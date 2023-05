Genau das gleiche gilt für Deutschland! Jedes neue Anti-BDS-Gesetz muss abgelehnt werden

Israel-Palestine: Britain’s new anti-BDS law must be opposed You can’t have it both ways. You can’t complain about “cancel culture” and also censor what’s allowed to be protested. The British Conservative government’s plan to ban local councils and other public bodies from participating in boycott and divestment campaigns is only its latest illiberal attack on democratic norms. And, like so much of its recent agenda, including its new voter ID rules, has been imported directly from the fringe right in the United States.

Israel-Palästina: Großbritanniens neues Anti-BDS-Gesetz muss abgelehnt werden

Von James Brownsell

25. Mai 2023



Der Regierung zu erlauben, zu entscheiden, was ein legitimes Ziel von Protesten ist, ist eine große Bedrohung für die Demokratie in Großbritannien

Man kann nicht beides haben. Man kann sich nicht über die “Absagekultur” beschweren und gleichzeitig zensieren, wogegen man protestieren darf.

Der Plan der britischen konservativen Regierung, Gemeinderäten und anderen öffentlichen Einrichtungen die Teilnahme an Boykott- und Desinvestitionskampagnen zu verbieten, ist nur ihr jüngster illiberaler Angriff auf demokratische Normen. Und wie so vieles in ihrer jüngsten Agenda, einschließlich der neuen Regeln für den Wählerausweis, wurde es direkt von der rechten Randgruppe in den Vereinigten Staaten importiert.

Das mögliche Verbot des friedlichen Boykotts von Menschenrechtsverletzern ist nicht nur ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, sondern auch eine Verengung des demokratischen Raums; ein Versuch, abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen und zu sagen, dass nur die Darstellung der Regierung akzeptabel ist. Und das Bild der britischen Regierung von Israel ist das eines guten Freundes.

Unterdessen ist Israels anhaltende militärische Besetzung palästinensischen Landes eine Narbe im Herzen der Menschenwürde. Die täglichen Menschenrechtsverletzungen, die gegen Palästinenser begangen werden, sind fast nicht mehr zu zählen. Es scheint, als gäbe es jeden Tag neue Berichte über kollektive Bestrafungen, Tötungen und die fortgesetzte Enteignung von palästinensischem Land und Wasserressourcen.

Die unschuldigen Familien derjenigen ins Visier zu nehmen, die sich der brutalen israelischen Besatzung widersetzen, ist eine Verletzung der Menschenrechte. Der Abriss ihrer Häuser ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Die Vertreibung palästinensischer Familien aus ihren Häusern, um israelische Bewohner anzusiedeln, ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Tagelange Militäroffensiven im Gazastreifen, bei denen Zivilisten getötet werden, sind ein Verstoß gegen die Menschenrechte.

Die 15-jährige Blockade des Gazastreifens, in dem zwei Millionen Menschen leben, ist eine Verletzung der Menschenrechte. Die Verwaltungshaft, bei der Menschen ohne Anklage oder Gerichtsverfahren festgehalten werden und die auf unbestimmte Zeit verlängert werden kann, ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Die Zerstörung des Beduinendorfes al-Araqib in der Negev-Wüste – zum 211. Mal – ist, raten Sie mal? Ein Verstoß gegen die Menschenrechte.

Man muss in der Lage sein zu sagen, dass dies Menschenrechtsverletzungen sind, dass sie inakzeptabel sind, dass sie langfristig und strukturell sind und dass die israelische Regierung ein System der Apartheid auferlegt. Und man muss in der Lage sein, eine Veränderung zu fordern. Nur so weiß man, dass man in einer Demokratie lebt.

Apartheid

Wie können wir also protestieren? Wie können wir unter Ausschluss von Gewalt einen Wandel bewirken?

Ein Brief an Ihren Abgeordneten ist kein guter Anfang, wenn er zu dem Viertel der Labour-Abgeordneten oder den 80 Prozent der konservativen Abgeordneten gehört, die Mitglieder der Lobbygruppen “Friends of Israel” im Parlament sind.

In der Zwischenzeit scheint sich der Raum für traditionelle Straßenproteste wöchentlich zu verkleinern, zusammen mit der Kriminalisierung jeglicher “direkter Aktion”-Proteste. Im Grunde genommen wird jede Art von Protest (oder Streik), der irgendjemandem Unannehmlichkeiten bereitet, zunehmend ausgeschlossen.

Welche Kampagnentaktik hat sich in der Vergangenheit als erfolgreich erwiesen? Boykott, Desinvestition und Sanktionen. Das hat in Südafrika funktioniert, und es kann auch in Israel funktionieren. Die BDS-Kampagne ist eine von Palästinensern geführte Basisbewegung, die Druck auf Israel ausübt, damit es das Völkerrecht einhält. Sie basiert auf Gewaltlosigkeit und hat Gewerkschaften, Kirchen, Gemeindegruppen und akademische Gruppen auf der ganzen Welt zusammengeführt.

Israel sagt, es sei antisemitisch, den “jüdischen Staat” anzugreifen, während viele seiner arabischen Nachbarn Hinrichtungen durchführen und Frauen unterdrücken. Es behauptet auch, dass die BDS-Kampagne versucht, Israel zu “delegitimieren”, indem sie seine Apartheid mit der Südafrikas gleichsetzt.

Es stimmt zwar, dass beispielsweise Ägypten und Dubai beides Polizeistaaten sind, aber es gibt kaum internationale Aufrufe, britische Touristen davon abzuhalten, dorthin zu reisen.

Beide Länder bezeichnen sich nicht als “die einzige Demokratie im Nahen Osten” und treten auch nicht beim Eurovision Song Contest auf (dem Dreh- und Angelpunkt der zeitgenössischen liberalen europäischen Kultur). Sie haben auch nicht die gesamte einheimische Bevölkerung inhaftiert, ein militärisches Unterdrückungssystem eingeführt, Ressourcen gestohlen und über einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren Flüchtlinge an der Rückkehr gehindert. Auch erhalten sie nicht jedes Jahr 3,8 Milliarden Dollar, hauptsächlich in Form von Militärhilfe, von den USA.

Abschreckend

Boykottieren bedeutet, dass man sich nicht mehr mit der israelischen Wirtschaft sowie den kulturellen, akademischen und sportlichen Einrichtungen des Landes befasst. Es bedeutet auch, multinationalen Unternehmen die Unterstützung zu entziehen, die mit ihren Fabriken in den besetzten Gebieten die israelische Besatzung stützen.

Divestment konzentriert sich auf die Notwendigkeit, Investitionen aus israelischen Finanz- und Unternehmensinstitutionen abzuziehen, während die Forderung nach Sanktionen eine Aufforderung an die Regierungen ist, ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen und kommerzielle, kulturelle und militärische Partnerschaften und Handel zu verbieten.

Und man bräuchte keine Gesetze dagegen zu erlassen, wenn es nicht funktionieren würde.

Im Jahr 2021 stimmte der Stadtrat von Lancaster für die Unterstützung von BDS und forderte den Pensionsfonds des Bezirksrats auf, 8 Millionen Dollar zu veräußern, die mit illegalen Siedlungen im Westjordanland in Verbindung gebracht werden.

Sunaks Tories konzentrieren sich darauf, die Reichen und Mächtigen zu schützen, während sie einen zunehmend repressiven Autoritarismus gegen den Rest von uns vorantreiben.

Der Stadtrat von Leicester, der Stadtrat von Swansea und der Stadtrat von Gwynedd wurden von der Wohltätigkeitsorganisation Jewish Human Rights Watch (JHRW) wegen antisemitischer Diskriminierung verklagt, nachdem sie einen Boykott israelischer Waren verhängt hatten. Alle Klagen wurden vom High Court abgewiesen.

Die Pläne der Regierung, öffentliche Einrichtungen des Vereinigten Königreichs daran zu hindern, Israel zu boykottieren, werden demnächst im Parlament eingebracht, wie die Financial Times diese Woche berichtete. Laut Right to Boycott, einem Zusammenschluss von 60 Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und kommunalen Gruppen, wird der Gesetzesentwurf Gemeinderäte oder andere öffentliche Einrichtungen daran hindern, Boykottbeschlüsse zu fassen, “die nicht mit der Außen- oder Wirtschaftspolitik der britischen Regierung übereinstimmen”.

Dies ist erschreckend, aber die Prioritäten dieser konservativen Regierung werden immer deutlicher. Während die vorherige Tory-Regierung (die Liz Truss ignorieren sollte, wie wir alle) wild entschlossen war, den Brexit ohne Rücksicht auf Fakten, Konsequenzen oder auch nur grundlegende Kompetenz durchzusetzen, liegt der Schwerpunkt von Rishi Sunaks Konservativen darauf, die Reichen und Mächtigen zu umgarnen und zu schützen, während sie einen zunehmend repressiven Autoritarismus gegen den Rest von uns vorantreiben.

Niederschlagung der Proteste

Das Anti-BDS-Gesetz folgt auf das unmenschliche Gesetz über Staatsangehörigkeit und Grenzen, das Asylbewerber kriminalisiert und sie nach Ruanda zu schicken verspricht.

Im vergangenen Sommer, kurz vor Sunaks Krönung, wurde das Gesetz über Polizei, Kriminalität, Strafverfolgung und Gerichte verabschiedet, das der Polizei weitreichende neue Befugnisse einräumt und auch die Niederschlagung von Protesten vorsieht. Es folgten der “Spy Cops”-Gesetzentwurf von 2021, der verdeckten Ermittlern Immunität gewährte, und der “Overseas Operations Bill” (2020), der die Folter effektiv legalisierte.

Der gemeinsame Nenner? Jede Herausforderung an die britische Regierung wird im Keim erstickt, jeder Versuch, sie und ihre Institutionen zur Rechenschaft zu ziehen – der Eckpfeiler des Lebens in einer Demokratie.

Dieses Anti-Boykott-Gesetz muss abgelehnt werden, nicht nur, weil die BDS-Bewegung eine wahrhaft globale Reaktion der Solidarität mit der palästinensischen Zivilgesellschaft und ihrer Forderung ist, Israel an der Fortsetzung seiner Menschenrechtsverletzungen zu hindern, sondern auch, weil wir nicht zulassen können, dass unsere Regierung entscheidet, wer oder was ein geeignetes Ziel des Protests ist – oder nicht.

Es ist ein Grundrecht, selbst zu entscheiden, mit wem man nicht einverstanden ist. Damit können Sie natürlich nicht einverstanden sein. Uns dieses Recht zu nehmen, kann nicht erlaubt werden.

Wir müssen Israel boykottieren, bis es die Besatzung und das Apartheidsystem beendet und beginnt, sich wie ein Staat zu verhalten, der die Menschenrechte achtet.

Und jede Gesetzgebung bekämpfen, die uns sagt, dass wir das nicht können. Übersetzt mit Deepl.com



James Brownsell war früher leitender Redakteur von The New Arab und Europa-Redakteur bei Al Jazeera English. Er hat mehrere Jahre in den besetzten palästinensischen Gebieten und Katar gelebt und gearbeitet und von mindestens einem halben Dutzend anderer Orte berichtet. Folgen Sie ihm auf Twitter: @JamesBrownsell

