Keine “besonderen Beziehungen” zu dem “jüdischen Staat” und seinen “speziellen” Methoden.

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeastmonitor.com/20220627-israel-uses-unconventional-torture-against-palestinians/



Menschen, die Fotos von palästinensischen Gefangenen und palästinensische Flaggen in der Hand halten, demonstrieren am 23. Mai 2022 vor dem Gebäude des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Gaza-Stadt für die Rückgabe der Leichen palästinensischer Gefangener, die in israelischen Gefängnissen ums Leben gekommen sind, an ihre Familien. (Ali Jadallah – Anadolu Agency)



Israel setzt unkonventionelle Folter gegen Palästinenser ein

27. Juni 2022

Am gestrigen 26. Juni, dem Internationalen Tag zur Unterstützung von Folteropfern, hat der Palestine Prisoners’ Club auf die unkonventionelle Folterpraxis der israelischen Besatzungsbehörden gegenüber palästinensischen Gefangenen hingewiesen.

“Dieser Tag sollte genutzt werden, um die Verbrechen der Folter aufzudecken, die Israel an palästinensischen Gefangenen in seinen Gefängnissen verübt”, so die Organisation. “Die Menschen auf der ganzen Welt denken, dass Gefangene nur während ihrer Verhöre gefoltert werden, aber in den israelischen Gefängnissen erleiden die Palästinenser alle Formen der physischen, psychologischen und verbalen Folter von der Zeit ihrer Inhaftierung bis zu ihrer Entlassung.” Dies ist, gelinde gesagt, unkonventionell.

Die Israelis, so die Organisation weiter, machen keinen Unterschied zwischen den Gefangenen: Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und Frauen werden alle gleich schlecht behandelt. Darüber hinaus sind die Frauen auch “sexueller Gewalt” ausgesetzt, die einer Folter gleichkommt.

Die Palästinensische Islamische Widerstandsbewegung (Hamas) kommentierte dies mit den Worten: “Die Beobachtung dieses Tages durch die UNO ist eine Gelegenheit, die Folterung palästinensischer Gefangener durch die zionistische Besatzung aufzudecken. An diesem Tag müssen alle Parteien das anhaltende Leid beleuchten, das aus der brutalen Politik der Besatzung und den Praktiken der schlimmsten Formen psychologischer und physischer Folter gegen unser palästinensisches Volk resultiert.”

Die Hamas wies erneut darauf hin, dass Israel verschiedene Arten von Folter gegen palästinensische Gefangene anwendet, “insbesondere gegen Kinder, Frauen und Kranke”. Sie betonte, dass “diese abscheulichen Verbrechen gegen alle internationalen Konventionen und Gesetze verstoßen. Israels systematische Folter an palästinensischen Gefangenen hat bei vielen zu chronischen Krankheiten, dauerhaften Behinderungen und anhaltenden psychischen und physischen Schmerzen geführt. Dutzende wurden während der Folterung getötet”.

Der Palestine Prisoners’ Club und die Hamas betonten, dass die Verantwortlichen für die israelischen Verbrechen vor Gericht gestellt werden müssen. “Die Gewalt gegen alle palästinensischen Gefangenen muss heute beendet werden”, fügten sie hinzu. Als politische Gefangene “müssen sie unverzüglich freigelassen werden”. Übersetzt mit Deepl.com