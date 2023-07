https://consortiumnews.com/2023/06/30/israel-cannot-rebut-apartheid/?eType=EmailBlastContent&eId=4bcd456b-56e5-42b7-b4b2-b7b01f710d44



Tayseer Barakat, Palästina, “Shoreless Sea #11”, 2019.

Ende Juni, nachdem sie im Auftrag einer von Nelson Mandela gegründeten Gruppe Palästina und Israel besucht hatten, veröffentlichten zwei ehemalige hochrangige UN-Beamte – Ban Ki-moon und Mary Robinson – einen vernichtenden Bericht über ihre Erkenntnisse, schreibt Vijay Prashad.



Israel kann Apartheid nicht widerlegen

Von Vijay Prashad

Tricontinental: Institut für Sozialforschung

30. Juni 2023



Am 24. Juni gaben der Stabschef der israelischen Streitkräfte (IDF) Herzl Halevi, der Chef des Geheimdienstes Shin Bet, Ronen Bar, und der Polizeichef Kobi Shabtai eine gemeinsame Erklärung ab. Sie verwiesen auf “gewalttätige Angriffe … durch israelische Bürger gegen unschuldige Palästinenser”, die sie als “nationalistischen Terror in jeder Hinsicht” bezeichneten.

Eine solche Erklärung ist selten, insbesondere die Beschreibung der Gewalt als “nationalistischer Terror” und die Darstellung der palästinensischen Opfer als “unschuldig”. Normalerweise stellen hochrangige Beamte der israelischen Regierung solche Angriffe als Vergeltung für Terroranschläge von Palästinensern dar.

Drei Tage vor dieser Erklärung erklärte die US-Regierung, sie habe “beunruhigende Berichte über extremistische Siedlergewalt gegen palästinensische Zivilisten” erhalten.

Siedlergruppen – oder, genauer gesagt, israelische nationalistische Terrorgruppen – haben an der Seite der israelischen Streitkräfte im Westjordanland gewütet und Palästinenser nach Belieben getötet, um in diesem Teil Palästinas Angst zu säen und weitere ethnische Säuberungen voranzutreiben, die euphemistisch als “demographisches Engineering” bezeichnet werden.

Die israelische Gewalt gegen Palästinenser ist nicht neu, aber sie eskaliert in letzter Zeit rapide. Von Januar bis Mai dieses Jahres haben israelische Streitkräfte nach Berechnungen der Vereinten Nationen 143 Palästinenser getötet (112 im Westjordanland und 31 im Gazastreifen) – mehr als doppelt so viele Palästinenser wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 181 Palästinenser getötet (151 im Westjordanland und 30 im Gazastreifen).

Unterdessen stellten die UN-Organisationen fest, dass 2022 das sechste Jahr in Folge ein Anstieg der Siedlerangriffe zu verzeichnen war, die seit 2006, nach der Niederschlagung der Zweiten Intifada durch Israel, zugenommen haben.

Im Jahr 2009 warnten die Vereinten Nationen, dass 250 000 Palästinenser in 83 Gemeinden im Westjordanland “der Gefahr erhöhter Gewalt” durch israelische Siedler ausgesetzt seien. Sie nannten diese Angriffe Preisschild”-Angriffe, weil die Siedler von den Palästinensern einen hohen Preis für ihre Existenz in den Gebieten fordern, die die Israelis Judäa und Samaria nennen.

Samia Halaby, Palästina, “Palästina, vom Mittelmeer bis zum Jordan”, 2003.

Auf einer Kabinettssitzung am 25. Juni erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu seinen Kollegen, dass auch er die “Aufrufe zur illegalen Landnahme und die Aktionen zur illegalen Landnahme” für “inakzeptabel” halte. Wenn man Netanjahus Erklärung vor dem Kabinett genau liest, stellt man jedoch fest, dass er die Politik der Landnahme und des demografischen Managements nicht ablehnt.

Die gewalttätigen Aktionen der Siedler, so Netanjahu, “stärken die Siedlungen nicht – im Gegenteil, sie schaden ihnen. Ich sage dies als jemand, der die Siedlungen in Judäa und Samaria verdoppelt hat, trotz des großen und beispiellosen internationalen Drucks, den Rückzug durchzuführen, den ich nicht durchgeführt habe und auch nicht durchführen werde.”

Diese Siedlungen, die Netanjahu anpreist, sind nach internationalem Recht illegal. Erst 2016 stimmte der UN-Sicherheitsrat für die Resolution 2334, die

“alle Maßnahmen verurteilt, die darauf abzielen, die demografische Zusammensetzung, den Charakter und den Status der seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiete, einschließlich Ostjerusalems, zu verändern, einschließlich unter anderem des Baus und der Ausweitung von Siedlungen, der Umsiedlung israelischer Siedler, der Beschlagnahme von Land, des Abrisses von Häusern und der Vertreibung palästinensischer Zivilisten.”

In den letzten Jahren hat eine Reihe von politischen Maßnahmen und Aktionen der israelischen Regierung das Schreckgespenst der Apartheid aufgeworfen, ein Wort aus dem Afrikaans, das “der Zustand des Getrenntseins” bedeutet. Dieser Begriff wurde zunehmend verwendet, um die institutionalisierte Diskriminierung von Palästinensern durch Israel innerhalb der israelischen Grenzen von 1948, in den besetzten palästinensischen Gebieten (OPT, die aus Ost-Jerusalem, Gaza und dem Westjordanland bestehen) seit 1967 und im Exil in der Diaspora zu beschreiben.

2017 veröffentlichte die UN-Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien (ESCWA) einen umfassenden Bericht mit dem Titel “Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid.” Die damalige Leiterin der ESCWA, Rima Khalaf, erklärte, dass Israels Apartheid-Regime auf zwei Ebenen funktioniert.

Erstens fragmentiert es das palästinensische Volk (innerhalb Israels, in den OPT und in der Diaspora). Zweitens unterdrückt es die Palästinenser durch “eine Reihe von Gesetzen, politischen Maßnahmen und Praktiken, die ihre Beherrschung durch eine rassische Gruppe sicherstellen und der Aufrechterhaltung des Regimes dienen”.

Die Verwendung des Wortes Apartheid zur Beschreibung von Israels Behandlung der Palästinenser ist inzwischen fast allgegenwärtig. Amnesty International zum Beispiel veröffentlichte 2022 einen Bericht mit einem aussagekräftigen Titel: “Israels Apartheid gegen Palästinenser: Grausames Herrschaftssystem und Verbrechen gegen die Menschlichkeit”. In einer unverblümten Schlussfolgerung schrieb Amnesty:

“Israel hat das internationale Unrecht der Apartheid begangen, eine Menschenrechtsverletzung und eine Verletzung des Völkerrechts, wo immer es dieses System durchsetzt. … [A]lso gut wie alle zivilen Verwaltungs- und Militärbehörden Israels sowie staatliche und quasi-staatliche Institutionen sind an der Durchsetzung des Apartheidsystems gegen Palästinenser in ganz Israel und in den OPT sowie gegen palästinensische Flüchtlinge und ihre Nachkommen außerhalb des Gebiets beteiligt.”

Dina Mattar, Palästina, “Untitled 1”, 2019.

[CN: Der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak sagte im Jahr 2010: “Solange es in diesem Gebiet westlich des Jordans nur ein politisches Gebilde namens Israel gibt, wird es entweder nicht-jüdisch oder nicht-demokratisch sein. Wenn dieser Block von Millionen von Palästinensern nicht wählen darf, wird das ein Apartheidstaat sein”.

Drei Jahre zuvor hatte der frühere israelische Premierminister Ehud Olmert gesagt: “Wenn der Tag kommt, an dem die Zweistaatenlösung zusammenbricht und wir einen Kampf nach südafrikanischem Vorbild für gleiches Wahlrecht (auch für die Palästinenser in den Gebieten) führen müssen, dann ist der Staat Israel am Ende.”]

Vom 20. bis 22. Juni besuchten zwei ehemalige hochrangige UN-Beamte, Ban Ki-moon (ehemaliger UN-Generalsekretär) und Mary Robinson (ehemalige UN-Hochkommissarin für Menschenrechte und Präsidentin von Irland), Palästina und Israel. Sie besuchten die Region im Auftrag von The Elders, einer Gruppe, die 2007 von Nelson Mandela gegründet wurde, um ehemalige Regierungsmitarbeiter und Spitzenbeamte multilateraler Institutionen zusammenzubringen, damit sie sich mit den Dilemmata der Menschheit befassen.

Als sie Tel Aviv verließen, veröffentlichten die beiden Ältesten einen vernichtenden Bericht über ihren Besuch.

Auf der Grundlage ihrer Gespräche mit Menschenrechtsorganisationen und ihrer eigenen Untersuchungen wiesen Ban und Robinson darauf hin, dass “die Beweise dafür, dass die Situation der völkerrechtlichen Definition von Apartheid entspricht, ständig zunehmen”. Als sie diese Beweise mit israelischen Beamten diskutierten, hörten sie “keine detaillierte Widerlegung der Beweise für Apartheid”. Die Regierungsrichtlinien für Netanjahus Kabinett, so Ban und Robinson, zeigen

“zeigen deutlich die Absicht, eher eine dauerhafte Annexion als eine vorübergehende Besetzung anzustreben, die auf jüdischer Vorherrschaft beruht. Zu den Maßnahmen gehören die Übertragung der Verwaltungsbefugnisse über das besetzte Westjordanland von militärischen auf zivile Behörden, die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für den Bau von Siedlungen und der Bau neuer Infrastrukturen, die einen künftigen palästinensischen Staat unrentabel machen würden.”

Dies sind deutliche Worte von hohen Beamten, die zwei der höchsten Ämter der Vereinten Nationen innehatten.

Am 25. März 1986 verhafteten die israelischen Behörden Walid Daqqah, der aus der Stadt Baqa al-Gharbiyyeh stammt. Er wurde zu 37 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er einer Gruppe angehörte, die den israelischen Soldaten Moshe Tamam tötete. Seine Inhaftierung verstößt gegen das Oslo-Abkommen von 1993, wonach alle palästinensischen Gefangenen, die vor der Unterzeichnung des Abkommens inhaftiert waren, freigelassen werden müssen.

Seine 37-jährige Haftstrafe lief am 24. März ab, aber Daqqah, der seit seiner Inhaftierung ein erfolgreicher Schriftsteller geworden ist, bleibt aufgrund einer neuen Anklage aus dem Jahr 2018 wegen des Schmuggels von Mobiltelefonen in das Gefängnis inhaftiert. Dadurch verlängerte sich seine Strafe um zwei weitere Jahre.

Der 61-jährige Walid, der gegen Krebs kämpft (eine Diagnose, die er 2022 erhielt), sollte eine Anhörung zur Bewährung erhalten, die jedoch von der israelischen Regierung verschoben wurde.

Angesichts der zunehmenden internationalen Empörung hat die International Union of Left Publishers, zu der auch das Tricontinental: Institute of Social Research gehört, eine Erklärung veröffentlicht, in der sie die israelische Regierung auffordert, Daqqah freizulassen. Bitte lesen Sie diese unten:

“Wir, die Internationale Union linker Verleger (IULP), rufen alle Verleger, Schriftsteller, Künstler, Intellektuelle und Menschen mit Gewissen auf, die sofortige Freilassung des revolutionären Schriftstellers und Denkers Walid Daqqah aus den Gefängnissen der israelischen Besatzung zu fordern.

Walid Daqqah ist seit seinem 25. Lebensjahr wegen seines Widerstands gegen die israelische Besatzung und seiner Verteidigung des palästinensischen Volkes inhaftiert. Der heute 61-Jährige erträgt diese ungerechte Inhaftierung seit 37 Jahren. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich rapide, und es ist dringend erforderlich, dass er eine Knochenmarktransplantation und andere dringende medizinische Versorgung erhält, aber die israelischen Behörden verweigern ihm die medizinische Behandlung.

Als einer der wichtigsten Denker und Visionäre des heutigen palästinensischen Widerstands ist Walid Daqqah in besonderem Maße der routinemäßigen Folter, Misshandlung und Vernachlässigung ausgesetzt, denen palästinensische Gefangene in den Gefängnissen der Besatzungsmacht ausgesetzt sind. Er ist eine Stimme des Volkes, eine Stimme, die die Besatzung fürchtet und zum Schweigen bringen will. Doch obwohl sein Körper hinter Gittern ist, hat sich seine Stimme durch seine Romane, Essays und Briefe befreit, die die palästinensische Gefangenenbewegung, den Widerstand und die internationale Solidaritätsbewegung in allen Teilen der Welt genährt und motiviert haben.

Die Inhaftierung von Walid Daqqah ist eine Verletzung seiner grundlegendsten Menschenrechte, der Rechte seiner Familie und seines Volkes und auch eine Verletzung der Rechte aller kämpfenden Menschen, die es verdienen, von ihm und seinen Ideen zu lernen, ihm zuzuhören und sich mit ihm auszutauschen.

Die anhaltende Inhaftierung von Walid Daqqah ist ein Todesurteil, und die Welt ist Zeuge der Versuche der von den USA unterstützten israelischen Besatzung, den palästinensischen Widerstand mit allen Mitteln zum Schweigen zu bringen. Wir fordern die sofortige Freilassung von Walid Daqqah zu seiner Familie und sofortigen Zugang zu medizinischer Versorgung.

Wir erheben unsere Stimme in fester Solidarität mit Walid Daqqah, den fast 5.000 palästinensischen Gefangenen, die zu Unrecht hinter Gittern sitzen, und den inhaftierten und unterdrückten Stimmen der Vernunft, die weltweit unter den Angriffen des Imperialismus leiden.”

Im Jahr 2018 veröffentlichte Daqqah seinen ersten Roman für Kinder, The Oil’s Secret Tale. Er erzählt die Geschichte des 12-jährigen Jood, der zum ersten Mal seinen Vater im Gefängnis besuchen will, dem die Behörden jedoch den Zutritt verweigern. Der Junge reist durch Palästina, trifft Samour, das Kaninchen, Abu Reesha, den Vogel, Ghanfour, die Katze, Abu Nab, den Hund und einen uralten Olivenbaum, Um Rami, und spricht über das israelische Apartheidregime.

Um Rami, die von den israelischen Behörden gefällt werden sollte, um Land für eine illegale Siedlung freizugeben, erzählt Jood, dass sie ein Öl hat, mit dem er sich einreiben kann, um sich unsichtbar zu machen. Er benutzt das Öl, geht in die Zelle seines Vaters und sagt zu seinem verblüfften Vater: “Ich bin dein Sohn Jood.” Übersetzt mit Deepl.com

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Redakteur und Journalist. Er ist Stipendiat und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Herausgeber von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research. Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin University of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations. Seine jüngsten Bücher sind Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism und, zusammen mit Noam Chomsky, The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of U.S. Power.

