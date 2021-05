Bild: An Israeli soldier walks past a 155mm self-propelled howitzer and ammunition at the army’s position along the border with the Gaza Strip, on 16 May 2021 (AFP)

Israel: Ist dies der Anfang vom Ende der Apartheid?

Von Richard Falk

18. Mai 2021

Die gegenwärtige palästinensisch-israelische Krise vertieft und weitet sich aus: Die Zahl der Opfer steigt, Rauch von zerstörten Gebäuden schwärzt den Himmel über Gaza, auf den Straßen vieler israelischer und Westjordanland-Städte kommt es zu Ausschreitungen; die israelische Polizei stört die Gläubigen in der Al-Aqsa-Moschee, während sie extremistische jüdische Siedler schützt, die bei Hetzmärschen durch palästinensische Viertel völkermörderische Parolen – “Tod den Arabern” – rufen.

Westliche Führer rufen pathetisch zur Ruhe auf beiden Seiten auf, als ob beide Seiten die gleiche Schuld trügen, während sie perverserweise die Einseitigkeit von “Israels Recht, sich zu verteidigen” bekräftigen

Der Grund für diesen ganzen Ausbruch von Spannungen zwischen Unterdrückern und Unterdrückten waren die fadenscheinig legalisierten Zwangsräumungen von sechs palästinensischen Familien, die seit langem im Viertel Sheikh Jarrah im besetzten Ost-Jerusalem leben. Diese Räumungen sind der Inbegriff der langen palästinensischen Tortur der Verfolgung und Vertreibung in dem, was ihre Heimat bleibt.

Während dieses Chaos weitergeht, sind die Lichter bei der UNO skandalös schwach geblieben. Westliche Führer rufen pathetisch zur Ruhe auf beiden Seiten auf, als ob beide Seiten die gleiche Schuld trügen, während sie perverserweise die Einseitigkeit von “Israels Recht, sich zu verteidigen” bekräftigen, was voraussetzt, dass Israel aus heiterem Himmel angegriffen wurde.

Ist dies nur ein weiterer Zyklus der Gewalt, der den unlösbaren Konflikt zwischen einem einheimischen Volk zeigt, das von einem kolonialen Eindringling überwältigt wird, der durch ein einzigartiges, religiös begründetes Anspruchsdenken der Siedler ermutigt wird?

Oder erleben wir den Anfang vom Ende des jahrhundertelangen Kampfes des palästinensischen Volkes, seine Heimat gegen das sich entfaltende zionistische Projekt zu verteidigen, das sein Land gestohlen, seine Würde mit Füßen getreten und die Palästinenser zu viktimisierten Fremden in dem gemacht hat, was jahrhundertelang ihre nationale Heimat gewesen war?

Nur die Zukunft kann diese quälende Ungewissheit vollständig aufklären. In der Zwischenzeit können wir mehr Blutvergießen, Tod, Empörung, Trauer, Ungerechtigkeit und anhaltende geopolitische Einmischung erwarten.

Der Geist des Widerstands

Die Ereignisse der letzten Woche haben deutlich gemacht, dass die Palästinenser der anhaltenden Unterdrückung mit ihrem intakten Widerstandsgeist standhalten und sich ungeachtet der Schwere der auferlegten Härten nicht befrieden lassen.

Israel ist schon lange ein Apartheidstaat. Das jetzt zuzugeben ist zu wenig, zu spät

Mehr lesen “

Wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass die israelische Führung und der größte Teil ihrer Öffentlichkeit nicht mehr in der Stimmung sind, auch nur so zu tun, als ob sie für eine friedliche Alternative zur Vollendung ihres siedler-kolonialen Unternehmens empfänglich wären, obwohl sie auf eine bewaffnete Version der Apartheidregierung angewiesen sind.

Für Israelis und einen Großteil des Westens besteht das Kernnarrativ weiterhin in der Gewalt einer “terroristischen” Organisation, der Hamas, die den friedlichen Staat Israel mit zerstörerischer Absicht herausfordert, was die israelische Antwort als vernünftig erscheinen lässt. So wird sie nicht nur als Antwort auf die Raketen der Hamas dargestellt, sondern auch als harte Strafmaßnahme für die Menschen in Gaza, die sie von zukünftigen Angriffen abhalten soll.

Die israelischen Raketen und Drohnen gelten als “defensiv”, während die Raketen “terroristisch” sind, obwohl israelische menschliche Ziele nur selten getroffen werden und obwohl es israelische Waffen sind, die 95 Prozent des weit verbreiteten Todes und der Zerstörung unter den über zwei Millionen zivilen Palästinensern in Gaza verursachen. Sie sind Opfer einer ungesetzlichen und lähmenden Blockade, die seit 2007 schweres Leid über die verarmte, überfüllte und traumatisierte Enklave gebracht hat, mit einer Arbeitslosenquote von über 50 Prozent.

In der gegenwärtigen Konfrontation ist es Israels Kontrolle des internationalen Diskurses gelungen, die Zeitlinie der Gewalt zu dekontextualisieren, so dass diejenigen, die wenig darüber wissen, was den Raketenbeschuss der Hamas ausgelöst hat, fälschlicherweise glauben, dass die Zerstörung in Gaza eine israelische Vergeltungsreaktion auf Hunderte von Raketen war, die von der Hamas und bewaffneten Gruppen aus Gaza abgefeuert wurden.

Mit einem Sprachgebrauch, der selbst Orwell überraschen könnte, wird Israels Staatsterrorismus von der Weltöffentlichkeit ausgeblendet, ebenso wie die Ablehnung der Friedensdiplomatie der Hamas in den letzten 15 Jahren, die sich wiederholt um einen dauerhaften Waffenstillstand und eine friedliche Koexistenz bemüht hat.

Symbolische Siege

Für die Palästinenser und diejenigen, die sich mit ihrem Kampf solidarisieren, ließ Israel wissentlich zu, dass die unterjochte Bevölkerung des besetzten Ost-Jerusalem während der heiligen Periode der muslimischen Religionsausübung im Ramadan eine Reihe von quälenden Demütigungen erlebte, die Salz in die Wunden streuten, die erst kürzlich durch die Räumung von Sheikh Jarrar Vertreibungen. Dies hatte den unvermeidlichen Effekt, dass die Erinnerungen der Palästinenser an ihre prägenden Erfahrungen der ethnischen Säuberung aufgefrischt wurden, Tage vor dem jährlichen Gedenken an die Nakba am 15. Mai.

Die Bilanz der Kämpfe gegen den Kolonialismus seit 1945 unterstützt die Schlussfolgerung, dass die Seite, die einen Legitimationskrieg gewinnt, letztendlich das politische Ergebnis kontrollieren wird

Dies lief auf eine metaphorische Wiederholung jenes massiven Verbrechens der Vertreibung hinaus, das die Gründung Israels 1948 begleitete und in der Bulldozerei von mehreren hundert palästinensischen Dörfern gipfelte, die die feste israelische Absicht signalisierte, die Vertreibung dauerhaft zu machen.

Anders als Südafrika, das nie den Anspruch erhob, eine Demokratie zu sein, legitimierte sich Israel, indem es sich als konstitutionelle Demokratie präsentierte. Diese Entschlossenheit, eine Demokratie zu sein, kam mit einem hohen Preis an Täuschung und Selbstbetrug, was bis heute einen fortwährenden Kampf um die Apartheid erforderlich macht, um die jüdische Vorherrschaft zu sichern und gleichzeitig die palästinensische Unterjochung zu verbergen.

Jahrzehntelang war Israel erfolgreich darin, diese Apartheidmerkmale vor der Welt zu verbergen, weil das Erbe des Holocaust dem zionistischen Narrativ, den Überlebenden des schlimmsten Völkermordes der Menschheit Zuflucht zu gewähren, unkritischen Glauben verlieh.

Darüber hinaus brachte die jüdische Präsenz “die Wüste zum Blühen”, während sie gleichzeitig die Beschwerden der Palästinenser praktisch auslöschte, was durch Hasbara-Visionen der palästinensischen Rückständigkeit im Gegensatz zur israelischen Modernisierungsfähigkeit und später durch die Gegenüberstellung einer politischen Karikatur der beiden Völker, die das jüdische Festhalten an westlichen Werten im Gegensatz zur palästinensischen Umarmung des Terrorismus darstellte, weiter heruntergespielt wurde.

Jüngste Entwicklungen in den symbolischen Bereichen der Politik, die den Ausgang von “Legitimitätskriegen” kontrollieren, haben mehrere Siege für den palästinensischen Kampf gebracht. Der Internationale Strafgerichtshof hat seit 2015 die Untersuchung israelischer Verbrechen im besetzten Palästina zugelassen, trotz des heftigen Widerstands der israelischen Regierungsführung, die von den Vereinigten Staaten voll unterstützt wird. Die Ermittlungen in Den Haag, obwohl sie unter sorgfältiger Beachtung der Rechtsgrundlagen durchgeführt werden, wurden von Israel nicht offen aufgenommen, sondern vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu sofort als “reiner Antisemitismus” angeprangert.

Darüber hinaus wurden die Vorwürfe der israelischen Apartheid in einem von der UNO in Auftrag gegebenen akademischen Bericht eindeutig bestätigt, der zu dem Schluss kam, dass die israelische Politik und Praxis darauf ausgerichtet ist, die Unterwerfung der Palästinenser und die jüdische Vorherrschaft sicherzustellen. Auch dies wurde von israelischen Führern in ähnlicher Weise angeprangert.

In den letzten Monaten haben sowohl B’Tselem, Israels führende Menschenrechts-NGO, als auch Human Rights Watch sorgfältig dokumentierte Studien herausgegeben, die zu der gleichen erschreckenden Schlussfolgerung kommen, dass Israel tatsächlich ein Apartheid-Regime im gesamten historischen Palästina verwaltet, d.h. in den besetzten palästinensischen Gebieten plus Israel selbst.

Obwohl diese beiden Entwicklungen das Leiden der Palästinenser oder die Auswirkungen der andauernden Verweigerung grundlegender Rechte auf ihr Verhalten nicht lindern, sind sie bedeutende symbolische Siege, die die Moral des palästinensischen Widerstands stärken und die Bande der globalen Solidarität festigen. Die Bilanz der Kämpfe gegen den Kolonialismus seit 1945 unterstützt die Schlussfolgerung, dass die Seite, die einen Legitimationskrieg gewinnt, letztendlich das politische Ergebnis kontrolliert, obwohl sie militärisch und diplomatisch schwächer ist.

Dann gewinnt man

Das Endspiel der südafrikanischen Apartheid bestärkt diese Neubewertung des sich verändernden Kräfteverhältnisses im palästinensischen Kampf. Trotz einer scheinbar effektiven und stabilen Kontrolle über die afrikanische Mehrheitsbevölkerung durch die Implementierung brutaler Apartheidstrukturen brach das rassistische Regime unter dem kombinierten Gewicht von internem Widerstand und internationalem Druck von innen heraus zusammen.

Der Druck von außen beinhaltete eine weithin unterstützte BDS-Kampagne, die von der UNO unterstützt wurde, und militärische Rückschläge in Angola gegen kubanische und Befreiungskräfte. Israel ist in einer Reihe von Schlüsselaspekten nicht Südafrika, aber die Kombination aus Widerstand und Solidarität wurde in der vergangenen Woche dramatisch gesteigert.

Israel hat die wichtigsten rechtlichen und moralischen Argumente schon längst verloren, was es durch seine trotzige Art, das Thema mit rücksichtslosen Anschuldigungen des Antisemitismus zu wechseln, fast schon anerkennt, und ist dabei, das politische Argument zu verlieren.

Israels eigenes Gefühl der Verwundbarkeit gegenüber einem südafrikanischen Szenario wird durch diese wachsende Tendenz, Unterstützer von BDS und scharfe Kritiker als “Antisemiten” zu brandmarken, entlarvt, was im Kontext der gegenwärtigen Entwicklung am besten als “geopolitische Panikattacke” zu beschreiben scheint.

Ich finde es angemessen, an Gandhis berühmte Beobachtung in diesem Sinne zu erinnern: “Erst ignorieren sie dich, dann beleidigen sie dich, dann bekämpfen sie dich, dann gewinnst du.” Übersetzt mit Deepl.com

Richard Falk ist ein Wissenschaftler für internationales Recht und internationale Beziehungen, der vierzig Jahre lang an der Princeton University lehrte. Im Jahr 2008 wurde er von der UNO für eine sechsjährige Amtszeit zum Sonderberichterstatter für die palästinensischen Menschenrechte ernannt.

--

