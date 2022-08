https://www.middleeasteye.net/news/israel-assasinations-illegal-not-held-accountable-why



Palästinenser begutachten ein durch israelische Luftangriffe beschädigtes Wohngebäude in Rafah im südlichen Gazastreifen, 6. August 2022 (AFP)



Israel und die Attentate: Die UNO bezeichnet sie als illegal, warum gibt es keine Strafverfolgung?

Von Elis Gjevori

8. August 2022



Nach jahrzehntelangen außergerichtlichen Tötungen von Palästinensern ist Israel nicht näher dran, zur Rechenschaft gezogen zu werden

Die verheerenden israelischen Luftangriffe vom Freitag, bei denen der Gazastreifen bombardiert und ein ranghohes Mitglied des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) getötet wurde, reihen sich in eine lange Reihe von Attentaten in den besetzten Gebieten ein.

Die israelischen Streitkräfte durchbrachen die relative Ruhe im belagerten Gazastreifen, als sie ein Wohnhaus im Zentrum von Gaza-Stadt bombardierten und Taiseer al-Jabari, den nördlichen Kommandeur des Islamischen Dschihad, sowie mindestens 14 weitere Palästinenser, darunter ein fünfjähriges Mädchen und eine 23-jährige Frau, töteten.

Vor dem Inkrafttreten der Waffenruhe am Sonntag gab es im Gazastreifen 44 Tote, darunter mindestens 15 Kinder.

Kurz nach Beginn der Luftangriffe am Freitag rechtfertigte Israel seine Bombardierung mit dem Argument, dass die PIJ eine “unmittelbare Bedrohung” darstelle.

Auch wenn die angebliche Bedrohung noch nicht näher erläutert wurde, hat die Ermordung Jabaris eine Reihe rechtlicher und politischer Fragen aufgeworfen, insbesondere die Frage, mit welcher Begründung Israel sein Vorgehen rechtfertigt. Schließlich wurde Jabari bei einem Angriff auf ein Wohngebäude ohne erkennbaren militärischen Wert getötet.

Die UN-Sonderberichterstatterin für die Lage der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, Francesca Albanese, verurteilte die israelische Operation umgehend mit der Begründung, dass die Anwendung von Gewalt nach internationalem Recht nur zur Selbstverteidigung zulässig sei.

“Die Operation Breaking Dawn ist ein eklatanter Akt der Aggression”, sagte Albanese und fügte hinzu, sie sei “illegal. Unmoralisch. Unverantwortlich.”

Zunehmende Ermordungen

Im Februar ermordeten israelische Streitkräfte am helllichten Tag im besetzten Westjordanland drei Mitglieder der Al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden der Fatah.

Bewaffnete israelische Soldaten umstellten das Fahrzeug und feuerten mehr als 80 Schüsse auf die Insassen, was nach Angaben des palästinensischen Außenministeriums einer “Hinrichtung vor Ort” gleichkam.

Im April töteten israelische Streitkräfte drei Mitglieder der palästinensischen al-Quds-Brigaden, des militärischen Flügels der PIJ-Bewegung.

Nach der Tötung von Jabari am Freitag ermordete Israel am Samstag ein weiteres hochrangiges Mitglied der Gruppe, Khaled Mansour.

[Die internationale Gemeinschaft] lässt Israel weiterhin ungestraft gegen Palästinenser vorgehen.

– Mairav Zonszein, Internationale Krisengruppe

In einem Bericht verurteilte die palästinensische Menschenrechtsgruppe Al-Haq die “außergerichtlichen Tötungen”, die “symbolisch für [Israels] Missachtung des Völkerrechts und die Kultur der Straflosigkeit, die diese Verstöße umgibt”, geworden seien.

Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) besagt, dass “niemand willkürlich seines Lebens beraubt werden darf” und dass vom Recht auf Leben nicht abgewichen werden darf, selbst “in Zeiten des öffentlichen Notstands, der das Leben der Nation bedroht”, ein Grundsatz, den Al-Haq Israel vorwarf, regelmäßig zu missachten.

Israel setzt “gezielte Tötungen” als regelmäßiges politisches Instrument an mehreren Fronten ein, sei es im Iran, im Westjordanland oder im Gazastreifen, sagt Mairav Zonszein, ein leitender Analyst für Israel-Palästina bei der International Crisis Group.

“Auch wenn die USA behaupten, auf diese Weise die Bedrohung durch bestimmte Gruppen zu beseitigen, ist es im aktuellen Fall des Islamischen Dschihad fraglich, ob dies langfristig oder sogar kurzfristig wirksam ist, da die Führer immer wieder ausgetauscht werden und in vielen Fällen der Weg für noch mehr Hardliner geebnet wird”, so Zonszein gegenüber Middle East Eye.

Während der US-Botschafter in Israel das “Recht Israels, sich selbst zu schützen” verteidige, erlaube die internationale Gemeinschaft “Israel weiterhin, die Palästinenser in den von ihm besetzten und kontrollierten Gebieten ungestraft zu behandeln”, so Zonszein.

Die palästinensischen Versuche, den Internationalen Strafgerichtshof anzurufen, um Israel wegen solcher Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen, seien ein harter Kampf” gewesen, so Zonszein.



Eine lange Geschichte von Ermordungen

Die israelische Regierung kann auf eine lange Geschichte gezielter Tötungen zurückblicken und war in vielerlei Hinsicht ein Vorreiter bei solchen Tötungen.

In seinem Buch Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations (Die geheime Geschichte der gezielten Tötungen Israels) schildert Ronen Bergman die Ereignisse um die Ermordung von Scheich Abbas al-Musawi im Jahr 1992.

Musawi, der damalige Generalsekretär der libanesischen Hisbollah-Organisation, war mit seiner Frau und seinem fünfjährigen Sohn im Libanon unterwegs, als israelische Apache-Hubschrauber Raketen auf seine Wagenkolonne abfeuerten und alle drei sowie vier Leibwächter töteten.

Nach Bergmans Einschätzung hat Israel in seiner 70-jährigen Geschichte mehr als 2.700 Menschen ermordet, ein Instrument, das es dem Land ermöglicht, “die Geschichte aufzuhalten” und sich nicht auf harte Diplomatie und Staatskunst einlassen zu müssen.

Aber erst mit der Zweiten Intifada, dem palästinensischen Aufstand von 2000-2005, hat Israel die so genannten gezielten Tötungen” verstärkt, eine Entscheidung, die zu Hunderten von Morden an Palästinensern geführt hat, die es als Bedrohung ansieht.

Bei diesen israelischen Operationen wurden häufig auch palästinensische Zivilisten getötet, was zu einer weit verbreiteten Verurteilung dieser Taktik führte.

Infolgedessen richtete der UN-Menschenrechtsrat (HRC) 2021 eine “laufende” internationale Untersuchungskommission ein, die israelische Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und “systematische Diskriminierung und Unterdrückung aufgrund nationaler, ethnischer, rassischer oder religiöser Identität” in den besetzten palästinensischen Gebieten untersuchen soll.

Diese internationale Kritik hat Israel nicht davon abgehalten, die Bemühungen um eine Untersuchung seiner Menschenrechtsverletzungen anzuprangern und dem Menschenrechtsrat “moralischen Bankrott” und eine “zwanghafte Voreingenommenheit gegenüber Israel” vorzuwerfen.

Israels jüngster Angriff auf den Gazastreifen und seine erneute Attentatspolitik werden wahrscheinlich erneut internationalen Druck auf Israel ausüben, mit dem Menschenrechtsrat zusammenzuarbeiten.

Dies wird jedoch ein schwieriger Kampf sein, da die US-Beauftragte Linda Thomas-Greenfield im Menschenrechtsrat erklärt hat, dass die “unverhältnismäßige” Aufmerksamkeit des Gremiums für Israel beendet werden muss.

Die jüngste Flut von Attentaten habe die Spannungen vor Ort nur verschärft und wenig dazu beigetragen, den Friedensprozess voranzubringen, sagte Yossi Mekelberg, ein leitender Forscher für MENA-Fragen bei Chatham House,

“Wenn man die Ursachen des Konflikts nicht bekämpft, werden andere Leute kommen und sie ersetzen”, sagte Mekelberg.

Das Fehlen eines Friedensprozesses, die Blockade, das Fehlen von Menschenrechten – das ist der Kern der Sache”, fügte er hinzu. Übersetzt mit Deepl.com

--

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...