Was wäre wohl gewesen, wäre Abu Akleh Shireen, eine ukrainische Journalistin gewesen und ein russischer Scharfschütze, wäre der Täter gewesen? Wo bleiben die ganzen deutschen Stimmen, die so vehement die Verurteilung von Putin und Russen vor dem ICC schreien? Geht es aber geht es um den zionistischen Besatzungsstaat und seine Verbrechen, da schweigen sie! Die USA und Deutschland unterstützen lieber wieder Nazis, als sich für die Freiheit Palästinas einzusetzen. Wie es scheint, haben weder die USA, noch Deutschland und die EU ihre Lektionen gelernt. Vielmehr versuchen sie mit Lügenpropaganda zu vermitteln, dass wir mit der uneingeschränkten Unterstützung der Ukraine, die für “unsere Werte und unsere Freiheit” kämpft, das Richtige tun. Nicht in meinem Namen!

Evelyn Hecht-Galinski

Israel “intended to kill” Shireen Abu Akleh — probe new investigation.The findings of the investigation, which includes previously unseen Al Jazeera footage, were published by the UK-based research group Forensic Architecture and Palestinian human rights organization Al-Haq on Tuesday. Abu Akleh’s family submitted a complaint to the International Criminal Court over her death that same day.

VIDEO – Shireen Abu Akleh: Die außergerichtliche Tötung einer Journalistin

Israel “hatte die Absicht”, Shireen Abu Akleh zu töten ” – Untersuchungsbericht

von Maureen Clare Murphy

21. September 2022



Einer neuen Untersuchung zufolge hat ein israelischer Scharfschütze die Al Jazeera-Korrespondentin Shireen Abu Akleh absichtlich erschossen und ihren Kollegen verletzt, obwohl sie eindeutig als Journalisten zu erkennen waren.

Die Ergebnisse der Untersuchung, die auch bisher unveröffentlichtes Filmmaterial von Al Jazeera umfasst, wurden am Dienstag von der in Großbritannien ansässigen Forschungsgruppe Forensic Architecture und der palästinensischen Menschenrechtsorganisation Al-Haq veröffentlicht. Die Familie von Abu Akleh reichte am selben Tag beim Internationalen Strafgerichtshof eine Beschwerde über ihren Tod ein.

Die entscheidenden Schlussfolgerungen von Forensic Architecture und Al-Haq widersprechen Israels Behauptung, Abu Akleh sei nicht vorsätzlich getötet worden, die von der Biden-Regierung in Washington aufgegriffen wurde. Letzte Woche erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, gegenüber Reportern, Abu Aklehs Tod sei “das tragische Ergebnis einer Schießerei im Zusammenhang mit einer israelischen Razzia im Westjordanland”.



“Shireen und ihre Kollegen wurden explizit ins Visier genommen, obwohl sie als Pressevertreter zu erkennen waren”, heißt es in der Untersuchung.

Abu Akleh, 51, gehörte zu einer Gruppe von Journalisten, die am frühen Morgen des 11. Mai über eine israelische Razzia in Jenin im nördlichen Westjordanland berichteten.

Eine im Rahmen der Untersuchung durchgeführte räumliche Analyse zeigt, dass die Journalisten, die Helme und Westen trugen, die sie als Pressevertreter auswiesen, aus der Sicht eines etwa 200 Meter entfernten Konvois gepanzerter israelischer Fahrzeuge eindeutig als solche zu erkennen waren.

Als sich die Gruppe langsam und ohne Vorwarnung der israelischen Position näherte, “wurde der erste Schuss von sechs Kugeln durch ein Scharfschützenloch im vorderen Militärfahrzeug auf die Journalisten abgefeuert”, so Al-Haq.

“Der Journalist Ali Samoudi, der die Gruppe anführte, drehte sich um, schrie ‘Schüsse’ und rannte zurück, als er von einer der Kugeln in der linken Schulter getroffen wurde”, so die Menschenrechtsorganisation weiter.

Wenige Augenblicke später wurde eine zweite Salve von sieben Schüssen auf die Journalisten abgefeuert, die Abu Akleh in den Kopf traf, als sie versuchte, an einer Wand in Deckung zu gehen.

Ein dritter Schuss kam zwei Minuten später von der israelischen Position, als ein Zivilist namens Sharif Azab versuchte, Abu Akleh zu Hilfe zu kommen.



“Absicht zu töten” – Forensic Architecture und Al-Haq “führten eine umfangreiche Drohnenuntersuchung durch, um einen präzisen 3D-Photogrammetrie-Scan des Tatorts zu rekonstruieren.” Sie lokalisierten auch alle Kameras, die Aufnahmen von der Schießerei innerhalb des Modells gemacht hatten, und “lokalisierten die genauen Positionen der Journalisten an wichtigen Punkten während des Vorfalls.”

Die Forscher “identifizierten und rekonstruierten auch die genaue Position der israelischen Streitkräfte” und “identifizierten das gepanzerte Fahrzeug, aus dem auf Shireen geschossen wurde”, indem ein Scharfschütze ein optisches Zielfernrohr an einem Sturmgewehr verwendete.

Die Forscher “simulierten, wie Shireen und die anderen Journalisten aus der Position des Schützen in 190 Metern Entfernung aussehen würden”. Das Modell zeigt, dass “die Pressewesten der Journalisten deutlich sichtbar gewesen wären”.

“Die Journalisten waren eindeutig als solche zu erkennen”, so die Forscher. Abu Akleh wurde erschossen, als der Scharfschütze “ihre Presseweste im Blickfeld” hatte.

“Die Nähe der Schüsse”, darunter vier, die einen Baum trafen, der einige von Abu Aklehs Kollegen abschirmte, “bestätigt, dass ein professioneller Scharfschütze wiederholt und ausdrücklich auf die Journalisten zielte”.

Alle Schüsse waren über die Schultern gerichtet und hatten die Absicht zu töten”, heißt es in der Untersuchung.

Das von den Ermittlern analysierte Filmmaterial zeigt, dass sich keine anderen Personen zwischen den Journalisten und dem Konvoi gepanzerter israelischer Fahrzeuge befanden und dass sich keine bewaffneten Personen in der Nähe von Abu Akleh und ihren Kollegen befanden.

Die Tonanalyse bestätigt, dass der einzige Schuss, der in den drei Minuten vor der Erschießung von Abu Akleh abgegeben wurde, von der israelischen Position kam.

“Keiner der anderen Schüsse auf dem analysierten Filmmaterial kam aus der Nähe der Journalisten”, so die Ermittler. “Die langsame Bewegung der Journalisten” in Richtung der israelischen Position, bevor diese das Feuer eröffnete, unterstützt die Einschätzung, dass es zum Zeitpunkt des Vorfalls weder andere Kämpfer noch ein Kreuzfeuer gab.”

Die Untersuchung ist die bisher gründlichste, nachdem mehrere unabhängige Untersuchungen ebenfalls zu dem Ergebnis kamen, dass Abu Akleh höchstwahrscheinlich von einem israelischen Soldaten getötet wurde, wobei CNN darauf hinwies, dass sie absichtlich ins Visier genommen wurde.

Al-Haq stellt fest, dass die Erschießung von Abu Akleh eine außergerichtliche und vorsätzliche Tötung darstellt, “eine schwere Verletzung der Vierten Genfer Konvention und ein Kriegsverbrechen gemäß dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, das zu einer individuellen strafrechtlichen Verantwortung führt”.

Israel hat bereits vor Abschluss der militärischen Selbstuntersuchung entschieden, dass kein Soldat wegen des Todes von Abu Akleh strafrechtlich belangt werden wird.

Die Familie von Abu Akleh, der US-Bürger war, hat Washington gedrängt, eine Untersuchung des Mordes an dem Journalisten einzuleiten.

Die Regierung Biden besteht darauf, sich auf die Selbstuntersuchungsmechanismen des israelischen Militärs zu verlassen, die von Menschenrechtsaktivisten seit langem als Schönfärberei diskreditiert werden, die darauf abzielt, die internationale Aufmerksamkeit abzulenken, anstatt den palästinensischen Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Ned Price, der Sprecher des Außenministeriums, sagte letzte Woche, dass “wir immer sehr deutlich gemacht haben, dass wir im Fall von Abu Akleh nicht nach einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit suchen”.

Die USA haben Israel gedrängt, seine Einsatzregeln zu überarbeiten, was von Tel Aviv jedoch zurückgewiesen wurde. Ministerpräsident Yair Lapid betonte, dass “uns niemand Vorschriften für den offenen Beschuss vorschreiben wird, wenn wir um unser Leben kämpfen”.



EU lässt Forderung nach unabhängiger Untersuchung fallen – Wie die USA ist auch die Europäische Union offenbar mit der oberflächlichen Selbstuntersuchung Israels zum Tod von Abu Akleh zufrieden.



Die EU-Länder planen, während eines Treffens mit Lapid im nächsten Monat die Forderung nach einer “unabhängigen” Untersuchung des schockierenden Mordes an dem Journalisten fallen zu lassen, berichtete EUobserver am Montag.

Der Auswärtige Dienst der EU hatte vorgeschlagen, in einer Erklärung, die das hochrangige Treffen des Assoziationsrates EU-Israel begleiten sollte, zu erklären, dass das Gremium “seine Forderung nach einer gründlichen und unabhängigen Untersuchung bekräftigt, die alle Umstände des Todes von Shireen Abu Akleh klärt und die Verantwortlichen für ihre Ermordung vor Gericht bringt”.

Stattdessen will sie nun eine abgeschwächte Version vorlegen, in der “die EU ihre Forderung nach einer gründlichen Untersuchung wiederholt … und dass die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden.”

Am Dienstag reichten die Internationale Journalistenföderation, das Internationale Zentrum für Gerechtigkeit für Palästinenser und das Palästinensische Journalistensyndikat im Namen der Familie von Abu Akleh und ihres Produzenten Ali Samoudi, der mittelschwer verletzt wurde, eine neue Klage beim Internationalen Strafgerichtshof ein.



Die Gesetzgeber in Washington setzen die Regierung Biden weiterhin unter Druck, eine unabhängige Untersuchung in die Wege zu leiten. Hochrangige demokratische Senatoren haben einen Änderungsantrag eingebracht, in dem die USA aufgefordert werden, innerhalb von 180 Tagen zu prüfen, “ob Abschnitt 620M des [Foreign Assistance Act] auf Abu Aklehs Fall anwendbar ist”, wie die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz berichtet.

Der Änderungsantrag bezieht sich auf das Leahy-Gesetz von 1997, das es den USA verbietet, Einheiten ausländischer Streitkräfte militärische Unterstützung zu gewähren, wenn glaubwürdige Informationen vorliegen, dass diese Einheiten ungestraft gegen die Menschenrechte verstoßen haben.

Wie Haaretz anmerkt, ist jedoch nicht klar, “wie das Leahy-Gesetz in der Praxis funktionieren würde, wenn man bedenkt, dass die ausländische Militärfinanzierung für Israel vom US-Kongress mit einer Obergrenze von 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr gesetzlich festgelegt ist”.

Senator Chris Murphy, der den Änderungsantrag mitunterstützt hat, sagte dem MSNBC-Nachrichtensprecher Mehdi Hassan, dass er die Konditionierung der US-Hilfe für Israel derzeit zwar nicht unterstütze, “aber wir alle beobachten das Verhalten der israelischen Regierung sehr genau”.



Israel tötet ungestraft – Der Fall von Abu Akleh ist eine Ausnahme von der fast generellen Straffreiheit, mit der Israel Palästinenser tötet.

In diesem Jahr wurden im Westjordanland bisher rund 90 Palästinenser von israelischen Soldaten und Siedlern getötet. Es ist das tödlichste Jahr in dem Gebiet seit 2015, als rund 100 Palästinenser tödlich verletzt wurden.

Etwa ein Drittel dieser Todesfälle ereignete sich in diesem Jahr in der Region Dschenin, die täglich von Razzien wie derjenigen betroffen ist, bei der Abu Akleh nach einer Welle von Angriffen in Israel Ende März getötet wurde.

Dutzende weitere Palästinenser wurden während der fast dreitägigen grundlosen Bombardierung des Gazastreifens durch Israel im vergangenen Monat getötet.

Nur eine Handvoll israelischer Soldaten wurde in den letzten Jahren wegen des Todes eines Palästinensers angeklagt.

In einem dieser seltenen Fälle wurde der Grenzpolizist Ben Dery im Jahr 2018 zu neun Monaten Gefängnis verurteilt, vier Jahre nachdem er den 17-jährigen Nadim Siam Nuwara erschossen hatte.

Dery war zunächst wegen Totschlags angeklagt, wurde aber schließlich nach einem Vergleich wegen “Fahrlässigkeit und schwerer Körperverletzung” in einem minder schweren Fall verurteilt.

Wie im Fall von Abu Akleh wurde Forensic Architecture von Defense for Children International-Palestine beauftragt, eine Raum- und Videoanalyse durchzuführen, um den Soldaten zu ermitteln, der den Teenager erschossen hat.

Wie Al-Haq, der Partner von Forensic Architecture bei der Untersuchung des Mordes an Abu Akleh, wurde auch Defense for Children International-Palestine Ende letzten Jahres von der israelischen Regierung zusammen mit vier anderen prominenten palästinensischen Nichtregierungsorganisationen als “Terrorgruppe” eingestuft.

Die israelischen Streitkräfte haben im August die Büros dieser Organisationen in Ramallah, dem Sitz der Palästinensischen Behörde im Westjordanland, durchsucht und versiegelt.

In der vergangenen Woche veröffentlichten Forensic Architecture und Al-Haq eine Analyse von Videoüberwachungs- und anderen Aufnahmen, die den Überfall auf das Büro der letztgenannten Organisation zeigen, bei dem auch in eine bischöfliche Kirche im Stockwerk darunter eingebrochen wurde.

Die Aufnahmen zeigen, dass die Soldaten während der mehr als einstündigen Razzia Akten durchwühlten, in den IT- und Serverraum sowie in das Büro von Shawan Jabarin, dem Generaldirektor von Al-Haq, und in andere Abteilungsbüros einbrachen.

Auf dem Filmmaterial sind auch Soldaten zu sehen, die Kontakte knüpfen, Trophäenfotos machen und für Selfies posieren.

“Mit dem Wissen um die Überwachungskameras vermitteln diese Handlungen eine Botschaft der Demütigung und der Dominanz über das Gebäude”, so Forensic Architecture und Al-Haq.

Etwa 40 Minuten nach der Razzia unterbrachen die Soldaten die Stromversorgung des Gebäudes und schalteten die Überwachungskameras im Gebäude aus, bevor sie eine Metallplatte an die Tür schweißten und eine Schließung anordneten.

Jabarin erklärte gegenüber den Medien, er vermute, dass die Soldaten Spionagesoftware auf den Computern von Al-Haq installiert hätten. Die Überwachungssoftware Pegasus wurde letztes Jahr auf den persönlichen Geräten von Al-Haq-Mitarbeitern gefunden.

Die Mitarbeiter von Al-Haq sind wegen ihrer Arbeit für die Rechenschaftspflicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof Schikanen und Morddrohungen ausgesetzt.

Al-Haq und Defense for Children International-Palestine haben zusammen mit Addameer, einer anderen Gruppe, die letztes Jahr von Israel verboten wurde, Beweise für die Untersuchung des Haager Gerichtshofs in Palästina geliefert, die im März letzten Jahres eingeleitet wurde.



Die USA lehnen die ICC-Untersuchung in Palästina ab. – Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, erklärte, dass die Regierung Biden nicht glaube, dass der IStGH ein “geeigneter Ort” für eine Untersuchung der Ermordung von Abu Akleh sei. Bei der gleichen Pressekonferenz erklärte er jedoch, dass das Weiße Haus die Untersuchung von Kriegsverbrechen in der Ukraine durch den Haager Gerichtshof begrüße.

Während seines Besuchs in Israel und im Westjordanland im Juli versprach Biden, dass Washington mit Tel Aviv zusammenarbeiten werde, um “alle Bemühungen zu bekämpfen, Israel zu boykottieren oder zu delegitimieren, ihm das Recht auf Selbstverteidigung abzusprechen oder es in irgendeinem Forum, einschließlich der Vereinten Nationen oder des Internationalen Strafgerichtshofs, unfair zu benachteiligen”. Übersetzt mit Deepl.com

