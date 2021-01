Das Netanjahu Regime wird seinem Ruf gerecht, aber die Wahrheit lässt sich nicht vertuschen

Bild:Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) arrives to the weekly cabinet meeting at his office in Jerusalem on July 7, 2019, accompanied by cabinet secretary Tzachi Braverman (L) and Immigration and Absorption Minister Yoav Galant (R) [ABIR SULTAN/AFP via Getty Images]

Israel to ban human rights groups from school visits Israel’s education minister is banning groups that call the country an “apartheid state” from making schools visits to present information to students, CBS News has reported. Yoav Galant tweeted yesterday that he had instructed the ministry’s director general to “prevent the entry of organisations calling Israel ‘an apartheid state’ or demeaning Israeli soldiers from lecturing at schools.”

Israel verbietet Schulbesuche von Menschenrechtsgruppen

Israels Bildungsminister verbietet Gruppen, die das Land als “Apartheidstaat” bezeichnen, Schulbesuche zu machen, um den Schülern Informationen zu präsentieren, berichtet CBS News. Yoav Galant twitterte gestern, dass er den Generaldirektor des Ministeriums angewiesen habe, “den Eintritt von Organisationen, die Israel als ‘Apartheidstaat’ bezeichnen oder israelische Soldaten herabwürdigen, daran zu hindern, an Schulen Vorträge zu halten.”

Der Schritt folgt auf die Veröffentlichung eines Berichts der israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem letzte Woche. Die Organisation brandmarkte Israel als einen “Apartheid”-Staat, der “die jüdische Vorherrschaft zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan fördert und aufrechterhält.”

In Anlehnung an den UN-Bericht von 2017, der zu dem Schluss kam, dass Israel Apartheid praktiziere, wies B’Tselem das populäre Missverständnis zurück, dass es innerhalb der Grünen Linie (Waffenstillstand von 1949) eine Demokratie sei. Es argumentierte, dass nach mehr als einem halben Jahrhundert der Besatzung der Staat als eine Einheit behandelt werden sollte, die von dem zentralen rassistischen Organisationsprinzip geleitet wird, “die Vorherrschaft einer Gruppe – Juden – über eine andere – Palästinenser – zu fördern und aufrechtzuerhalten.”

B’Tselem sagte, dass es sich von der Ankündigung des Ministers nicht abschrecken lassen wird. Generaldirektor Hagai El-Ad sprach heute vor einer Schule in Haifa.

“Seit vielen Jahren setzen wir unsere Schüler einer breiten Vielfalt von Meinungen aus dem gesamten politischen Spektrum Israels aus”, sagte die Hebräische Realschule. “Wir respektieren das Recht der Schüler, ihre Meinung zu äußern und sind stolz darauf, dass sie sich mit Themen beschäftigen, die im Zentrum der israelischen Gesellschaft stehen. Wir führen respektvolle Dialoge und beabsichtigen, diese Tradition fortzusetzen.”

B’Tselem wurde 1989 während der ersten Intifada gegründet und dokumentiert Menschenrechtsverletzungen im besetzten Westjordanland, Ostjerusalem und dem Gazastreifen. “B’Tselem ist entschlossen, seiner Mission treu zu bleiben, die Realität zu dokumentieren, sie zu analysieren und unsere Erkenntnisse der israelischen Öffentlichkeit und der ganzen Welt bekannt zu machen”, betonte die Organisation. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...