Israelische Aufrufe zum Völkermord stoßen in Washington und Brüssel auf Achselzucken von Ali Abunimah

Dank an Ali Abunimah für seine klaren und nötigen Worte, die bei uns fehlen. “Untätigkeit ist Mittäterschaft”.



Es ist an der Zeit das die deutsche Bundesregierung und AA Baerbock “muss weg” endlich handelt. Nach den Äußerungen “Huwara die palästinensische Kleinstadt im besetzten Westjordanland muss ausradiert werden”, des jüdischen rechtsextremen Finanzminister Bezalel Smotrich , diesen “völkermörderischen” Minister mit einem Einreiseverbot zu belegen Des Weiteren für das ganze Netanjahu Kabinett für Deutschland. Zudem endlich die deutsche Staatsräson für dieses zionistische Zerstörungsregime sofort zu beenden. Ich schäme mich für jeden Juden und Israel Unterstützer, der jetzt noch schweigt! Ich schäme mich für einen Zentralrat der Juden der schweigt zu diesen Verbrechen in seinem “gelobten Land”. Ich schäme mich für einen Antisemitismusbeauftragten der schweigt! Ich schäme mich für eine Deutsch Israelische Gesellschaft die schweigt. Ich schäme mich für eine deutsche Regierung, die von “Werten” faselt, aber in Wirklichkeit im moralischen Morast steht! So wird Antisemitismus gefördert! Juden und ein “jüdischer Staat” der so handelt muss sich nicht wundern, wenn man ihm mit Abscheu entgegentritt. Es ist verständlich! Wenn zudem noch der israelische Botschafter in Deutschland ein Auftrittsverbot für Roger Waters fordert, vor einem “Links Antisemitismus” in der Kulturszene warnt, der “schwerer zu bekämpfen sei als Antisemitismus” und stärker in den Fokus rücken müsse, dann ist das so dreist ,dass anstatt mit einem Auftrittsverbot für Roger Waters, mit Auftrittsverboten für zionistische Vertreter zu reagieren. Der “jüdische Staat” war seit Gründung auf den “Werten” der Judaisierung” Palästinas gegründet und wird seinen ” Judaisierungs-Werten” seitdem täglich “mörderischer gerecht”. “Untätigkeit ist Mittäterschaft”.



Evelyn Hecht-Galinski

Israeli calls for genocide met with shrugs in Washington and Brussels “The village of Huwwara needs to be wiped out. I think that the State of Israel needs to do that – not, God forbid, private individuals,” Israel’s finance minister Bezalel Smotrich said on Wednesday. This genocidal call came just days after hordes of Israeli settlers, protected by the army, attacked the occupied West Bank village, burning Palestinian homes and cars and ransacking businesses.

A Palestinian woman looks outside her door that was torched by Jewish settlers in the occupied West Bank town of Huwwara on 26 February. Eyal Warshavsky ZUMAPRESS

Israelische Aufrufe zum Völkermord stoßen in Washington und Brüssel auf Achselzucken

von Ali Abunimah

1. März 2023

Eine Palästinenserin schaut aus ihrer Tür, die am 26. Februar von jüdischen Siedlern in der besetzten Stadt Huwwara im Westjordanland angezündet wurde. Eyal Warshavsky ZUMAPRESS

“Das Dorf Huwwara muss ausgelöscht werden. Ich denke, dass der Staat Israel das tun muss – und nicht, Gott bewahre, Privatpersonen”, sagte Israels Finanzminister Bezalel Smotrich am Mittwoch.

Dieser Aufruf zum Völkermord erfolgte nur wenige Tage, nachdem Horden israelischer Siedler unter dem Schutz der Armee das besetzte Dorf im Westjordanland angegriffen, palästinensische Häuser und Autos angezündet und Geschäfte geplündert hatten.

https://twitter.com/MatanHodorov/status/1630887014630301696?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1630933607979139074%7Ctwgr%5E9c3fff374419cdd4f9c7585ff4fe7d46c1121913%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Felectronicintifada.net%2Fblogs%2Fali-abunimah%2Fisraeli-calls-genocide-met-shrugs-washington-and-brussels



in Washington und Brüssel

Ali Abunimah Rechte und Rechenschaftspflicht 1. März 2023

Eine Frau blickt durch eine Metalltür auf einen mit verbrannten Trümmern bedeckten Bereich

Eine Palästinenserin blickt aus ihrer Tür, die am 26. Februar von jüdischen Siedlern in der besetzten Stadt Huwwara im Westjordanland angezündet wurde. Eyal Warshavsky ZUMAPRESS

“Das Dorf Huwwara muss ausgelöscht werden. Ich denke, dass der Staat Israel das tun muss – und nicht, Gott bewahre, Privatpersonen”, sagte Israels Finanzminister Bezalel Smotrich am Mittwoch.

Dieser Aufruf zum Völkermord erfolgte nur wenige Tage, nachdem Horden israelischer Siedler unter dem Schutz der Armee das besetzte Dorf im Westjordanland angegriffen, palästinensische Häuser und Autos angezündet und Geschäfte geplündert hatten.

Ein Palästinenser wurde dabei getötet. Die Siedler rächten sich damit für die Ermordung von zwei ihrer Siedlerkollegen in dem Dorf am Sonntag durch unbekannte Angreifer.

Smotrich ist ein ranghoher israelischer Minister, der gerade mit weitreichenden Befugnissen für das besetzte Westjordanland ausgestattet worden ist.

Sein Aufruf zur Auslöschung von Huwwara kam als Antwort auf eine Frage in einer israelischen Fernsehsendung, warum er einen Tweet eines anderen Siedlerführers “geliked” habe, der gefordert hatte, dass “das Dorf Huwwara heute ausgelöscht werden sollte”.

Und in ähnlichem Sinne hatte Zvika Fogel, ein israelischer General und Gesetzgeber in der Regierungskoalition von Premierminister Benjamin Netanjahu, das Pogrom in dem palästinensischen Dorf gelobt.

“Ein geschlossenes, niedergebranntes Huwwara – das ist es, was ich sehen will”, sagte Fogel.

https://twitter.com/BtSIsrael/status/1630914130176557058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1630914130176557058%7Ctwgr%5E742286d3430b5e7a155b9f8035c15a57d01182cd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felectronicintifada.net%2Fblogs%2Fali-abunimah%2Fisraeli-calls-genocide-met-shrugs-washington-and-brussels



Und am 26. Februar, dem Tag des Huwwara-Pogroms, hetzte Smotrich selbst Israel dazu auf, palästinensische Städte wegen der Tötung der beiden Siedler “gnadenlos” mit Panzern und Hubschraubern anzugreifen.

Er forderte, Israel solle durch rachsüchtige Gewalt zeigen, dass “der Hausherr” – also die Juden – “verrückt geworden” seien, um die Palästinenser von jeglichem Widerstand abzuhalten.

Die Palästinenser wissen, dass derartige Aufwiegelungen nichts Neues sind, aber es ist jetzt ein Punkt erreicht, an dem Israels Spitzenbeamte ihre völkermörderischen Impulse in der Gewissheit ausrufen und umsetzen können, dass die so genannte internationale Gemeinschaft absolut nichts tun wird, um sie aufzuhalten.

Und das Auslöschen ganzer Städte und Dörfer ist auch nicht neu: Zionistische Milizen zerstörten 1948 Hunderte von ihnen, als sie die Palästinenser während der Nakba vertrieben und ermordeten, um Israel auf den Trümmern ihres Lebens und ihrer Gesellschaft zu errichten.

Seitdem zerstört die israelische Siedlerkolonie palästinensische Häuser und Gemeinden und raubt ihr Land unter dem Deckmantel “legaler” Verfahren, die keinerlei Legitimität besitzen.

Das macht Smotrichs Aufruf so gefährlich: Israel ist durchaus in der Lage, dies zu tun. Sein angeblicher Einwand gegen das Huwwara-Pogrom bezieht sich nicht auf das Pogrom selbst, sondern darauf, dass es die Aufgabe des Staates sei, Gräueltaten an Palästinensern zu begehen.

In Wirklichkeit gibt es jedoch keinen Unterschied zwischen der Siedlerbande und dem israelischen Staat: Sie sind ein und dasselbe.

Nie wieder?

Erst vor wenigen Wochen wurde der israelische Staatspräsident Isaac Herzog von den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktags herzlich empfangen.

Der jährliche Gedenktag ist Anlass für viele fromme Reden, in denen alle ermahnt werden, die “Lehren aus der Geschichte” zu ziehen, damit sich ein Völkermord an den europäischen Juden unter deutscher Führung nie wiederholen kann.

Während israelische Minister offen zum Völkermord aufrufen, trifft sich der EU-Koordinator für “Antisemitismus” mit führenden Israel-Lobbyisten in Washington. Warum wendet @kschnurbein nicht die “Lehren aus der Geschichte” an und meldet sich zu Wort? #NeverAgain https://t.co/RkmgKsCwm5 https://t.co/iTdnwt3I6C

– Ali Abunimah (@AliAbunimah) March 1, 2023

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte: “Wir können nicht schweigen, wenn Unrecht geschieht, wenn Massaker begangen werden.”

“Wir müssen Antisemitismus, Antiziganismus und alle Formen von Hass und Diskriminierung anprangern – sei es aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, des Alters oder einer Behinderung”, so die deutsche Politikerin weiter.

Und die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, erklärte gegenüber Herzog, dass die gesetzgebende Körperschaft das “zeitlose Versprechen des Nie wieder” einhalte, indem sie gegen Russland und den Iran Stellung beziehe – obwohl sie nichts über Israels Verbrechen gegen die Palästinenser sagte.

Dieses Schweigen ist typisch für die europäischen Staats- und Regierungschefs, die es auch jetzt noch beibehalten, wenn ihre kostbaren “Lehren aus der Geschichte” verlangen, dass sie angesichts der eskalierenden völkermörderischen Rhetorik und Handlungen der Führer ihres geliebten Israel aufschreien.

Das Beste, was die EU zustande gebracht hat, war eine laue Erklärung am Dienstag, in der sie zum Ausdruck brachte, wie “höchst besorgt” sie über die “Spirale der Gewalt in den besetzten palästinensischen Gebieten” ist.

Israel/Palästina: 🇪🇺 ist sehr besorgt über die Spirale der Gewalt in den besetzten 🇵🇸 Gebieten. Verurteilt Terroranschlag gegen Israelis & Siedler Gewalt gegen Palästinenser. @JosepBorrellF wendet sich an 🇮🇱🇵🇸 Amtskollegen: Deeskalation ist dringend erforderlich. https://t.co/5jPKt2WZBt

– Peter Stano (@ExtSpoxEU) February 28, 2023

In ihrer üblichen Voreingenommenheit gegenüber Palästinensern bezeichnete die EU die Tötung von Siedlern als “Terror”, verzichtete aber bewusst darauf, dieses Wort für tödliche Angriffe der Siedler oder der israelischen Besatzungstruppen auf Palästinenser zu verwenden.

Nirgendwo erwähnte die EU die Aufwiegelung durch israelische Führer oder warnte vor Konsequenzen.

“Grundwerte”

Nach dem israelischen Tagesangriff auf die Stadt Nablus im Westjordanland im vergangenen Monat, bei dem ein Dutzend Palästinenser getötet wurden, forderte ECCP – ein Zusammenschluss von mehr als 40 Palästina-Solidaritätsorganisationen in Europa – die europäischen Regierungen zum Handeln auf.

Sie forderten die EU auf, den privilegierten Zugang Israels zu EU-Forschungsgeldern zu beenden, alle wirtschaftlichen Transaktionen mit israelischen Siedlungen zu verbieten und Sanktionen gegen Israel wegen seiner Verstöße gegen die Menschenrechte und das Völkerrecht zu verhängen, einschließlich eines beidseitigen Waffenembargos.

Die EU ist durchaus in der Lage, all diese Dinge zu tun – wie sie es gegenüber Russland wegen dessen militärischer Intervention im Krieg in der Ukraine getan hat.

Letzte Woche verhängte die EU – offenbar zum ersten Mal überhaupt – Sanktionen gegen einen ehemaligen israelischen Diplomaten.

Es überrascht jedoch nicht, dass dies nichts mit dem zu tun hatte, was er im Namen Israels getan hat. Vielmehr warf die EU dem in Russland geborenen ehemaligen israelischen Beamten vor, “die umstrittensten Behauptungen russischer Beamter und Propagandisten” in Bezug auf die Ukraine zu verbreiten.

Untätigkeit ist Mittäterschaft

“Die verschärfte Flut von Siedlerangriffen und kalkulierten kollektiven Bestrafungen von Palästinensern sowie die Zerstörung von zivilem Eigentum in Huwwara ist eine direkte Folge der Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft, wirksame und sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen, um Israels illegale Besatzung und das koloniale Apartheidregime der Siedler zu beenden”, erklärte Al-Haq, eine prominente Palästinenserrechtsgruppe, am Mittwoch.

Al-Haq forderte Drittländer und internationale Gremien auf, den Verurteilungen Waffenembargos, Wirtschaftssanktionen und Gegenmaßnahmen gegen Israel folgen zu lassen und gezielte individuelle Sanktionen gegen israelische Siedler und israelische Siedlerorganisationen zu verhängen”.

Die Gruppe forderte die Länder außerdem auf, Organisationen, die in vielen Ländern, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada und ganz Europa, Gelder für Siedler sammeln, den Status der Gemeinnützigkeit zu entziehen.

https://twitter.com/OmarSShakir/status/1630807971742593024?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1630807971742593024%7Ctwgr%5E04e7070ed885e6906f0612cd68b5c53a5b13dedf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felectronicintifada.net%2Fblogs%2Fali-abunimah%2Fisraeli-calls-genocide-met-shrugs-washington-and-brussels



In Washington zuckte das Außenministerium mit den Schultern, als ein Reporter am Montag die Frage nach der Aufwiegelung durch “geradezu faschistische” Mitglieder der israelischen Regierung stellte.

“Keines dieser Mitglieder ist der Premierminister von Israel”, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price. “Wir arbeiten direkt mit dem Premierminister, mit seinem Team und mit unseren direkten Ansprechpartnern zusammen.”

Am Mittwoch ging Price noch einen Schritt weiter und bezeichnete Smotrichs jüngste Äußerungen als “unverantwortlich, widerwärtig” und “ekelhaft” und forderte Netanjahu auf, sie “öffentlich und eindeutig zurückzuweisen und zu desavouieren”.

Die USA haben jetzt die Gelegenheit, ihren Worten Taten folgen zu lassen, da Smotrich noch in diesem Monat zu einem Besuch in die USA reisen will.

Democracy for the Arab World Now, eine in Washington ansässige Interessengruppe, die von dem ermordeten Kolumnisten der Washington Post, Jamal Khashoggi, gegründet wurde, forderte die USA auf, Smotrichs Visum zu widerrufen.

https://dawnmena.org/us-revoke-visa-deny-entry-to-israeli-minister-bezalel-smotrich-over-incitement-to-violence/



DAWN meint, dass Smotrichs Aufruf zur Auslöschung von Huwwara einer “Aufstachelung zum Völkermord” gleichkommen könnte.

“Die Biden-Administration sollte hochrangigen Regierungsvertretern, die zu Gräueltaten gegen palästinensische Zivilisten aufstacheln, nicht erlauben, ihre gewalttätige und hasserfüllte Rhetorik in den Vereinigten Staaten zu verbreiten, so wie sie Regierungsvertreter, die zu Gewalt gegen Zivilisten in mehreren afrikanischen Ländern aufstacheln, verboten hat”, sagte Sarah Leah Whitson, die Geschäftsführerin der Gruppe.

Es gibt jedoch wenig Grund zu der Annahme, dass die USA über ihre verbale Ermahnung hinausgehen werden.

Das ECCP behauptet, dass die “fehlende Reaktion der EU und ihre fortgesetzte bedingungslose Bindung an und Zusammenarbeit mit dem israelischen Apartheidstaat im Widerspruch zu ihren Grundwerten steht”.

Dieses Gefühl ist verständlich, aber wir können an dieser Stelle nur feststellen, dass die Unterstützung der EU für Israels immer dreistere Barbarei gegen das palästinensische Volk nicht im Widerspruch zu ihren “Grundwerten” steht.

Vielmehr ist sie ein echter und aufrichtiger Ausdruck dieser Werte. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …