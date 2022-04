“Nach internationalem Recht haben die Palästinenser das Recht, bewaffneten Widerstand gegen die israelische Militärbesatzung zu leisten. Israel hingegen bezeichnet jeglichen Widerstand gegen seine militärische Besatzung als “Terrorismus”.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-forces-kill-large-scale-raid-jenin-camp

Bild: Teargas canisters are fired from an Israeli military vehicle near the Palestinian refugee camp of Jenin in the occupied West Bank on 9 April 2022 (AFP)

Israelische Streitkräfte töten palästinensischen Widerstandskämpfer bei Großangriff auf Lager in Jenin

Palästinensische Kämpfer reagieren auf die Razzia mit Schüssen, was zu schweren Zusammenstößen mit israelischen Truppen auf der Straße führt

Israelische Besatzungsstreitkräfte töten palästinensischen Widerstandskämpfer bei Großangriff auf Lager in Jenin



Von Shatha Hanaysha

im Flüchtlingslager Jenin



9. April 2022

Bei einer groß angelegten israelischen Razzia im Flüchtlingslager von Jenin im besetzten Westjordanland wurden am Samstagmorgen ein Palästinenser getötet und 13 weitere verwundet.

Die Razzia begann gegen 9.30 Uhr Ortszeit, als israelische Spezialkräfte in das Lager eindrangen und sich zum Haus der Familie von Raad Hazem begaben, einem 28-Jährigen, der am Donnerstag in einer Bar in Tel Aviv eine Schießerei verübt und drei Israelis getötet hatte.

Es folgten Verstärkungen, und die israelischen Truppen stürmten das Lager von allen Eingängen aus, wobei sie auf palästinensische Kämpfer trafen, die sich im Lager aufhielten und das Feuer auf die Truppen an mehreren Stellen eröffneten.

Eine lokale Quelle berichtete Middle East Eye, dass palästinensische Kämpfer bei den schweren Straßenkämpfen, die fast drei Stunden dauerten, bevor sich die israelischen Streitkräfte aus der Stadt zurückzogen, auch einen Sprengsatz einsetzten.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurde ein Palästinenser, Ahmad al-Saadi (23), bei dem Feuergefecht getötet. Nach Angaben der Al-Quds-Brigaden (Saraya al-Quds), des militärischen Flügels der islamischen Dschihad-Bewegung, war er ein Kommandeur ihrer Einheit in Jenin.

Mindestens 13 weitere Palästinenser erlitten Schussverletzungen, darunter eine 19-jährige Frau, von denen sich zwei in kritischem Zustand befanden.

Zwei weitere wurden bei den Schießereien verwundet und von der israelischen Armee festgenommen.

Ein Augenzeuge, der es vorzog, anonym zu bleiben, berichtete MEE, dass israelische Scharfschützen, die während der Razzia auf den Dächern stationiert waren, auf Passanten schossen, darunter auch auf seinen Freund, der von einer scharfen Kugel verwundet wurde, als er auf der Straße ging.

Die israelische Armee erklärte in einer Erklärung am frühen Morgen, dass die Streitkräfte in Jenin eingedrungen seien und im Flüchtlingslager operiert hätten, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Es wurden keine israelischen Opfer gemeldet.

Während sie das Haus von Hazems Familie umstellten, nahmen die israelischen Streitkräfte Messungen an dem Haus vor einem möglichen Abriss vor, berichteten israelische Medien.

Israel reißt häufig die Häuser von Familien ab, die beschuldigt werden, Angriffe auf israelische Ziele verübt zu haben, eine Politik, die von Menschenrechtsgruppen als eine Form der kollektiven Bestrafung verurteilt wird.

Die israelischen Streitkräfte versuchten auch, Fathi Hazem, den Vater von Raad, zu verhaften, aber er weigerte sich, sich zu stellen, und die Truppen zogen ab, ohne ihn festzunehmen, so ein Augenzeuge gegenüber MEE.

Kämpfer im Lager von Jenin

Die Stadt im nördlichen Westjordanland, insbesondere ihr zentrales Flüchtlingslager, ist als Hochburg einer wiederauflebenden bewaffneten palästinensischen Widerstandsbewegung bekannt.

Seit Ende letzten Jahres haben Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) mehrere Versuche unternommen, die wachsende Zahl der bewaffneten Widerstandskämpfer in der Stadt einzudämmen.

Der Aufstieg des bewaffneten Widerstands in Jenin

Mehr lesen ”

Ende Dezember sagte der Generalstabschef der israelischen Streitkräfte, Aviv Kochavi, in einem Interview mit Channel 12, dass Israel drei Monate zuvor kurz vor einer größeren Operation in Jenin gestanden habe, bevor es die Palästinensische Autonomiebehörde eingeschaltet habe.

Letzte Woche töteten israelische Soldaten drei Palästinenser bei einem Hinterhalt in der Morgendämmerung in Jenin, als die Bewohner den 20. Jahrestag eines brutalen israelischen Angriffs auf das Flüchtlingslager der Stadt begingen, der zum Symbol für die israelische Besatzung geworden ist.

Der Überfall am Samstag fällt in eine Zeit erhöhter Spannungen in Israel und Palästina.

In den letzten drei Wochen wurden vierzehn Israelis bei Schieß- und Messerangriffen von Palästinensern aus dem besetzten Westjordanland und innerhalb Israels getötet.

Mindestens sechs Palästinenser wurden im gleichen Zeitraum im Westjordanland durch israelisches Feuer getötet, darunter einer, der von einem Siedler erschossen wurde.

Im besetzten Ostjerusalem ging die israelische Polizei seit Beginn des heiligen Monats am 2. April jede Nacht gegen Palästinenser vor, die am Damaskustor den Ramadan feierten.

Mehr als 30 Menschen wurden verhaftet, darunter auch Minderjährige, und Dutzende wurden bei den Übergriffen verwundet. Übersetzt mit Deepl.com

