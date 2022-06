Der Holocaust und die Nakba sind untrennbar verbunden und nicht zu leugnen

Evelyn Hecht-Galinski



“Die Ironie besteht darin, dass Israel zwar die Palästinenser und ihre Unterstützer als Lügner anprangert, wenn sie von der Nakba sprechen, aber seine eigenen Beamten die Nakba öffentlich als reales Ereignis bezeichnen, das sich wiederholen kann, wenn sich die Palästinenser nicht vollständig unterwerfen.”

Bild: Israeli security forces detain a demonstrator during a protest in the flashpoint neighbourhood of Sheikh Jarrah in Israeli-annexed East Jerusalem, 18 February 2022 (AFP)



Israel nennt die Nakba eine Lüge. Warum also drohen seine Führer mit einer zweiten?



Von Jonathan Cook



14. Juni 2022



Hier ist ein Rätsel. Was meinte Israel Katz, ein israelischer Abgeordneter und bis vor kurzem ein ranghoher Regierungsminister, als er palästinensischen Studenten letzten Monat mit einer weiteren “Nakba” drohte, falls sie weiterhin die palästinensische Flagge schwenken würden? Er forderte sie auf, sich “an 1948 zu erinnern” und mit ihren “Großvätern und Großmüttern” zu sprechen.

“Wenn ihr euch nicht beruhigt”, sagte er vor dem israelischen Parlament, “werden wir euch eine Lektion erteilen, die ihr nicht vergessen werdet”.

Die Leugnung der Nakba war die Standardposition des israelischen Staates

Und was hatte Uzi Dayan, ein ehemaliger Armeegeneral und Mitglied des israelischen Parlaments, im Sinn, als er die Palästinenser zwei Monate zuvor warnte, “vorsichtig zu sein”? Sie würden sich “einer Situation gegenübersehen, die Sie kennen, nämlich der Nakba”, wenn sie sich weigerten, sich dem israelischen Diktat passiv zu unterwerfen.

Beide Drohungen – und ähnliche Drohungen von hochrangigen israelischen Politikern im Laufe der Jahre – stehen im Widerspruch zu den langjährigen Behauptungen mehrerer israelischer Regierungen, dass die palästinensische Erzählung von der Nakba, dem arabischen Wort für “Katastrophe”, eine abscheuliche Verzerrung der Geschichte der Region darstellt.

Nach Ansicht israelischer Beamter sind die Anschuldigungen der Palästinenser, sie seien 1948 gewaltsam und vorsätzlich aus ihrer Heimat vertrieben worden, eine Verunglimpfung des Charakters Israels und seiner Armee, die angeblich “die moralischste der Welt” sei. Es wird sogar behauptet, dass das Gedenken an die Nakba mit Antisemitismus gleichzusetzen ist.

Doch paradoxerweise scheinen israelische Politiker nur allzu bereit, diese angeblichen Verleumdungen gegen die Gründung des selbsternannten “jüdischen Staates” aufzugreifen. Im Jahr 2017 warnte Tzachi Hanegbi als hochrangiger Kabinettsminister die Palästinenser, dass ihnen – nach den Massenvertreibungen von 1948 und 1967 – eine “dritte Nakba” drohe, wenn sie sich gegen die Besatzung wehrten.

“Ihr habt diesen verrückten Preis bereits zweimal für eure Führer gezahlt”, schrieb er in einem Facebook-Post. “Versucht es nicht noch einmal, denn das Ergebnis wird nicht anders sein. Ihr wurdet gewarnt!”



Nakba-Leugnung

Nach Ansicht von Palästinensern und einer wachsenden Zahl von Wissenschaftlern, die in Israels Archiven recherchieren, führten die zionistischen Führer und ihre Milizen 1948 eine gewalttätige, vorsätzliche Kampagne der ethnischen Säuberung durch, bei der vier Fünftel aller Palästinenser von ihrem Land vertrieben und ins Exil geschickt wurden. Infolgedessen konnte die zionistische Bewegung auf dem größten Teil ihrer Heimat einen jüdischen Staat ausrufen.

Heute sind viele Millionen palästinensischer Flüchtlinge über den Nahen Osten und einen Großteil der übrigen Welt verstreut und können nicht zurückkehren. Israelische Beamte haben so sehr darauf beharrt, dass diese Geschichte eine Lüge ist, um Israel zu dämonisieren, dass die Regierung von Benjamin Netanjahu 2011 ein Gesetz verabschiedete, um jedes Gedenken an die Nakba aus dem öffentlichen Raum zu tilgen.

Das so genannte Nakba-Gesetz droht israelischen Einrichtungen – darunter Schulen, Universitäten, Bibliotheken und Gemeinden – die staatliche Finanzierung zu entziehen, wenn sie ein solches Gedenken zulassen. In seiner ursprünglichen Form hätte das Gesetz zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe für jeden geführt, der an einer solchen Veranstaltung teilnimmt.

Doch schon vor diesem Gesetz war die Leugnung der Nakba die Standardposition des israelischen Staates.

Im Gegensatz zur palästinensischen Darstellung leugnet Israel jegliche vorsätzliche oder böswillige Gewalt durch seine Führer und Soldaten und macht stattdessen andere Faktoren für den palästinensischen Exodus im Jahr 1948 verantwortlich.

Es behauptet, dass die meisten Palästinenser auf Befehl arabischer Führer gingen und nicht, dass sie von der Armee des neuen israelischen Staates ethnisch gesäubert wurden. Offiziell wird auch argumentiert, dass die israelische Armee die palästinensischen Gemeinden vor allem als Reaktion auf die Gewalt palästinensischer Kämpfer und arabischer Soldaten aus den Nachbarländern, die ihnen zu Hilfe kamen, angegriffen hat.

Anerkannte israelische Historiker wie Benny Morris argumentieren weiterhin, dass es “zu keinem Zeitpunkt des Krieges von 1948 eine Entscheidung der Führung des Jischuw [jüdische Gemeinschaft in der Zeit vor der Staatsgründung] oder des Staates gab, die Araber zu vertreiben”. Nach dieser offiziellen Auffassung haben sich die meisten Palästinenser entweder dafür entschieden, das Land zu verlassen, oder sie waren dafür verantwortlich, die Gewalt zu provozieren, die zu ihrer Vertreibung führte. Israels Hände sind also angeblich sauber.

Aber wenn die Israelis wirklich glauben, dass dies der Fall ist, warum verwenden dann altgediente Politiker wie Katz, Dayan und Hanegbi selbst die palästinensische Terminologie der Nakba – und drohen damit, dass Israel ein zweites oder drittes Mal vollziehen wird, was nach offizieller Darstellung nie geschehen ist?



Operation Besen

Das israelische Narrativ ist so vorherrschend, dass bis vor kurzem die meisten israelischen Juden glaubten, dass der Gründervater ihres Staates, David Ben-Gurion, die palästinensische Bevölkerung, die aus der großen Hafenstadt Haifa floh, 1948 zur Rückkehr aufforderte. Die Palästinenser zogen es angeblich vor, die Kämpfe abzuwarten, bis die zionistischen Streitkräfte besiegt waren.

Nach dieser Darstellung schickte Ben-Gurion Golda Meir, die spätere Premierministerin, in einer Mission, um die fliehenden Palästinenser zu beruhigen. In ihrer Autobiographie berichtet Meir: “Ich saß dort [in Haifa] am Strand und flehte sie an, nach Hause zurückzukehren… Ich flehte sie an, bis ich erschöpft war, aber es hat nichts gebracht.”

Doch vor sieben Jahren kam ein Brief ans Licht, den Ben-Gurion Anfang Juni 1948 geschrieben hatte und der die israelische Propaganda entkräftet. Darin reagierte er verärgert auf Berichte, wonach der britische Konsul “an der Rückkehr der Araber nach Haifa arbeitet”. Ben-Gurion verlangte von den jüdischen Führern Haifas, diese britischen Bemühungen aktiv zu unterdrücken.

Ein israelischer Wissenschaftler, dem irrtümlich eine Archivakte ausgehändigt wurde, stellte vor fast zehn Jahren fest, dass die Geschichte von den arabischen Führern, die darauf bestanden, dass die Palästinenser 1948 aus ihrer Heimat fliehen, Unsinn ist. Sie wurde von israelischen Beamten erfunden, um den Druck der USA auf Israel zu beenden, die palästinensischen Flüchtlinge zurückkehren zu lassen.

In den 1980er Jahren begann eine neue Generation von israelischen Historikern, die Archive Israels zu durchforsten, als Teile davon kurzzeitig geöffnet wurden. Dabei stießen sie auf Belege für ganz andere Ereignisse, die mit der palästinensischen Erzählung übereinstimmten.

Militäroperationen trugen suggestive Titel wie “Operation Besen”, und die Kommandeure erhielten den Befehl, Gebiete zu “säubern”. Viele hundert palästinensische Dörfer wurden zerstört, sobald ihre Bewohner von zionistischen Soldaten vertrieben worden waren, mit der klaren Absicht, sie nie wieder zurückkehren zu lassen.



Herrschaft des Terrors

Trotz aller Bemühungen Israels, dies zu vertuschen, tauchen immer wieder Beweise für israelische Massaker an der palästinensischen Zivilbevölkerung auf, die deutlich machen, warum die große Mehrheit der Palästinenser 1948 floh.

Bei einem der schlimmsten Massaker wurden rund 170 unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder von der israelischen Armee in der Nähe von Hebron hingerichtet und Hunderte weitere verwundet, obwohl sie keinen Widerstand leisteten.

Ein Brief aus dieser Zeit von Shabtai Kaplan, einem Soldaten und Journalisten, der Zeuge des Dawayimah-Massakers war, wurde 2016 gefunden. Er stellte fest, dass die Tötungen Teil eines “Systems der Vertreibung und Zerstörung” waren. Das Grundprinzip, schrieb er, war: “Je weniger Araber bleiben, desto besser.”

Ein weiteres, lange verleugnetes Massaker an Palästinensern – in Tantura, an der Küste südlich von Haifa – wurde Anfang des Jahres ins Rampenlicht gerückt, nachdem ein neuer israelischer Film Aussagen ehemaliger Soldaten enthielt, in denen sie das Massaker zugaben.

Katz, Dayan und Hanegbi wissen, was das Wort Nakba für die Palästinenser bedeutet, und sie sind sich auch bewusst, dass die palästinensische Darstellung der Ereignisse von 1948 in den Archiven bestätigt wurde.

Nakba bedeutet für sie wie für die Palästinenser eine Herrschaft des militärischen Terrors, um die palästinensische Bevölkerung aus den Gebieten zu vertreiben, die Israel weiter mit Juden besiedeln oder “judaisieren” will, wie es in der offiziellen israelischen Terminologie heißt. Es bedeutet eine weitere Welle der ethnischen Säuberung der Palästinenser, sowohl derjenigen, die unter der Besatzung leben, als auch der Minderheit, die mit einer stark degradierten Staatsbürgerschaft innerhalb Israels lebt.

Indem sie mit einer zweiten Nakba drohen, bestätigen Katz und Dayan lediglich, dass die israelische Führung trotz ihrer Beteuerungen immer gewusst hat, was die Nakba war – und dass sie das Ziel der ethnischen Säuberung der Palästinenser immer gebilligt hat.

Die Ironie besteht darin, dass Israel zwar die Palästinenser und ihre Unterstützer als Lügner anprangert, wenn sie von der Nakba sprechen, aber seine eigenen Beamten die Nakba öffentlich als reales Ereignis bezeichnen, das sich wiederholen kann, wenn sich die Palästinenser nicht vollständig unterwerfen.



Völkermord-Rhetorik

Das sollte uns nicht überraschen. Schließlich endete das Ziel der Vertreibung nicht mit den Ereignissen von 1948 – der Grund, warum die Palästinenser von einer “andauernden Nakba” sprechen.

Israelische Beamte bedienen sich regelmäßig einer völkermordähnlichen Rhetorik. Als Chef des israelischen Militärs verglich Moshe Yaalon die von den Palästinensern ausgehende Bedrohung mit einem “Krebsgeschwür”, das “bis zum bitteren Ende durchtrennt und bekämpft werden” müsse.

Ayelet Shaked, derzeit Israels Innenministerin, bezeichnete alle Palästinenser als “feindliche Kämpfer” – ein Begriff, der suggeriert, dass sie legitime militärische Ziele sind. Sie hat alle Palästinenser, die sich gegen die jahrzehntelange kriegerische Besatzung Israels wehren, als “Schlangen” bezeichnet und angedeutet, dass ihre gesamten Familien, einschließlich ihrer Mütter, eliminiert werden können, da sonst “noch mehr kleine Schlangen dort aufwachsen werden”.

Führende Rabbiner in Israel sind sogar noch deutlicher. Zwei von ihnen schrieben ein berüchtigtes Handbuch, The King’s Torah, in dem sie argumentieren, dass es erlaubt ist, Palästinenser, sogar Babys, präventiv zu töten, weil “es klar ist, dass sie heranwachsen und uns schaden werden”. Keiner von ihnen wurde strafrechtlich verfolgt.



Den Job zu Ende bringen

Diese Art von Drohungen richtet sich nicht nur an Palästinenser in den besetzten Gebieten. Die jüngsten Nakba-Drohungen richteten sich vor allem gegen die 1,8 Millionen palästinensischen Bürger Israels, die, wie Israel fälschlicherweise behauptet, mit den jüdischen Bürgern Israels gleichgestellt sind.

Die palästinensischen Bürger sind die Nachkommen der wenigen Palästinenser, denen es 1948 gelungen ist, der Vertreibung zu entgehen – vor allem aufgrund von Versäumnissen und internationalem Druck.

Bezalel Smotrich

Als Beispiel für die kognitive Dissonanz der Israelis in dieser Frage hat der Historiker Benny Morris die Existenz einer palästinensischen Minderheit in Israel als Beweis dafür angeführt, dass die Nakba eine Lüge ist und dass Israel nie die Absicht hatte, die Palästinenser ethnisch zu säubern.

Er hat dies getan, obwohl er die Tatsache beklagte, dass Ben-Gurion “während des Krieges [1948] kalte Füße bekam” und “zögerte”, als er es nicht schaffte, jeden einzelnen Palästinenser zu vertreiben.

In dieser Hinsicht teilt er die Ansichten rechtsextremer Politiker wie Bezalel Smotrich, einem anderen ehemaligen Regierungsminister. Letztes Jahr wandte sich Smotrich an Abgeordnete, die die palästinensische Minderheit vertreten, und sagte: “Es ist ein Fehler, dass Ben-Gurion die Arbeit nicht zu Ende gebracht und euch 1948 nicht hinausgeworfen hat.”

Bei einer anderen Gelegenheit sprach Smotrich eine kaum verhüllte Drohung mit der Ausweisung aus: “Araber sind Bürger Israels – zumindest vorläufig.”

Gefangen in einer Falle

Solche Drohungen sind alles andere als untätig. In den ersten Jahrzehnten seines Bestehens vertrieb Israel immer wieder heimlich gefährdete Gemeinschaften palästinensischer Bürger, wie z. B. die Beduinen in der Naqab-Region, und plante, weitere zu vertreiben.

Die israelischen Sicherheitskräfte verübten schon früh ein Massaker an palästinensischen Bürgern, das mit ziemlicher Sicherheit dazu dienen sollte, sie zum Verlassen des Landes zu bewegen. Israel hat auch mindestens eine geheime Militärübung durchgeführt, um sich auf ein Szenario vorzubereiten, bei dem es zu einer Massenvertreibung der palästinensischen Minderheit in Israel kommt.

Israels ranghöchste Politiker haben undurchsichtige Pläne vorgeschlagen, einem Großteil der palästinensischen Minderheit die israelische Staatsbürgerschaft und das Recht, im Staat Israel zu leben, zu entziehen.

Zusätzlich zu den Äußerungen von Katz und Dayan haben israelische Politiker – sogar ehemalige Ministerpräsidenten wie Netanjahu – gegen palästinensische Bürger genauso hemmungslos gehetzt wie gegen Palästinenser unter Besatzung, indem sie sie als Terroristen und Mörder bezeichneten.

All dies geschieht in einer Zeit, in der die israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten unaufhörlich erweitert werden und die Palästinenser im Westjordanland immer stärker unter Druck gesetzt und mit Gewalt gezwungen werden, ihre Häuser und ihre Heimat zu verlassen.

Während es den Palästinensern faktisch verboten ist, sich öffentlich auf die Nakba zu beziehen, und ihnen möglicherweise bald sogar das Schwenken einer palästinensischen Flagge auf öffentlichen Plätzen untersagt wird, können Israelis durch palästinensische Gemeinden marschieren und rufen: “Tod den Arabern!” und “Möge euer Dorf brennen!” rufen.

Wie die jüngsten Erklärungen von Katz und Dayan andeuten, sitzen die Palästinenser in einer Falle. Wenn sie ihre nationale Identität oder sogar ihre grundlegendsten Rechte geltend machen, indem sie beispielsweise eine palästinensische Flagge schwenken, laufen sie Gefahr, Israel den Vorwand zu liefern, sie gewaltsam zu vertreiben und eine weitere Nakba zu veranstalten.

Wenn sie jedoch schweigen, wie Katz und Dayan es fordern, findet der Prozess der schrittweisen ethnischen Säuberung, eine zweite Nakba, trotzdem statt – wenn auch etwas leiser.

Die Palästinenser zahlen so oder so den Preis – während Israels Nakba-Politik unvermindert weitergeht. Übersetzt mit Deepl.cm

