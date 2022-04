Während in Deutschland Quds Tag Demonstrationen verboten werden, marschieren inm “jüdischen Staat” Tausende jüdische Rechtsextremisten und schreien “Tod den Arabern”



https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/israelis-chant-death-arabs-jerusalem

Bild:Der israelische Rechtsextremist Itamar Ben-Gvir nimmt am 20. April 2022 an einem von jüdischen Rassisten organisierten Marsch in Jerusalem teil. Jeries Bssier ZUMAPRESS

Israelis skandieren “Tod den Arabern” in Jerusalem

Von Tamara Nassar

21. April 2022

Drei Männer stehen vorne, während andere hinter ihnen Fahnen schwenken



Hunderte von israelischen jüdischen Nationalisten marschierten am Mittwoch durch Jerusalem und skandierten antipalästinensische Slogans, während die israelische Polizei versuchte, ihre Route zum Damaskustor zu blockieren.

Die Veranstaltung schien Teil des jährlichen “Marsches der Fahnen” zu sein, der von israelischen jüdischen Rassisten organisiert wird, um die israelische Besetzung und Kolonisierung Ostjerusalems zu feiern.

Der Marsch findet traditionell am “Jerusalem-Tag” statt, einem von Israel erfundenen Feiertag zum Gedenken an den Beginn der Besetzung von 1967, der in diesem Jahr auf Ende Mai fällt, so dass unklar ist, warum der Marsch am Mittwoch stattfand.

Er fand statt, obwohl die israelische Polizei keine Genehmigung erteilt hatte und palästinensische Widerstandsgruppen warnten, dass sie auf die anhaltenden Angriffe auf Palästinenser und muslimische heilige Stätten in Jerusalem reagieren würden.

Später am Mittwochabend schlug eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete auf offenem Gelände in der Nähe von Sderot ein, einer israelischen Siedlung in der Nähe des belagerten Gebiets.

Am frühen Donnerstag führte Israel Luftangriffe auf den Gazastreifen durch, denen eine weitere Rakete und Beschuss aus dem Gazastreifen folgten. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes erlitten mehrere Menschen “Panikattacken” oder wurden “leicht verletzt”, als sie in Schutzräume rannten, berichtet die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz.

Israel behauptete, eine Anlage zur Herstellung von Raketenmotoren getroffen zu haben, und bezeichnete seinen Angriff auf den Gazastreifen als den bedeutendsten” seit Mai letzten Jahres, als bei der 11-tägigen Bombardierung des Gebiets 250 Palästinenser, darunter fast 70 Kinder, ums Leben kamen.

Auf dem Video waren massive Explosionen zu sehen, die den Nachthimmel in Gaza erhellten.

Es ist unklar, wer die Raketen aus Gaza abgefeuert hat. Der Schlagabtausch verdeutlichte die Gefahr, dass Israels ständige Provokationen in Jerusalem jeden Moment zu einem ausgewachsenen Krieg eskalieren könnten.

“Nächster Ministerpräsident”

Zuvor hatte der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett am Mittwoch versucht, den rechtsextremen Abgeordneten Itamar Ben-Gvir daran zu hindern, das berühmte Damaskustor in Jerusalem zu passieren.

Ben-Gvir ist einer der berüchtigtsten rassistischen Politiker Israels und steht oft im Mittelpunkt von Provokationen durch Siedler in der besetzten Stadt.

Ein Held von ihm ist Baruch Goldstein, der jüdische Siedler aus Brooklyn, der 1994 während des Ramadan 29 palästinensische Männer und Jungen beim Gebet in der Ibrahimi-Moschee in der besetzten Stadt Hebron im Westjordanland ermordete.

Ben-Gvir nahm an der Demonstration teil, wo er von der Menge als ihr “nächster Premierminister” begrüßt wurde.

Bennett versucht möglicherweise, eine umfassende Konfrontation mit dem palästinensischen Widerstand in Gaza zu vermeiden und gleichzeitig seine rechtsextreme jüdisch-nationalistische Basis nicht zu verprellen, zumal das Schicksal seiner zerbrechlichen Koalitionsregierung auf dem Spiel steht.

Berichten zufolge hat der israelische Geheimdienst Shin Bet die Regierung gewarnt, dass eine Teilnahme Ben-Gvirs eine umfassende Konfrontation mit dem Widerstand in Gaza auslösen könnte.

Die Hamas hat in den letzten Tagen signalisiert, dass sie eine solche Konfrontation nicht sucht, sondern dass der Widerstand auf eine fortgesetzte israelische Aggression reagieren würde.

Die israelischen Besatzungstruppen setzen jedoch ihre täglichen Angriffe auf muslimische Gläubige während des Fastenmonats Ramadan fort.

Am Donnerstagmorgen griffen die Besatzungstruppen erneut Gläubige an und versuchten, die Hauptgebetshalle der Al-Aqsa-Moschee zu stürmen. Anschließend erlaubten die Besatzungstruppen jüdischen Siedlern, das Gelände zu betreten.

تغطية صحفية: “جانب من المواجهات المندلعة بين قوات الاحتلال والشبان بالمسجد الأقصى تزامنًا مع اقتحام المستوطنين” pic.twitter.com/5bvJVf5KMI

– AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 21, 2022

الشبان يستهدفون المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى بالمفرقعات النارية pic.twitter.com/a0CFw9PbwG

– AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 21, 2022

Und während Bennetts Regierung versucht, sich von dem extremistischen Mob zu distanzieren, hat Yair Lapid, Israels vermeintlich gemäßigter Außenminister, Anfang des Monats einen ähnlich provokativen Besuch am Damaskustor gemacht und damit die Spannungen weiter verschärft.

“Tod den Arabern”

Der Mob versuchte am Mittwoch, trotz der Bemühungen der israelischen Polizei, ihn zu stoppen, in das muslimische Viertel der Altstadt vorzudringen:

הצועדים ממשיכים לנסות לפרוץ את מחסומי המשטרה כדי להגיע לשער שכם, המשטרה הודפת אותם בחזרה. בינתיים אין מעצרים @kann_news pic.twitter.com/2BLL6doeoB

– סולימאן מסוודה سليمان مسودة (@SuleimanMas1) April 20, 2022

Wie bei solchen Märschen üblich, skandierten viele in der Menge – darunter auch Kinder – mavet la aravim – “Tod den Arabern”.

צעדת הדגלים | המשתתפים מנסים להגיע לשער שכם – ומתעמתים עם השוטרים שחוסמים את דרכם@SuleimanMas1 https://t.co/1hDdDGnJlT pic.twitter.com/2V8eBVBmxa

– כאן חדשות (@kann_news) April 20, 2022

“Tod den Arabern”

Der Mob versuchte am Mittwoch, trotz der Bemühungen der israelischen Polizei, ihn zu stoppen, in das muslimische Viertel der Altstadt vorzudringen:

Wie bei solchen Märschen üblich, skandierten viele der Teilnehmer – darunter auch Kinder – “Mavet la aravim” – “Tod den Arabern”.

Videos von dem Marsch zeigen die Anwesenheit von Fahnen von Lehava, einer jüdischen Extremistengruppe, deren Ziel es ist, die Vermischung von Juden und Nicht-Juden zu verhindern.

Lehava und seine ultra-radikalisierten Jugendlichen sind regelmäßig bei Israels “Tod den Arabern”-Märschen vertreten.

Während es einige Konfrontationen zwischen Palästinensern, die das Damaskustor verteidigten, und israelischen Besatzungskräften gab, konzentrierten sich die Spannungen am Mittwoch auf extremistische Siedler und die israelische Polizei.

Bemerkenswerterweise – und im Einklang mit Israels Apartheidpolitik – verzichteten die israelischen Streitkräfte offenbar darauf, Tränengas, gummiummantelte Stahlgeschosse, scharfes Feuer, Stinkwasser und andere Formen extremer Gewalt, die sie routinemäßig gegen Palästinenser einsetzen, gegen Juden einzusetzen.

Dennoch wurde der Versuch des israelischen Staates, den Marsch zu stoppen, von einigen als Sieg des palästinensischen Widerstands gewertet. Im vergangenen Mai hatte die Intervention palästinensischer Widerstandsgruppen aus dem Gazastreifen als Reaktion auf die israelische Gewalt gegen Palästinenser in Jerusalem die klare Botschaft vermittelt, dass die Besatzungstruppen in der Stadt nicht freie Hand haben.

Ein ähnlicher, von jüdischen Nationalisten geplanter Marsch in Jerusalem im vergangenen Jahr war einer der Katalysatoren, der die umfassende Konfrontation zwischen Israel und Palästinensern im gesamten historischen Palästina auslöste.

Der ursprünglich für den 10. Mai 2021 geplante Marsch wurde aufgrund des palästinensischen Widerstands verschoben, was Israel zu einem peinlichen Rückzug zwang.

Israel war gezwungen, den Marsch abzusagen.

Im darauffolgenden Monat fand der Marsch statt, als ein Mob extremistischer israelischer Juden entlang einer streng abgesperrten Route marschierte und rassistische und völkermörderische Parolen skandierte.

Seit letztem Freitag hat Israel fast jeden Tag palästinensische Ramadan-Gläubige auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee angegriffen.

Bei einem stundenlangen Angriff der israelischen Besatzungstruppen an einem der heiligsten Tage des islamischen Kalenders wurden an diesem Tag mehr als 150 Palästinenser verwundet.

Am Dienstag dieser Woche marschierten Tausende von extremistischen Siedlern im besetzten Westjordanland zum Standort eines geräumten Siedler-Außenpostens.

Homesh wurde 2005 im Rahmen des angeblichen “Rückzugs” Israels aus dem Gazastreifen und mehreren Dörfern im Westjordanland von seinen israelischen Bewohnern geräumt. Das Land, das zum Dorf Burqa gehört, wurde in den 1970er Jahren zur militärischen Sperrzone erklärt.

Student stirbt an Schusswunde

Während die Aufmerksamkeit auf Jerusalem gerichtet war, setzten die israelischen Besatzungstruppen ihre Razzien im gesamten besetzten Westjordanland fort und verhafteten und erschossen Palästinenser.

Eine 18-jährige palästinensische Studentin erlag am Montag ihren Schussverletzungen, die sie Anfang des Monats beim Einmarsch der israelischen Besatzungstruppen in das Gebiet Dschenin im besetzten Westjordanland erlitten hatte.

Nach Angaben ihrer Familie war Hanan Mahmoud Khudour auf dem Heimweg in ihr Dorf Faqua östlich von Dschenin, als sie in den Unterleib geschossen wurde. Sie war nicht am Widerstand gegen die Besatzungsarmee beteiligt.

Das Personal des Krankenhauses, in dem sie mehrfach operiert wurde, geht davon aus, dass die Wunde durch israelischen Beschuss verursacht wurde, da sie anderen Verletzungen ähnelt, die sie behandelt haben.

Khudours Vater sagte, seine Tochter habe gehofft, ihre Ausbildung fortsetzen zu können.

“Sie war das Licht meines Lebens, das nun erloschen ist”, sagte er den Medien.

Universität angegriffen

Unterdessen griffen israelische Besatzungstruppen vergangene Woche zweimal den Campus der Palästinensischen Technischen Universität Kadoorie in der Stadt Tulkarem im nördlichen Westjordanland an und verletzten Studenten und Mitarbeiter mit scharfer Munition und gummiummantelten Stahlgeschossen.

Nach Angaben des Palästinensischen Zentrums für Menschenrechte (PCHR) kamen israelische Soldaten in Zivil am 13. April in einem Zivilfahrzeug und eröffneten das Feuer auf zwei 21-jährige Studenten und einen Wachmann.

Ahmed Majed Katana wurde von den israelischen Streitkräften in den Kopf geschossen, während Odai Zaghal al-Akhras durch einen Schuss in die Schulter verwundet wurde.

Einen Tag zuvor hatten israelische Streitkräfte den Campus gestürmt, mit scharfer Munition und gummiummantelten Stahlgeschossen geschossen sowie Schallbomben und Tränengas abgefeuert und dabei vier Menschen verletzt. Übersetzt mit Deepl.com

Ali Abunimah trug zur Berichterstattung bei.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...