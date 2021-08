Israeli snipers attack Gaza children Israeli occupation forces injured more than 40 Palestinians, including at least 24 children, during protests in the Gaza Strip on Saturday. One of the injured is photojournalist Asem Muhammad Shehade, who was wounded in the face by shrapnel from a live bullet. Another is a 13-year-old boy reportedly in critical condition.

Bild:Paramedics evacuate a Palestinian youth wounded during demonstrations along the boundary fence with Israel, at Gaza City’s al-Shifa hospital on 21 August.

Atia Darwish APA images

Israelische Scharfschützen greifen Kinder in Gaza an

Von Tamara Nassar

22. August 2021

Sanitäter evakuieren am 21. August im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt einen palästinensischen Jugendlichen, der bei Demonstrationen entlang des Grenzzauns zu Israel verwundet wurde. Atia Darwish APA-Bilder

Israelische Besatzungstruppen haben am Samstag bei Protesten im Gazastreifen mehr als 40 Palästinenser, darunter mindestens 24 Kinder, verletzt.

Einer der Verletzten ist der Fotojournalist Asem Muhammad Shehade, der durch ein Schrapnell eines scharfen Geschosses im Gesicht verwundet wurde.

Ein weiterer Verletzter ist ein 13-jähriger Junge, der sich Berichten zufolge in einem kritischen Zustand befindet.

Israelische Scharfschützen, die an der Grenze zwischen Israel und Gaza stationiert sind, feuerten mit Maschinengewehren, scharfer Munition, gummiummantelten Stahlgeschossen und Tränengaskanistern auf palästinensische Zivilisten, die sich friedlich in der Nähe des östlichen Grenzzauns versammelt hatten.

Palästinensische Gewerkschaften und politische Gruppen hatten zu den Protesten in der Nähe des Stadtteils al-Zaitoun in Gaza-Stadt aufgerufen, um des 52. Jahrestages der Verbrennung der al-Aqsa-Moschee durch einen australischen christlichen Touristen zu gedenken und gegen die anhaltende Belagerung des Gazastreifens durch Israel zu protestieren.

Verwundeter Scharfschütze

Lokale Medien verbreiteten Aufnahmen eines israelischen Scharfschützen, der durch eine kleine Öffnung in der von Israel kontrollierten Trennmauer zwischen dem Gazastreifen und Südisrael auf Palästinenser schießt.

Man sieht Palästinenser, die versuchen, das Gewehr des Soldaten, das durch die Öffnung ragt, mit Stöcken und Steinen auszuschalten.

Dann sieht man eine Person, die sich der Öffnung nähert, eine Handfeuerwaffe herauszieht und durch die Öffnung in der Mauer auf den Heckenschützen schießt.

Die israelische Armee gab später bekannt, dass der Scharfschütze durch einen Kopfschuss verwundet worden war, und identifizierte ihn als Sergeant Barel Hadaria Shmueli von der israelischen Grenzpolizei.

Shmueli wurde mit dem Flugzeug in das Soroka-Krankenhaus in Beerscheva gebracht und befindet sich in einem kritischen Zustand.

Israel hat daraufhin als Vergeltung Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen und behauptet, vier Waffenlager und Produktionsstätten der Hamas getroffen zu haben.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Person, die den israelischen Scharfschützen erschossen hat, mit der Hamas in Verbindung steht, und ihre Identität wurde in den Medien nicht bekannt gegeben. Die israelische Armee war Berichten zufolge nicht in der Lage, ihn zu identifizieren.

Die israelische Armee teilte außerdem mit, sie habe mehr Kräfte entlang des Grenzzauns zwischen Israel und Gaza eingesetzt.

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett schwor umgehend, “die Sache auszugleichen” – eine Rache-Rhetorik, die an seine Vorgänger erinnert.

Das Recht der Palästinenser auf bewaffneten Widerstand gegen ausländische Besatzung und Kolonialisierung ist im Völkerrecht verankert.

Geld aus Katar

Katar steht kurz vor einer Einigung mit den Vereinten Nationen über die Überweisung von Bargeld an Familien im Gazastreifen, die durch die israelische Belagerung und regelmäßige Militärangriffe verarmt sind.

Israelische Beamte hatten zuvor angedeutet, dass die katarische Hilfe nicht in Form von Bargeld, sondern in Form von Lebensmittelgutscheinen und humanitärer Hilfe in den Gazastreifen gelangen würde, angeblich um zu verhindern, dass die Hamas das Geld in die Hände bekommt.

Laut der Tel Aviver Tageszeitung Haaretz soll das Geld an die UNO geschickt werden, bevor es über palästinensische Banken im besetzten Westjordanland an Banken in Gaza weitergeleitet wird, die es dann an die Familien verteilen sollen.

Doch selbst dieser Umweg kann die Bemühungen um eine vorübergehende Hilfe nicht schützen.

Aus ungenannten Quellen verlautete gegenüber Haaretz, dass die Führungskräfte der Banken befürchten, “dass auch dann noch rechtliche Schritte gegen sie eingeleitet werden, wenn das Geld an bedürftige Familien geht, weil die meisten von ihnen mit der Hamas identifiziert werden”.

Diese Logik ist absurd, wenn man bedenkt, dass die Hamas die politische und widerständige Organisation ist, die das Innere des Gazastreifens regiert. Jede staatliche oder öffentliche Einrichtung innerhalb der Küstenenklave ist daher mit ihr verbunden. Außerdem stuft Israel praktisch jede palästinensische politische und Widerstandsorganisation als “terroristisch” ein.

Verschärfte Belagerung

Drei Monate nach Israels jüngstem Angriff auf den Gazastreifen sind 250 000 Menschen nicht in der Lage, ihre durch die Bombardierungen beschädigten Häuser zu reparieren, so Al Mezan, eine in Gaza ansässige Menschenrechtsgruppe.

Dies sei auf die anhaltenden “strengen Beschränkungen” Israels für die Einfuhr von Gütern in den Gazastreifen über Kerem Shalom zurückzuführen, den von Israel kontrollierten Grenzübergang für die Ein- und Ausfuhr von Gütern in den und aus dem Gazastreifen, so Gisha, eine israelische Menschenrechtsgruppe, die die israelische Belagerung der Küstenenklave überwacht.

Diese Beschränkungen hätten “katastrophale Folgen” für die Palästinenser in Gaza, so Gisha.

Die israelischen Behörden beharren darauf, die Belagerung strenger als vor der Aggression im Mai zu verschärfen”, so Al Mezan.

Die Restriktionen haben auf dem lokalen Markt in Gaza zu einer ernsthaften Verknappung geführt, was zu einem absurden Anstieg der Preise für einige Waren führte”, so Al Mezan.

Damit wichtige Sektoren wie das Gesundheits- und Bildungswesen weiterhin funktionieren, müssen Infrastruktur und Ausrüstung repariert und ersetzt werden, so Gisha.

Als Israels 11-tägiger Angriff auf den Gazastreifen am 10. Mai begann, hatte Israel alle Ein- und Ausreisehäfen des Gazastreifens geschlossen und damit die Ein- und Ausreise von Gütern und Menschen verhindert, einschließlich medizinischer Patienten, die außerhalb des Gazastreifens versorgt werden mussten.

Zwei palästinensische Patienten starben, weil sie den Gazastreifen wegen der israelischen Abriegelung nicht verlassen konnten, um sich medizinisch versorgen zu lassen, sagte Al Mezan.

Mit wenigen Ausnahmen hat Israel die meisten Arten von Rohstoffen und Ausrüstungen, die für Fabriken und Werkstätten benötigt werden, eingeschränkt, darunter bestimmte Chemikalien, Holz, Möbel und Autos.

Am 13. August gab COGAT, der bürokratische Arm der israelischen Militärbesatzung, bekannt, dass er die Einreise von 1.000 Händlern aus dem Gazastreifen nach Israel genehmigt hat.

Der Haken an der Sache ist, dass diese Genehmigungen nur an Personen erteilt werden, die sich von einer Coronavirus-Infektion erholt haben oder geimpft sind.

Aber nur etwa 6,5 Prozent der 2,1 Millionen Einwohner des Gazastreifens sind gegen COVID-19 geimpft, da Israel sich weigert, den Palästinensern Impfstoffe zur Verfügung zu stellen und damit seine rechtlichen Verpflichtungen als Besatzungsmacht verletzt.

Die COGAT kündigte außerdem an, dass sie die Ausfuhren wieder auf das Niveau vor dem Angriff im Mai zurückgehen lassen und die Einfuhren geringfügig ausweiten werde, um auch Transport- und Kommunikationsausrüstung zu liefern.

Kollektive Bestrafung

Die COGAT erkannte auch ausdrücklich an, dass die israelischen Beschränkungen für den Gazastreifen eine Form der kollektiven Bestrafung darstellen, indem sie ankündigte, dass jegliche Lockerung davon abhängt, ob sich die palästinensischen Gruppen gegen die anhaltende israelische Gewalt wehren.

“Stabilität in der Sicherheit = zivile Schritte”. Dies ist die Gleichung, die die COGAT Anfang des Monats für die vorübergehende Aufhebung der Beschränkungen für die Bewohner des Gazastreifens aufgestellt hat.

Wenn die palästinensischen Widerstandsgruppen “beschließen, die Ruhe zu stören, werden sie die Verantwortung dafür tragen, dass Ihr Lebensstil gestört wird und die Schritte aufgehoben werden”, erklärte COGAT. “Dies ist in Ihrem Interesse!”

Im Gegenzug würde Israel die Einfuhr bestimmter Waren in den Gazastreifen zulassen, einigen Palästinensern dort die Rückkehr zur Arbeit in Israel gestatten und das zulässige Fischereigebiet vor der Küste des Gazastreifens geringfügig erweitern.

Die Erpressung und die Drohung, der Zivilbevölkerung als Kollektivstrafe für jeglichen Widerstand grundlegende humanitäre Bedürfnisse und Rechte vorzuenthalten, verstoßen gegen die Vierte Genfer Konvention. Die Konvention, an die Israel gebunden ist, besagt, dass keine Zivilperson unter militärischer Besatzung “für ein Vergehen bestraft werden darf, das sie nicht selbst begangen hat”.

Solche geächteten Kollektivstrafen sind jedoch Israels Standardverfahren, das es aufgrund der völligen Straffreiheit, die ihm von der so genannten internationalen Gemeinschaft gewährt wird, fortsetzen kann. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...