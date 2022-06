“Die israelische Kriminalität ist tief verwurzelt, ebenso wie die Mitschuld der US-Regierung”

Bild:”Israel targeted NGOs and Palestinian children in one fell swoop in the June 2016 arrest of Mohammad Al Halabi” – World Vision- Australia director of the West Bank and Gaza (supplied)



“Mit der Verhaftung von Mohammad Al Halabi im Juni 2016 hat Israel auf einen Schlag NGOs und palästinensische Kinder ins Visier genommen” – World Vision- Australien, Direktor für das Westjordanland und den Gazastreifen (geliefert)

Israel befand Mohammed El Halabi für schuldig, 50 Millionen Dollar von der Wohltätigkeitsorganisation World Vision abgezweigt zu haben, und ignorierte dabei zwingende Fakten: Das Gesamtbudget für 10 Jahre betrug weniger als 23 Millionen Dollar; El Halabis angebliches “Geständnis” wurde von israelischen Behörden inszeniert; unabhängige Prüfungen ergaben, dass die israelischen Anschuldigungen unbegründet waren; und sowohl die australische Regierung (ein wichtiger Geber von World Vision) als auch die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) führten Sonderprüfungen durch und fanden kein Fehlverhalten.

Unter Verletzung des Völkerrechts hielt Israel Mohammed El Halabi wochenlang im Gefängnis fest, bevor ihm Zugang zu einem Anwalt gewährt wurde und bevor seine Familie über seinen Aufenthaltsort informiert wurde. Er berichtete, dass seine israelischen Verhörbeamten ihn schlugen – die UNO sagt, dass seine Behandlung “möglicherweise der Folter gleichkommt”.

Israels Rückgriff auf höchst fragwürdige “geheime Beweise” zur Verurteilung von El Halabi (und Tausender anderer Palästinenser) weist auf ein zutiefst fehlerhaftes Justizsystem hin.



Israel verurteilt World Vision-Mitarbeiter trotz Beweisen für seine Unschuld



von Kathryn Shihadah

23. Juni 2022

Ein israelisches Gericht hat letzte Woche einen Mann aus Gaza für schuldig befunden, Spendengelder von bedürftigen Kindern abgezweigt zu haben, um eine “Terrorgruppe” zu finanzieren.

Selbst eine kurze Untersuchung dieses Falles offenbart einen klaren Justizirrtum seitens Israels – und ist ein Beispiel für die Unterdrückung, die das palästinensische Volk seit Jahren plagt.



6 Jahre Jagd beruht auf eindeutig falsche Anschuldigungen

Mohammed El Halabi, Held der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen und Leiter des in den USA ansässigen Büros von World Vision (WV) in Gaza, befindet sich seit 2016 im Gefängnis – bis letzte Woche ohne Schuldspruch. Ihm wurde vorgeworfen, 50 Millionen Dollar an Spendengeldern von der Hilfsorganisation abgezweigt zu haben.

Tim Costello, CEO von World Vision, nannte die Anklage “zutiefst unverständlich”, wenn man bedenkt, dass “unser Gesamtbudget in Gaza in den letzten zehn Jahren nur 22,5 Millionen Dollar betrug.”

El Halabi war vor seiner Verhaftung weniger als zwei Jahre lang für den Gazastreifen zuständig.

Neben der Veruntreuung wurde er auch beschuldigt, Tausende von Tonnen Eisen an die Hamas weitergeleitet zu haben – Eisen, das World Vision angeblich über den Kerem Shalom Übergang für Bauprojekte importiert hatte.

Auch hier erklärte die Organisation, dass sie weder den Kerem-Shalom-Übergang benutzt noch Eisen nach Gaza importiert.

Nach Angaben seines Anwalts lehnte El Halabi sogar aktiv Anfragen von WV ab, Gegenstände einzuführen, die in die Hände der Hamas fallen könnten. (Die Einstufung der Hamas als “Terrororganisation” ist Ansichtssache.)

Mohammed El Halabi, Leiter des Gebietsentwicklungsprogramms von World Vision, 8. August 2016 (Mohammad Awed / APA)

Bevorzugung eines “Geständnisses” einer dritten Partei gegenüber der Aussage des Angeklagten

Die israelischen Behörden behaupten, Mohammed El Halabi habe ein Geständnis abgelegt, das laut Guardian “auf Notizen eines Ermittlers beruhte, der mit einem anderen Gefangenen sprach, der es gehört hatte.”

Die Times of Israel fügt hinzu, dass El Halabis “Geständnis von einem Informanten erzwungen wurde, der wichtige Details gefälscht und verzerrt hat”.

Als El Halabi die Umstände des “Geständnisses” erläuterte und es dementierte, wiesen die Richter seine Aussage als nicht glaubwürdig zurück.

Das anschließende Urteil stützte sich weitgehend auf das Scheingeständnis, das Richter Natan Zlotchover als “detailliert, kohärent und mit Anzeichen von Wahrhaftigkeit” beschrieb.



Glaube an nicht existierende “Beweise” statt an vertrauenswürdige Quellen

In Bezug auf das Argument von World Vision, dass der angebliche Betrag der veruntreuten Gelder außerhalb der Realität liege, erklärten die israelischen Richter, dass die genauen Zahlen irrelevant seien: “Es besteht keine Notwendigkeit, genaue Berechnungen anzustellen … Beweise für die Überweisung erheblicher Summen reichen aus” – Beweise, die “geheim” sind.

Zusätzlich zu den regelmäßigen Prüfungen durch PricewaterhouseCoopers und die australische Regierung beauftragte World Vision eine große Anwaltskanzlei mit einer Untersuchung der Vorwürfe gegen El Halabi. Die Washington Post berichtete kürzlich darüber,

Ein Team von rund einem Dutzend Anwälten, darunter mehrere ehemalige stellvertretende US-Staatsanwälte, überprüfte fast 300.000 E-Mails und führte über 180 Interviews durch. Forensische Prüfer untersuchten fast jede finanzielle Transaktion bei World Vision von 2010 bis 2016.

Im Juli 2017 legten sie World Vision einen über 400-seitigen Bericht mit ihren Ergebnissen vor… der Bericht fand keine Beweise dafür, dass El Halabi mit der Hamas in Verbindung stand oder Gelder abgezweigt hatte.

Die australische Regierung, ein wichtiger Geber von World Vision, führte ebenfalls eine Sonderprüfung durch und stellte kein Fehlverhalten fest; die United States Agency for International Development (USAID) kam zu demselben Ergebnis.

Trotz dieser durchweg vorbildlichen Berichte konnte das israelische Gericht nicht überzeugt werden.



Israelische Folter und andere Verstöße gegen ein ordentliches Verfahren

Unter Verletzung des Völkerrechts hielt Israel Mohammed El Halabi wochenlang in Haft, bevor ihm Zugang zu einem Anwalt gewährt wurde und bevor seine Familie über seinen Aufenthaltsort informiert wurde. Er berichtete, dass seine israelischen Verhörbeamten ihn schlugen – die UNO sagt, dass seine Behandlung “möglicherweise der Folter gleichkommt”.

Als sein Anwalt hinzugezogen wurde, wurde sein Zugang zu den angeblichen israelischen Beweisen stark eingeschränkt.

Da sich das Gerichtsverfahren über sechs Jahre hinzog, konnten El Halabis Frau und seine fünf kleinen Kinder ihn nur selten im Gefängnis besuchen (lesen Sie hier mehr über Verwaltungshaft). Er nahm an über 160 Gerichtsterminen teil.

Nach Angaben seines Anwalts hat sich das israelische Gerichtssystem geweigert, El Halabi qualifizierte Übersetzer zur Verfügung zu stellen, was seine Fähigkeit, effektiv auf Verhöre zu reagieren, beeinträchtigt.

Vertreter der Vereinten Nationen, von World Vision und anderen Gruppen, die um die Rechtmäßigkeit seines Prozesses besorgt sind, haben versucht, die Gerichtsverhandlungen zu beobachten oder Prozessdokumente einzusehen, wurden aber von Israel routinemäßig daran gehindert.

In einem Gespräch mit DAWN, Democracy for the Arab World Now (mitbegründet vom verstorbenen Jamal Khashoggi), enthüllte der Anwalt von Mohammed El Halabi, wie unkooperativ die israelischen Beamten waren, wenn es um Zeugen für die Verteidigung ging:

Sie sagten: “Wenn Sie Zeugen aus Gaza mitbringen, werden wir sie verhaften. Wir sagten, okay, kein Problem.

Die Zeugen erklärten sich mit ihrer Verhaftung einverstanden, weil sie sagten, dass die Anschuldigungen Unsinn seien, also brachten wir sie her, sie sagten aus und widersprachen jeder Behauptung in der Anklageschrift.

Sie konnten nicht auf die Beweise eingehen, weil der Staat keine Beweise hat; sie konnten nur die Behauptungen in der Anklageschrift bestreiten.

In einem Interview für Mondoweiss bezeichnete El Halabi die gerichtlichen Beweise als “fabriziert” durch den Mitarbeiter, der ein verurteilter Krimineller und Fälschungsspezialist ist.

Mehrere Menschenrechtsorganisationen haben die Freilassung von El Halabi gefordert und auf die unsachgemäße Behandlung des Falles durch Israel hingewiesen. Omar Shakir von Human Rights Watch erklärte,

Es ist eine Verhöhnung eines ordnungsgemäßen Verfahrens und der grundlegendsten Vorstellungen von einem fairen Prozess, jemanden fast sechs Jahre lang in Untersuchungshaft zu halten, die weitgehend auf geheimen Beweisen beruht.

Ein linker Aktivist hält ein Plakat vor einem israelischen Gericht während des Prozesses gegen den Palästinenser Mohammed Halabi, den Gaza-Direktor von World Vision, einer großen christlichen NGO mit Sitz in den USA, in Beerscheva am 15. Juni 2022.

Ein Aktivist hält ein Plakat vor einem israelischen Gericht während des Prozesses gegen den Palästinenser Mohammed Halabi, den Gaza-Direktor von World Vision, einer großen christlichen NGO mit Sitz in den USA, in Beerscheva am 15. Juni 2022. (AFP)

Israel behauptet, sich um die Kinder im Gazastreifen zu kümmern”, hält aber die WV-Finanzierung seit 6 Jahren auf Eis

Als Mohammed El Halabi 2016 verhaftet wurde, stellte World Vision seine Arbeit im Gazastreifen ein und stoppte die Verteilung von medizinischen Hilfsgütern, Nahrungsmittelhilfe und psychosozialer Unterstützung für 40.000 Kinder. Die Hilfsorganisation ist auch heute noch nicht in Gaza tätig.

Nach Angaben von Save the Children leiden vier von fünf Kindern in Gaza unter Depressionen, Trauer und Angst.

Im Jahr 2016, als El Halabi verhaftet wurde, sagte der damalige Premierminister Benjamin Netanjahu,

Lasst das auf euch wirken. [Durch El Halabi hat die Hamas wichtige Unterstützung für palästinensische Kinder gestohlen, damit sie unsere [jüdischen] Kinder töten können. Ich frage Sie also: Wer kümmert sich mehr um die Palästinenser?”

Dasselbe Israel, das sich um palästinensische Kinder “kümmert”, hat seit 2000 über 2.300 von ihnen getötet; Palästinenser haben im gleichen Zeitraum 137 israelische Kinder getötet. Israel hält den Gazastreifen seit 15 Jahren unter einer brutalen Blockade, bombardiert Kinderkrankenhäuser und Schulen, verhindert, dass krebskranke Kinder die notwendige Hilfe bekommen, vergiftet ihr Wasser und vieles mehr.

Israel behauptet, die Arbeit von Hilfsorganisationen wie World Vision zu unterstützen – aber die humanitäre Krise in Gaza ist eine direkte Folge der israelischen Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Palästinensern.

Kürzlich hat Israel 6 hervorragende palästinensische Menschenrechtsorganisationen verboten, weil sie angeblich Verbindungen zum Terrorismus haben – ein Schritt, der wie der Fall El Halabi unbegründet war und rasch weltweit verurteilt wurde.

So viele Geheimnisse

Ein Großteil der Beweise, aufgrund derer Mohammed El Halabi angeklagt wurde, ist “geheim”; ein Großteil des Verfahrens wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt.

Als ein Kollege von El Halabi als Zeuge geladen wurde, verweigerte Israel ihm die Erlaubnis, die Grenze von Gaza zu überqueren, um vor Gericht zu erscheinen.

Sogar der Text des Urteils – 254 Seiten lang – ist geheim.

Yumna Patel schreibt, dass dies eine beliebte Strategie in Israel ist:

Es ist ein klassischer Schachzug im israelischen Werkzeugkasten: Angesichts des Mangels an echten Beweisen für ein Verbrechen zieht Israel die Karte “geheime Beweise”.

Ist ein Palästinenser in seiner Gemeinde politisch aktiv und könnte eine potenzielle “Bedrohung” für den Staat darstellen? Inhaftieren Sie ihn unter geheimen Beweisen.

Setzt sich ein Menschenrechtsaktivist dafür ein, auf die israelische Apartheid aufmerksam zu machen? Verbieten Sie ihnen unter geheimen Beweisen die Reise.

Drohen palästinensische Organisationen der Zivilgesellschaft damit, Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen? Kriminalisieren Sie die Organisationen und verbieten Sie ihre Arbeit unter Geheimhaltung der Beweise.

Die Verurteilung von El Halabi wird in den nächsten Wochen erwartet. World Vision unterstützt seine Berufung gegen das Urteil und fordert “ein faires und transparentes Berufungsverfahren auf der Grundlage der Fakten des Falles”.



Israels Justizsystem ist kaputt

In den USA oder jedem anderen Land mit einem entwickelten Rechtssystem sind Gerichtspraktiken wie die oben beschriebenen illegal. “Ein ordnungsgemäßes Verfahren” – der Gedanke, dass Rechtsangelegenheiten nach festgelegten Regeln gelöst werden müssen und dass Einzelpersonen fair behandelt werden müssen – ist in den Gesetzen vieler Länder verankert, auch in Israel.

Dennoch greift Israel im Umgang mit Palästinensern routinemäßig auf so genannte geheime Beweise, erzwungene Geständnisse und andere höchst problematische Praktiken zurück.

Israel verfolgt Palästinenser mit übertriebener Härte – vor seinem Militärgericht werden so geringfügige “Verbrechen” wie angebliches Steinewerfen mit bis zu 20 Jahren Gefängnis bestraft; jedes Jahr werden Tausende von Palästinensern inhaftiert; es werden übermäßig viele Verwaltungsstrafen verhängt; es werden “verstärkte Verhörmethoden” (d. h. Folter) angewandt; es werden Geständnisse erzwungen und Geständnisse ausgehandelt, was zu einer Verurteilungsquote von 99,7 % führt.

Auf der anderen Seite schont die israelische Justiz die Israelis – illegale israelische Siedler genießen Straffreiheit, wenn sie Palästinenser angreifen; israelische Soldaten, die sich an grundloser Gewalt beteiligen, können mit einem Klaps auf die Hand davonkommen; es gibt viele Beispiele dafür, dass Israelis Palästinenser ohne Konsequenzen ihres Lebens, ihrer Freiheit und ihres Eigentums berauben können.

US-Regierung glaubt israelischer Fantasie und ignoriert Fakten

Die US-Regierung hat seit der Gründung Israels dokumentierte, faktengeprüfte Berichte über Israels eklatantes Fehlverhalten übersehen und sich stattdessen auf die Seite Israels gestellt – im Grunde seine Verbrechen abgesegnet.

Trotz Israels Ruf für Menschenrechtsverletzungen an Palästinensern, seiner gut dokumentierten Zusammenarbeit mit autoritären Regimen (einschließlich Waffenverkäufen und Spionageprogrammen) und sogar seines Angriffs auf ein Schiff der US-Marine – bezeichnet die Regierung der Vereinigten Staaten Israel immer wieder als Verbündeten.

Eine Reihe bedeutender Menschenrechtsorganisationen hat detaillierte, dokumentierte Berichte veröffentlicht, in denen Israel als Apartheid-Regime bezeichnet wird – die Vereinigten Staaten haben jeden einzelnen Bericht kurzerhand verurteilt.

Bei mehr als 50 Gelegenheiten im letzten halben Jahrhundert hat der UN-Sicherheitsrat nach ungeheuerlichen Verstößen gegen das Völkerrecht durch Israel versucht, Resolutionen zu verabschieden, die Israel verurteilen – nur damit die Vereinigten Staaten ihr Vetorecht nutzen, um sie zu blockieren.

Mohammed El Halabi ist nur einer von 800.000 Palästinensern, die seit 1967 von Israel verhaftet wurden; derzeit sind etwa 5.300 Palästinenser politische Gefangene Israels oder befinden sich in Verwaltungshaft. Die Regierung der Vereinigten Staaten ist sich dieser Praktiken bewusst, dennoch subventioniert sie das israelische Militär weiterhin mit 10 Millionen Dollar pro Tag.

Während die US-Regierung, die stark von israelischen Parteigängern beeinflusst und vertreten wird, Mythen über Israel glaubt, verschließt sie die Augen vor den Wahrheiten über Palästina – und drängt derzeit den Internationalen Strafgerichtshof, sein Verfahren wegen Kriegsverbrechen gegen Israel einzustellen.

Die israelische Kriminalität ist tief verwurzelt, ebenso wie die Mitschuld der US-Regierung. Übersetzt mit Deepl.com

