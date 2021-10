Israel will palästinensisch-französischen Menschenrechtsanwalt ins Exil schicken Von Tamara Nassar

War das nicht unter den Nationalsozialisten und in der Hitler Zeit genauso? Wie viele Menschrechtsaktivisten, Anwälte, Richer, Mediziner, Schriftsteller und Intellektuelle wurden ausgebürgert und ins Exil getrieben oder verhaftet und “verschwanden”?

Israel’s interior ministry will revoke the permanent residency of Salah Hammouri, a Palestinian-French human rights defender born and raised in Jerusalem. The ministry formally notified Hammouri’s lawyers of its decision on Monday, citing his “breach of allegiance” to Israel as the reason.