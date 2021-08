Das wäre überfällig, aber mehr als unwahrscheinlich angesichts des Zusammenspiels der heuchlerischen westlichen “Wertegemeinschaft” mit dem jüdischen Apartheidstaat

Bild: Children are seen inside a damaged school in the aftermath of Israeli attacks in Gaza City, Gaza on 26 May 2021 [Ashraf Amra/Anadolu Agency]

Israel muss für seine Verbrechen an palästinensischen Kindern zur Rechenschaft gezogen werden

Von Motasem A. Dalloul

20. August 2021

Mehr als 1,2 Millionen palästinensische Kinder in den besetzten Gebieten sind am 15. August zum neuen Schuljahr in ihre Schulen zurückgekehrt. Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (UN OCHA) haben die meisten von ihnen die Tage heruntergezählt und sich auf die Wiedereröffnung der Schulen gefreut. “Denn für viele junge Menschen in Palästina war das Jahr 2021 bisher wirklich ein langes, heißes Jahr.”

Als Grund dafür nannte das UN OCHA die Covid-19-Pandemie, bei der es eine Herausforderung war, den Unterricht aus der Ferne zu verfolgen. Im Gazastreifen werden fast 180 000 palästinensische Kinder in Schulen zurückkehren, die nach der israelischen Militäroffensive im Mai, bei der 255 Menschen, darunter 67 Kinder, getötet wurden, noch immer beschädigt sind; mehr als 41 000 Häuser wurden ganz oder teilweise zerstört.

Der Gazastreifen ist immer noch stark von der Pandemie betroffen, und Israel hat an der nominellen Grenze medizinische Ausrüstung und Hygieneartikel blockiert. Die Kinder sind von Covid-19 besonders betroffen, wenn ihre Eltern infiziert sind oder sich isolieren müssen. Das ist eine traumatische Erfahrung, vor allem für die Jüngsten. In der Tat leiden viele Tausende von Kindern in Gaza auch an einer posttraumatischen Belastungsstörung; jedes Mal, wenn sie eine Drohne oder ein anderes israelisches Flugzeug hören, erwarten sie, dass Bomben folgen.

“Kinder haben nicht nur ein Recht auf eine sichere Bildung, sondern genießen aufgrund ihrer besonderen Gefährdung auch besonderen Schutz durch die internationalen Menschenrechtsvorschriften”, erklärte UN OCHA. “Seit Anfang 2021 wurden jedoch insgesamt 79 palästinensische Kinder getötet und 1.269 verletzt.” Elf der getöteten Kinder lebten im besetzten Westjordanland und in Jerusalem, wo 19 Jungen und fünf Mädchen bei Angriffen illegaler Siedler verwundet wurden.

Darüber hinaus hält Israel 170 Kinder im Alter zwischen 12 und 17 Jahren in Haft, wie Military Court Watch berichtet. Die Organisation wies darauf hin, dass dies ein Anstieg von sechs Prozent gegenüber dem Vormonat sei. Eine Reihe von Kindern wird in Verwaltungshaft gehalten, ohne Anklage oder Prozess.

“Nach Angaben der israelischen Strafvollzugsbehörde”, so Military Court Watch, “wurden 69 Prozent der inhaftierten Kinder im Juni gewaltsam verlegt und/oder unrechtmäßig in Israel festgehalten. Dies ist ein Verstoß gegen Artikel 76 der Vierten Genfer Konvention und Artikel 8 des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs.”

Palästinensische Kinder unter israelischer Besatzung genießen kein sicheres Leben, denn es besteht immer die Möglichkeit, dass sie von israelischen Sicherheitskräften oder illegalen Siedlern angegriffen werden. Selbst die USA, Israels wichtigster Unterstützer in der internationalen Gemeinschaft, sagen, dass der Besatzungsstaat “die Verantwortung hat, Kinder und Lehrer vor Belästigung und Gewalt durch Siedler auf dem Schulweg zu schützen – und zwar in jedem Fall”.

Es ist erwähnenswert, dass Israel nicht nur palästinensische Kinder ins Visier nimmt, sondern auch die Organisationen, die sie verteidigen oder israelische Verbrechen gegen sie aufdecken. Am 29. Juli beispielsweise durchsuchten israelische Besatzungstruppen die Büros von Defence for Children International – Palestine und beschlagnahmten Ausrüstung, darunter Computer und Festplatten. Zu den von den israelischen Besatzungstruppen gestohlenen Gegenständen gehörten auch die Rechtshilfeakten der Kinder, die vor Militärgerichten angeklagt sind.

Military Court Watch hat über den Fall eines 16-jährigen palästinensischen Jungen aus dem Westjordanland berichtet, der aufgrund einer schmerzhaften Rückenverletzung im April nicht schlafen konnte. Etwa 30 israelische Soldaten klopften eines Nachts an die Tür seines Hauses und sagten seinem Vater, er habe “fünf Sekunden” Zeit, sie zu öffnen. Fünfzehn Soldaten betraten das Haus der Familie und verhafteten den Jungen. Nach einem harten Verhör, bei dem er nach eigenen Angaben wiederholt beleidigt wurde, wurde das Kind 18 Tage lang in Einzelhaft gehalten, in der es etwa 20 Mal vor einem Militärgericht erscheinen musste. Nach drei Monaten Haft wurde er mit einer achtmonatigen Bewährungsstrafe entlassen.

Ein 14-jähriges Kind aus Nablus erzählte Military Court Watch, dass es auf dem Weg zum Haus seines Freundes war, als ein israelischer Militärjeep auf es zufuhr und anhielt. Es war 3 Uhr nachmittags. “Ein Soldat stieg aus und fragte mich, was ich da mache”, erklärte der Junge. Er wurde in Handschellen gelegt – “sehr eng und schmerzhaft” – und zum Jeep gebracht, wo er von einem Soldaten mit einem Gewehrkolben geschlagen wurde.

“Der Jeep fuhr zum Militärstützpunkt Huwwara, wo ich in einen Transportcontainer gebracht wurde. Die Soldaten stellten dann die Klimaanlage auf sehr kalt und ich fror.” Nach mehreren Fragen fragte mich ein israelischer Soldat, der behauptete, Muslim zu sein, “ob ich mit ihnen kollaborieren wolle… und ich sagte ihm, dass ich niemals kollaborieren würde, selbst wenn er mir seine Waffe an den Kopf hielte. Dann fragte er mich, ob ich eine Zigarette wolle, und ich sagte ihm, ich rauche nicht. Dann verlangte er, meine Facebook-Seite zu sehen. Dann kam der Kommandant und sagte dem Soldaten, er solle mich in Ruhe lassen.

Etwa zwei Stunden später wurde er nach draußen gebracht und in der Sonne gelassen. “Ich bat um etwas Wasser, aber die Soldaten reagierten nicht. Einer von ihnen spuckte mich an und ich begann zu schreien. Die Soldaten hörten meine Schreie und kamen, um zu sehen, was los war. Einer von ihnen gab mir eine Ohrfeige und machte sich dann über mich lustig.

Viele Menschenrechtsgruppen auf der ganzen Welt, darunter auch israelische Organisationen, haben berichtet, dass Israel systematisch palästinensische Kinder misshandelt, aber ihre Berichte werden weitgehend ignoriert. Die UN-Organisationen selbst führen Untersuchungen durch und veröffentlichen Berichte, aber die internationale Organisation drückt lediglich ihre “Besorgnis” aus und fordert Israel auf, die UN-Menschenrechtsrichtlinien und -konventionen einzuhalten.

Israel ignoriert solche Bedenken natürlich und darf ungestraft handeln. Dies wurde von Amnesty International in einem Bericht vom letzten Jahr bestätigt. Diese Straffreiheit, so Amnesty, ermöglicht es Israel, mit “Folter und anderen Misshandlungen von Gefangenen, einschließlich Kindern, davonzukommen… Palästinensische Zivilisten, einschließlich Kinder, aus den besetzten palästinensischen Gebieten wurden vor Militärgerichten angeklagt, die nicht den internationalen Standards für faire Gerichtsverfahren entsprachen.”

Wie lange will die Welt solche Missstände noch hinnehmen? Es ist für alle offensichtlich, dass Israel nicht der Hort der Demokratie ist, der es zu sein vorgibt. In Wirklichkeit handelt es sich um einen Apartheidstaat, der internationale Gesetze und Konventionen mit Füßen tritt, und die Welt lässt ihn damit durchkommen, zum Schaden der Menschen im besetzten Palästina, einschließlich der Kinder. Wenn wir glauben sollen, dass den Vereinten Nationen, den USA, Großbritannien und den westlichen Ländern im Allgemeinen die Menschenrechte wirklich am Herzen liegen (wie wir die ganze Woche über die Situation in Afghanistan gehört haben), dann muss Israels Straffreiheit ein Ende haben, und der koloniale Besatzungsstaat muss für seine Verbrechen, nicht zuletzt gegen Kinder, zur Rechenschaft gezogen werden. Übersetzt mit Deepl.com

