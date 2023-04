Israel Fights on Two-Front Battlefield at Home and Occupied Palestine – Tikun Olam תיקון עולם There’s a strange dynamic going on within Israel. Every weekend for the past thirteen weeks, there have been massive protests by Israeli Jews against the democracy “steal” by the governing coalition. Even this past weekend’s protest-occurring amidst security threats ranging from brutal Israeli assaults on Al Aqsa mosque to multiple terror attacks inside Israel and Israel-colonized West Bank-brought out 150,000 (a quarter of the previous week’s total).

Einige der 90 von Israel ermordeten Palästinenser im Jahr 2023

Israel kämpft auf einem Zweifronten-Schlachtfeld im eigenen Land und im besetzten Palästina Israelische Juden kämpfen für ihre eigene Freiheit und gegen die Freiheit der Palästinenser



von Richard Silverstein



9. April 2023

In Israel ist eine seltsame Dynamik im Gange. In den letzten dreizehn Wochen gab es jedes Wochenende massive Proteste von israelischen Juden gegen den Demokratie-“Diebstahl” der Regierungskoalition. Selbst am vergangenen Wochenende – inmitten von Sicherheitsbedrohungen, die von brutalen israelischen Angriffen auf die Al-Aqsa-Moschee bis hin zu mehreren Terroranschlägen innerhalb Israels und im israelisch besetzten Westjordanland reichten – demonstrierten 150.000 Menschen (ein Viertel der Gesamtzahl der Vorwoche).

Die wiederholten (über drei Tage andauernden) staatlich geförderten Terroranschläge auf die Al-Aqsa-Moschee während des heiligen Monats Ramadan lösten einen Raketenbeschuss sowohl aus dem Gazastreifen als auch aus Syrien und dem Libanon aus. Es drohte eine Wiederholung der Ereignisse vom Mai 2021, als die Hamas als Reaktion auf ähnliche gewalttätige Angriffe auf das Heiligtum massive Angriffe auf den Süden Israels unternahm. Es gab auch mehrere palästinensische Widerstandshandlungen: Zwei Mädchen, die in der Siedlerkolonie Efrat lebten, wurden bei einem Angriff getötet. Efrat wurde auf Land errichtet, das den benachbarten palästinensischen Dörfern gestohlen wurde. Diese beiden Phänomene sind unmittelbar miteinander verbunden. Land und Leben sind kostbar. Wenn man das eine verliert, verliert man auch das andere.

Haaretz berichtet über den Tod am Strand von Tel Aviv

Bei einem anderen Vorfall tötete ein palästinensischer Fahrer einen ausländischen Touristen und verletzte mehrere andere, was zunächst als Terroranschlag bezeichnet wurde. Seine Familie bestreitet diese Behauptung. Ein israelischer Sicherheitsexperte sagte mir, seine Behörde glaube zwar, dass es sich um einen vorsätzlichen Anschlag gehandelt habe, aber die Beweise seien nicht eindeutig. Mit anderen Worten, es ist möglich, dass der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat und nicht beabsichtigte, in die Menschenmenge auf der Promenade von Tel Aviv zu fahren. Die Berichterstattung von Haaretz bestätigt dies als Möglichkeit.

In den sozialen Medien posteten Pro-Israel-Apologeten Bilder der Opfer: zwei junge Mädchen im Teenageralter. Es handelte sich um ein manipulatives Phänomen, das darauf abzielte, Sympathie zu wecken, während die eigentliche Ursache für solche Tötungen verdrängt wurde. Noch wichtiger ist, dass diese jüdischen Opfer nicht über die 90 palästinensischen Opfer hinwegtäuschen können, die seit Anfang 2023 von israelischen Streitkräften ermordet wurden. 18 Israelis sind im gleichen Zeitraum bei palästinensischen Widerstandshandlungen ums Leben gekommen. Mit anderen Worten: Auf jeden Israeli kamen fünf Palästinenser. Bilder von israelischen Toten lösen in mir nicht mehr das Mitgefühl aus, das sie einst hatten. Denn ich weiß, dass fünf palästinensische Mütter fünfmal so viel Leid ertragen müssen. Und ich weiß, dass nur sehr wenige Israelis sich für diese Diskrepanz interessieren werden. Das, fürchte ich, lässt mich kalt.

Bibi als Pharao: Lasst mein Volk gehen!

Die gespaltene israelische Psyche

Die Israelis leben also ein gespaltenes Leben: Für sie geht es in der Innenpolitik um Leben und Tod, und das hat sehr persönliche Auswirkungen. Das ist es, was so viele Menschen zu den wöchentlichen Demonstrationen anlockt. Wenn die Menschen glauben, dass ihre Führer sie ihrer Freiheiten berauben wollen, versammeln sie sich, um sie zu schützen. Auf diese Weise hat der Pro-Demokratie-Aktivismus zu einer nationalen Basisbewegung geführt, die, wenn sie erfolgreich ist, die faschistische Regierung stürzen könnte.

Während dies für viele Israelis ein Grund zum Feiern wäre, sehen das die israelischen Palästinenser oder die besetzten Palästinenser nicht so. Für sie wird sich nichts ändern. Ihr Leben wird sich nicht verbessern. Die Regierung wird nicht plötzlich weniger rassistisch sein, großzügiger mit staatlichen Mitteln umgehen oder die Kriminalität in ihren Gemeinden (die von der israelisch-jüdischen Polizei im Stich gelassen wurden) ernsthafter bekämpfen.

Die israelischen Juden, so leid es mir tut, wollen es so. Auch wenn sie sich wünschen, dass das palästinensische “Problem” einfach verschwindet, sind sie bereit, mit einer permanenten Trennung zu leben, in der sie die Vorherrschaft genießen, während Nicht-Juden als permanente Unterklasse leiden.

Als ich die Videos von Zehntausenden israelischer Juden sah, die ein riesiges Transparent mit Bibi Netanjahu als Pharao und der Aufschrift “Lasst mein Volk ziehen” hochhielten, konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie im Hinterkopf die Angst vor der Sicherheitsbedrohung haben mussten. Wie kann man diese polaren Gegensätze innerhalb einer Nation ausgleichen?

Ganz zu schweigen davon, dass, wenn das Volk, das man befreien will, die Juden sind, wann wird dann das andere Volk, die Palästinenser, aus ihrer Knechtschaft befreit werden? Obwohl die Israelis seit Jahrzehnten (vielleicht sogar seit 1948) ein solches Leben führen, ist es schwer vorstellbar, dass sie es auf Dauer aufrechterhalten können. Schließlich müssen solche Systeme, die auf Ungerechtigkeit und Massengewalt beruhen, unter dem Gewicht ihrer eigenen Widersprüche zusammenbrechen, wie es schon viele Gesellschaften vor ihnen getan haben, angefangen bei den Römern und Griechen, wenn nicht sogar noch früher. Der Bogen des Universums mag sich nicht in Richtung Gerechtigkeit biegen, aber bei genügend Druck wird er brechen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …