgebaut, das auch den Iran als Feind betrachtet. Saudi-Arabien, ein Land, das 15 der 19 Flugzeugentführer der Anschläge vom 11. September hervorgebracht hat, gilt als der produktivste Sponsor des internationalen islamistischen Terrorismus und unterstützt angeblich den salafistischen Dschihadismus, die Basis von al-Qaida, sowie Gruppen wie die afghanischen Taliban, Lashkar-e-Taiba (LeT) und die Al-Nusra-Front.

Saudi-Arabien und Israel arbeiteten eng zusammen, um den Militärputsch von 2013 in Ägypten zu unterstützen, der von General Adbul Fattah el Sisi angeführt wurde. Sisi stürzte eine demokratisch gewählte Regierung. Er hat Zehntausende von Regierungskritikern, darunter Journalisten und Menschenrechtsverteidiger, unter politisch motivierten Anschuldigungen inhaftiert. Das Sisi-Regime kollaboriert mit Israel, indem es die gemeinsame Grenze zum Gazastreifen für Palästinenser geschlossen hält und sie im Gazastreifen, einem der am dichtesten besiedelten Orte der Erde, gefangen hält. Israels Zynismus und Heuchelei, besonders wenn es sich in den Mantel des Schutzes der Demokratie und der Bekämpfung des Terrorismus hüllt, ist von epischem Ausmaß.

Diejenigen, die in Israel nicht jüdisch sind, sind entweder Bürger zweiter Klasse oder leben unter brutaler militärischer Besatzung. Israel ist nicht, und war nie, das exklusive Heimatland des jüdischen Volkes. Vom 7. Jahrhundert bis 1948, als jüdische Kolonialsiedler Gewalt und ethnische Säuberung einsetzten, um den Staat Israel zu schaffen, war Palästina überwiegend muslimisch. Es war nie leeres Land. Die Juden in Palästina waren traditionell eine winzige Minderheit. Die Vereinigten Staaten sind kein ehrlicher Makler für den Frieden, sondern haben Israels Verbrechen gegen das palästinensische Volk finanziert, ermöglicht und verteidigt. Israel verteidigt nicht die Rechtsstaatlichkeit. Israel ist keine Demokratie. Es ist ein Apartheidstaat.

Dass die Lüge Israels weiterhin von den herrschenden Eliten umarmt wird – es gibt keinen Unterschied zwischen den Erklärungen zur Verteidigung der israelischen Kriegsverbrechen von Nancy Pelosi und Ted Cruz – und als Grundlage für jede Diskussion über Israel verwendet wird, ist ein Beweis für die korrumpierende Macht des Geldes, in diesem Fall die der Israel-Lobby, und den Bankrott eines politischen Systems der legalisierten Bestechung, das seine Autonomie und seine Prinzipien an seine Hauptspender aufgegeben hat. Es ist auch ein verblüffendes Beispiel dafür, wie koloniale Siedlerprojekte, und das gilt auch für die Vereinigten Staaten, immer einen kulturellen Genozid durchführen, damit sie in einem Schwebezustand von Mythos und historischer Amnesie existieren können, um sich selbst zu legitimieren.

Die Israel-Lobby hat ihren immensen politischen Einfluss schamlos ausgenutzt, um zu verlangen, dass die Amerikaner de facto einen Loyalitätseid auf Israel ablegen. Die Verabschiedung einer von der Israel-Lobby unterstützten Gesetzgebung durch 35 Bundesstaaten, die von ihren Arbeitern und Auftragnehmern unter Androhung der Entlassung verlangt, einen Pro-Israel-Eid zu unterschreiben und zu versprechen, die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung nicht zu unterstützen, ist eine Verhöhnung unseres verfassungsmäßigen Rechts auf freie Meinungsäußerung. Israel hat das US-Außenministerium dazu gebracht, Antisemitismus anhand eines Drei-Punkte-Tests neu zu definieren, der als die Drei Ds bekannt ist: Aussagen, die Israel “dämonisieren”; Aussagen, die “doppelte Standards” für Israel anwenden; Aussagen, die den Staat Israel “delegitimieren”. Diese Definition von Antisemitismus wird von der Israel-Lobby in den staatlichen Gesetzgebungen und an den Universitäten vorangetrieben. Die Israel-Lobby spioniert in den Vereinigten Staaten, oft auf Anweisung des israelischen Ministeriums für strategische Angelegenheiten, diejenigen aus, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen. Sie führt öffentliche Verleumdungskampagnen und setzt Verteidiger der palästinensischen Rechte auf die schwarze Liste – einschließlich des jüdischen Historikers Norman Finkelstein, des UN-Sonderberichterstatters für die besetzten Gebiete, Richard Falk, der ebenfalls jüdisch ist, und Universitätsstudenten, viele von ihnen jüdisch, in Organisationen wie Students for Justice in Palestine.

Die Israel-Lobby hat Hunderte von Millionen von Dollar ausgegeben, um US-Wahlen zu manipulieren, weit über alles, was angeblich von Russland, China oder einem anderen Land durchgeführt worden sein. Die schwerwiegende Einmischung Israels in das amerikanische politische System, zu der es gehört, dass Agenten und Spender Hunderttausende von Dollar an Wahlkampfspenden in jedem US-Kongressbezirk bündeln, um willfährige Kandidaten zu finanzieren, wird in der vierteiligen Al-Jazeera-Serie “Die Lobby” dokumentiert. Israel hat es geschafft, die Ausstrahlung von “The Lobby” zu blockieren. In dem Film, einer Raubkopie, die auf der Website Electronic Intifada verfügbar ist, werden die Führer der Israel-Lobby wiederholt von der versteckten Kamera eines Reporters eingefangen, wie sie, unterstützt von den Geheimdiensten innerhalb Israels, amerikanische Kritiker angreifen und zum Schweigen bringen und massive Geldspenden verwenden, um Politiker zu kaufen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sicherte sich die verfassungswidrige Einladung des damaligen Haussprechers John Boehner, im Jahr 2015 vor dem Kongress zu sprechen, um das iranische Atomabkommen von Präsident Barack Obama anzuprangern. Netanjahus offene Missachtung Obamas und sein Bündnis mit der Republikanischen Partei hielten Obama jedoch nicht davon ab, 2014 ein 10-jähriges Militärhilfepaket für Israel in Höhe von 38 Milliarden Dollar zu genehmigen – ein trauriger Kommentar dazu, wie gefangen die amerikanische Politik gegenüber israelischen Interessen ist.

Die Investition Israels und seiner Unterstützer ist es wert, besonders wenn man bedenkt, dass die USA in den letzten 20 Jahren über 6 Billionen Dollar für sinnlose Kriege ausgegeben haben, die Israel und seine Lobby im Nahen Osten forciert haben. Diese Kriege sind das größte strategische Debakel in der amerikanischen Geschichte, sie beschleunigen den Niedergang des amerikanischen Imperiums, ruinieren die Nation in einer Zeit wirtschaftlicher Stagnation und wachsender Armut und wenden große Teile des Globus gegen uns. Sie dienen Israels Interessen, nicht unseren.

Je länger das verlogene israelische Narrativ angenommen wird, desto stärker werden die Rassisten, Bigotten, Verschwörungstheoretiker und rechtsextremen Hassgruppen innerhalb und außerhalb Israels gestärkt. Diese stetige Verschiebung nach rechts in Israel hat eine Allianz zwischen Israel und der christlichen Rechten gefördert, von denen viele Antisemiten sind. Je mehr Israel und die Israel-Lobby den Vorwurf des Antisemitismus gegen diejenigen erheben, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, wie sie es gegen den britischen Labour-Parteichef Jeremy Corbyn getan haben, desto mehr ermutigen sie die wahren Antisemiten.

Rassismus, einschließlich Antisemitismus, ist gefährlich. Er ist nicht nur schlecht für die Juden. Er ist schlecht für alle. Er ermächtigt die dunklen Kräfte des ethnischen und religiösen Hasses in den Extremen. Netanjahus rassistische Regierung hat Allianzen mit rechtsextremen Führern in Ungarn, Indien und Brasilien aufgebaut und war eng mit Donald Trump verbündet. Rassisten und ethnische Chauvinisten, wie ich in den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien gesehen habe, nähren sich gegenseitig. Sie spalten die Gesellschaften in polarisierte, antagonistische Lager, die nur in der Sprache der Gewalt sprechen. Die radikalen Dschihadisten brauchen Israel, um ihre Gewalt zu rechtfertigen, so wie Israel die radikalen Dschihadisten braucht, um seine Gewalt zu rechtfertigen. Diese Extremisten sind ideologische Zwillinge.

Diese Polarisierung fördert eine ängstliche, militarisierte Gesellschaft. Sie erlaubt es den herrschenden Eliten in Israel, wie in den Vereinigten Staaten, die bürgerlichen Freiheiten im Namen der nationalen Sicherheit abzubauen. Israel betreibt Trainingsprogramme für die militarisierte Polizei, auch aus den Vereinigten Staaten. Es ist ein globaler Akteur in der Multimilliarden-Dollar-Drohnenindustrie und konkurriert mit China und den Vereinigten Staaten.

Es beaufsichtigt Hunderte von Cyberüberwachungs-Startups, deren Spionage-Innovationen laut der israelischen Zeitung Haaretz im Ausland eingesetzt wurden, “um Menschenrechtsaktivisten ausfindig zu machen und zu verhaften, Mitglieder der LGBT-Gemeinschaft zu verfolgen, regierungskritische Bürger zum Schweigen zu bringen und sogar Fälle von Blasphemie gegen den Islam in muslimischen Ländern zu fabrizieren, die keine formellen Beziehungen zu Israel unterhalten.”

Die Investition Israels und seiner Hintermänner ist es wert, besonders wenn man bedenkt, dass die USA in den letzten 20 Jahren über 6 Billionen Dollar für sinnlose Kriege ausgegeben haben, die Israel und seine Lobby im Nahen Osten forciert haben. Diese Kriege sind das größte strategische Debakel in der amerikanischen Geschichte, sie beschleunigen den Niedergang des amerikanischen Imperiums, ruinieren die Nation in einer Zeit wirtschaftlicher Stagnation und wachsender Armut und wenden große Teile des Globus gegen uns. Sie dienen Israels Interessen, nicht unseren.

Je länger das verlogene israelische Narrativ angenommen wird, desto stärker werden die Rassisten, Bigotten, Verschwörungstheoretiker und rechtsextremen Hassgruppen innerhalb und außerhalb Israels gestärkt. Diese stetige Verschiebung nach rechts in Israel hat eine Allianz zwischen Israel und der christlichen Rechten gefördert, von denen viele Antisemiten sind. Je mehr Israel und die Israel-Lobby den Vorwurf des Antisemitismus gegen diejenigen erheben, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, wie sie es gegen den britischen Labour-Parteichef Jeremy Corbyn getan haben, desto mehr ermutigen sie die wahren Antisemiten.

Rassismus, einschließlich Antisemitismus, ist gefährlich. Er ist nicht nur schlecht für die Juden. Er ist schlecht für alle. Er ermächtigt die dunklen Kräfte des ethnischen und religiösen Hasses in den Extremen. Netanjahus rassistische Regierung hat Allianzen mit rechtsextremen Führern in Ungarn, Indien und Brasilien aufgebaut und war eng mit Donald Trump verbündet. Rassisten und ethnische Chauvinisten, wie ich in den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien gesehen habe, nähren sich gegenseitig. Sie spalten die Gesellschaften in polarisierte, antagonistische Lager, die nur in der Sprache der Gewalt sprechen. Die radikalen Dschihadisten brauchen Israel, um ihre Gewalt zu rechtfertigen, so wie Israel die radikalen Dschihadisten braucht, um seine Gewalt zu rechtfertigen. Diese Extremisten sind ideologische Zwillinge.

Diese Polarisierung fördert eine ängstliche, militarisierte Gesellschaft. Sie erlaubt es den herrschenden Eliten in Israel, wie in den Vereinigten Staaten, die bürgerlichen Freiheiten im Namen der nationalen Sicherheit abzubauen. Israel betreibt Trainingsprogramme für die militarisierte Polizei, auch aus den Vereinigten Staaten. Es ist ein globaler Akteur in der Multimilliarden-Dollar-Drohnenindustrie und konkurriert mit China und den Vereinigten Staaten.

Es beaufsichtigt Hunderte von Cyberüberwachungs-Startups, deren Spionage-Innovationen laut der israelischen Zeitung Haaretz im Ausland eingesetzt wurden, “um Menschenrechtsaktivisten ausfindig zu machen und zu verhaften, Mitglieder der LGBT-Gemeinschaft zu verfolgen, regierungskritische Bürger zum Schweigen zu bringen und sogar Fälle von Blasphemie gegen den Islam in muslimischen Ländern zu fabrizieren, die keine formellen Beziehungen zu Israel unterhalten.”

Israel ist, wie die Vereinigten Staaten, von der Psychose des permanenten Krieges vergiftet. Eine Million Israelis, viele von ihnen gehören zu den aufgeklärtesten und gebildetsten, haben das Land verlassen. Die mutigsten Menschenrechtsaktivisten, Intellektuellen und Journalisten – israelische und palästinensische – sind ständiger staatlicher Überwachung, willkürlichen Verhaftungen und bösartigen Verleumdungskampagnen der Regierung ausgesetzt. Mobs und Selbstjustizler, darunter Schläger von rechten Jugendgruppen wie Im Tirtzu, greifen Dissidenten, Palästinenser, israelische Araber und afrikanische Einwanderer in den Slums von Tel Aviv körperlich an. Diese jüdischen Extremisten haben Palästinenser im Viertel Sheikh Jarrah ins Visier genommen und ihre Vertreibung gefordert. Unterstützt werden sie von einer Reihe anti-arabischer Gruppen, darunter die Otzma Yehudit-Partei, der ideologische Nachfahre der verbotenen Kach-Partei, die Lehava-Bewegung, die die Ausweisung aller Palästinenser in Israel und den besetzten Gebieten in die umliegenden arabischen Staaten fordert, und La Familia, rechtsextreme Fußball-Hooligans. Lehava bedeutet auf Hebräisch “Flamme” und ist das Akronym für “Verhinderung der Assimilation im Heiligen Land”. Mobs dieser jüdischen Fanatiker ziehen unter dem Schutz der israelischen Polizei durch palästinensische Viertel, auch im besetzten Ost-Jerusalem, und rufen den dort lebenden Palästinensern “Tod den Arabern” zu, was auch ein beliebter Sprechgesang bei israelischen Fußballspielen ist.

Israel hat eine Reihe von diskriminierenden Gesetzen gegen Nicht-Juden durchgesetzt, die an die rassistischen Nürnberger Gesetze erinnern, mit denen Juden in Nazi-Deutschland entrechtet wurden. Das Gesetz über die Akzeptanz von Gemeinden erlaubt es zum Beispiel “kleinen, ausschließlich jüdischen Städten, die in Israels Galiläa-Region angelegt wurden, Bewerber für einen Wohnsitz formell abzulehnen mit der Begründung, dass sie “nicht zur grundlegenden Weltanschauung der Gemeinde passen.” Israels Bildungssystem, beginnend in der Grundschule, benutzt den Holocaust, um Juden als ewige Opfer darzustellen. Diese Opferrolle ist eine Indoktrinationsmaschine, die benutzt wird, um Rassismus, Islamophobie, religiösen Chauvinismus und die Vergötterung des israelischen Militärs zu rechtfertigen.

Es gibt viele Parallelen zwischen den Verformungen, die Israel und die Verformungen, die die Vereinigten Staaten zu greifen. Die beiden Länder bewegen sich mit Warp-Geschwindigkeit auf einen Faschismus des 21. Jahrhunderts zu, der in religiöser Sprache getarnt ist, der das, was von unseren bürgerlichen Freiheiten übrig geblieben ist, aufheben und unsere anämischen Demokratien auslöschen wird. Das Versagen der Vereinigten Staaten, für die Rechtsstaatlichkeit einzutreten und zu fordern, dass den Palästinensern, die selbst in der arabischen Welt macht- und freundlos sind, grundlegende Menschenrechte zugestanden werden, spiegelt die Vernachlässigung der Schwachen in unserer eigenen Gesellschaft wider. Ich fürchte, dass wir den Weg einschlagen, den Israel einschlägt. Es wird verheerend für die Palästinenser sein. Es wird verheerend für uns sein. Und jeglicher Widerstand wird, wie die Palästinenser uns mutig zeigen, nur von der Straße kommen.Übersetzt mit Deepl.com

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er als Chef des Nahostbüros und des Balkanbüros der Zeitung diente. Zuvor arbeitete er in Übersee für die Dallas Morning News, den Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der für den Emmy Award nominierten RT America Show On Contact.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...