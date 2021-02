Israel leading Scientist Admits: “The vaccine may not be as effective as we thought.” – Gilad Atzmon thoughts and music How is it possible that transmission in Israel is so high despite the ‘success’ of mass vaccination? Israeli PM Benjamin Netanyahu admitted this week that the “British mutation accounts for 80% of all cases in Israel.”

Ich danke meinem Freund Gilad Atzmon für diesen wichtigen Artikel, der auch für uns von großer Brisanz ist

Israel führender Wissenschaftler gibt zu: “Der Impfstoff ist vielleicht nicht so wirksam, wie wir dachten.”

von Gilad Atzmon



06 Februar 2021

Einleitung von Gilad Atzmon: Israel kämpft damit, seine chaotische COVID-19-Situation zu verstehen. Das Land hat sich freiwillig zu einer Massenimpfung entschlossen. Israel gewinnt eindeutig im Impfwettbewerb, doch die Zahlen der COVID-19-Fälle und -Todesfälle sind gelinde gesagt nicht ermutigend. Seit heute Morgen liegt Israels R-Zahl wieder bei 1. Die Times of Israel zog gestern eine düstere Bilanz: Obwohl Israel fast ein Drittel seiner Bevölkerung geimpft hat, “meldet Israel etwa 7.000 neue Infektionen pro Tag, eine der höchsten Raten in der entwickelten Welt. Fast 5.000 Menschen sind gestorben, mehr als ein Viertel von ihnen allein im Januar.”

Wie ist es möglich, dass die Übertragungsrate in Israel trotz des “Erfolgs” der Massenimpfung so hoch ist? Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu gab diese Woche zu, dass die “britische Mutation für 80% aller Fälle in Israel verantwortlich ist.” Die naheliegendste Frage in diesem Zusammenhang ist, wie wir die erfolgreiche Aliya dieser esoterischen Mutation erklären, besonders wenn man bedenkt, dass es fast keine Flugreisen gibt? In meinen letzten Schriften habe ich auf einen klaren Zusammenhang zwischen Massenimpfungen und Mutanten hingewiesen (hier und hier). Ich bin offensichtlich nicht der Einzige, der eine solche Parallele erkennt. Wenn ich die israelischen MSM beobachte, sehe ich, wie sich die Frage wiederholt. Allerdings arbeiten das medizinische Establishment des Landes und die Politiker zusammen mit den Internet-Giganten hart daran, die Frage zu unterdrücken und diejenigen zum Schweigen zu bringen, die es wagen, eine abweichende Meinung zu äußern.

Anfang dieser Woche sah ich ein israelisches Nachrichteninterview mit dem Leiter einer COVID-Station in Tel Avivs größtem Krankenhaus. Auf die Frage nach der Ausbreitung der fremden Mutanten und der fehlenden Verbesserung der Fälle und Todesfälle, obwohl eine große Anzahl von Menschen geimpft wurde, antwortete er schnell: “Warum fragen Sie mich, ich bin nur ein Arzt.”

Israel befindet sich wieder einmal in politischem Aufruhr mit einer bevorstehenden Wahl. Der Erfolg der Impfkampagne ist nun eine heikle politische Angelegenheit, die einen direkten Einfluss auf Netanyahus Schicksal haben wird. Israelis sind keine Dummköpfe und viele von ihnen verstehen die Parameter, die die aktuelle Situation bestimmen. Sie begreifen die Möglichkeit, dass sie einem politischen Trick ausgesetzt sind und ihre persönliche und kommunale Gesundheit von einem kompromittierten politischen Establishment als Geisel gehalten wird.

In ihrem verzweifelten Versuch, die gesamte Bevölkerung zu impfen, bieten die Gesundheitsdienste allen Menschen ab 16 Jahren die Impfung an. Aber die Israelis sind zögerlich. Nach israelischen Berichten sind die Impfzentren leer. Je mehr Druck die Regierung ausübt (einschließlich Drohungen mit zukünftigen Arbeitsplätzen und persönlicher Freiheit), desto misstrauischer werden die Israelis. Sie sehen, dass sich die COVID-Situation in israelisch-arabischen Gemeinden trotz ihres Widerstands gegen das Pfizer/Israel-Experiment verbessert, während einige fast vollständig geimpfte jüdische Städte mit einer relativ hohen Zahl von Fällen kämpfen. Eine kurze Betrachtung der israelischen COVID-Situation zeigt, dass die Zahl der Fälle und Todesfälle seit dem Beginn der Massenimpfung und der dritten Abriegelung exponentiell anstieg.

Vor diesem Hintergrund ist im Folgenden die Übersetzung eines eine Woche alten israelischen MSM-Interviews mit Prof. Eran Segal, einem führenden israelischen Wissenschaftler und Computerbiologen am Weizmann Institute of Science.

In dem Interview denkt Prof. Segal laut über das nach, was die meisten israelischen Wissenschaftler lieber für sich behalten.

“Der Impfstoff ist vielleicht nicht so wirksam, wie wir dachten, aber wir wissen es nicht”

https://www.maariv.co.il/corona/corona-israel/Article-818246

Prof. Eran Segal vom Weizmann-Institut kommentierte die Sendung von Gideon Oko (103FM 28.01.2021) über die Wirksamkeit von Impfstoffen und die Auswirkungen der britischen Mutante. “Wir erleben ein Virus, das sich anders verhält”

Der dritte (israelische) Lockdown ist im Gange, die Massenimpfkampagne geht weiter, und dennoch gibt es keinen signifikanten Rückgang der COVID-19-Fälle und Todesfälle.

Prof. Eran Segal vom Weizmann Institut sprach heute (Donnerstag) mit Gideon Oko auf 103FM über das Thema und kommentierte die Wirksamkeit von Impfstoffen und die Auswirkungen der britischen Mutante auf die Daten.

Wäre es fair zu sagen, dass wir alle diese Woche einen signifikanten Rückgang der Zahlen erwartet haben?

“Stimmt, ich stimme zu. Letzte Woche waren wir im Aufwärtstrend, wir schätzten, dass wir diese Woche eine Trendwende sehen werden. Ich denke, wir sehen eine Trendwende, das heißt, die R-Zahl ist bereits in den Bereich von 0,9 gesunken und wir sind 20 % von der Spitze der Fälle entfernt. Die Zahl der neuen kritischen Patienten ist jedoch stabil geblieben, und wir sind auch seit zwei Wochen auf der gleichen Zahl geblieben.”

Können Sie sich erklären, warum das so ist?

“Wenn wir über mögliche Szenarien und theoretische Modelle diskutieren, kommen immer einige Annahmen ins Spiel. Wir wissen, welche Annahmen wir in Bezug auf den britischen Mutanten getroffen haben, der unseren vorhergesagten Fortschritt verlangsamt hat. Wir haben (auch) Impfstoffe in Betracht gezogen. Der Satz von Annahmen ist falsch. Es kann sein, dass der Impfstoff nicht so effektiv ist, wie wir dachten, aber das wissen wir (noch) nicht mit Sicherheit.”

Es könnte Unterschiede zwischen denjenigen (Bevölkerungsgruppen) geben, die die Impfstoffe nehmen. In den roten COVID-Gebieten lassen sich die Menschen seltener impfen.”

Vielleicht ist das der Grund, warum Dr. Sharon Alrai-Price (die Leiterin des öffentlichen Gesundheitsdienstes im Gesundheitsministerium) heute sagte, dass sie die Möglichkeit prüfen, eine dritte Dosis Impfstoff zu verabreichen, wenn sich herausstellt, dass der Impfstoff in seiner jetzigen Form nicht gegen die südafrikanische Mutation wirksam ist? Beruht das auf einer Hypothese oder auf Wissen?

“Das ist etwas Vorläufiges. Pfizer gab bekannt, dass sie eine dritte Dosis in Erwägung ziehen und dass es möglicherweise ein Update des Impfstoffs geben wird, das auch die Bedrohung durch die südafrikanische Mutation effektiver bekämpfen würde. Es gab Berichte aus Großbritannien, dass es möglich ist, dass die südafrikanische Mutante noch gefährlicher ist. Es könnte sein, dass der Impfstoff immer noch so wirksam ist, wie wir dachten, aber der Grund dafür, dass die Zahl der ernsten Patienten nicht in dem Maße abnimmt, wie wir gehofft hatten, könnte auch von dieser Annahme herrühren.

Werden wir im Jahr 2021 mit den gleichen COVID-Maßnahmen konfrontiert?

“Das Coronavirus wird uns noch lange begleiten, selbst wenn sich die Impfstoffe als so wirksam erweisen wie versprochen.”

Wir neigen dazu, zu glauben, dass wir im März/April zu einer gewissen Normalität zurückkehren werden.

“Es gibt eine Menge Ungewissheit, aber es ist zu früh, um das zu sagen… es besteht kein Zweifel, dass die britische Mutation (wie auch andere Mutationen) ein Element der Unvorhersehbarkeit eingeführt hat, (aber das kann sich alles ändern), wenn sich der Impfstoff nach der zweiten Dosis als wirksam erweist. Im Moment haben wir mit der Impfung bestimmter Sektoren zu kämpfen. Im arabischen Sektor haben wir nur 66% der über 60-Jährigen abgedeckt, 76% im ultra-orthodoxen Sektor. Diese Zahlen müssen erhöht werden.”

Erwarten Sie ab nächster Woche einen Rückgang?

“Wir erwarten derzeit einen Rückgang, weil wir bereits einen Rückgang der Fälle sehen, dem ein Rückgang der schwerkranken Patienten folgen wird. Außerdem werden die Auswirkungen der Impfstoffe langsam sichtbar und wir alle hoffen, dass sie tatsächlich wirksam sind.” Übersetzt mit Deepl.com

