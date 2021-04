Soviel zu freien Wahlen in der “einzigen Apartheiddemokratie” im Nahen Osten

Israel verhaftet Jerusalemer Aktivisten im Vorfeld der palästinensischen Wahlen

Von Nir Hasson und Jack Khoury

17.04.2021

Vor der Verhaftung planten die palästinensischen Aktivisten zu sagen, dass die Wahlen nicht stattfinden sollten, wenn sie nicht Ost-Jerusalem und alle seine Stadtteile einschließen würden

Die Polizei hat drei palästinensische Aktivisten in Ost-Jerusalem festgenommen, die vor der für Mai geplanten Wahl zur gesetzgebenden Versammlung der Palästinensischen Autonomiebehörde eine Pressekonferenz abhalten wollten.

Ashraf al-Awar und Naser Kos, die Kandidaten der Fatah sind, und Ratiba al-Natshe, eine Kandidatin der Fida (Palästinensische Demokratische Union), hielten zusammen mit anderen eine Kundgebung in der Salah-al-Din Straße in Ost-Jerusalem ab, nach der sie zum St. George Hotel marschierten, um eine Pressekonferenz abzuhalten. Sie planten, die Wichtigkeit der Abhaltung der Wahl in Jerusalem zu betonen und wollten sagen, dass die Wahl für die gesetzgebende Versammlung nicht abgehalten werden sollte, wenn sie nicht Ost-Jerusalem und alle seine Stadtteile einschließt.

Bis jetzt hat Israel nicht offiziell auf die palästinensische Forderung reagiert, Ost-Jerusalem in die Wahl einzubeziehen, wie es bei der letzten Wahl 2005 der Fall war.

Dieses Thema hat in den internen palästinensischen Diskussionen an Fahrt gewonnen, und alle Fraktionen betonen, dass sie mit dem Ausschluss Jerusalems den Status der Stadt als Hauptstadt des palästinensischen Volkes anerkennen würden.

Einige in der Fatah rufen dazu auf, die Wahl zu verschieben, wenn Israel in seiner Opposition verharrt. Andere sagen, dies sei ein Deckmantel für den wahren Grund für die Verschiebung, nämlich die Sorge, dass die Fatah die Wahl im Westjordanland verlieren könnte.

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat verfügt, dass die ersten palästinensischen Parlamentswahlen seit 15 Jahren am 22. Mai stattfinden sollen, gefolgt von den Präsidentschaftswahlen im Juli.

Am Freitag demonstrierten hunderte linke israelische Aktivisten und palästinensische Bewohner in Sheikh Jarrah, um gegen den Einzug jüdischer Siedler in das Viertel und die Vertreibung palästinensischer Familien aus ihren Häusern zu protestieren. Letzte Woche wurde der Gesetzgeber Ofer Cassif während einer Protestkundgebung dort von Polizeibeamten angegriffen. Die große Versammlung in dieser Woche war eine Reaktion auf diesen Angriff.

Am Freitagmorgen verhaftete die Polizei einen jungen Mann aus Beit Hanina, nachdem ein Tik-Tok-Video gezeigt hatte, wie er einem ultraorthodoxen Mann in der Jerusalemer Stadtbahn ins Gesicht schlug. Das Jerusalemer Amtsgericht verlängerte den Gewahrsam des Mannes um vier Tage. Übersetzt mit Deepl.com