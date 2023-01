Großbritannien braucht jede Menge Nachschub für die “ukrainischen Freunde” Evelyn Hecht-Galinski

Israel promotes Iron Fist weapons in London The warm relationship between the UK elite and Israel’s arms industry has been on display in London this week. Twickenham Stadium – a location normally associated with the sport of rugby – is hosting the International Armoured Vehicles fair.

Israel wirbt in London für Waffen der Eisernen Faust

von Kit Klarenberg

25. Januar 2023

Die als “Eiserne Faust” bekannte Technologie wird in die D9-Bulldozer eingebaut, mit denen Israel häufig palästinensische Häuser abreißt. Debbie Hill UPI

Die herzlichen Beziehungen zwischen der britischen Elite und der israelischen Rüstungsindustrie wurden diese Woche in London deutlich.

Im Twickenham-Stadion – einem Ort, der normalerweise mit dem Rugby-Sport in Verbindung gebracht wird – findet die Internationale Messe für gepanzerte Fahrzeuge statt.

Neben hochrangigen Vertretern der britischen Armee und des israelischen Verteidigungsministeriums nahmen auch zwei der führenden israelischen Waffenhersteller, Rafael und Elbit Systems, an der Veranstaltung teil.

Für Elbit war die Messe eine Gelegenheit, die unter dem Namen Iron Fist bekannte Technologie zu präsentieren. Iron Fist ist eine Reihe von Sensoren und Abfangjägern, die in die D9-Bulldozer eingebaut werden, mit denen das israelische Militär häufig palästinensische Häuser zerstört.

In der Beschreibung von Elbit in der offiziellen Broschüre für die Messe in dieser Woche wird nicht erwähnt, dass das Unternehmen in israelischem Besitz ist. Stattdessen liegt der Schwerpunkt auf den Aktivitäten von Elbit in Großbritannien.

Laut der Broschüre – siehe unten – erstrecken sich die Aktivitäten von Elbit im Vereinigten Königreich inzwischen auf 16 Standorte und beschäftigen mehr als 600 Mitarbeiter.

Gebissen?

Dies ist nicht das erste Mal, dass Elbit versucht hat, seine Investitionen in Großbritannien als sozial und wirtschaftlich vorteilhaft für das Land darzustellen.

Ein weiterer Versuch wurde kürzlich in einem Artikel unternommen, der – offensichtlich mit Unterstützung von Elbit – von Birmingham Live veröffentlicht wurde, einem Medienunternehmen, das sich auf Englands zweitgrößte Stadt konzentriert.

In dem Artikel ging es um UAV Engines, eine Tochtergesellschaft von Elbit.

Obwohl UAV Engines Teil der israelischen Waffenindustrie ist, handelt es sich laut dem Artikel um ein “kleines Unternehmen, das umfunktionierte Norton-Motorradmotoren herstellt”.

UAV Engines hat seinen Sitz in Shenstone, nicht weit von Birmingham entfernt, und wurde wiederholt von Palestine Action ins Visier genommen, einer Gruppe, die in israelische Waffenfabriken einbricht, um großen Schaden anzurichten.

Ohne zu untersuchen, wie Elbit vom Terror gegen Palästinenser profitiert, behauptete Birmingham Live, dass die Mitarbeiter des Werks in Shenstone in Angst leben. In dem Artikel hieß es sogar, dass der Geschäftsführer von UAV Engines aus Angst vor “Repressalien” seinen vollen Namen nicht nennen wollte.

Die Leser des Artikels wurden nicht darüber informiert, dass der vollständige Name des CEO David Cliff lautet.

Er wurde zitiert – wobei nur sein Vorname veröffentlicht wurde – und behauptete, dass die Freiwilligen von Palestine Action “einer Gehirnwäsche unterzogen wurden und ihnen gesagt wurde, dass sie dorthin gehen und den Ort zerstören sollen, damit sie nicht im Gefängnis landen.”

In dem Artikel wurde behauptet, dass ein Wachmann, der für UAV Engines arbeitet, während einer “Auseinandersetzung” mit Palestine Action “tatsächlich gebissen” wurde. Der Wachmann wurde daraufhin auf Hepatitis getestet, heißt es in dem Artikel.

Palestine Action besteht darauf, dass ein solcher Vorfall nie stattgefunden hat.

Stattdessen wurden Freiwillige von Palestine Action von Sicherheitsbeamten angegriffen, die von UAV Engines eingestellt worden waren. Bei einem Angriff wurde einem Freiwilligen ein Schlag auf den Hinterkopf versetzt.

Der Artikel in Birmingham Live basierte auf einem Rundgang über das Gelände, den UAV Engines dem Reporter Jamie Brassington gewährte.

Widersprüchlich

Die David Cliff zugeschriebenen Zitate in dem Artikel waren widersprüchlich.

Cliff behauptete, dass “wir keine Waffen herstellen”, gab dann aber zu, dass die in der Fabrik hergestellten Motoren an Drohnen angebracht werden.

“Wir stellen Motoren her und verkaufen sie an jeden, den die [britische] Regierung zulässt”, so Cliff weiter. Er erklärte, dass zu den Endverbrauchern “befreundete Länder” wie die USA gehören.

In dem Artikel wurde nicht erwähnt, dass Großbritannien eine formelle Partnerschaft mit der israelischen Armee unterhält. Es wurde auch nicht darauf hingewiesen, dass Israel der größte Empfänger von US-Militärhilfe ist.

In Wirklichkeit ist UAV Engines untrennbar mit den Bemühungen von Elbit verbunden, Waffen zu exportieren, die an Palästinensern getestet wurden.

Martin Kelly, ein ehemaliger hochrangiger Kriminalbeamter der britischen Polizei, ist dafür bekannt, als “Sicherheitsberater” für UAV Engines gearbeitet zu haben.

Kelly hat zugegeben, dass die Firma Motoren für den Watchkeeper herstellt, eine für die britische Armee entwickelte Drohne.

Der Watchkeeper ist der Hermes-Drohne von Elbit nachempfunden, die bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen häufig eingesetzt wurde.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum Elbit versucht, sein Image zu verbessern.

Palestine Action hat Elbit erfolgreich dazu gezwungen, seine Londoner Büros zu verlassen und ein anderes Werk des Unternehmens in der Nähe von Manchester zu verkaufen.

Palestine Action hat der israelischen Waffenindustrie großes Kopfzerbrechen bereitet. Die Veröffentlichung von Lobeshymnen in den Medien kann Elbit vielleicht vorübergehend Linderung verschaffen, aber es ist unwahrscheinlich, dass es zu einer Heilung kommt.

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist. Twitter: @KitKlarenberg.

